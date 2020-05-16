До Києва прибули ще три рейси з українцями - з Парижа, Берліна і Загреба
За минулу добу, 15 травня, до Києва прибули ще три евакуаційних рейси з Парижа, Берліна і Загреба.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба країни вранці в суботу.
"Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль" оформили 265 осіб.
Охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.
Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час паспортного контролю.
Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16,2 тис. осіб".
Будь ласка, зачекайте...
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а ну как прибывший без телефона? - забыл или там потерял?
ему шо и во шо закачивают?
передвинулся со спальни н а балкон? - массу перенес.
"Тобто на короновірус їх не перевірили. Чекаємо нового спалаху захворюваності!"
А далі, как-цапомовні тролі https://censor.net/user/133794 пишуть що на розум прийде п'яному сепаратисту.
П-А-Т-Р-І-О-Т-И б..ь