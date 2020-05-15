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Новини Агресія Росії проти України
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Запрошені Росією на засідання ТКГ представники ОРДЛО мають громадянство РФ, - Резніков. ДОКУМЕНТ

Запрошені Росією на засідання ТКГ представники ОРДЛО мають громадянство РФ, - Резніков. ДОКУМЕНТ

Російська Федерація "запросила" на вчорашнє засідання Тристоронньої контактної групи так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Ніконорову, які мають громадянство РФ.

Про це РБК-Україна повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, засідання ТКГ почалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00-16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ), підключили так званих "запрошених" від ОРЛО (Дейнего) і ОРДО (Ніконорова).

У період з 13:00 до 15:00, як розповів Резніков, українська сторона повідомила делегації РФ про те, що Україні відомо, що так звані "запрошені" від окремих районів Донецької та Луганської областей України, є громадянами РФ.

Українська сторона показала копії закордонного та внутрішнього паспорта РФ Дейнего.

Запрошені Росією на засідання ТКГ представники ОРДЛО мають громадянство РФ, - Резніков 01
Запрошені Росією на засідання ТКГ представники ОРДЛО мають громадянство РФ, - Резніков 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ: "Ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція"

Автор: 

росія (64846) Тристороння контактна група (827) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+25
вот так подожгли ватанов
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15.05.2020 23:07
+21
Ну і чого ви такі молодці в знак протесту не покинули зацідання з кацапами?
Схавали?
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15.05.2020 23:11
+15
И что? Вы встали и ушли?
Или вы их выгнали?
Или х.уйло прислало своих министров взамен этих?
Но главный вопрос: какого х.ера вы вообще туда поперлись?????????
Впрочем, вопрос, конечно, риторический... - продавать Украину по заданию х.уйла!
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15.05.2020 23:14
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вот так подожгли ватанов
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15.05.2020 23:07 Відповісти
так все норм!

мы же ведем переговоры с российсим оккупантом, а не трахтористами Пыни
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15.05.2020 23:32 Відповісти
А они чего ожидали?
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15.05.2020 23:08 Відповісти
Они ожидали, что никто не заметит, что стоит их подменить на граждан Украины и Лугандон станет субъектом...
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15.05.2020 23:58 Відповісти
Очень "яркая", "говорящая" фамилия - "Дейнего"... Спроси этого кацапа - не ответит, потому что сам не знает... (В украинском языке есть такое понятие - "дейнека"... В беларуском языке подобный человек именуется "жолдак". В "русском" - "бовой холоп". То есть, это батрак, продавший свою свободу взамен на содержание - кров и пищу, которого нанимали для обороны хозяина и его имущества... "Дворовый пёс", короче говоря...).
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16.05.2020 06:03 Відповісти
Дейнего - от Турецкого "дайнек" - палка. Это были подразделения, войны которых были не в состоянии купить себе элементарное оружие и шли воевать с палками.
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16.05.2020 06:10 Відповісти
А я что-то против имею? Вареники украинские тоже из Турции пришли... "Дюшвара" - баранина с мясом, завёрнутая в тесто... В украинском языке куча "тюркизмов". Они пришли в славянский язык после начала контактов с булгарами", кипчаками - "чёрными клобуками" и половцами... (Кстати, в "русском" языке "тюркизмов" ещё больше, только они ещё и с угрофинскими диалектами смешаны...).
А насчёт "палки" - так они же, разные бывают... Посмотри на гобелен в Байё - там пешие воины с дубинками... А это тоже "палка"... Дальнейшим развитием "дубинки" был "буздыган" - турецкая, болгарская, валашская булава, украинский, польский "пернач", немецкий "моргенштерн"... А, под конец все эти булавы стали монаршими "скипетрами"...
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16.05.2020 06:29 Відповісти
Ну і чого ви такі молодці в знак протесту не покинули зацідання з кацапами?
Схавали?
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15.05.2020 23:11 Відповісти
Потому что так и было задумано Ермаком и Козаком. Пипл молча схавал месяц назад, схавает и сейчас.
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15.05.2020 23:38 Відповісти
А может это было задумано до 21 апреля 2019 года, борец с Порошенко?
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16.05.2020 00:02 Відповісти
Так ведь двойное гражданство не запрещено в Украине.
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15.05.2020 23:11 Відповісти
Для кацапів український паспорт означає не громадянство, а засіб.
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15.05.2020 23:14 Відповісти
Запрещено
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15.05.2020 23:20 Відповісти
Украина не признает двойное гражданство, а не запрещает его. Не признавая двойное гражданство, украинское законодательство вполне допускает возможность своему гражданину иметь гражданство второго государства, не содержит каких-либо запретов в этой части, как и не предусматривает наличие какой-либо юридической ответственности за его наличие.
Если мы обратимся к Конституции Украины, в статье 4 мы найдем основоположное определение, которое закладывается в качестве фундамента в остальные нормативно-правовые акты в сфере гражданства.
В частности, положения Конституции предусматривают, что в Украине существует единое гражданство, а также то, что гражданин Украины, получивший иностранное гражданство, в правоотношениях с нашим государством воспринимается исключительно как ее гражданин.
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15.05.2020 23:26 Відповісти
Кацапы такие выдумщики )))

