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Новини
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Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк

Дезінформація - це один із найбільших викликів сучасності, на який треба реагувати негайно.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду "Відкрий Україну" та Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, вже немає справжньої повноцінної свободи слова. Що ми спостерігаємо зараз у певних частинах світу – те, що можна назвати "свободою брехні". І це найбільший виклик", - підкреслив він.

У сучасному світі, наголосив Арсеній Яценюк, "усе біле можна легко подати як чорне, усе кругле змалювати як квадратне": "Тож я вважаю дезінформацію одним із найбільших викликів, на який треба реагувати негайно".

Нині з дезінформацією борються глобальні ЗМІ, такі як Washington Post, New York Times, - глобальні медіа, які борються за свободу: "Те ж саме відбувається і в Україні, але ми маємо брак простору свободи слова. Йдеться про те, хто володіє засобами масової інформації в Україні, українськими телевізійними каналами. Наприклад, Путін контролює 50% усіх новинних каналів в Україні. А це означає, що він на 50% може легко контролювати уми та серця українців", - сказав засновник КБФ.

Арсеній Яценюк наголосив, що мета Путіна - не транслювати власний наратив, а підірвати правду: "Мета Путіна - принести хаос в Україну і в західний світ. Мета Путіна - підірвати довіру. Довіру до лідерства, довіру до лідерів і до цінностей. І ми повинні з цим боротися – нашою власною правдивою інформацією, реальною свободою слова, ефективною журналістикою та незалежними новинними ЗМІ".

Тема нинішньої дискусії КБФ, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" - "Хто воює проти світової демократії? " Учасниками розмови стали американська журналістка, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум; німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках Ребекка Гармс; американський дипломат, колишній заступник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії, координатор санкційної політики США під час адміністрації Президента Обами Деніел Фрід; британський журналіст та автор, запрошений старший науковий співробітник Інституту глобальних справ Лондонської школи економіки Пітер Померанцев; філософ, директор аналітичних проектів "Інтерньюз-Україна", головний редактор ініціативи "UkraineWorld" Володимир Єрмоленко. Модератор - Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований у 2007 році.

Автор: 

пропаганда (2791) ЗМІ (1357) Яценюк (2570)


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Топ коментарі
+33
формула українськї перемоги: Порох - Пастор - Яценюк !

