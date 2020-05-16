За минулу добу в Києві 153 нові випадки COVID-19, 2 померли, 22 одужали, - Кличко

У столиці України за минулу добу ще у 153 осіб підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19, при цьому 2 людини померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Після зафіксованого осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча...



Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків. Померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків", - написав Кличко.

На сьогодні в Києві вже 2221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.



Серед тих, що захворіли:

- 106 жінок, віком від 21 до 77 років. Та 17 дівчат - від 5 до 17 років.

- 30 чоловікiв, віком від 19 до 68 років.



Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання, - вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат.

У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.





Як повідомлялося, за станом на ранок суботи, 16 травня, всього з початку пандемії в Україні підтверджено 17 858 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 497 осіб померли, 4 906 одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників, - Кличко. ВIДЕО