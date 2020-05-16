УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4977 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
58 855 456

"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін:

Керівництво України під час військової агресії Російської Федерації наказало знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в сучасній війні. Тих самих мін, які Росія масово застосовує на Донбасі.

Про це на сторінці в фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Злочин, баригування, слабоумство?" - задається питанням він, коментуючи інформацію про те, що Україна відзвітувала про знищення 3 мільйонів протипіхотних мін - "тих самих, які Росія встановлює на Донбасі, і які необхідні для оборони країни на випадок вторгнення".

"Унікальна країна Україна - Верховний Головнокомандувач під час війни і військової агресії наказав знищити запаси мін - одного з важливих видів озброєнь в сучасній війні, тих самих мін, які Росія масово застосовує на Донбасі. Україні міни не потрібні! Як можна знищувати свою власну зброю - засіб стримування?

Скандал зі знищенням мін ПФМ-1 і ПФМ-1С був ще при Порошенку, я про це писав, і, звичайно, історія ця добре відома. Тоді вдалося врятувати ці запаси мін від ліквідації, РНБО ухвалила рішення, що до кінця війни міни знищувати не можна. Але тепер війна у керівництва країни в голові закінчилася ", - пише Бутусов.

Також читайте: Жінці відірвало стопу російською міною під час нелегального переходу лінії розмежування на Донбасі. ФОТО 18+

Він пояснив, у чому значення ПФМ: ці міни застосовуються для дистанційного мінування великої площі - їх застосовують в спеціальних касетах, скидаючи з літаків, вертольотів, і вистрілюючи з реактивних систем "Ураган".

"Тобто на тому напрямку, де може бути розгорнуто ворожий наступ, або навіть в тилу ворога, можна замінувати велику площу і скувати, тим самим активні дії. Міни вагою в 80 грам розсіюються на великій площі, вони малопомітні в траві, і їх не можна знешкодити. Вночі  територією, замінованою ПФМ-1, піхота супротивника не пройде.
Але не менш важливо, що завдяки можливості закидати касети "Ураганами", міни ПФМ-1 можна ефективно застосовувати і для насупу і звільнення Донбасу. Дистанційне мінування цими мінами дозволить скувати маневр російських резервів у тактичній зоні", - пояснює Бутусов.

Він зазначає, що наші воїни також зазнають втрат від російських постановок мін ПФМ-1 на Донбасі. Україна ПФМ на війні не застосовує, але наявність запасів таких мін було одним із засобів стримування на випадок широкомасштабних бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російську агресію 21 тис. км² в Україні забруднено мінами, - заступник голови Міноборони Петренко в ОБСЄ

"У чому абсурд ситуації? Так, протипіхотні міни - негуманна зброя, яка вбиває і після війни, але ж знищені запаси в тому числі мін ПФМ-1С - з самоліківдатором! Тобто там стоїть таймер до 40 діб, і потім міна сама підривається. Тобто мінування здійснюється під час активних дій противника, а потім жодної загрози немає. Навіщо ж ви взагалі такі міни знищуєте? Ну є мізки в голові хоч якісь? На жаль, немає.

Україна підписала безліч договорів про своє роззброєння. Здали ядерну зброю, порізали на металобрухт бомбардувальники, здали в брухт крилаті ракети, знищили частину своїх же переносних зенітно-ракетних комплексів. І ми підписали Оттавську конвенцію про знищення протипіхотних мін. Міни ці вважаються "забороненими" тільки для тих, хто цю конвенцію підписав.

А ось наш ворог Росія цю конвенцію не підписувала. Зате Україна завжди готова, тому що за ці програми Захід щось платить, і значить, наші чиновники можуть зробити свій невеликий бізнес.

Росія підписала Женевський протокол про знищення мін ПФМ-1 без пристрою самоліквідації, але значення протоколу невелике, чисто декларація. Утилізація цих російських мін проводиться на Донбасі - РФ засіває українські поля цими мінами, замість того, щоб знищувати на заводах. Міни з самоліквідатором РФ знищувати не збирається, адже всім зрозуміло, що вони не становлять довгострокової небезпеки.

