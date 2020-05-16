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Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства"

Зеленський:

Слова "Україна - це Європа" - не повинні стати просто формальним гаслом, який згадують раз на рік. Це має бути частиною нашої свідомості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише президент України Володимир Зеленський, нагадуючи, що сьогодні українці відзначають "особливе свято" - День Європи.

"Я завжди казав, що Європа – це насамперед спосіб мислення. Європа починається з кожного з нас. З кожного громадянина. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки та віросповідання, рівності та поваги. З "алергії" на те, щоб брати чи давати хабарі, з правильно запаркованого авто та недопалка, викинутого в смітник. Давайте робити так, щоб День Європи був у нас щодня.

Цьогоріч наші європейські друзі відзначили 70-річчя проголошення Декларації Шумана, з якої фактично почав свій відлік Європейський Союз. Слова Робера Шумана актуальні й сьогодні: "Європа не буде побудована одразу або за єдиним планом". Побудова об’єднаної, квітучої та успішної Європи триває. Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України.

Віримо, що цей день обов’язково настане, і наша держава буде повноправною частиною європейської родини!" - написав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День Європи

День Європи (25) Зеленський (23642)


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Топ коментарі
+75
Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества" - Цензор.НЕТ 660
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16.05.2020 13:37
+71
Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества" - Цензор.НЕТ 2904
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16.05.2020 13:36
+70
Ярош явно не герой моего романа, но тут он прав на все 1000%

Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества" - Цензор.НЕТ 4779
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16.05.2020 13:43
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курва не може скурвитись! Куди вже далі?
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17.05.2020 08:17 Відповісти
а почему он решил, что мы не соблюдаем законы и не платим налоги? Платим, соблюдаем. Но быть может стоит этим велюровым господам тоже начинать жить по закону?
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16.05.2020 21:09 Відповісти
Отставка Зеленского
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16.05.2020 21:10 Відповісти
Петра взад?
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16.05.2020 21:44 Відповісти
взад тебе, Петра - на трон
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16.05.2020 22:24 Відповісти
Ще не все вкрав?
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16.05.2020 23:57 Відповісти
хто там що вкрав? Ви все продовжуєте вірити в казочкі кремлівських агентів?
Щоб подивитись, що відбувається з тими хто сильно довіряє кремлю - можна з'їздити на донбас або в крим
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18.05.2020 07:04 Відповісти
а ще абхазія, придністров'я та нагорний карабах з Сирією та Лівією
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18.05.2020 07:06 Відповісти
Щодо "уплаты налогов" - хоч і запізно, але правильно.
У багатьох місцевих "хейтерів" з сплатою податків все в нормі))
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16.05.2020 21:26 Відповісти
Європи ніколи не буде там, де в головах рускій мір. Європа, й рускій мір - речі несумісні.
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16.05.2020 21:43 Відповісти
Европа начинается когда власть не ворует налоги, а она не только ворует наличные налоги с бюджета 101 в виде наличности, но и разворовывает банкротя под "чутким" руководством народные активы,предприятия,земли,кредиты тоесть будещее поколения наследников, вгоняя страну в долги .
Зеленский узаконил олигархический деребан Земли законом о рынке Земли,вместо того, чтобы создать условия как в Европе,что бы население зарабатывалр деньги, а не олигархи,ведь страны сильны когда в ней население живет справедливо, а не олигархи живут, а население существует,потому все сремятся жить и работать в Европе.Европе хотят жить и работать.выше крыши, не говоря уже о инвестициях государства в кресьянские хозяйства населения как в Европе.
Так же узаконили так званым Антиколомойским законом, что бы вкладчики не смогли обратиться в суд по поводу обесценивания вкладов и не только вкладчики, а и все граждане Украины,ведь выданные деньги вкладчикам были выданы из кармана бюджета всего населения, а не продав залоги банков, которые разваровали и сделав эмиссию гривны НБУ и обесценив ее,а потом набрали кредитов для поддержания курса для % по ОВДЗ .
По той же схеме банкротят энегргетику страны, вытесняя государственную и не допуская население ,мелких производителей к рынку продажи э/э и ввобще к любому бизнесу и любому рвнку, что бы не зарабатывали , а только работали на олигархов.
В Украине президент и власть сама занимется бизнесом и помощью олигархам, а не населению,от куда тогда будут деньги в бюджете для врачей и армии , если даже народ заплатит налоги.
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16.05.2020 21:45 Відповісти
Європа з виплати податків, чи данини, не починалася ніколи. Це, назва "диких" теренів, що простягалися на північ від античної Греції (Еллади). Ніхто там нікому податків не платив, а принаймні еікому з тих, хто знав, що то Європа. Крім тієї Європи та своєї власної Еллади, грекам тоді були відомі ще Азія та Лівія...
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16.05.2020 21:50 Відповісти
Да, в любой европейской стране ты, ЗЕленая ЖАБА, уже давно бы на ЗОНЕ БАЛАНДУ ХЛЕБАЛ.
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16.05.2020 22:03 Відповісти
Уже много лет за уклонение от налогов по 95
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16.05.2020 23:12 Відповісти
Защита общества? Где закон про самооборону?
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16.05.2020 22:09 Відповісти
Единственая страна в европе, где нет права на защиту собственной жизни.
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16.05.2020 22:10 Відповісти
Да пошел ты ***** уже! Когда Европа начнется с Ахметова, Порошенка и всех остальных депутатов, прокуроров и судей?!
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16.05.2020 22:16 Відповісти
Orphan.
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16.05.2020 22:17 Відповісти
А теперь,просто для интереса,вспомните этот форум чуть больше года назад--восторженные сопли и желания любителей халявы,отодвинуты в зад даже косатые бабушки и восторженные идиотские стихи новому хазяину. И все это новому президенту. И таких было половина форума. Аалее,гаражъ! Вы где все подевались за год? Сейчас полтора олигофрена,с постоянно меняющимися флагами, лениво постят уже ничего не значащие избитые надоевшие фразы из предвыборной лапши зебилоа, в слабую защиту обосрвшегося во всем голобородька.
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16.05.2020 22:18 Відповісти
Анатолію! На Цензорі коментаторів, які б підтримували антиукраїнські ідеї, завжди було "перелічити на пальцях". Від самого початку, рік тому, на форумах Цензора майже ніхто не мав сумніву, що Зеленський - ватноголовий скрепер.
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16.05.2020 22:30 Відповісти
Даже Цензор показатель изменений. Хотя тут в основном публика для которой слово Честь и Свобода значат больше чем халява и наполненный желудок.
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16.05.2020 22:53 Відповісти
А ведь мог бы каждый вечер с голубых экранов поливать своими низкосортными помоями для быдла,почему то ошибочно называемые юмором,с каналов патронов-олигархов ,всех тех,кто тянул Войну,поднимал Армию,создавал наконец то Свою Церковь ,отстаивал честь Человека на Майдане и хоронил близких....медленно но уверенно становясь мультимилионером. И никто не вызывал бы в прокуратуру за угрозы,издеватальства и унижение не то что отдельных Людей,а целых Наций,потому что гешефт плохой хриплый актеришко имел именно от свободы слова при ненавистном Порошенко. А теперь даже бывших поклонников уже тошнит только от одного голоса,вравшего тогда и еще более цинично врущего сегодня. Ты еще не понял,но ты уже прос*ал все.
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16.05.2020 22:48 Відповісти
Яка "Європа", га.д.н, коли ти тягнеш нас в мордовію?
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16.05.2020 22:23 Відповісти
Цьому допису рівно рік.
Оцените красоту игры.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2180677908716399&set=a.754065268044344&type=3 11 мая 2019 г.

