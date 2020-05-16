Лікарні не повідомили про половину випадків захворювання на COVID-19 серед медиків, - Ляшко

Керівники лікарень не повідомили Держслужбу з питань праці про половину випадків інфікування медиків коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання!" - підкреслив він.

Тому керівники лікарень мають повідомляти про кожний такий випадок Держслужбі з питань праці, яка має проводити розслідування кожного випадку.

"На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного 2-го медика!" - розповів Ляшко.

Санлікар додав, що розслідування на сьогодні завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою..

Ляшко обіцяє, що "закривати очі" на цю ситуацію не будуть.

13 травня Кабмін включив COVID-19 в перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє громадянам претендувати на відшкодування шкоди.

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