З нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу на будівлю Кабміну спроєктують прапор із тарак-тамгою, - Резніков

Будівлю Кабінету Міністрів України підсвітять національною символікою України і кримськотатарського народу 17 і 18 травня з нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо проєкт спільно з представниками Меджлісу, і я зараз уперше повідомляю вам деталі: 17 або 18 травня ввечері буде зроблене підсвічування, що зображає національну символіку України і кримськотатарського народу на урядовій будівлі. Я вас запрошую – це буде дуже знаково і правильно", – повідомив Резніков.

Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає взяти участь в акції та вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом – "Спільний біль. Загальна історія", яка включає в себе низку правозахисних та медіапроєктів, присвячених річниці геноциду кримськотатарського народу.

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Нагадаємо, 18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб.

Цього дня відбуваються жалобні заходи пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.