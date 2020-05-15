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Зеркаль про "Північний потік-2": "Збереження транзитної ролі України все ще під питанням"

Зеркаль про

Незважаючи на рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під правил газової директиви ЄС, якщо газопровід буде добудовано, "наш транзит із високою ймовірністю дорівнюватиме нулю".

Про це написала у Фейсбуці радниця глави правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

Зеркаль пояснила: ухвалене Німеччиною рішення означає, що "Газпром" не зможе одноосібно використовувати трубу "Північного потоку-2" для транзиту свого газу.

"За російським законодавством, Газпром користується монопольним правом добувати й експортувати газ. Отже, це рішення може спонукати РФ таки наблизитися до європейських норм функціонування газового ринку і провести анбандлінг Газпрому", - пояснила Зеркаль.

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Також за європейськими правилами одна компанія не може використовувати більше половини потужностей трубопроводу. "Отже, в такому випадку, навіть якщо проєкт буде завершено, Росія зможе використовувати його проєктні транзитні потужності (55 млрд куб. метрів на рік) тільки наполовину", - зазначила Зеркаль.

"Втім, збереження транзитної ролі України все ще під питанням. Якщо трубопровід буде добудовано, наш транзит із високою ймовірністю дорівнюватиме нулю", - вважає радник голови правління "Нафтогазу".

Зараз, за ​​словами Зеркаль, вирішальне значення для блокування будівництва мають санкції США.

"Як відомо, російський трубоукладач "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де розташовано логістичний центр Nord Stream 2 AG і зберігаються матеріали для завершення будівництва. Наші американські партнери запевняють, що Газпрому не вдасться задіяти свій флот без ризику для всієї компанії і її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США", - підсумувала Зеркаль.

15 травня Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС.

Автор: 

газ (10403) Газпром (3386) Нафтогаз (4405) Північний потік (2460) Зеркаль (291) транзит газу (1012)


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Топ коментарі
+21
Ця скромна дівчинка, зробила дуже багато для України . Тому кацапи і різна сволота бісяться !
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15.05.2020 23:27
+16
Потоки г**на от х**лоботов в адрес Зеркаль закономерны, как и в адрес Порошенка.
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15.05.2020 23:26
+7
Кремль лихорадочно скупает европейских политиков, это его главный инструмент.
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15.05.2020 23:11
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якось вона бєз сожалєнія про це говорить
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15.05.2020 23:09 Відповісти
Вона ніби готує нас до такої розв'язки - тіпа, ну от так - соглашаїмся, бо такова с
лява

Шо? нафтогаз куплений газпрьомом повністю???
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15.05.2020 23:11 Відповісти
Вона лише застерігає від шакпозакидацьких настроїв.