А керівництво України роззброїло свою власну країну під час війни. Сподіваюся, знайдуться депутати Верховної Ради, які розслідують причини цих божевільних і зрадницьких дій. Колись це стане предметом і кримінального розслідування", - написав Бутусов.

мінування (1217) Бутусов Юрій (3574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+88
Ти ще про Будапештський меморандум розкажи.
показати весь коментар
16.05.2020 10:30
+67
Лишь один из череды преступных косяков зелемразей.
показати весь коментар
16.05.2020 10:29
+65
Пустой треп. Во время войны оружие не уничтожают. Одностороннее выполнение Украиной любых договоров есть преступление. "Минска" тоже касается, причем в первую очередь. Зеленая банда - преступники.
показати весь коментар
16.05.2020 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Сначала нужно расследовать подрыв пяти складов с боеприпасами в Украине. Лоси с инопланетянами так и не посажены
показати весь коментар
16.05.2020 20:49 Відповісти
ну -может и подорвали...а тут -открыто "утилизировали"..."вайны же нет"...
показати весь коментар
16.05.2020 23:21 Відповісти
"Нехай шастать!"-це не для бариг і яка різниця,які ці бариги-зелені,шоколадні чи колорадні-головне,що вони й досі при владі і їхня мафіозна олігархічна система в Україні вже 29-ть років не тільки до безядерного статусу,але й до беззубого доводить.Дивуюся,чому цю тему ще піднімає жЬІдва-гої мають бути обеззброєними апріорі.
показати весь коментар
16.05.2020 23:28 Відповісти
Дивуюсь, що ваш коментар вже пів доби тут тримається. Використання літературного слова жЫд, призводить щонайменше до видалення коментаря, а на більшості українських інтернет-ресурсів - до довічного блокування автора. В більшості слов'янських мов слово жЫд використовується в повсякденній мові, і це норма
показати весь коментар
17.05.2020 13:21 Відповісти
Мій колега по роботі добрий та порядна людина! Зараз він виїхав в Ізраїль.В свій час я йому сказав що він добрий єврей,пробачте за тавтологію.Він страшенно образився ,та попросив мене більш його так не називати та сказав що він є Жид. І дійсно в слав'янських мовах,наприклад в польській ,чешській,словацькій, а також румунській,литовскій та інших вживаються слова Жид,Жидан,Жидас і т.д. Навить у російського поета М.Ю.Лермонтова є такий початок вірша: "По улице бежала жидовка младая". Він до речи ганьбив російську імперію за жидівськи погроми. Я дуже поважаю цей народ! За те що він вміє себе захищати,за його талановитість,за те як він будує свою державу.Нам би так!
показати весь коментар
17.05.2020 14:47 Відповісти
Так історично склалося,завдяки самим євреям, що євреї відносяться в даний час до гегемонних націй. Нам варто вивчати їхній досвід та наслідувати. Чого варте відношення до своїх еврейських терористів, які під час становлення державності грабували, вбивали та вішали своїх противників. Імена та діяльність цих терористів вивчають єврейські школярі... На противагу євреям, українці весь час вибачаються за своїх героїв.
показати весь коментар
17.05.2020 15:31 Відповісти
Татьяна Флай до своїх і у х..ла запитай, хто підірвав і коли посадить.
показати весь коментар
17.07.2020 09:17 Відповісти
Потому что это не наказывается. Суды пока пройдут, это все года, тут за дни делают, это тоже не наказание. Это выглядит наоборот как поощрение. Продал страну, а тебя еще и судят годами, а там глядишь и власть сменится. Потому что следующий тоже что нибудь подкрутит видя безнаказанность первого.
показати весь коментар
16.05.2020 21:18 Відповісти
"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін: - Цензор.НЕТ 4214
показати весь коментар
16.05.2020 22:31 Відповісти
Анастасия Заворотнюк,новая подруга Путлера.а вдруг родит еще одного КЛОНА...
показати весь коментар
16.05.2020 23:34 Відповісти
"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін: - Цензор.НЕТ 3261
показати весь коментар
17.05.2020 00:27 Відповісти
это брехня.
а вот правда.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1754586-na-dnipropetrovschini-znischili-2-milyoni-zaboronenikh-protipikhotnikh-min
показати весь коментар
17.05.2020 01:13 Відповісти
Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин - договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.

