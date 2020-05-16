Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що недопуск його колеги Олександра Дубінського в студію до Савіка Шустера є неприйнятним вчинком з боку журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Потураєв зазначив: "Ми з Олександром Дубінським не є однодумцями в політиці, м'яко кажучи. І багато які з його вчинків не викликають у мене захоплення з морально-етичної точки зору.

Але я категорично проти того, щоб об народного депутата - яких би поглядів він не дотримувався, з якими б ФПГ раніше не співпрацював - витирали ноги просто тому, що він є носієм альтернативної точки зору.

Тим більше, якщо це стосується не фундаментальних цінностей незалежності і суверенності України, а економічних суперечок між українськими олігархами.

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І я переконаний, що суспільство має право отримати інформацію про позиції всіх зацікавлених сторін, залучених в енергоконфлікт між частиною виробників електроенергії та її промисловими споживачами.

Це тим більше важливо тому, що крен держави в будь-яку зі сторін коштуватиме країні тисячі робочих місць, обернеться депресією цілих регіонів і виллється в соціальні протести. І в умовах економічної кризи для уряду повинна мати значення доля як кожного шахтаря, так і металурга, як атомника, так і працівника "зелених" електростанцій.

Це ще більше важливо тому, що використання в енергоконфлікті як заручника і розмінної фігури державної атомної енергетики загрожує підвищенням тарифів для громадян, і навіть - аваріями з катастрофічними техногенним наслідками.

Суспільство має право знати все про речі, які в кінцевому підсумку стосуються кожного громадянина. Навіть якщо ці факти будуть розкриті у дискусіях із людьми, для когось дуже неприємними.

І для того, щоб громадяни мали можливість скласти власну думку про те, що відбувається, таких людей треба кликати ефір, а не розповідати казки про пропущені депутатом правлячої партії дзвінки, якого запросила, і на якому наполягала сама "найвільніша в країні" телепрограма, чи про небезпеку скупченості в студії розміром як невеличкий ангар для літаків.

Тим більше, коли представники уряду готові до жорсткої розмови.

Тим більше, коли "тепла політична ванна" скоріше дискредитує уряд, створюючи хибне відчуття його прихильності одному олігарху.

Тим більше, коли президент країни не словом, а ділом щодня доводить відсутність будь-яких поблажок для всіх олігархів".