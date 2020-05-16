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Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера

Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що недопуск його колеги Олександра Дубінського в студію до Савіка Шустера є неприйнятним вчинком з боку журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Потураєв зазначив: "Ми з Олександром Дубінським не є однодумцями в політиці, м'яко кажучи. І багато які з його вчинків не викликають у мене захоплення з морально-етичної точки зору.

Але я категорично проти того, щоб об народного депутата - яких би поглядів він не дотримувався, з якими б ФПГ раніше не співпрацював - витирали ноги просто тому, що він є носієм альтернативної точки зору.

Тим більше, якщо це стосується не фундаментальних цінностей незалежності і суверенності України, а економічних суперечок між українськими олігархами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин

І я переконаний, що суспільство має право отримати інформацію про позиції всіх зацікавлених сторін, залучених в енергоконфлікт між частиною виробників електроенергії та її промисловими споживачами.

Це тим більше важливо тому, що крен держави в будь-яку зі сторін коштуватиме країні тисячі робочих місць, обернеться депресією цілих регіонів і виллється в соціальні протести. І в умовах економічної кризи для уряду повинна мати значення доля як кожного шахтаря, так і металурга, як атомника, так і працівника "зелених" електростанцій.

Це ще більше важливо тому, що використання в енергоконфлікті як заручника і розмінної фігури державної атомної енергетики загрожує підвищенням тарифів для громадян, і навіть - аваріями з катастрофічними техногенним наслідками.

Суспільство має право знати все про речі, які в кінцевому підсумку стосуються кожного громадянина. Навіть якщо ці факти будуть розкриті у дискусіях із людьми, для когось дуже неприємними.

І для того, щоб громадяни мали можливість скласти власну думку про те, що відбувається, таких людей треба кликати ефір, а не розповідати казки про пропущені депутатом правлячої партії дзвінки, якого запросила, і на якому наполягала сама "найвільніша в країні" телепрограма, чи про небезпеку скупченості в студії розміром як невеличкий ангар для літаків.

Тим більше, коли представники уряду готові до жорсткої розмови.

Тим більше, коли "тепла політична ванна" скоріше дискредитує уряд, створюючи хибне відчуття його прихильності одному олігарху.

Тим більше, коли президент країни не словом, а ділом щодня доводить відсутність будь-яких поблажок для всіх олігархів".

Автор: 

Шустер Савік (362) Потураєв (146) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+47
https://censor.net/user/357550

Ну прямо фашисты - монопартия...

Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера - Цензор.НЕТ 7805
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16.05.2020 00:28
+37
Об многих депутатах не то что ноги вытирать надо, а ствол после выстрела в отсутствующий мозг надо.
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16.05.2020 00:02
+33
Депутат Дубинський це повія, яку в пристойну спільноту не пускають! Хай заробляє собі ротом десь в іншому місці. Прибігла бородата женщіна коломойського, донести до суспільства думку коломойського! коломойський має сидіти в тюрмі і розповідати свою думку слідчим та охороні!
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16.05.2020 00:14
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он не ..настаивает ..вещь уйдет в секунду ...элегантная вещь...четыре дорожки..стереофония)))
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16.05.2020 18:30 Відповісти
Дубинский просто (Pi)здит наши деньги!
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16.05.2020 00:48 Відповісти
" Мама любітъ дєньгі !" Ховатися під спідницею - сильна позиція народного депутата України !
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16.05.2020 01:03 Відповісти
Обидели шавку. Не пустили в будку. Так если оно постоянно ссыт в тапки?
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16.05.2020 00:48 Відповісти
еслі...чісто по панятіям))
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16.05.2020 00:49 Відповісти
шустер савик - охметовская перхоть
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16.05.2020 00:53 Відповісти
Дивна логіка у Дубінського, в шоу Мосійчук на рідному 1+1 він ледь не щотижня скайпом включається, а тут не захотів...
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16.05.2020 00:58 Відповісти
Дубинский решил себя снова пропиарить? У Бутусова проблем не возникло с онлайн-включением, а подстилка Бени, которая "гугу" в такой среде не смогла выйти на связь?
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16.05.2020 01:08 Відповісти
Може в нього вдома інтернет вирубили? Хоча чому тоді не поїхав на іншу квартиру? В нього ж їх багато!
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16.05.2020 01:13 Відповісти
шизунотое убожество
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16.05.2020 01:08 Відповісти
А Дубинский справку о вирусе и маску показал?
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16.05.2020 01:10 Відповісти
Дубинского Лишили эфира? Не смешите!У него прекрасная возможность на 1+1 поматюгаться.Шустер просто не любит матершинников.
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16.05.2020 01:14 Відповісти
Дубинский - "слуга"? Пусть стоит под дверью и тихонько ждёт. Если понадобится, вызовут... А Потураев, как "слуга", пусть закроет свою вафельницу и ждёт, когда ему разрешат что-нибудь вякнуть.... Надо подсрачниками воспитывать этих "слуг", чтобы знали своё место...
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16.05.2020 01:22 Відповісти
Браво!!!
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16.05.2020 23:29 Відповісти
шустер дешёвка охметовская
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16.05.2020 01:46 Відповісти
Тупорылый, мы и так знаем, что ваша партейка привержена не к одному олигарху,а многим-зачем ты лишний раз нам об этом сообщил?
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16.05.2020 02:38 Відповісти
Шото не совсем понятно, каким образом мандат депутата делает его носителя желанным везде и всеми.
Ну не захотели эти журналисты видеть у себя в эфире морального урода Дубинского. Это их право.