27 декабря 2005 Украина присоединилась к договору. 1 июня 2006 Украина договор ратифицировала...Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#cite_note-beg-16 [16] . Согласно этому документу мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО (1,08 евро на каждую мину). То есть, к сентябрю 2025 года уничтожение этих мин должно быть завершено... Для того, чтобы применить эти мины, Украине, сначала, из Соглашения выйти нужно... Кроме того, под ликвидацию не попадают мины направленного действия типа МОН. Их вполне можно применять... Уничтожаются лишь мины "неизбирательного действия"...
Эта статья - не "критика властей", а очередной "разгон" "зрады", очередной пример "жареных фактов"...
показати весь коментар
17.05.2020 05:02 Відповісти
А так хвалиться перед європейськими лідерами, що українська армія друга по силі в Європі, а насправді,- що Порошенко зробив, "янелох" уже майже все знищив. Хай же й буде цим "я верю я тебя(нелоха)", вбивцям України, по їх бездумній безпутності одна лише безпутність в їх житті, а Ти Боже - звільни від них Неньку Україну.
показати весь коментар
17.05.2020 05:23 Відповісти
Не треба брехати того що неправда ..
показати весь коментар
17.05.2020 05:24 Відповісти
Ніякий договір - нелох знищує все
показати весь коментар
17.05.2020 05:25 Відповісти
Як це - Європа і США поставляють зброю і складають договір про його знищення? Думаєте ми, активні, такі недумаючі як фани нелоха?
показати весь коментар
17.05.2020 05:28 Відповісти
Ніяких договорів про знищення зброї немає в період війни, навпаки - про її поставку ...
показати весь коментар
17.05.2020 05:30 Відповісти
За обвал экономики КВНщиков точно привлекут....дефицит ббюжета 300 ярдов не имел даже Индюкович...,не говоря о нищем Кравчуке и купонах тогдашних
показати весь коментар
17.05.2020 05:53 Відповісти
Утверждаю- хорошее лекарство-расстрел. Итого- виновных расстрелять. Как вариант- повесить вниз головой (как Муссолини).......
Это сволочь Сивохо подсказал Медведчуку.А тот- Путину и далее-Зеленскому...
показати весь коментар
17.05.2020 06:08 Відповісти
Эрдоган одними беспилотниками замочил в сортире кремлевских Хьырей и в Сирии и в Ливии
показати весь коментар
17.05.2020 06:31 Відповісти
Искандеры хохотали что после шутки Петросяна,дураки мы все...
показати весь коментар
17.05.2020 06:33 Відповісти
Но если Украина уничтожила все мины,то теперь вопрос кто же отрывал руки и ноги детям Донбасса как то снимается сам по себе.Кацапы,кто взрывал детей на Донбассе?Сколько их погибло?Так кто все таки фашисты?Вопрос уже и к Бутусову и всей его "зраде".Как же через 3 млн. мин прошли кацапы в Илловайске и Дебальцево?
показати весь коментар
17.05.2020 07:32 Відповісти
Зі статті я так і не зрозумів - то це "барига" винний, чи "миролюбивий" Клоун?
показати весь коментар
17.05.2020 09:26 Відповісти
Обоє рябоє!!!
показати весь коментар
17.05.2020 10:17 Відповісти
Влагаліщенко тут про тЮльку не пишуть, чого приперлось
показати весь коментар
17.07.2020 09:18 Відповісти
Писака Будусов написал.)))-- журналисты они такие. наколотили воды а смысла 0.

