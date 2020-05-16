"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін:
Керівництво України під час військової агресії Російської Федерації наказало знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в сучасній війні. Тих самих мін, які Росія масово застосовує на Донбасі.
Про це на сторінці в фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Злочин, баригування, слабоумство?" - задається питанням він, коментуючи інформацію про те, що Україна відзвітувала про знищення 3 мільйонів протипіхотних мін - "тих самих, які Росія встановлює на Донбасі, і які необхідні для оборони країни на випадок вторгнення".
"Унікальна країна Україна - Верховний Головнокомандувач під час війни і військової агресії наказав знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в сучасній війні, тих самих мін, які Росія масово застосовує на Донбасі. Україні міни не потрібні! Як можна знищувати свою власну зброю - засіб стримування?
Скандал зі знищенням мін ПФМ-1 і ПФМ-1С був ще при Порошенку, я про це писав, і, звичайно, історія ця добре відома. Тоді вдалося врятувати ці запаси мін від ліквідації, РНБО ухвалила рішення, що до кінця війни міни знищувати не можна. Але тепер війна у керівництва країни в голові закінчилася ", - пише Бутусов.
Він пояснив, у чому значення ПФМ: ці міни застосовуються для дистанційного мінування великої площі - їх застосовують в спеціальних касетах, скидаючи з літаків, вертольотів, і вистрілюючи з реактивних систем "Ураган".
"Тобто на тому напрямку, де може бути розгорнуто ворожий наступ, або навіть в тилу ворога, можна замінувати велику площу і скувати, тим самим активні дії. Міни вагою в 80 грам розсіюються на великій площі, вони малопомітні в траві, і їх не можна знешкодити. Вночі територією, замінованою ПФМ-1, піхота супротивника не пройде.
Але не менш важливо, що завдяки можливості закидати касети "Ураганами", міни ПФМ-1 можна ефективно застосовувати і для насупу і звільнення Донбасу. Дистанційне мінування цими мінами дозволить скувати маневр російських резервів у тактичній зоні", - пояснює Бутусов.
Він зазначає, що наші воїни також зазнають втрат від російських постановок мін ПФМ-1 на Донбасі. Україна ПФМ на війні не застосовує, але наявність запасів таких мін було одним із засобів стримування на випадок широкомасштабних бойових дій.
"У чому абсурд ситуації? Так, протипіхотні міни - негуманна зброя, яка вбиває і після війни, але ж знищені запаси в тому числі мін ПФМ-1С - з самоліківдатором! Тобто там стоїть таймер до 40 діб, і потім міна сама підривається. Тобто мінування здійснюється під час активних дій противника, а потім жодної загрози немає. Навіщо ж ви взагалі такі міни знищуєте? Ну є мізки в голові хоч якісь? На жаль, немає.
Україна підписала безліч договорів про своє роззброєння. Здали ядерну зброю, порізали на металобрухт бомбардувальники, здали в брухт крилаті ракети, знищили частину своїх же переносних зенітно-ракетних комплексів. І ми підписали Оттавську конвенцію про знищення протипіхотних мін. Міни ці вважаються "забороненими" тільки для тих, хто цю конвенцію підписав.
А ось наш ворог Росія цю конвенцію не підписувала. Зате Україна завжди готова, тому що за ці програми Захід щось платить, і значить, наші чиновники можуть зробити свій невеликий бізнес.
Росія підписала Женевський протокол про знищення мін ПФМ-1 без пристрою самоліквідації, але значення протоколу невелике, чисто декларація. Утилізація цих російських мін проводиться на Донбасі - РФ засіває українські поля цими мінами, замість того, щоб знищувати на заводах. Міни з самоліквідатором РФ знищувати не збирається, адже всім зрозуміло, що вони не становлять довгострокової небезпеки.
А керівництво України роззброїло свою власну країну під час війни. Сподіваюся, знайдуться депутати Верховної Ради, які розслідують причини цих божевільних і зрадницьких дій. Колись це стане предметом і кримінального розслідування", - написав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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а вот правда.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1754586-na-dnipropetrovschini-znischili-2-milyoni-zaboronenikh-protipikhotnikh-min
27 декабря 2005 Украина присоединилась к договору. 1 июня 2006 Украина договор ратифицировала...Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#cite_note-beg-16 [16] . Согласно этому документу мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО (1,08 евро на каждую мину). То есть, к сентябрю 2025 года уничтожение этих мин должно быть завершено... Для того, чтобы применить эти мины, Украине, сначала, из Соглашения выйти нужно... Кроме того, под ликвидацию не попадают мины направленного действия типа МОН. Их вполне можно применять... Уничтожаются лишь мины "неизбирательного действия"...
Эта статья - не "критика властей", а очередной "разгон" "зрады", очередной пример "жареных фактов"...
Это сволочь Сивохо подсказал Медведчуку.А тот- Путину и далее-Зеленскому...
в 2014 был договор с ЕС по утилизации.
из новостей сентября 2018 --- было утилизировано больше 2млн мин..
когда были утилизированы последние хз)
це яка зелень була при владі тоді?
отакие у нас журнашлюхи---- написал текст Бутусов--- а вы тут голову ламайте кто зрадыв. кто незрадыв..
Дата підписання:
11.07.2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013
и доп соглашение
Дата укладання:
28.12.2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-16
сёр.рф/олд
-- ни дат утилицизации. ни количества.
дохрена текста воды..
чтоб понять суть вопроса нужно идти в инет..
и что я там вижу???
а вот что----
В декабре 2014 года было подписано соглашение о дотации Евросоюзом 1,8 млн евро в проект по уничтожению ПФМ-1, через год эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Всего в рамках использования данной суммы планируется уничтожить 3,33 млн мин.
По состоянию на 12 октября 2016 года было уничтожено 975 тыс. ПФМ-1.
из новостей сентября 2018
По состоянию на сегодня, темпы утилизации соответствуют требованиям НАТО: всего уже уничтожено 2.018.928 противопехотных мин типа ПФМ-1 (с)", - уточнили в Минобороны.
Гаспадин Бутусов уверен вы или ваши цензоры читают коменты---- вам задача узнать сколько мин было уничтожено до назначения Зе президентом и приходом их Слуг у ВР
а то может оказаться что все уже было утилизировано
а сколько еще на складах могли самоутилизироваться?
Как же так, товарищ Бутусов? Это вор, барыга и мародёр приказал мины оставить, а когда ты его сверг - опять плохо?