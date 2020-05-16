Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера
Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що недопуск його колеги Олександра Дубінського в студію до Савіка Шустера є неприйнятним вчинком з боку журналістів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Потураєв зазначив: "Ми з Олександром Дубінським не є однодумцями в політиці, м'яко кажучи. І багато які з його вчинків не викликають у мене захоплення з морально-етичної точки зору.
Але я категорично проти того, щоб об народного депутата - яких би поглядів він не дотримувався, з якими б ФПГ раніше не співпрацював - витирали ноги просто тому, що він є носієм альтернативної точки зору.
Тим більше, якщо це стосується не фундаментальних цінностей незалежності і суверенності України, а економічних суперечок між українськими олігархами.
І я переконаний, що суспільство має право отримати інформацію про позиції всіх зацікавлених сторін, залучених в енергоконфлікт між частиною виробників електроенергії та її промисловими споживачами.
Це тим більше важливо тому, що крен держави в будь-яку зі сторін коштуватиме країні тисячі робочих місць, обернеться депресією цілих регіонів і виллється в соціальні протести. І в умовах економічної кризи для уряду повинна мати значення доля як кожного шахтаря, так і металурга, як атомника, так і працівника "зелених" електростанцій.
Це ще більше важливо тому, що використання в енергоконфлікті як заручника і розмінної фігури державної атомної енергетики загрожує підвищенням тарифів для громадян, і навіть - аваріями з катастрофічними техногенним наслідками.
Суспільство має право знати все про речі, які в кінцевому підсумку стосуються кожного громадянина. Навіть якщо ці факти будуть розкриті у дискусіях із людьми, для когось дуже неприємними.
І для того, щоб громадяни мали можливість скласти власну думку про те, що відбувається, таких людей треба кликати ефір, а не розповідати казки про пропущені депутатом правлячої партії дзвінки, якого запросила, і на якому наполягала сама "найвільніша в країні" телепрограма, чи про небезпеку скупченості в студії розміром як невеличкий ангар для літаків.
Тим більше, коли представники уряду готові до жорсткої розмови.
Тим більше, коли "тепла політична ванна" скоріше дискредитує уряд, створюючи хибне відчуття його прихильності одному олігарху.
Тим більше, коли президент країни не словом, а ділом щодня доводить відсутність будь-яких поблажок для всіх олігархів".
Будь ласка, зачекайте...
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Ну не захотели эти журналисты видеть у себя в эфире морального урода Дубинского. Это их право.
А вот то, что моральный урод Дубинский является депутатом и состоит в СН - это уже вопросы к СН. Хотя в СН все моральные уроды...
тепло и мягко....
правда равновесие нужно уметь держать - колышется все ето депутатское слуговское под ногами....
А, простите, уже торчат...
https://youtube.com/watch?v=5EI0EWm8jR4
а бить палкой по голове
утром в обед ...и вечером для профилактики
Люди голосовали за партию-а в партию надрали одних мудаков
Начнут работать не на себя, а для людей, плевать перестанем.
А я - ЗА!)
https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347такі лазять по форуму і корчать з себе громадян, розказують, як "журяться" за країну ...
Гандон - носитель альтернативной точки зрения.
ЗЫ: "Красиво излагает собака! Учитесь, Киса!" (с)
Это очень умиляет когда одна ЗЕмразь говорит про другую ЗЕмразь внутри одной партии "слуг российского народа", что они не единомышленники в политике.
к чему эти последующие истерики?