Юрий Пархомчук:
Шановні зелюки!
Нікому не хочеться визнати себе лохом. Ви - не виняток. Тому просто візьміть до відома і майте на увазі, як вас поімєлі клептомани (болезнь така, якщо знаєте) й зробили вас мимоволі учасниками циркового перфомансу.
1. «Слуга народу». Це книжка така, написана у Вінниці ще в 1992 році письменником Василем Рудиком. З неї клептомани «позаімствували» (не питаючи автора) не лише назву, сюжет, а й прізвище головного героя.
2. «Зробимо це разом!». Клептомани повністю ̶с̶т̶и̶р̶и̶л̶и̶ скопіювали виборчу кампанію 2010 року фейкової партії «Єдина Естонія». Була там така собі театральна студія N 099. І її актори створили фейкову партію. Вони обіцяли усім виборцям все, чого ті хотіли, і відразу, негайно.
Популізм зашкалював. Самі організовували проти себе «чорнуху» й вели агітацію відеороликами через інтернет, замість програмних речей показували молодих усміхнених людей, робили «міцні» відеоролики із закликами «та пішли ви, прокляті придурки, які нічого не змінили», створювали імідж великої команди професіоналів з купою радників, запрошували виборців разом писати програму, запустили онлайн-голосування по вибору керівництва країни…
Віртуальна партія отримала фантастичні рейтинги і мала перемогти в одні ворота. Проте за кілька днів до виборів актори вибачились і зізналися, що це був соціальний експеримент, який мав показати виборцям, як можна маніпулювати демократією і як можна маніпулювати виборцями. Що вони самі мають бути відповідальними і розуміти наслідки свого вибору.
Але якщо в Естонії це був соціальний експеримент і його організатори мали громадянську свідомість та совість, то в нас це стало реальністю, включно з роликами про «пішли в ж@пу», а в її організаторів місце совісті поросло волоссям.
3. Наслідки. Ніяких реальних і рішучих дій не буде, як і виконання обіцянок. Вашому симулякру навіть виступати в ефірі намагатимуться не давати півроку, до парламентських виборів, щоб ви вдруг не зрозуміли, що там Пустота, і ви прийшли ще й восени на виборчі дільниці. Бо можна склептоманити ідею та назву (наприклад, назвати сільський ларьок МагіЦентром), але поцупити розуміння процесів та вміння їх розв'язувати - таке ніколи нікому не вдається. Прозріння прийде, звичайно, рано чи пізно. Питання тільки, яку ціну ми всі заплатимо за це Зе...
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16.05.2020 22:42 Відповісти
Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства" - Цензор.НЕТ 8731
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16.05.2020 22:43 Відповісти
я себя вова, начинается #опа.
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16.05.2020 22:46 Відповісти
Безумство. Мракобісся. Це рускій мір. З ним порозумітися неможливо. І не потрібно. Просто треба викинути його з голови. Наш президент ніяк не можу сприйняти цієї простої істини.
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16.05.2020 22:52 Відповісти
"Безумство. Мракобісся."

Це радше банальне безкультур'я, пошлість "наріту", тотальна відсутність в нього смаку та яскравий приклад споживання хибних цінностей.

"Це рускій мір. З ним порозумітися неможливо."
Навпаки. Згадані вище риси постсовкового архетипу, дозволяють "наріту" безболісно і навіть цілком природньо знаходити порозуміння із "руським міром", та швидко ре-інтегруватися в "нього". Це проблема самоідентифікації.
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17.05.2020 04:00 Відповісти
соблюдения законов, уплаты налогов ? это кукарекает мерзкий сифилитик, который 15 лет показывал убытки своего цирка, бабки держал в офшоре, и отмывал ворованные миллионы в Привате вместе с фиКало,мойским .
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16.05.2020 22:53 Відповісти
если все будут выкидывать окурки в урну, то эти гондоны перестанут красть и коррупция сама исчезнет.
Г - логика!
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16.05.2020 22:56 Відповісти
Не тебе совкодрочеру, говорить о том, что такое Европа.
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16.05.2020 23:17 Відповісти
Зеленский! Если я и мой сосед будем выкидывать окурки в урну - это никак не демонтирует мафиозно-феодальную олигархическую Систему, сосущую кровь из народа уже 30 лет! Граждане не могут уничтожить эту мафиозную Систему, так как она уничтожает любого честного ещё на дальних подступах. В руках Системы сотни миллиардов долларов, СМИ, правоохранительная и судебная системы, все политические партии. Уничтожение Системы - ответственность власти. Европа начнется именно с этого, а не с окурков.
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16.05.2020 23:21 Відповісти
Європа починається з середньої зарплатні у 1615-ть Євро в місяць.Щоб простому українцеві це зрозуміти-треба 450-т за візу і 75-ть за квиток-може за рік(власний приклад)заробити 32 000-і Євро.
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17.05.2020 00:01 Відповісти
2019: "Он - талант! Актер! АРТИСТ! Посмотрите, как хорошо он играет, особенно дегенеративных жлобов!"
2020: "Кто ж знал, что это просто потому, что он сам - дегенеративный жлоб".
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16.05.2020 23:28 Відповісти
Вова,скажи прямо...ты реально конченый дебил или просто идиот??
Кокаин перекрыл доступ к реальности?
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17.05.2020 00:03 Відповісти
https://twitter.com/rozovoleh

https://twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://twitter.com/rozovoleh/status/1261326912418394114 15 мая

Знищити волонтерів можна запросто.
Заблокувати карти їм і всім їхнім рідним.
Знищував волонтерів Порошенко, а знищив Зеленський. Скрінов не буде, сенсу тикати ними і писати "а пам'ятаєте, що ви писали?" Писали деякі, а вигрібають кращі.
Ще одна червона лінія пройдена і що далі?

