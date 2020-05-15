Запрошені Росією на засідання ТКГ представники ОРДЛО мають громадянство РФ, - Резніков. ДОКУМЕНТ
Російська Федерація "запросила" на вчорашнє засідання Тристоронньої контактної групи так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Ніконорову, які мають громадянство РФ.
Про це РБК-Україна повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Резнікова, засідання ТКГ почалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00-16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ), підключили так званих "запрошених" від ОРЛО (Дейнего) і ОРДО (Ніконорова).
У період з 13:00 до 15:00, як розповів Резніков, українська сторона повідомила делегації РФ про те, що Україні відомо, що так звані "запрошені" від окремих районів Донецької та Луганської областей України, є громадянами РФ.
Українська сторона показала копії закордонного та внутрішнього паспорта РФ Дейнего.
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мы же ведем переговоры с российсим оккупантом, а не трахтористами Пыни
А насчёт "палки" - так они же, разные бывают... Посмотри на гобелен в Байё - там пешие воины с дубинками... А это тоже "палка"... Дальнейшим развитием "дубинки" был "буздыган" - турецкая, болгарская, валашская булава, украинский, польский "пернач", немецкий "моргенштерн"... А, под конец все эти булавы стали монаршими "скипетрами"...
Схавали?
Если мы обратимся к Конституции Украины, в статье 4 мы найдем основоположное определение, которое закладывается в качестве фундамента в остальные нормативно-правовые акты в сфере гражданства.
В частности, положения Конституции предусматривают, что в Украине существует единое гражданство, а также то, что гражданин Украины, получивший иностранное гражданство, в правоотношениях с нашим государством воспринимается исключительно как ее гражданин.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Конституція України
ЕДИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. Только один.
Иметь гражданство второго государства, не содержит каких-либо запретов в этой части, как и не предусматривает наличие какой-либо юридической ответственности за его наличие.
Или конфликт тогда не внутриукраинский. А это уже инвазия.
У него нет украинского паспорта. Он его сдал и уничтожение паспорта актируется.
Законодательство предполагает лишение гражданства при получении подданства других государств, в том числе, Беларуси и России. Но есть некое противоречие - так как в этом же законе указано, что человек не теряет первое гражданство при получении второго. Словом, статьи нуждаются в доработке - они буквально противоречат сами себе.
Однако, в 2020 году наличие второго гражданства не рассматривается как нарушение законодательства. Более того, депутаты Верховной Рады Украины инициируют разработку и принятие закона о двойном гражданстве, который бы предусматривал возможность гражданам Украины иметь и другие паспорта. При этом, норма, прописанная в Конституции о том, что граждане Украины, имеющие паспорт другого государства, будут рассматриваться исключительно как украинцы. Депутатская инициатива позволяет таким людям не отказываться от другого гражданства при получении украинского паспорта.
Или вы их выгнали?
Или х.уйло прислало своих министров взамен этих?
Но главный вопрос: какого х.ера вы вообще туда поперлись?????????
Впрочем, вопрос, конечно, риторический... - продавать Украину по заданию х.уйла!
Эх... рано отменили графу в анкетах
Ну яка різниця,яке громадянство у представників легалізованої Зеленським,ТЕРОРИСТИЧНОЇ організації ?Завтра замість цих клоунів,виставлять інших,з українськими паспортами.
Якщо рф запросила на засідання терористів з ОРДЛО,значить це було УЗГОДЖЕНО з іншими учасниками !
ТКГ-ТРИстороння контактна група,з представників України,рф ,ОБСЄ. ЩО там робить делегація терористів ?
Деокупація.
Контроль над кордоном українськими військами, без сепарні.
Призначення ! української влади.
Позбавлення громадянства осіб з подвійним ( ворожим) громадянством.
Позбавлення права голосувати, а краще карантин, мінімум на 6 років.
А там побачимо