А вот то, что моральный урод Дубинский является депутатом и состоит в СН - это уже вопросы к СН. Хотя в СН все моральные уроды...
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16.05.2020 02:54 Відповісти
И конечно-же, во главе с зе.
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16.05.2020 23:32 Відповісти
Так Дубинский и есть половая тряпка Коломойского. Чтобы человека можно было унизить нужно чтобы у человека было достоинство. А у Дубинского его нет.
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16.05.2020 03:04 Відповісти
Они ******** наши деньги
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16.05.2020 07:09 Відповісти
а шо нет?
тепло и мягко....
правда равновесие нужно уметь держать - колышется все ето депутатское слуговское под ногами....
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16.05.2020 03:55 Відповісти
дожили - гарсоны-камандиры.
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16.05.2020 04:00 Відповісти
Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера - Цензор.НЕТ 7662
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16.05.2020 04:16 Відповісти
Це вороги , для них немає України .
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16.05.2020 04:31 Відповісти
ЧАЭС - это не электростанция. Также можно посчитать танки и самолеты на постаментах по Украине,как на вооружении армии.
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16.05.2020 17:06 Відповісти
Мало того что бы об вас ноги вытирать, вам еще рыло бить полагается, раз в день не реже. А слуги подоборзели в конец, и никто не нахлобучит им, а этот полудурок, еще и за бородатую роскошницу коломоя массу говна тянет, вот умора же ну!
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16.05.2020 04:42 Відповісти
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского. И Дубинский от него же. И началось бы передёргивание антиколомойского закона. По прихвату все тюрьмы плачут. Верните все бабло которое вывели с привата и *******, сколько душе влезет
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16.05.2020 06:59 Відповісти
В чём дело, кАзлы? Передача Шустера - это его частная лавочка. Что считает нужным делать, то и делает. Хочешь высказаться - покупай рекламное время. Об чём дискуссия, дебилушка?
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16.05.2020 07:06 Відповісти
Дубинский левандос с евробляхами с ярошевичем замутил, растаможки нет нормальной. Только беспредел правовой с этими бляхами. Как журналист сплошной перемат у дубинского на канале. Передача Шустера, кого хочет того и приглашает.
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16.05.2020 07:07 Відповісти
Пустили хотя бы бы маму Дубинского.
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16.05.2020 07:19 Відповісти
Маме некогда. Зарабатывает бешеные бабки сыну. Не иначе - дорогая элитная проститутка
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16.05.2020 07:48 Відповісти
Пошла она нахрен, вместе с дубиной.
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16.05.2020 23:42 Відповісти
Чтобы об депутата не "вытирали ноги", депутат должен не вытирать ноги о народ, о страну； должен иметь совесть и порядочность, о чем Дубинский никогда не слышал. Быть подонком - это не дает право быть депутатом, кроме Украины, разумеется. В Украине подонок и депутат - синонимы.
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16.05.2020 07:21 Відповісти
Деяким депутатам корисно робити навіть "масаж" ногами, а не тільки витирати їх.
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16.05.2020 08:33 Відповісти
Дубинский шлюшка каламойского.
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16.05.2020 07:22 Відповісти
А як не допускають на ефіри Гриценка? А як не допускають на ефіри націоналістів? А як не допускали Саакашвілі?
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16.05.2020 07:27 Відповісти
Г-н Потураев, это не "альтернативная точка зрения", а самая обычная проституция. Я не адвокат Шустера, но Вам наверное приходилось встречать места, куда проституток не допускают.
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16.05.2020 07:27 Відповісти
Да наличие таких "дЭпутатов" как Дубинский, Щахов, Королевская, Шуфрич, Рабинович, Добкин (бу), А. Герман ( бу), Е Бондаренко ( бу) и Медведчук и многие другие это вообще не допустимая вещь для украинского ТВ Потому что они открыто или лицемерно скрыто во всю вытирают ноги об украинский народ.
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16.05.2020 07:31 Відповісти
Правильніше писати б/у ,буГай там не всім підходить,деякі з вим'ям!
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16.05.2020 08:24 Відповісти
А я за!!! Этот человек уважения к себе не заслужил. По крайней мере со стороны рядовых граждан Украины. Дубинский выйди вон!!!
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16.05.2020 07:31 Відповісти
татьяна лайф вам очі заплює за свого кумира.
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16.05.2020 09:26 Відповісти
да не только вон, а пошёл нахрен - козёл бородатый.
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16.05.2020 23:46 Відповісти
Скажите, а перо в сраку дубинскому нормально?
А, простите, уже торчат...
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16.05.2020 07:44 Відповісти
Это дырявый черт а не депутат !
https://youtube.com/watch?v=5EI0EWm8jR4
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16.05.2020 07:46 Відповісти
А при чем тут Шустер это вы НАЗНАЧИЛИ Буславец Шмыгаля а теперь оказывается они на Ахметова работают . СЛУГА НАРОДУ и ЗЕЛЕНСКИЙ марионетки олигархов
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16.05.2020 07:46 Відповісти
Я извиняюсь, но позволю себе высказать свое мнение. О дубинского можно не только ноги вытирать, а и бить ими по голове, а также скакать по его тушке, бить его мордой об асфальт..ну и так далее. А ещё я люблю животных.
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16.05.2020 07:49 Відповісти
и конечно-же, вместе с потураевым.
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16.05.2020 23:49 Відповісти
о таких депутатов не ноги вытирать надо
а бить палкой по голове
утром в обед ...и вечером для профилактики
Люди голосовали за партию-а в партию надрали одних мудаков
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16.05.2020 07:49 Відповісти
І я проти того щоб об депутата витирали ноги...Ноги потім не відмити ..
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16.05.2020 07:50 Відповісти
Кто бы не вытирал ноги об дубинского, это дело полезное...
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16.05.2020 07:58 Відповісти
Ждьомс у швондєра на паклонскуйу!
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16.05.2020 08:11 Відповісти
Депутат и порядочность, понятия несовместимы.Это касается любого депутата , любого уровня. Постоянно доказывается фактами из жизни страны. Плюнуть в депутата, богоугодное дело.
Начнут работать не на себя, а для людей, плевать перестанем.
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16.05.2020 08:14 Відповісти
Да вас господа вешать надо.и давно пора
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16.05.2020 08:18 Відповісти
"Я против того, чтобы об депутата дубинского вытирали ноги..."