https://twitter.com/TSgdalinka

https://twitter.com/TSgdalinka Галина Цегельник @TSgdalinka

https://twitter.com/TSgdalinka https://twitter.com/TSgdalinka



Друзья! Важно! Пока ничего не перекидывайте на карту, банк заблокировал мне все карты. Сейчас разбираюсь! Только вчера читала у Юсуповой, что у нее заблокировали карты всех членов семьи.
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17.05.2020 00:08 Відповісти
А Зелепупа тут к чему? Оно ж даже не европеец. Порода ишак.
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17.05.2020 00:37 Відповісти
Про відсутність корупції та кумовства забув
Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства" - Цензор.НЕТ 6738
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17.05.2020 01:10 Відповісти
так-так, скільки там податків квартал заплатив? де можна подивитись?
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17.05.2020 01:37 Відповісти
Вова Зе, коли вже в тебе буде коранавірус?
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17.05.2020 01:43 Відповісти
корона вже є, а коли вже буде вірусне наповнення?
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17.05.2020 01:45 Відповісти
РОССИЯНЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ В УКРАИНУ https://www.youtube.com/watch?v=6**********
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17.05.2020 04:52 Відповісти
если Крым - Украина, то да очень много перезжают!!!
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17.05.2020 13:25 Відповісти
В Киев кацапы стремятся ...
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17.05.2020 13:49 Відповісти
а что там хорошего ?
может пособия как в ЕС для приезжих, сиди только успевай телефоны меняй и дом предоставят и пищу ?
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17.05.2020 17:53 Відповісти
В Украине кацапов ненавидят , так что для них ничего хорошего не будет в любом случае...
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17.05.2020 19:01 Відповісти
тогда тем более, к чему ваша ссылка на ролик ?
если ситуация в стране совершенно иная, чем расписывают в ролике.
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17.05.2020 20:12 Відповісти
Что этот гнусавый барыга, который помогал Коломойскому банкротить Приватбанк, выводя из него деньги через свои офшоры, и четырежды дезертир может бубнить про Демократию?
Он как был дешевым клоуном, так им и остался.
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17.05.2020 07:07 Відповісти
Зє!льона плєсєнь вбиває все еуропейське, бо тяжіє до московсько-імперського
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17.05.2020 07:39 Відповісти
Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства" - Цензор.НЕТ 328
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17.05.2020 08:16 Відповісти
толстий троллінг ілі тонкій сарказьм?
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17.05.2020 08:23 Відповісти
Не убивай (сепаратиста) !
Не воруй (это он про себя и своих).
Мир вам (на условиях кремля !)
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17.05.2020 16:24 Відповісти
Ура, Клоун новий стендап випустив.
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17.05.2020 09:34 Відповісти
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17.05.2020 10:57 Відповісти
закони, платити чесно податки... ко, ко, ко...шмаркля, а скільки ти скупив нерухомості по всій Україні? А в масквабаді кацапо-ординському?

шмаркля,а за що ти купувало, якщо всі твої контори збиткові?
Чи не збиткові? Чому вони не платять податків?
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17.05.2020 10:14 Відповісти
чёта ржу ))))) а Блазень не хочет налоги уплатить с офшорного бабла?
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17.05.2020 10:56 Відповісти
а с недвижухи за бугром, то ведь тоже спрятанные наши деньги.
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17.05.2020 11:11 Відповісти
Те, кто платит налоги с пониманием - не голосуют за ЗЕЛЕНСКОГО.
Спроси у евробляхеров!
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17.05.2020 11:49 Відповісти
пока у нас олигархоориентированная экономика и повальная коррупция никакой европы нам не видать как своих ушей
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17.05.2020 13:34 Відповісти
Наши власти и эта и все бывшие визжат в сторону Европы типа "Берите нас к себе". Но это не столько в сторону Европы, как пиарятся перед народом. Дескать какие мы хорошие, жаждем вас в Европу ввести. Но то что Европа нас не берет это Европа виновата, так как нас не понимает, а мы ни при чем.
Но здесь все наоборот. Они такое кричат, а сами воруют, воруют, воруют. Так зачем Европе нуждна страна нс такими политиками.
Уже 2 майдана было, нам внушали что весь мир нами восхищен. А где результат? А потому что на площади простые люди, а на трибунах стоит ворье, нагло использующее людей и ведут к нужному для себя результату.
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19.05.2020 13:27 Відповісти
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