Арсеній, пора формувати Хунту !
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15.05.2020 23:36
+30
Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А значить - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1371
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16.05.2020 00:03
+29
Сєня молоток, мені сподобався його виступ.
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15.05.2020 23:33
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😆, дякую , розвеселили .
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16.05.2020 01:14 Відповісти
Пескову никак не могут поставить диагноз.
Он все время врёт врачам.
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16.05.2020 01:07 Відповісти
🤣
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16.05.2020 01:12 Відповісти
Пресс-секретарю Пескову, наконец, поставили диагноз - "хронический ******".
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17.05.2020 16:10 Відповісти
Яценюк: Я ум и сердце Украины.
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16.05.2020 01:08 Відповісти
А промосковських ботів на різних сайтах - всі 90% напевно!!!!
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16.05.2020 01:09 Відповісти
Це не боти . Бот - то автоматична програма , а тут серуть реальні вороги . Дуже велика помилка - вважати ворога дурнішим за себе , повертайтеся до реальності .
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16.05.2020 04:53 Відповісти
Яценюк правий .., на загал Медведчука канали це Путіна рупор..чому Медведчук в раді , а не в колонії ..?
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16.05.2020 01:48 Відповісти
Це сарказм ? Пєтя і Сєня зробили все можливе і неможливе для створення антиукраїнської коаліції ! Ще й кордон із ворогом лишили абсолютно відкритим , навіть візового режиму для окозамилювання не ввели із окупантом !
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16.05.2020 04:57 Відповісти
А как же запрет на въезд в Украину кацапам мужского пола, от 18 до 60 лет?
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16.05.2020 15:53 Відповісти
.. дивно )) маючи адекватних політиків.., чомусь голосують за чайників ?))
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16.05.2020 01:53 Відповісти
Воскресить этот политический труп даже шаманы вуду не смогут.
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16.05.2020 01:56 Відповісти
Зе не дотягує розвитком , не говорячи про професіоналізм до Яценюка ..))
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16.05.2020 02:47 Відповісти
Абсолютно однаковий професіоналізм - ані той , ані другий не зробили нічого корисного для країни і держави , але мають статки , які чесною працею не заробиш ! Нехай вами покерує , може , дійде !
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16.05.2020 05:02 Відповісти
Для твоей краины ( краины ватных мрий ), ничого корысного може и нэ зробылы .. А для Украины же, сделали оба -массу полезного .
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16.05.2020 06:16 Відповісти
Максім, це правильне слово - массу!
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16.05.2020 12:20 Відповісти
Арсеній і Петро професіонали ..,І те що вони зробили , сумнівно щоб хтось інший би зміг за тих умов що сталися в державі .., Все в порівнянні .., назви того хто би зміг .., я не бачу ..Занадто слабкі... Реально дивися на речі, а не фантазуй ..! Вже клоуна вибрали на уяві ..
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16.05.2020 14:19 Відповісти
"арсений и Петро професионали.."..Скильки ж тоби платять "професионали"? Чи розумом бидний а може ще вику розумного не досяг? Спитай у украинця чи професионали Петро и Арсений? Так! Професионали красти!
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16.05.2020 18:26 Відповісти
Ишь ты ..Секретные цифири знает...А не оттого ли так много наворовал что много знал? Вопрос..
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16.05.2020 02:10 Відповісти
Відповідаеш за свої слова? Чи квартал сюжет придумав?
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16.05.2020 02:48 Відповісти
Праильно...А вора Яйценюка можна сделать душкой и поскольку он такой "хороший" дать йому високу посаду,не нижче премьер-министра! Ха..ха,два раза..
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16.05.2020 02:15 Відповісти
Підсрачника йому , такого , як пєтя дав !
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16.05.2020 05:03 Відповісти
От же ж недоумок.
Найкращий агітатор, це - реалії життя!
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16.05.2020 05:00 Відповісти
на днях їхав в таксі і таксист почав розмову так - НАХ..Й ми обрали цього клоуна?! очикували одне, отримали інше!!! А я йому кажу - можете до мене ставитися як хочете, а я голосував і буду голосувати за Пороха. Він помовчав і каже - А ВЕДЬ ПОРОХ ТО НІЧОГО ПОГАНОГО І НЕ ЗРОБИВ! ...
А я їхав і думав - а це пройшов лише рік "керування" країною клоуном! Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього
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16.05.2020 06:08 Відповісти
Мне соседка недавно сказала то же самое . Я ей ответил - не мы ,а ВЫ его обралы ,, поэтому сами за собой , своё же дерьмо и убирай-те . Она и заткнулась . .
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16.05.2020 06:22 Відповісти
Вы призываете к свержению нашего призЕдента - Янелоха?
Правильно я вас понял? Только оно не Пороха дермо, а бородатой старушки... =)
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16.05.2020 09:49 Відповісти
так він же був вже...і наче ж не справився, все щось крутив тими рехвормами, як циган сонцем.
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16.05.2020 12:21 Відповісти
Невже існують такі тупи адвокати(ки)? Ось бери приклад з Іванова:
Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк - Цензор.НЕТ 312
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16.05.2020 16:12 Відповісти
що ти сказати хотів?
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16.05.2020 16:31 Відповісти
Справжній Адвокат вміє інтерпретувати навіть малозначущу репліку. Інакше не матиме клієнтури.
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16.05.2020 17:09 Відповісти
смішний ти. Яка у нас клієнтура? - бідний народ. Не всі ж можуть захищати жирних котів.
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16.05.2020 20:26 Відповісти
О, то зараз усі адвокати(ки) працюють безкоштовно? за рахунок платників податків? Чи просто граються з колегами у "змагальні процеси"? То запрошуйте Прокурориків щоби було більш цікаво і щоби кваліфікацію не втратити.
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16.05.2020 20:29 Відповісти
ти мені хочеш розказати, як правильно жити? та я те знаю.
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16.05.2020 20:42 Відповісти
Та мені байдуже. Свого часу я познайомився з топовими адвокатами Києва. І вони мені допомогли. Одна пані згодом стала депутатом ВР і фактично писала усі законопроекти своїй фракції.
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16.05.2020 20:55 Відповісти
ви ж весь час мене хочете підколоти. Мабуть, хотіли в цю професію, то комплексуєте.
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16.05.2020 21:23 Відповісти
Ніколи не хотів. З дитинства цікавився лише технікою і досяг того чого хотів.
Хоча життя змусило набути певних навичок опера і типу адвоката-цивіліста. Мою імпровізовану промову (як позивача у цивільному процесі) помічниця судді попросила після засідання повторити щоби використати у курсовій роботі. Можу написати позовну заяву, але фахівцем себе не вважаю. Та воно мені не потрібно.
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16.05.2020 21:45 Відповісти
