Установлено понад 160 місць незаконного утримання людей в ОРДЛО, з 2014 року там утримували понад 3,5 тис. осіб, - ОГПУ

За результатами попереднього розслідування кримінальних проваджень щодо незаконного змісту українців на окупованій території Донбасу в суд направлено 9 обвинувальних актів, 1 людина засуджена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов зустрівся з представниками Міжнародного благодійного фонду "Ізоляція", який є потерпілим від збройної агресії РФ на сході України. У червні 2014 року бойовики незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору, захопили приміщення і майно фонду, який розміщувався на території заводу "Ізоляція" у Донецьку, а працівників у примусовому порядку змусили залишити територію.

Із осередка української культури "Ізоляція" перетворилася на "катівню" так званого "міністерства державної безпеки ДНР", що діє і дотепер. Через її застінки пройшли сотні українських військовослужбовців і цивільних громадян. До них застосовувалось фізичне та психічне насильство, катування, в тому числі у вигляді імітації розстрілу та нанесення ударів палицями по кінцівках, застосування електричного струму, утримання в нелюдських умовах без нормального харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням СБУ здійснюється досудове розслідування за фактами вчинення представниками незаконних збройних формувань РФ на території Донецької та Луганської областей і "Ізоляції", зокрема, широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни.

На цей час встановлено 3 осіб, які безпосередньо брали участь у захопленні приміщення благодійного фонду. Їм повідомлено про підозру у катуванні полонених.

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Гюндуз Мамедов запропонував представникам "Ізоляції", які є потерпілими у кримінальному провадженні, активізувати співпрацю для встановлення усіх причетних до вчинення грубих порушень міжнародного гуманітарного права, а також потерпілих та розміру шкоди, завданої цими злочинами.

"На підставі зібраних доказів усі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях. В Офісі Генерального прокурора ми запровадили новий підхід до процесуального керівництва у такій категорії злочинів. Він більш системний, прокурори координують правоохоронні органи, безпосередньо працюють на Донбасі зі свідками, жертвами збройного конфлікту, фіксують обстріли цивільних об’єктів. Найсерйозніші факти порушень міжнародного гуманітарного права як катування ми разом з правозахисниками передаємо в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Окрім "Ізоляції" встановлено ще понад 160 місць незаконного утримання, де з 2014 року перебувало понад 3500 осіб, серед яких майже половина – цивільні. Вже допитано понад 1800 потерпілих. За жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними громадянами до кримінальної відповідальності притягнуто 35 осіб. За результатами досудового розслідування кримінальних проваджень до суду направлено 9 обвинувальних актів щодо 9 осіб, 1 особу засуджено", - підсумували в Офісі Генпрокурора.