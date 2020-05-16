УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11522 відвідувача онлайн
Новини
4 279 21

Із 16 травня шахтарі приватних шахт почнуть виходити на роботу, - в.о. міністра енергетики Буславець. ВIДЕО

Виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець заявила, що за підсумками переговорів з власниками приватних шахт, їхні працівники почнуть виходити на роботу вже 16 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Буславець зазначила: "Сьогодні я проводила нараду з нашими енергетиками. Така нарада відбувається у мене щотижня, тому що всі питання дуже оперативно потребують вирішення. І я вимагала у представника приватних шахт, компанії вивести вже найближчим часом шахтарів на роботу. І мене запевнили, що вже 16 травня працівники "Павлоградвугілля" вийдуть на роботу і будуть отримувати зарплату".

"Дійсно це можна робити і в подальшому і покращувати ситуацію в цьому напрямку, коли ми виконаємо весь перелік заходів. Там є заходи, які напрацьовуються і міністерством, і приймаються урядом і регуляторами і законодавчі акти, які вимагають негайного вирішення парламентом", - зазначила міністр .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

 

шахта (701) шахтарі (537) Буславець Ольга (146)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
С 16 мая шахтеры приватных шахт начнут выходить на работу, - министр энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 9487
показати весь коментар
16.05.2020 00:29
+5
Тобто АЕС зупиняють, а вугілля добувають більше, бо ТЕС належать Ахметову?
показати весь коментар
16.05.2020 00:45
+4
приватных шахт ???
показати весь коментар
16.05.2020 00:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
приватных шахт ???
показати весь коментар
16.05.2020 00:29 Відповісти
Твари зеленые-- какие шахты если останавливают блоки АЭС ??? Идите нахрен с гудком и своими шахтами !!! Когда єтот цирк закончиться
показати весь коментар
16.05.2020 07:00 Відповісти
С 16 мая шахтеры приватных шахт начнут выходить на работу, - министр энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 9487
показати весь коментар
16.05.2020 00:29 Відповісти
Факт занижения коронавирусной статистики в России бесспорен для любого ее жителя. Просто потому, что любой ее житель знает, как в России лгут и фальсифицируют. Обман, подлость, пресмыкательство перед вышестоящими - основа основ культуры "русского мира". https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/skobov/m.278927.html …
показати весь коментар
16.05.2020 00:41 Відповісти
Віра в доброго царя, це ментальна відмінність московитів !!))
показати весь коментар
16.05.2020 00:46 Відповісти
https://censor.net/user/470343 Як видно,в нас також хочуть вірити в царя.
показати весь коментар
16.05.2020 01:45 Відповісти
Да мне по фигу, сколько там в Московии болеет.
показати весь коментар
16.05.2020 08:13 Відповісти
А коли державні запрацюють??))
показати весь коментар
16.05.2020 00:43 Відповісти
Тобто АЕС зупиняють, а вугілля добувають більше, бо ТЕС належать Ахметову?
показати весь коментар
16.05.2020 00:45 Відповісти
Вона там щось наговорила що АЕС зупиняють на ремонт, тому що раніше не було такої можливості через їхню велику навантаженість.
показати весь коментар
16.05.2020 00:50 Відповісти
В таком количестве одновременно на ремонт это не логично - потому что пере-балансирует потоки на других производителей. Плюс еще и мощность работающих снизили. Короче просто на ремонт это дешевенькая отмазка для буратин.
показати весь коментар
16.05.2020 01:03 Відповісти
По одному блоку і раніше зупиняли та проводили ремонтні роботи, тому тут точно є брехня.
показати весь коментар
16.05.2020 01:09 Відповісти
Почему государство так печется про частных шахтеров? но не волнует собственные работники в школах, садика, больницах и т.п.?
показати весь коментар
16.05.2020 02:44 Відповісти
Надра належать народу...ага
показати весь коментар
16.05.2020 07:54 Відповісти
Шлюхтеры гудка полезут за угольком для тец гудка. Феерично
показати весь коментар
16.05.2020 08:09 Відповісти
В масках, перчатках, с защитой глаз и соблюдением социальной дистанции ? И по сколько штук шахтеров на определенную площадь, как в АТБ? Или компаниями по восемь человек, как в парках ? И Ляшко пусть лично проконтролирует наличие санитайзеров. А то закрытое помещение, перезаражают друг друга.
показати весь коментар
16.05.2020 08:09 Відповісти
Нам как то наплевать. Это проблемы шахтеров и ахметки.
показати весь коментар
16.05.2020 09:22 Відповісти
И я требовала у представителя приватных шахт, ((((приватный -ахметовский Исполняющая обязанности министра энергетики Украины компании вывести уже в ближайшее время шахтеров на работу. И меня уверили, что уже 16 мая работники "Павлоградвугілля" выйдут на работу и будут получать зарплату".Приватные министсры и замы на службе частных лавочек а не на службе в народа Украины они отстаивают интересы карманов мешков с деньгами.но не заботятся о народе Украине...
показати весь коментар
16.05.2020 09:29 Відповісти
єта яких пріватних шахт...копанок?
показати весь коментар
16.05.2020 11:21 Відповісти
а на хрена нам такие шахты и шахтёры, со своим дорогущим углём, если атомные реакторы на АЭС остановлены!! Может пора эти ТЭСы и ТЫЦы выбросить на свалку, а обходиться только атомными АЭС, плюс ГИДРО , плюс зелёная энергетика и хватит ??? Сбережём экологию, не будем должны шахтёрам, Ахметка не будет за счёт бюджета не законно обогащаться на торговле электроэнергии за рубеж и внутри страны . Частные шахты-ворюги ликвидировать как класс! вот как-то так!!
показати весь коментар
16.05.2020 12:58 Відповісти
Приватные от слова/группы Приват?
показати весь коментар
16.05.2020 13:31 Відповісти
 
 