в 2014 был договор с ЕС по утилизации.
из новостей сентября 2018 --- было утилизировано больше 2млн мин..
когда были утилизированы последние хз)
показати весь коментар
17.05.2020 14:25 Відповісти
Міна типу ПФМ хороша тим, що самознишується через деякий час. Такі міни не потрібно шукати та знешкоджувати, такі міни не здатні вбити, лише покалічити. Всю зелень, яка хоч щось підписала про їх знищення можна сміливо відносити до фсб-шної агентури і садити.
показати весь коментар
17.05.2020 11:22 Відповісти
В декабре 2014 года было подписано соглашение о дотации Евросоюзом 1,8 млн евро в проект по уничтожению ПФМ-1, через год эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Всего в рамках использования данной суммы планируется уничтожить 3,33 млн ми

це яка зелень була при владі тоді?

отакие у нас журнашлюхи---- написал текст Бутусов--- а вы тут голову ламайте кто зрадыв. кто незрадыв..
показати весь коментар
17.05.2020 14:27 Відповісти
Можна пруф? Глянув би із задоволенням.
показати весь коментар
17.05.2020 15:13 Відповісти
открываете гугл и вбиваете фразы.)) из истории новостей они есть

Дата підписання:
11.07.2014

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013

и доп соглашение

Дата укладання:
28.12.2016

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-16
показати весь коментар
17.05.2020 16:33 Відповісти
ЭТИ грабли заставят ваших соседей вам завидовать

сёр.рф/олд
показати весь коментар
17.05.2020 12:34 Відповісти
Так при баризі і 4 склади з ************ підірвали і ніхто не сидить, і Ілловайськ та Дебальцево його заслуга, а що ми ще не знаємо?
показати весь коментар
17.05.2020 12:51 Відповісти
При Кравчуке и Кучме ЯО и большую часть ЧФ раше отдали,РО средней дальности ликвидировали,бомбардировочную авиацию с ЗРК порезали,БТТ усиленно распродавать начали...При Ющенко ВСУ уже по-полной гнобить и демобилизовать стали,при Януковиче вообще армию добили до "ограниченно-боеспособной"..А чего мы еще не знаем..?
показати весь коментар
17.05.2020 13:25 Відповісти
Якщо ви засунули свого носа в російську сраку то дійсно нічого не можете ні знати ні бачити.Про Ілловайськ та Дебальцево не вам говорити.Вас там небуло. Типовий кацапський висер!
показати весь коментар
17.05.2020 13:36 Відповісти
правильно было сказано ,не так страшны московские воши , чем украинские гниды , конвенцыя о запрете противопехотних мин , подлежыт уничтожению ,а ети же мины устанавливают на дамбассе , так за наглостью отвечать им тем же , отвели войска наши ,снашей же територии , а на место им минки пусть жрут ,сволочи ,хватит цацкатся с етими уподами
показати весь коментар
17.05.2020 14:06 Відповісти
кто убрал мой текст
показати весь коментар
17.05.2020 14:08 Відповісти
в очередной раз убеждаюсь что Бутусов спустился до уровня помойной ямы.

-- ни дат утилицизации. ни количества.

дохрена текста воды..

чтоб понять суть вопроса нужно идти в инет..
и что я там вижу???

а вот что----

В декабре 2014 года было подписано соглашение о дотации Евросоюзом 1,8 млн евро в проект по уничтожению ПФМ-1, через год эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Всего в рамках использования данной суммы планируется уничтожить 3,33 млн мин.
По состоянию на 12 октября 2016 года было уничтожено 975 тыс. ПФМ-1.



из новостей сентября 2018

По состоянию на сегодня, темпы утилизации соответствуют требованиям НАТО: всего уже уничтожено 2.018.928 противопехотных мин типа ПФМ-1 (с)", - уточнили в Минобороны.



Гаспадин Бутусов уверен вы или ваши цензоры читают коменты---- вам задача узнать сколько мин было уничтожено до назначения Зе президентом и приходом их Слуг у ВР


а то может оказаться что все уже было утилизировано

а сколько еще на складах могли самоутилизироваться?

























показати весь коментар
17.05.2020 14:23 Відповісти
"Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась", - пишет Бутусов."

Как же так, товарищ Бутусов? Это вор, барыга и мародёр приказал мины оставить, а когда ты его сверг - опять плохо?
показати весь коментар
17.07.2020 09:21 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 