А я - ЗА!)
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16.05.2020 08:26 Відповісти
И я, и я такого мнения.
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16.05.2020 08:36 Відповісти
Більша частина т.н. журналістів це продажні істоти які працюють на замовлення. користуючись своїм монопольним правом і можливістю виступати в ЗМІ вони є носіями, як правило , чиїх інтересів. І прикриваються цим правом (корочкою) і навішують локшину на вуха лохам. Більшість журналюг--це агенти росії. І коли їм хтось заборонив бути на його передачі--то воплі і соплі.А на ділі,це такеж замовна дія. Ну а дубінський --один із мерзенних і продажних потвор.,україноненависник--то цього поца взагалі треба гнати з України.
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16.05.2020 08:47 Відповісти
об депутатов нельзя, а об "шестерок" можно...
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16.05.2020 08:51 Відповісти
З так званих слуг дубінський і бужанський найогидніші істоти ,це відверті вороги України ,слуги диявола.
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16.05.2020 08:58 Відповісти
Об СЛУГ НАРОДА можно не только ноги вытирать. Ими можно например озеленить деревья.
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16.05.2020 09:05 Відповісти
В гавно витерти ноги не можна, в нього можна тільки замазатись.
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16.05.2020 09:13 Відповісти
Одному зеленому гандону не нравится, что выбросили другой зеленый использованный гандон. Какая неожиданность.
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16.05.2020 09:16 Відповісти
Об депутата не можна витирати ноги, Ноги треба викорисовувати для вибивання стульчика під депутатом підвішеним на шибениці , якого зловили на корупції.
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16.05.2020 09:22 Відповісти
Негайно потрібна надзвичайно посилена недоторканність ! А краще мінімальну заробітну плату, лопату і впєрьод !
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16.05.2020 09:23 Відповісти
два сорта одного дерьма
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16.05.2020 09:28 Відповісти
Реально в тему.

