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Новини
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З нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу на будівлю Кабміну спроєктують прапор із тарак-тамгою, - Резніков

З нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу на будівлю Кабміну спроєктують прапор із тарак-тамгою, - Резніков

Будівлю Кабінету Міністрів України підсвітять національною символікою України і кримськотатарського народу 17 і 18 травня з нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо проєкт спільно з представниками Меджлісу, і я зараз уперше повідомляю вам деталі: 17 або 18 травня ввечері буде зроблене підсвічування, що зображає національну символіку України і кримськотатарського народу на урядовій будівлі. Я вас запрошую – це буде дуже знаково і правильно", – повідомив Резніков.

Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає взяти участь в акції та вшанувати пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом – "Спільний біль. Загальна історія", яка включає в себе низку правозахисних та медіапроєктів, присвячених річниці геноциду кримськотатарського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активісти приурочили акцію до роковин депортації кримських татар і просять публікувати в Facebook історії та фото постраждалих

Нагадаємо, 18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб.

Цього дня відбуваються жалобні заходи пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

геноцид (307) Крим (14122) прапор (479) кримські татари (2002) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+10
Крымские татары ! 3 июня будет дата завоевания Москвы ханом Девлет Гераем . Нужно открыто это праздновать в Киеве . под камеры . Нужно дрочить Московию . Давайте марш .Это будет на данном этапе большое дело .
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16.05.2020 13:58
+4
Це дрібниця, яка вже нічого не означає, бо теперішня влада ніколи не збиралась боротись та воювати за державу. Вони прийшли вчинити мир з рашкою на їхніх умовах.
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16.05.2020 13:55
+4
А почему бы в этот день просто не вывесить флаг с тарак-тамгой рядом с флагом Украины?
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16.05.2020 14:18
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Це дрібниця, яка вже нічого не означає, бо теперішня влада ніколи не збиралась боротись та воювати за державу. Вони прийшли вчинити мир з рашкою на їхніх умовах.
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16.05.2020 13:55 Відповісти
Крымские татары ! 3 июня будет дата завоевания Москвы ханом Девлет Гераем . Нужно открыто это праздновать в Киеве . под камеры . Нужно дрочить Московию . Давайте марш .Это будет на данном этапе большое дело .
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16.05.2020 13:58 Відповісти
А почему бы в этот день просто не вывесить флаг с тарак-тамгой рядом с флагом Украины?
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16.05.2020 14:18 Відповісти
..проецировать флаг с тарак-тамгой на оккупационное посольство Московии
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16.05.2020 14:22 Відповісти
Да чего вы к крымчакам пристали?Они сделали свой выбор и стали одном из малых народов РФ.Что за цирк?Странные люди...
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16.05.2020 15:59 Відповісти
Хто зробив свій вибір ? Коли ?
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16.05.2020 16:14 Відповісти
Автозак приїде зи тими, хто скаже правду.
Не пам'ятаєш скільки татар зникло безвісти, скільки арештованих, скільки обшуків було ?
Не соромся. Видавай статистику.
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16.05.2020 16:22 Відповісти
Щойно там з'явилась роіська, так одразу і терористів екстремістів понавідшукувала ?
А не завралось ти ?
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16.05.2020 16:43 Відповісти
Хто там завжди був, татари?
Ти з дерева впало, кацапне ?
Забуло про депортацію ? Пригрілось в чужій хаті, мерзотне ?
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16.05.2020 17:01 Відповісти
Невже вас, кацапчигів, з насиджених місць ганяли ?
Так Крим не ваш, запам'ятай, лапотне.
Вчи історію, голодранцю.
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16.05.2020 17:23 Відповісти
В твоїх беканнях немає жодного обгрунтування.
Навіть заперечувати нічому. Дурне, їй Богу.
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16.05.2020 17:36 Відповісти
И вам не хворать.На этом и закончим.
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16.05.2020 18:00 Відповісти
Слышь ты, кацапсина, срань лапотная, кацапсины, вечное холопье не знает, что такое реальные выборы, не приплетай сюда крымчаков, убогий ты вОнюшка.
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18.05.2020 01:07 Відповісти
1659 год. Пользуясь раздорами среди украинцев, Россия идет в наступление. 70 дней 4 тысячи казаков обороняют город Конотоп. Отряд волынского шляхтича, нежинского полковника Григория Гуляницкого, который командовал казачьим корпусом, изрядно потрепал отряды князя Алексея Трубецкого и заставил остановиться в лесах вокруг Конотопа. Это дало время гетману Ивану Выговскому собрать войско, созвать союзников поляков и крымских татар, и 27 июня казаки пошли в наступление. Уже через два дня 30 тысяч отборного московского войска казаки заманили в ловушку. Все командование агрессора было казнено, остальное царское войско три дня гонят прочь из Украины в сторону Москвы.
В Конотопской битве Украина отстояла свое право на собственный национальный путь.
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16.05.2020 18:42 Відповісти
Владі немає чим зайнятися. Це просто дешевий піар.
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16.05.2020 21:17 Відповісти
 
 