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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Києві 153 нові випадки COVID-19, 2 померли, 22 одужали, - Кличко

За минулу добу в Києві 153 нові випадки COVID-19, 2 померли, 22 одужали, - Кличко

У столиці України за минулу добу ще у 153 осіб підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19, при цьому 2 людини померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Після зафіксованого осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча...

Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків. Померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків", - написав Кличко.

На сьогодні в Києві вже 2221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли:
- 106 жінок, віком від 21 до 77 років. Та 17 дівчат - від 5 до 17 років.
- 30 чоловікiв, віком від 19 до 68 років.

Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання, - вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат.
У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомлялося, за станом на ранок суботи, 16 травня, всього з початку пандемії в Україні підтверджено 17 858 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості  хворих 497 осіб померли, 4 906 одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників, - Кличко. ВIДЕО

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
17 інфікованих медиків лише по Києву! А по Україні Степанов говорив, що справжня цифра це половина інфікованих медиків. Де в Світі є такий відсоток інфікованих медиків?
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16.05.2020 11:08
+3
Зате МОЗ два місяці, як мантру, повторює, що Україна готова до пандемії! Навіть в Італії такої кількості хворих медиків немає. Зате не те, що карних справ, а навіть розслідувань немає стосовно вивозу з країни запасів засобів індивідуального захисту.
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16.05.2020 11:15
+2
Медиков часто тестируют, если бы всех так тестировали, то в Украине было бы выявлено заболевших в десятки раз больше.
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16.05.2020 11:29
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17 інфікованих медиків лише по Києву! А по Україні Степанов говорив, що справжня цифра це половина інфікованих медиків. Де в Світі є такий відсоток інфікованих медиків?
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16.05.2020 11:08 Відповісти
Зате МОЗ два місяці, як мантру, повторює, що Україна готова до пандемії! Навіть в Італії такої кількості хворих медиків немає. Зате не те, що карних справ, а навіть розслідувань немає стосовно вивозу з країни запасів засобів індивідуального захисту.
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16.05.2020 11:15 Відповісти
Проти кого справи?? Проти себе ??)))
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16.05.2020 11:25 Відповісти
12189 людей амбулаторне лікування тобто без симптомів. 4900 виздоровіло. Які карні справи? Із-за безсимптомних медиків? 😂😁 Що ви кіпішуєте на рівному місці. Пландемія це, а не пандемія і не більше. Розслабтеся і не очкуйте. Лапшу зніміть зі своїх великих вух)
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16.05.2020 12:01 Відповісти
Ну и что? Заболеют переболеют. У нас в офисе за 2 месяца , а мы работали не прекращая, переболели все, только одна женщина пошла в больницу, ей поставили ковид и отправили домой на 2 недели с парацетомолом и витаминами. Гриппом болеют, свиным гриппом болеют, он тоже пневманию провоцирует у кого ослабленный иммунитет . На 5 миллионов киевлян 140 человек в день заболело, 2 умерло. Они умерли не от ковид, а от своих болезней на фоне осклабленного имунитета, ковид обострил и у корил, что может быть и при свином и обычном гриппе. Уже сами наверно поняли что пургу несут,в Италии много людей умерло в домах престарелых, там скандал начался на фоне того, что у стариков мыла не было в палатах, и одно полотенце на всех, север Италии был закрыт для перемещения , юг нет, потому что там смертность в рамках была.
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16.05.2020 12:06 Відповісти
Захожу в МС доналдс, толпа. Продают на вынос, не успевают обслуживать очередь и доставку на дом. Один заказ пол часа ждали, работники кто в перчатках кто нет, руками деньги берут, расчитывают. Кайф возвращаются в прежнюю струю. Одна проблема, многие солидно обедневшими, а то и разорившимися
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16.05.2020 12:14 Відповісти
Йду в Макдональдс, дивлюсь стадо баранів стоять, зайняв чергу.
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16.05.2020 12:31 Відповісти
Главное ты сиди дома. Что тебе на улице в этом стаде делать, а вдруг ковидом заболеешь
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16.05.2020 12:36 Відповісти
А я работал как баран 2 месяца. Люди спасибо говорят, потому что думали что без работы останутся, а работы было завал.
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16.05.2020 12:38 Відповісти
В одному повідомленні не хватило місця. Йди ручки лизати.
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16.05.2020 12:44 Відповісти
Медиков часто тестируют, если бы всех так тестировали, то в Украине было бы выявлено заболевших в десятки раз больше.
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16.05.2020 11:29 Відповісти
А переболевших уже 50%
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16.05.2020 12:07 Відповісти
250% - інфа чотка!
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16.05.2020 22:39 Відповісти
Ой п..... Виталька по бумажке аналитиков,на 4к она да..б
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16.05.2020 11:32 Відповісти
Они хотя бы увеличели тестирование в городах миллионниках - взяли бы пример с Китая, как бороться с кронвирусом. Киев россадник заболевания и для других городов, так как много заробитчан ( шабашников) работает в Киеве и ездят по всей Украине.
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16.05.2020 11:44 Відповісти
Главное вы сидите дома. А то заболеете ковид,
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16.05.2020 12:09 Відповісти
Біжи в РПЦ цілуй ікони, а то всі віруси розберуть - тобі не вистачить
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16.05.2020 22:41 Відповісти
В Китае,например,была такая славная история - складывать мешки в выработанных шахтах. . С Китаем еще все впереди,узнаем много интересного.
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16.05.2020 18:39 Відповісти
Цензор, а не пора ли похерить график заболевания поУкраине, там за прошлые сутки 74 случая, а тут вы пишите про 150 по киеву и более 500 по Украине!
Отака херня налята (с)
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16.05.2020 14:30 Відповісти
Не пора. Не интересно- не читай.
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16.05.2020 14:38 Відповісти
Сопоставлять данные в школе не учили?
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16.05.2020 14:46 Відповісти
Ты, Виталя, главное поскорее запускай метро. Тогда "новых случаев" уж точно "меньше" будет.
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16.05.2020 14:38 Відповісти
 
 