https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347такі лазять по форуму і корчать з себе громадян, розказують, як "журяться" за країну ...
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16.05.2020 09:30 Відповісти
І Шустер помийниця, але ще більша параша Дубинський!
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16.05.2020 09:30 Відповісти
об него" вытирают" ноги,потому что он лодстилка.
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16.05.2020 09:39 Відповісти
подстилка для того и предназначена чтоб об нее ноги вытирали
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16.05.2020 09:50 Відповісти
Животных не пускают в платные зоопарки? Доколе... Все у вас зебуины через пятую точку.
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16.05.2020 09:56 Відповісти
об таких педодепутатів треба оббивати ноги, не те що витирати)
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16.05.2020 10:02 Відповісти
Ещё один Йети нарисовался ? Об вас не ноги вытирать, вашими рожами городские бесплатные сортиры чистить нужно!
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16.05.2020 10:08 Відповісти
я тоже против того, чтобы об депутата вытирали ноги....их надо просто 3.14здить
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16.05.2020 10:22 Відповісти
Спс! Пополнил коллекцию эвфемизмов:
Гандон - носитель альтернативной точки зрения.
ЗЫ: "Красиво излагает собака! Учитесь, Киса!" (с)
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16.05.2020 10:39 Відповісти
...Тем более, когда президент страны не словом, но делом каждый день доказывает отсутствие каких-либо поблажек для всех олигархов". Источник: https://censor.net/n3195943 - Потураєв, за кого ви людей тримаєте, щоби так НАХАБНО брехати - за безмізкову худобу????? Мату у горлі тісно від ваших заяв! Один бреше, а другий *********.....
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16.05.2020 11:00 Відповісти
му*ак защищает му*ака
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16.05.2020 12:13 Відповісти
"Мы с Александром Дубинским не единомышленники в политике, мягко говоря"
Это очень умиляет когда одна ЗЕмразь говорит про другую ЗЕмразь внутри одной партии "слуг российского народа", что они не единомышленники в политике.
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16.05.2020 12:22 Відповісти
А мы народ , за то что бы на таких депутатов мочились . Депутат - деградирующее человеческое говно . падаль . Народу нужно запасаться оружием , может когда то придется вас мочить ,как бешенных собак .Через петлю для властей будет очищение .
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16.05.2020 12:29 Відповісти
Вытереть ноги о бенину шестерку - святое дело
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16.05.2020 18:04 Відповісти
Потураев така ж гидота як і оцей дубіньский
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16.05.2020 19:54 Відповісти
по аналогии " выгнали за зверства из гестапо" , дубинского выгнали от шустрого
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16.05.2020 19:56 Відповісти
тю, там в программе шустер все нормально обьяснил.
к чему эти последующие истерики?
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16.05.2020 23:05 Відповісти
Чтобы испытать Дубинского, следует посадить его в тюрьму на 3 года, предварительно изъяв накопленной непосильным трудом. А его маме разрешить общаться с сыном в присутствии сторожевых псов. В соседнюю камеру можно поселить других фигурантов.
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17.05.2020 06:44 Відповісти
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