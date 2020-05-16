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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Установлено понад 160 місць незаконного утримання людей в ОРДЛО, з 2014 року там утримували понад 3,5 тис. осіб, - ОГПУ

Установлено понад 160 місць незаконного утримання людей в ОРДЛО, з 2014 року там утримували понад 3,5 тис. осіб, - ОГПУ

За результатами попереднього розслідування кримінальних проваджень щодо незаконного змісту українців на окупованій території Донбасу в суд направлено 9 обвинувальних актів, 1 людина засуджена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов зустрівся з представниками Міжнародного благодійного фонду "Ізоляція", який є потерпілим від збройної агресії РФ на сході України. У червні 2014 року бойовики незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору, захопили приміщення і майно фонду, який розміщувався на території заводу "Ізоляція" у Донецьку, а працівників у примусовому порядку змусили залишити територію.

Із осередка української культури "Ізоляція" перетворилася на "катівню" так званого "міністерства державної безпеки ДНР", що діє і дотепер. Через її застінки пройшли сотні українських військовослужбовців і цивільних громадян. До них застосовувалось фізичне та психічне насильство, катування, в тому числі у вигляді імітації розстрілу та нанесення ударів палицями по кінцівках, застосування електричного струму, утримання в нелюдських умовах без нормального харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням СБУ здійснюється досудове розслідування за фактами вчинення представниками незаконних збройних формувань РФ на території Донецької та Луганської областей і "Ізоляції", зокрема, широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни.

На цей час встановлено 3 осіб, які безпосередньо брали участь у захопленні приміщення благодійного фонду. Їм повідомлено про підозру у катуванні полонених.

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Гюндуз Мамедов запропонував представникам "Ізоляції", які є потерпілими у кримінальному провадженні, активізувати співпрацю для встановлення усіх причетних до вчинення грубих порушень міжнародного гуманітарного права, а також потерпілих та розміру шкоди, завданої цими злочинами.

"На підставі зібраних доказів усі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях. В Офісі Генерального прокурора ми запровадили новий підхід до процесуального керівництва у такій категорії злочинів. Він більш системний, прокурори координують правоохоронні органи, безпосередньо працюють на Донбасі зі свідками, жертвами збройного конфлікту, фіксують обстріли цивільних об’єктів. Найсерйозніші факти порушень міжнародного гуманітарного права як катування ми разом з правозахисниками передаємо в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Окрім "Ізоляції" встановлено ще понад 160 місць незаконного утримання, де з 2014 року перебувало понад 3500 осіб, серед яких майже половина – цивільні. Вже допитано понад 1800 потерпілих. За жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними громадянами до кримінальної відповідальності притягнуто 35 осіб. За результатами досудового розслідування кримінальних проваджень до суду направлено 9 обвинувальних актів щодо 9 осіб, 1 особу засуджено", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

Донецьк (943) права людини (609) полонені (2248) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+10
А обмінюють не цих утримуваних, а таксистів!
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16.05.2020 12:01
+7
і це все під розказки пропагандонів про українські концтабори
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16.05.2020 12:02
+6
а шо сама ордла, со всеми ее местами незаконная, - об етом уже забыли?
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16.05.2020 12:12
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А обмінюють не цих утримуваних, а таксистів!
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16.05.2020 12:01 Відповісти
Патамушта Бубачка лошара, а казав шо нелох.
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16.05.2020 12:09 Відповісти
да, это ни Петро Алексеич, тот тысячами наших освобождал...
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16.05.2020 12:34 Відповісти
і це все під розказки пропагандонів про українські концтабори
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16.05.2020 12:02 Відповісти
Еще добавились визжания про секретные лаборатории на территории Украины, откуда и пошел коронавирус!
Самое замечательное, что эти визги полицаев и свинособак подхватил "украинский" телеканал 1+1....

Полицаи верещат что опыты в секретных украинских лабораториях проводят над пленными и инакомыслящими!!
А как мы знаем, что свинособаки и полицаи прописывают украинцам то что мечтают и ДЕЛАЮТ уже сами, можно представить что сейчас происходит в ДЫРЕ!
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16.05.2020 12:40 Відповісти
Юзівські бандюки клали болт на всі закони, вони живуть по панятіям.
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16.05.2020 12:07 Відповісти
а шо сама ордла, со всеми ее местами незаконная, - об етом уже забыли?
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16.05.2020 12:12 Відповісти
Вони вже стали кагбе суб"єктом перемовин.
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16.05.2020 12:14 Відповісти
А я уверен когда власть в параше поменяется и встанет вопрос налаживания отношений с Украиной, они отдадут нам вместе с Крымом и лугандоном всех вертухаев которые сейчас чувствуют себя хозяевами жизни на оккупированных территориях.
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16.05.2020 12:14 Відповісти
Ха-ха-ха, три рази. ********* швидше вдавиться ніж віддасть Крим.
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16.05.2020 12:16 Відповісти
і вдавиться,і віддасть .
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16.05.2020 12:23 Відповісти
Не отдаст - развалится, сами заберём.
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16.05.2020 12:34 Відповісти
откопаете меня когда такое произойдет.
до седых волос дожил - ума не набрался.
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16.05.2020 12:30 Відповісти
Влада вже помінялася, у нас, і Крим нам обіцяють, коли приєднають нас до Криму.
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16.05.2020 13:07 Відповісти
ордла - кацапо-бандючнячий притон.
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16.05.2020 12:14 Відповісти
Та не може бути. Зермак, без деокупації, якомога швидше, збирається там проводити вибори. А ви про якісь катівні. Ще скажіть, що в ордловців друге громадянство кацапське
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16.05.2020 12:16 Відповісти
сивоху туда отпавьте, в обоссаных штанах обратно не принимать,
а ето значит, шо он там навсегда...
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16.05.2020 12:19 Відповісти
В лднрии творятся такие темные делишки что нам простым пэрэсичным и не снилось, торговля детьми,органами,наркота,оружие,такая себе буферная зона для сатанистов
Ахметов и порошенко на допросе с зажатыми в тиски яйцами много бы чего поведали интересного об этом
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16.05.2020 12:28 Відповісти
Может надо сначала заробитчан выпустить, потом про ОРДЛО волать? А то как то не по фен-шую про незаконне утрымання...
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16.05.2020 12:29 Відповісти
У нас в начале войны ходили упорные слухи, что полицаи и свинособаки продавали кадыровцам и угоняли пленных и похищенных в рабство.....
Что нибудь правозащитники по этим вопросам говорят?
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16.05.2020 12:33 Відповісти
Я не могу дать гарантию, но думаю, что такого не было.
Просто, если был бы платежеспособный спрос, это стало настолько массовым явлением, что это невозможно было бы скрыть. И еще зачем угонять пленных, у которых хватило силы воли защищать страну с оружием в руках, когда вокруг бродят тысячи бесхребетных граждан.
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16.05.2020 13:02 Відповісти
а оно им надо
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16.05.2020 13:03 Відповісти
 
 