А щодо Нафтогаза, то як мінімум частково куплений.
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15.05.2020 23:35 Відповісти
Так до нее все равно прибыль нафтогазовская не доходила. Что ей сожалеть?
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15.05.2020 23:14 Відповісти
газпрьом не обділить її
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15.05.2020 23:16 Відповісти
Ця скромна дівчинка, зробила дуже багато для України . Тому кацапи і різна сволота бісяться !
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15.05.2020 23:27 Відповісти
можна поцікавитись, що саме "ця скромна дівчинка" зробила для України?
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16.05.2020 09:32 Відповісти
Чому ж не можна , поцікавтесь. У нас в Україні можна, ми ж не кацапстан.
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16.05.2020 09:49 Відповісти
я уважно слухаю
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16.05.2020 10:21 Відповісти
..от і добре. У нас вільна країна, тому можна не тільки - слухати , а й дивитися.
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16.05.2020 11:08 Відповісти
Є така штука, називається Google,але це не для вас. Щоб нею користуватися та ще і з користю, потрібні мізки і хоча б якийсь IQ.
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16.05.2020 16:11 Відповісти
Потоки г**на от х**лоботов в адрес Зеркаль закономерны, как и в адрес Порошенка.
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15.05.2020 23:26 Відповісти
Go f yourself Russian pig!
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15.05.2020 23:31 Відповісти
Дебил кошерный
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16.05.2020 09:54 Відповісти
Она реалист и делает выводы из текущих реалий и нынешнего быта.
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15.05.2020 23:40 Відповісти
https://censor.net/user/469217. Информация из кремлёвской методички ?
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15.05.2020 23:16 Відповісти
Кремль лихорадочно скупает европейских политиков, это его главный инструмент.
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15.05.2020 23:11 Відповісти
йа п тіки замінив "ліхарадочно" на "планомірно"
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15.05.2020 23:14 Відповісти
Скоро ни газ ни нефть не нужны будут, будет сплошное телевидение Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом" - Цензор.НЕТ 933
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15.05.2020 23:14 Відповісти
Вобщем-пора сушить сухари.
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15.05.2020 23:16 Відповісти
Белорусь уже с нефтью США , а мы покупаем в россии и платим доллары а Америка должна сдерживать Поток. Или что то не Так.
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15.05.2020 23:16 Відповісти
Ты разницу между нефтью и газом понимаешь? )) Лишь бы тявкнуть))
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15.05.2020 23:23 Відповісти
Разница в Том , что Ты ум не купишь , а его необходимо просто Иметь , а анализировать ввиду его Отсутствия , то не могу ничем Помочь .
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15.05.2020 23:57 Відповісти
Надо рашку развалить - и пусть они там разбираются у кого будет их труба 😀😀😏
Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом" - Цензор.НЕТ 7770Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом" - Цензор.НЕТ 7553
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15.05.2020 23:32 Відповісти
Процесс идет давно,-а в последнее время сильно ускорился.
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16.05.2020 08:36 Відповісти
А за що тоді директор котельної Шмигаль Меркель дякував? Знову брехав?
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15.05.2020 23:33 Відповісти
Лана разбила моё сердце, пойдя работать на зелёную команду
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16.05.2020 00:01 Відповісти
Идиот. Зеркаль отказалась работать в зеленой команде.
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16.05.2020 08:22 Відповісти
Трамп: Лана Зеркаль -- шалава.
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16.05.2020 00:28 Відповісти
Лана Зеркаль вполне может стать следующим Президентом Украины.
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16.05.2020 05:43 Відповісти
Це як питання про "проходной двор"...
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16.05.2020 00:46 Відповісти
А нам нужна эта транзитная роль в принципе?Сколько можно паразитировать на трубе и кацапском газе?Не лучше раз и навсегда порвать все гнилые пуповины с Мордором и развиваться самостоятельно?
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16.05.2020 02:02 Відповісти
Ну как же наш транзит "под вопросом"? Половина от 55 млн. --это 27млн. То есть по СВ-2 будут прокачивать не больше этого обьема...А через Украину,если мне не изменяет память, прокачивают около 50 млн....Все таки останется что то даже если СВ -2 и достроят...Не так все печально!
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16.05.2020 02:21 Відповісти
По контракту с 2021 года транзит 40 млрд. кубов. Из них 14 млрд. заходит обратно под потребности Украины (объем импорта Украиной газа в 2019 году). 40 - 14 = 26 млрд. Как раз половина мощности СП-2.
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16.05.2020 02:59 Відповісти
"По российскому законодательству, Газпром пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Итак, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома", - пояснила Зеркаль.
Чего тут непонятного?
Источник: https://censor.net/n3195939
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16.05.2020 05:16 Відповісти
из под газовой директивы сп2 выведут потом, когда достроят, сейчас то зачем лишний раз обращать на него внимание ?
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16.05.2020 05:23 Відповісти
Одна из немногих порошенковских ставленников, к которой мое уважение только возрастает.
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16.05.2020 08:20 Відповісти
Ми до всрачки люто ненавидимо кацапію, і в той самий час хочемо качати її газ, заробляючи для ворога мільярди. Нам треба або хрестик зняти або труси одіти.
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16.05.2020 09:36 Відповісти
 
 