Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк
Дезінформація - це один із найбільших викликів сучасності, на який треба реагувати негайно.
Таку думку висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" та Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня, передає Цензор.НЕТ.
"На мою думку, вже немає справжньої повноцінної свободи слова. Що ми спостерігаємо зараз у певних частинах світу – те, що можна назвати "свободою брехні". І це найбільший виклик", - підкреслив він.
У сучасному світі, наголосив Арсеній Яценюк, "усе біле можна легко подати як чорне, усе кругле змалювати як квадратне": "Тож я вважаю дезінформацію одним із найбільших викликів, на який треба реагувати негайно".
Нині з дезінформацією борються глобальні ЗМІ, такі як Washington Post, New York Times, - глобальні медіа, які борються за свободу: "Те ж саме відбувається і в Україні, але ми маємо брак простору свободи слова. Йдеться про те, хто володіє засобами масової інформації в Україні, українськими телевізійними каналами. Наприклад, Путін контролює 50% усіх новинних каналів в Україні. А це означає, що він на 50% може легко контролювати уми та серця українців", - сказав засновник КБФ.
Арсеній Яценюк наголосив, що мета Путіна - не транслювати власний наратив, а підірвати правду: "Мета Путіна - принести хаос в Україну і в західний світ. Мета Путіна - підірвати довіру. Довіру до лідерства, довіру до лідерів і до цінностей. І ми повинні з цим боротися – нашою власною правдивою інформацією, реальною свободою слова, ефективною журналістикою та незалежними новинними ЗМІ".
Тема нинішньої дискусії КБФ, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" - "Хто воює проти світової демократії? " Учасниками розмови стали американська журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум; німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках Ребекка Гармс; американський дипломат, колишній заступник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики США під час адміністрації Президента Обами Деніел Фрід; британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев; філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld" Володимир Єрмоленко. Модератор - Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".
Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований у 2007 році.
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Он все время врёт врачам.
Найкращий агітатор, це - реалії життя!
А я їхав і думав - а це пройшов лише рік "керування" країною клоуном! Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього
Правильно я вас понял? Только оно не Пороха дермо, а бородатой старушки... =)
Хоча життя змусило набути певних навичок опера і типу адвоката-цивіліста. Мою імпровізовану промову (як позивача у цивільному процесі) помічниця судді попросила після засідання повторити щоби використати у курсовій роботі. Можу написати позовну заяву, але фахівцем себе не вважаю. Та воно мені не потрібно.
Я навіть з такими "юристами" і не спорю - не має смислу. Бо вони юристи лише за дипломом.
В цій професії дуже важливо щоби ти хотів і тебе ввели в професію більш досвідчені колеги. Це займає для цивіліста- господарника років 3-4, потім можна вже йти в кримінальний процес, це ще років 3-4.
І це, якщо будеш пахати кожен день без вихідних, читати публікації, що пишуть та моніторити судову практику і років через 7-8 станеш вже більш-менш кваліфікованим. Далі йде шліфовка по окремим спеціалізаціям.
А в державних органах специ, які вчилися за гроші та влаштувалися по зв'язкам, і мало що тямлять.
Візаві, який скаржиться - це енергетичний вампір. І допомагати КОЖНОМУ попри особисті симпатії чи антипатії - це не моє.
Каждый стал заложником единожды высказанного. Те, кто поддерживал шестого президента Украины - теперь ищут ему оправдания. Обвиняют правительство, советников, инерцию системы. Преувеличивают достоинства и отмахиваются от неудач. Либо и вовсе пытаются сохранять покер-фейс, убеждая себя и окружающих в собственной нейтральности. Что, в свою очередь, нелегко - рукописи не горят точно так же, как и кэш Google.
Впрочем, их можно понять. Противники Зеленского отрезают им пути к отступлению. Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно. Ритуальный рефрен оппонентов "выбрали - кушайте" заставляет симпатиков Зеленского держать строй. В качестве единственно возможной капитуляции предлагают унизительную и с покаянием.
Классическая игра с нулевой суммой. Выигрыш одних сопровождается неминуемым поражением других. В теории игр это верный признак "некооперативной игры" - в ней невозможно строить коалиции и координировать действия. В результате, Владимир Зеленский теряет сторонников, но лишь каждый сотый разочаровавшийся готов перейти в лагерь Петра Порошенко.
Яка там "потєря ліца"? Кожен з нас, який знає конкретних зебілів, ставиться до них на побутовому, службовому та рекреативному рівні як до заразних олігофренів.
Ось мій сусід, менеджер автодилерської фірми. Драв горлянку за кловуна, а я же знав причину: його синок переховувався від мобілізації. До влади прийшов "уклоніст", а до синка - менти з повісткою. Татечко мусив продати новенький Дастер щоби синка вчергове відмазати.
Як таких не потролити?
Может ещё есть неожиданные новости?
Вони гавкають на Яценюка тому, що їм запах паРаші подобається, навіть із телевізора!
Пожалуйста перечислите, что уже призЕдент сломал? А что ещё собирается сломать? А сколько уже наворовал? И чего вы Юра ожидаете от клоунов?
Шо то как то непонятно. А почему, оно это всё должно быть таким непререкаемым?
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
А в ********** красота - выбирать жопой можно (т. к. тоже другим не чем), но не нужно, ибо в ********* еще ни одного преза не было и вряд ли он там когда-то будет. Там выборы остались такие же как и с Соловеццком Союзе - партия и правительство скоту назначили пастуха, скот пришел отметиться на типа "выборы", что типа "согласен". Все - очередной пожизненный Каган ********* выбран.