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Конституція України
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15.05.2020 23:36 Відповісти
И где про запрет двойного гражданства???
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15.05.2020 23:38 Відповісти
Для кацапов понятней кацапские толкования:

ЕДИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен, -венна. 1. Только один.
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15.05.2020 23:45 Відповісти
В частности, положения Конституции предусматривают, что в Украине существует единое гражданство, а также то, что гражданин Украины, получивший иностранное гражданство, в правоотношениях с нашим государством воспринимается исключительно как ее гражданин.

Иметь гражданство второго государства, не содержит каких-либо запретов в этой части, как и не предусматривает наличие какой-либо юридической ответственности за его наличие.
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15.05.2020 23:52 Відповісти
Не бреши цього в Конституції нема, тобі вище статтю 4 процитували!
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16.05.2020 01:21 Відповісти
Згідно чинного законодавства подвійне громадянство в Україні заборонено !!))
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15.05.2020 23:21 Відповісти
кацаповонючка палится мгновенно
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15.05.2020 23:27 Відповісти
Украина не признает представителей ОРДЛО, как чиновников украинского государства, так что юридически к нему претензий быть не должно.
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15.05.2020 23:28 Відповісти
Здристни кацап!
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15.05.2020 23:28 Відповісти
Насчёт наличия двойного гражданства надо проверить нардепов, особенно предыдущего созыва.
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16.05.2020 00:03 Відповісти
Розкажи про це ПЕСтюхам....Особливо їхній матці-мальдівській проститутці.
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16.05.2020 09:42 Відповісти
гражданам России запрещено вести переговоры про "внутриукраинский конфликт" от имени регионов Украины.
Или конфликт тогда не внутриукраинский. А это уже инвазия.
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15.05.2020 23:32 Відповісти
У него два гражданства. А значит на переговоры он пришел как гражданин Украины.
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15.05.2020 23:35 Відповісти
нет. Он пришел как гражданин России. Выдача паспортов в оккупации идет ТОЛЬКО при отказе от украинского.
У него нет украинского паспорта. Он его сдал и уничтожение паспорта актируется.
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15.05.2020 23:53 Відповісти
Нет. РФ не забирает иностранные паспорта, по Конституции РФ допускается двойное гражданство. Поэтому в Крыму у всех кто получил российский паспорт, украинский паспорт так же остался.
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15.05.2020 23:57 Відповісти
Брешеш глистявий,нагло брешеш **** *************.
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16.05.2020 09:43 Відповісти
Это было когда, сейчас паспорта Россия оставляет.
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16.05.2020 00:04 Відповісти
***** сейчас раздает росийские паспорта всем желающим от обезьян до собак и крыс. Росийский паспорт ничего не стоит, зато у ***** есть причина для введения войск и начать военные действия если какая то крыса с росийским паспортом завизжит что ее притесняют.
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16.05.2020 00:12 Відповісти
Представители это уже означает, что "внутриукраинский конфликт", т.к. эти представители - стали одной из сторон...
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16.05.2020 00:06 Відповісти
Вообще-то запрещено. Есть явный запрет в Конституции. Это у кацапов оно не запрещено.
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16.05.2020 03:00 Відповісти
Нюансы
Законодательство предполагает лишение гражданства при получении подданства других государств, в том числе, Беларуси и России. Но есть некое противоречие - так как в этом же законе указано, что человек не теряет первое гражданство при получении второго. Словом, статьи нуждаются в доработке - они буквально противоречат сами себе.