я маю декілька освіт, одна із них технічна. Т ому дуже добре розумію технарів. Але це зовсім інше мислення і світогляд, те - що технар вважає логічним в юриспруденції таким часто не є.
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16.05.2020 22:20 Відповісти
Я знаю. Своя логіка, своя лінгвістика. Якось у пенсфонді намагався вирвати пояснення з юристки - якщо у законі написано "виключаються невигідні періоди", то чому не можна виключити два періоди стажу не поспіль? Все що вона змогла відповісти - "а чому два а не вісімнадцять"? Просто послав її, оскільки розмір майбутньої пенсії ті так був таким, як патякала з трибуни Королевська.
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16.05.2020 22:27 Відповісти
в мене десь так.
Я навіть з такими "юристами" і не спорю - не має смислу. Бо вони юристи лише за дипломом.
В цій професії дуже важливо щоби ти хотів і тебе ввели в професію більш досвідчені колеги. Це займає для цивіліста- господарника років 3-4, потім можна вже йти в кримінальний процес, це ще років 3-4.
І це, якщо будеш пахати кожен день без вихідних, читати публікації, що пишуть та моніторити судову практику і років через 7-8 станеш вже більш-менш кваліфікованим. Далі йде шліфовка по окремим спеціалізаціям.
А в державних органах специ, які вчилися за гроші та влаштувалися по зв'язкам, і мало що тямлять.
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16.05.2020 22:52 Відповісти
І ще один момент чому я ніколи не хотів стати юристом або лікарем (як мої батьки):
Візаві, який скаржиться - це енергетичний вампір. І допомагати КОЖНОМУ попри особисті симпатії чи антипатії - це не моє.
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16.05.2020 22:57 Відповісти
Томас Карлейль писал, что как только во время спора мы чувствуем гнев, то с этого момента бьемся уже не за истину, а за самих себя. В каждом обсуждении Зеленского почти нет Зеленского. Зато есть своя позиция годичной давности - и стремление ее защитить. .
Каждый стал заложником единожды высказанного. Те, кто поддерживал шестого президента Украины - теперь ищут ему оправдания. Обвиняют правительство, советников, инерцию системы. Преувеличивают достоинства и отмахиваются от неудач. Либо и вовсе пытаются сохранять покер-фейс, убеждая себя и окружающих в собственной нейтральности. Что, в свою очередь, нелегко - рукописи не горят точно так же, как и кэш Google.
Впрочем, их можно понять. Противники Зеленского отрезают им пути к отступлению. Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно. Ритуальный рефрен оппонентов "выбрали - кушайте" заставляет симпатиков Зеленского держать строй. В качестве единственно возможной капитуляции предлагают унизительную и с покаянием.
Классическая игра с нулевой суммой. Выигрыш одних сопровождается неминуемым поражением других. В теории игр это верный признак "некооперативной игры" - в ней невозможно строить коалиции и координировать действия. В результате, Владимир Зеленский теряет сторонников, но лишь каждый сотый разочаровавшийся готов перейти в лагерь Петра Порошенко.
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16.05.2020 06:31 Відповісти
>>Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно<<
Яка там "потєря ліца"? Кожен з нас, який знає конкретних зебілів, ставиться до них на побутовому, службовому та рекреативному рівні як до заразних олігофренів.
Ось мій сусід, менеджер автодилерської фірми. Драв горлянку за кловуна, а я же знав причину: його синок переховувався від мобілізації. До влади прийшов "уклоніст", а до синка - менти з повісткою. Татечко мусив продати новенький Дастер щоби синка вчергове відмазати.
Як таких не потролити?
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16.05.2020 16:18 Відповісти
Арсений Вы были при власти имели возможность арестовать этот сброд типа журналистов . Почему этого не сделали а сейчас открываете тайну Полишинеля ?
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16.05.2020 08:16 Відповісти
Так-так.. Значит ум и сердце Яценюка на 50% под контролем у Путина. ( почти с)
Может ещё есть неожиданные новости?
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16.05.2020 08:18 Відповісти
Нет, только 73% управляемой биомассы.
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16.05.2020 08:30 Відповісти
аааа .Ну тогда вам уже в этой жизни ничего не светит. Ничего личного, математика.
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16.05.2020 09:44 Відповісти
Отож я про то... Украина уже ничего не светит.
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16.05.2020 10:48 Відповісти
Пан меня путает) 13% это ещё не Украина
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16.05.2020 12:01 Відповісти
Факты говорят об обратном, холоп.
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16.05.2020 13:31 Відповісти
Какой ты забавный , папуасик .Факт)
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16.05.2020 14:08 Відповісти
Тролятино кацапська, ти хочеш нагнати нервове напруження? Марна справа. Ті хто вміє мислити головою, а не сракою, знають хто є хто, хто є чиїм і на кого можна покластися. Аддихай. Готуйся до дняпіонерії.
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16.05.2020 16:49 Відповісти
Плешивый, ты?)
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16.05.2020 16:53 Відповісти
Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5456
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16.05.2020 08:28 Відповісти
Правильно , что подписано, где правда, а где брехня, а то ведь народ может и не разобраться. А что не так? На колбасе написано колбаса, но все знают , что это дерьмо)
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16.05.2020 09:50 Відповісти
Ну ось канали медвечука,це ворожі антиукраїнські канали де одні і ті укранофобські морди обливають брудом все українське,хоч і інші канали теж далекі від проукраїнськості оскільки їхні господарі олігархи,які не зацікавлені в успішній цивілізованій країні.
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16.05.2020 08:52 Відповісти
Все эти выходцы из Батькивщина(Тимош., Яценюк, Турчинов, Ляшко и т.д) и Регионов (Порошенко) как то не внушают доверия был шанс, разворовались и Крым сдали, Зеля тоже не вариант !!!!!
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16.05.2020 09:15 Відповісти
Яценюку респект, а парашофіли хай гавкають!
Вони гавкають на Яценюка тому, що їм запах паРаші подобається, навіть із телевізора!
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16.05.2020 09:18 Відповісти
А що Сеня хорошого зробив? Маю на увазі для України а не для себе.
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16.05.2020 09:22 Відповісти
сеня политтруп. пойми ты это
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16.05.2020 09:30 Відповісти
Как там стена,сеня.Достраивается??
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16.05.2020 09:37 Відповісти
Очнитесь, ребята. Сенину Стену Pink Floyd сломал )
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16.05.2020 09:46 Відповісти
Как ни странно, Сене больше верю чем Янелоху Шаурменовичу!
Пожалуйста перечислите, что уже призЕдент сломал? А что ещё собирается сломать? А сколько уже наворовал? И чего вы Юра ожидаете от клоунов?
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16.05.2020 10:29 Відповісти
Александр, ну вот скажите пожалуйста, кто вам вбил в голову, что Юра должен немедленно отвечать на вопросы человека, которого он никогда не знал и не узнает. Вас можно в чём-то переубедить? Думаю нет.И у меня нет таких целей.Тогда к чему эти опросники?) Вы больше верите Сене. И это хороший конец для вашего каммента.) Кому верю я , я вам вроде не сообщал...Или сообщал?)
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16.05.2020 11:59 Відповісти
Цель, подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям.Источник: https://censor.net/n3195941.

