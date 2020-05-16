"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін:

Керівництво України під час військової агресії Російської Федерації наказало знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в сучасній війні. Тих самих мін, які Росія масово застосовує на Донбасі.

Про це на сторінці в фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Злочин, баригування, слабоумство?" - задається питанням він, коментуючи інформацію про те, що Україна відзвітувала про знищення 3 мільйонів протипіхотних мін - "тих самих, які Росія встановлює на Донбасі, і які необхідні для оборони країни на випадок вторгнення".

"Унікальна країна Україна - Верховний Головнокомандувач під час війни і військової агресії наказав знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в сучасній війні, тих самих мін, які Росія масово застосовує на Донбасі. Україні міни не потрібні! Як можна знищувати свою власну зброю - засіб стримування?

Скандал зі знищенням мін ПФМ-1 і ПФМ-1С був ще при Порошенку, я про це писав, і, звичайно, історія ця добре відома. Тоді вдалося врятувати ці запаси мін від ліквідації, РНБО ухвалила рішення, що до кінця війни міни знищувати не можна. Але тепер війна у керівництва країни в голові закінчилася ", - пише Бутусов.

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Він пояснив, у чому значення ПФМ: ці міни застосовуються для дистанційного мінування великої площі - їх застосовують в спеціальних касетах, скидаючи з літаків, вертольотів, і вистрілюючи з реактивних систем "Ураган".

"Тобто на тому напрямку, де може бути розгорнуто ворожий наступ, або навіть в тилу ворога, можна замінувати велику площу і скувати, тим самим активні дії. Міни вагою в 80 грам розсіюються на великій площі, вони малопомітні в траві, і їх не можна знешкодити. Вночі територією, замінованою ПФМ-1, піхота супротивника не пройде.

Але не менш важливо, що завдяки можливості закидати касети "Ураганами", міни ПФМ-1 можна ефективно застосовувати і для насупу і звільнення Донбасу. Дистанційне мінування цими мінами дозволить скувати маневр російських резервів у тактичній зоні", - пояснює Бутусов.

Він зазначає, що наші воїни також зазнають втрат від російських постановок мін ПФМ-1 на Донбасі. Україна ПФМ на війні не застосовує, але наявність запасів таких мін було одним із засобів стримування на випадок широкомасштабних бойових дій.

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"У чому абсурд ситуації? Так, протипіхотні міни - негуманна зброя, яка вбиває і після війни, але ж знищені запаси в тому числі мін ПФМ-1С - з самоліківдатором! Тобто там стоїть таймер до 40 діб, і потім міна сама підривається. Тобто мінування здійснюється під час активних дій противника, а потім жодної загрози немає. Навіщо ж ви взагалі такі міни знищуєте? Ну є мізки в голові хоч якісь? На жаль, немає.

Україна підписала безліч договорів про своє роззброєння. Здали ядерну зброю, порізали на металобрухт бомбардувальники, здали в брухт крилаті ракети, знищили частину своїх же переносних зенітно-ракетних комплексів. І ми підписали Оттавську конвенцію про знищення протипіхотних мін. Міни ці вважаються "забороненими" тільки для тих, хто цю конвенцію підписав.

А ось наш ворог Росія цю конвенцію не підписувала. Зате Україна завжди готова, тому що за ці програми Захід щось платить, і значить, наші чиновники можуть зробити свій невеликий бізнес.

Росія підписала Женевський протокол про знищення мін ПФМ-1 без пристрою самоліквідації, але значення протоколу невелике, чисто декларація. Утилізація цих російських мін проводиться на Донбасі - РФ засіває українські поля цими мінами, замість того, щоб знищувати на заводах. Міни з самоліквідатором РФ знищувати не збирається, адже всім зрозуміло, що вони не становлять довгострокової небезпеки.

А керівництво України роззброїло свою власну країну під час війни. Сподіваюся, знайдуться депутати Верховної Ради, які розслідують причини цих божевільних і зрадницьких дій. Колись це стане предметом і кримінального розслідування", - написав Бутусов.