Однако, в 2020 году наличие второго гражданства не рассматривается как нарушение законодательства. Более того, депутаты Верховной Рады Украины инициируют разработку и принятие закона о двойном гражданстве, который бы предусматривал возможность гражданам Украины иметь и другие паспорта. При этом, норма, прописанная в Конституции о том, что граждане Украины, имеющие паспорт другого государства, будут рассматриваться исключительно как украинцы. Депутатская инициатива позволяет таким людям не отказываться от другого гражданства при получении украинского паспорта.
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16.05.2020 12:05 Відповісти
Да? Возьми Конституцию и почитай, "грамотей"... Как вы, "кацапы", умеете "толковать законы", я уже убедился... "Тут читать, тут - не читать, а тут мы селёдку заворачивали...".
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16.05.2020 06:13 Відповісти
Тебя уже натыкали в твое же, так ты уже и здесь снова обосрался.
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16.05.2020 11:50 Відповісти
Нема більш завзятого москольського шовініста ніж хохол, потвора без роду та племені !!)))
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15.05.2020 23:11 Відповісти
Это не только у москалей... У испанцев был такой знаменитый инквизитор, Торквемада. Послал на костёр тысячи "маранов" - крещёных иудеев. А сам был сыном "марана". У нас такой же был - Иеремия Вишневецкий... Бабушка, Раина Могилянка, отстаивала украинское православие, а сын стал его уничтожителем... (Кстати, в своём завещании она наперёд прокляла тех, кто отступится от православия. Может,поэтому сын умер молодым, при невыясненных обстоятельствах, от "расстройства желудка"?).
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16.05.2020 06:38 Відповісти
Квартал-95 во всей красе власти.
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15.05.2020 23:12 Відповісти
Понатаскали разного Хлама , сортировать уже не Успевают.Это же надо Курицу представили как Трезубец .
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15.05.2020 23:12 Відповісти
И что? Вы встали и ушли?
Или вы их выгнали?
Или х.уйло прислало своих министров взамен этих?
Но главный вопрос: какого х.ера вы вообще туда поперлись?????????
Впрочем, вопрос, конечно, риторический... - продавать Украину по заданию х.уйла!
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15.05.2020 23:14 Відповісти
Ряженные клоуны !
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15.05.2020 23:14 Відповісти
"Эта внутренний канфликт"
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15.05.2020 23:17 Відповісти
главиндусу элэнэр уже рашистский аусвайс выдали..а он, скот такой, ездит умничает на заседания ТГК
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15.05.2020 23:19 Відповісти
З колаборантами перемовин бути не може. Це зрадники.
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15.05.2020 23:20 Відповісти
Там другая проблема, там застряло очень много людей не воюющих и за Украину, пункты пропуска закрыты из-за карантина, но решение должно этого вопроса быть.
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15.05.2020 23:21 Відповісти
Они что, с 14 года там на карантине застряли? Не верю ни одному домбасянину. Их, независимо от прописки, просто зашквареных Донбасом, нужно лишить возможности голосовать и работать в государственных органах. Да, пострадают и невинные, но безопасность страны превыше.
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15.05.2020 23:28 Відповісти
Я сам не знаю, снимала хату на оболони поехала в Донецк, домой, дальше безполезно, они боятся писать, но водафон в донецке с эдже работает.
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15.05.2020 23:37 Відповісти
проукраинские будут не против пару лет не голосовать. им главное вернуть Украину.
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15.05.2020 23:59 Відповісти
Начни с Медведчука.
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16.05.2020 00:05 Відповісти
Находились ли Вы или Ваши родственники на временно оккупированной территории?