Шо то как то непонятно. А почему, оно это всё должно быть таким непререкаемым?
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16.05.2020 11:21 Відповісти
Но вы же сами там ничего не делали чтобы этого не было. Не при клоуне это было, при клоуне это просто продолжается с еще большим размахом.
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16.05.2020 21:42 Відповісти
Это не важно кого и когда вы выбирали или будете выбирать т. к. в любом случае у вас имеется лишь один орган для размышления и выбора - ЖОПА. Ей вы и будете выбирать, как и выбирали до этого всех, кого выбирать вам предлагали. У вас просто отсутствует альтернатива - головной мозг отсутствует и его функции у вас выполняет жопа.
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
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16.05.2020 22:26 Відповісти
все верно ! 30 лет мы выбирали жопой . потому и все президенты жопы !
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16.05.2020 22:57 Відповісти
Так и дальше будет то же самое. Мозги же если их нет - то их не вырастить.
А в ********** красота - выбирать жопой можно (т. к. тоже другим не чем), но не нужно, ибо в ********* еще ни одного преза не было и вряд ли он там когда-то будет. Там выборы остались такие же как и с Соловеццком Союзе - партия и правительство скоту назначили пастуха, скот пришел отметиться на типа "выборы", что типа "согласен". Все - очередной пожизненный Каган ********* выбран.
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16.05.2020 23:13 Відповісти
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