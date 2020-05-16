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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу російсько-терористичні війська на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, двоє військовослужбовців мають поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї… Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранень", - сказано в ранковому зведенні штабу.

Зокрема повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник неподалік Широкиного випустив 5 мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти.
Захисників Водяного окупанти двічі обстріляли із застосуванням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поруч з населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали адекватну відповідь на усі обстріли противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших злочинних дій.
За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили щонайменше одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає", – сказано в звіті.

Крім того в штабі наголосили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майора ССО Андрія Супрігана, який трагічно загинув у Донецькій області, поховають 16 травня у Львові. ФОТО

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2508
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16.05.2020 08:28
+12
доброго ранку і спокійної днини, всій Україні !!!
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 277

...
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16.05.2020 08:30
+9
Путинские твари, будьте прокляты! Путин,сдохни! Здоровья нашим воинам - героям! Украина молится за вас....
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16.05.2020 08:25
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Путинские твари, будьте прокляты! Путин,сдохни! Здоровья нашим воинам - героям! Украина молится за вас....
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16.05.2020 08:25 Відповісти
Смотрел новости Сотник тв? Вчера расказывал Саша Сотник новости из кремлевского змеевника. Почему они все попрятались. Пуйловский двойник который ходил в больницу в желтом скафандре, а потом оказалось что доктор его сопровождавший был ковид позитивный. Двоиник пуйла болел сахаром крови. Почему " болел"? Потому что после визита в больничку он заразился и умер. Пуйло Медведев и все остальные теперь сидят по бункерам.
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16.05.2020 11:24 Відповісти
Пушило сидит в бункере потому что пример скорее всего уже сдохшего Ким Чен Ына, показывает что попав на стол к врачам, можешь прям там кони двинуть, из комы их уже не выпустят, что Пуйло что Медведева.
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16.05.2020 11:26 Відповісти
А непутинские твари бывают?!
Я это к тому,что вы говорите "сдохните" , а потом желаете здоровья! Соберитесь с мыслями!
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16.05.2020 17:11 Відповісти
???
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16.05.2020 20:20 Відповісти
Gerhard Schröder Russische Scheiße mit Käse!!! Воно працює на мордор і є прикладом продовження с " славних традіцій совмєстних парадов на окупіровнних терріторіях". Гори в аду герр шрьодер!
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16.05.2020 08:25 Відповісти
Таких в Украине 50% населения,а за 600 тыс евро в год было бы 99%.
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16.05.2020 08:37 Відповісти
немецкое herr читается как "хер"
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16.05.2020 08:38 Відповісти
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2508
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16.05.2020 08:28 Відповісти
доброго ранку і спокійної днини, всій Україні !!!
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 277

...
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16.05.2020 08:30 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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16.05.2020 08:38 Відповісти
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4283 Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1261504558171394049 1 ч

Если вы за ночь вдруг забыли кто такие 73% и кого они привели во власть, то вот

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2721
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16.05.2020 08:45 Відповісти
Ты еще на сру весну дай ссылку, автолайкер.
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16.05.2020 10:32 Відповісти
А чему удивлятся! Клоун,скоморох пришёл к власти,обвёл народ вокруг пальца (так же как и Порошенко с которым он с понтом боролся); назначил своих клоунов на должности(клоуна) ,а также главного клоуна Саакашвили. Пора понять в чём дело.
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16.05.2020 17:16 Відповісти
Зебил вместо тупых видосиков "заботы" о людях о коронавирусе ты бы запостил видосик о войне на востоке хоть изредка напомнил Пуйлу что умирают наши люди и можеш дать по привычке 24 часа пуйлу чтоб не стрелял а иначе Зеленский президент наложит санкции не только к Эрмитажу а еще к Саратовскому художественному музею имени А. Н. Радищева понятно это не остановит кацапов но хотябы видно что на востоке идет война но видимо у нас президенты Ермак-Аваков но никак не ты
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16.05.2020 08:52 Відповісти
Одужання, нашим хлопчикам. Бережи вас Господь
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16.05.2020 09:11 Відповісти
Большущие деньги. Странно что никто не идёт.

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1457
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16.05.2020 09:45 Відповісти
Официанты?? Вы считаете у них низкие доходы. Ню ню.
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16.05.2020 10:26 Відповісти
Бульдозерист - вспомогательная профессия?
За лайк самому себе двойная оплата?
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16.05.2020 11:20 Відповісти
А где сказано про двоих погибших?
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16.05.2020 10:02 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 173
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16.05.2020 13:12 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Сводка ситуации за 15 мая 2020 года Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
14 артобстрелов за сутки, при полном отсутствии противодействия.
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16.05.2020 15:10 Відповісти
Давайте разом оцінимо і усвідомимо реакцію на вбитих путіноїдами українців на даній гілці.

Більшість реакцій ні про що.

ВСІ, за єдиним винятком, как-цапо-мовні.

ЄДИНА реакція українською мовою з'явилася від товаріща https://censor.net/user/122752 (в радянські часи, був такий гнилий персонаж, який уособлював в собі українців, з точки зору комуністичної партії, щось на кшталт ********* Танька і Володька з 95 кварталу).

Тут одне з двох.
Або етнічним українцям справді сподобалося зеленомовне: "А какая разница", або как-цапомовна МЕНШИНА гарно вкорінилася на форумі цензор.нет.
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17.05.2020 00:11 Відповісти
не єдина.
читайте уважніше.
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17.05.2020 08:20 Відповісти
 
 