Эх... рано отменили графу в анкетах
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16.05.2020 12:53 Відповісти
забор+2 метра бетона-решение
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15.05.2020 23:31 Відповісти
Казка про внутрішній конфлікт розвалюється на очах,вони навіть не можуть знайти в Лугандоні,того у кого нема росіянського громадянства))
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15.05.2020 23:21 Відповісти
Внутрішній конфлікт, це хвора уява параноїдального шизіка, москальського шовініста !!)))
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15.05.2020 23:29 Відповісти
А они особо и не пытаются. ***** движется к своей цели шаг за шагом. Украинская сторона проглотила уже много пощечин, проглотит и ету. Сегодня они привели на переговоры представителей ОРДЛО с росийскими паспортами, завтра скажут чтобы Украина только с ними подписывала всякие документы а Рашка умывает руки. Ермак и его сепарская команда конечно же согласится, мол лучше так чем ничего...
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15.05.2020 23:33 Відповісти
Приглашенные Россией на заседание ТКГ представители ОРДЛО имеют порваную в РФ сраку - что железно ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО.
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15.05.2020 23:28 Відповісти
Це має значення ?
Ну яка різниця,яке громадянство у представників легалізованої Зеленським,ТЕРОРИСТИЧНОЇ організації ?Завтра замість цих клоунів,виставлять інших,з українськими паспортами.
Якщо рф запросила на засідання терористів з ОРДЛО,значить це було УЗГОДЖЕНО з іншими учасниками !
ТКГ-ТРИстороння контактна група,з представників України,рф ,ОБСЄ. ЩО там робить делегація терористів ?
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15.05.2020 23:34 Відповісти
Конечно они найдут сколько угодно без российских паспортов. Может они специально подсунули с российскими паспортами, чтобы проверить какие их базы есть в Украине.
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16.05.2020 00:07 Відповісти
Но переговоры все такие провели же? Потому что информации нет что украинская сторона выдвинула протест и вышла с переговоров. Почему то молчат кого там Ермак с нашей стороны привел на переговоры. Сдается мне что там такие же сепары
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15.05.2020 23:36 Відповісти
Що обговорювати?
Деокупація.
Контроль над кордоном українськими військами, без сепарні.
Призначення ! української влади.
Позбавлення громадянства осіб з подвійним ( ворожим) громадянством.
Позбавлення права голосувати, а краще карантин, мінімум на 6 років.
А там побачимо
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15.05.2020 23:41 Відповісти
На счёт враждебного гражданства Медведчука надо лишить украинского первым.
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16.05.2020 00:09 Відповісти
"Приглашенные" имеют асвайск оккупантов и являются активными пособниками агрессора против Украины. Им не за столом переговоров сидеть, а на тюремных нарах ( в лучшем случае), тюремную пайку хавать лет 20.
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15.05.2020 23:43 Відповісти
І після цього - обнялися, як брати?? Ну показали...вони побачили Про це така новина?? Показали б ще інагурацію Путіна та Зеленського...Що далі, Дава?? Що далі?
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15.05.2020 23:46 Відповісти
Все руководство Лугандона вплоть до низшего звена являются гражданами России- это факт. И с кем теперь собирается вести переговоры Зеленский? Ведь других "жителей Донбасса" Россия на переговоры не пришлет.
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15.05.2020 23:49 Відповісти
Штирлиц никогда так близко не был к провалу.
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15.05.2020 23:56 Відповісти
Вот так бы выглядел Консультационный Совет,продвигаемый козаком и ермаком или платформа сивохо.Но с Советом не срослось так зашли с другой стороны
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16.05.2020 00:28 Відповісти
Как будто переговоры можно было вести, если гражданство было бы лнр или днр. Чушь несет..это не аргумент.
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16.05.2020 00:42 Відповісти
Если внутренний конфликт, то гражданство должно быть Украинским, а если это кацапы, то причём тут лугандон, зачем они там нужны? Война между рашей и Украиной, так и есть.
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16.05.2020 01:18 Відповісти
-І як розповів українофоб - капітулянт Резніков, українська сторона повідомила делегації окупантів РФ про те, що Україні відомо, що так звані "запрошені" від окремих окупованих кремлем районів Донецької та Луганської областей України, які стали бандитської резервацією "лугандонія - ордло", теж як і делегацією російських окупантів є громадянами ворожої Україні РФ. І з цього приводу делегація ЗЕбілів - капітулянтів висловлює своє здивування і занепокоєння . На російські окупанти послали дуже далеко нашу антиукраїнську делегацію продажних ЗЕбілів з їх здивуванням. На підставі того що запрошені це законні представники: бандитів, терористів, бойовиків-убивць, колаборантів, сепаратистів ... "лугандонії" и також представляють фашиста )(уйла . Тоді делегація ЗЕбілів капітулянтів від такого свавілля кремлівських ворогів окупантів, вона навіть висловила своє жорстке обурення, але при собі, мовчки в душі.
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16.05.2020 06:28 Відповісти
И обратите внимание- в паспорте написано не Украина, а УССР. То есть оккупанты вообще не признают такого государства как Украина. Какие переговоры с рашистами могут быть?
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16.05.2020 08:47 Відповісти
Union of Soviet Socialist Republics
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16.05.2020 12:40 Відповісти
да, вы правы- союз, но сути не меняет
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17.05.2020 08:55 Відповісти
Какая неожиданность.
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16.05.2020 09:11 Відповісти
ЗЕ-ОРДА ви наполягаєте на участі в тристоронній групі терористів. Ніколи ще цивілізована держава не вела переговори з терористами. Як тут розуміти, Зебіли!? Ви вороже налаштовані до українськогої державності і намагаєтесь їй нашкодити, чи як!? Пропоную щоб ЗЕ-ОРДА не зрадила Україну ввести в тристоронню групу патріотичних представників Донбасу а також представників патріотичних сил які захищають Україну ПРАВОГО СЕКТОРУ, ОУН, СВОБОДИ, УДА ... ВОНИ ТОЧНО НЕ ДАДУТЬ ЗЛИТИ УКРАЇНУ
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16.05.2020 09:54 Відповісти
а какого хера вы вообще туда поперлись дебилы зеленые
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16.05.2020 10:30 Відповісти
А я и не сомневался
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16.05.2020 10:47 Відповісти
 
 