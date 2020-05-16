Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк

Обіцянки Володимира Зеленського про мир на Донбасі і слова глави Офісу Президента про "план Б" наводять на думку про існування якихось домовленостей з Росією.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подібні заяви (про мир на Донбасі) можна робити лише тоді, коли є домовленість з Російською Федерацією. Інакше це порожні слова. Але якщо людина так впевнено говорить, у всіх виникає питання: що ж це за домовленість? Дуже хотілося б, щоб на Банковій внесли ясність", - зізнався екссекретар РНБО.

Сам Данилюк схиляється до думки, що домовленості з Росією все-таки є, і це насторожує, тому що закулісні "договорняки" з Кремлем зазвичай погано закінчуються.

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"Якщо наша влада перейде "червоні лінії" і почне підкилимні ігри з Російською Федерацією, Кремль її переграє однозначно, просто на раз-два, тому що росіяни в цьому майстри", - упевнений ексрадник.

Якщо ж слова глави Офісу Президента продиктовані бажанням зберегти рейтинг Зеленського, то такий варіант Данилюка теж не радує: "Аматорські підходи, щоб зберегти обличчя, - навіщо вони? Що, ми мало життів втратили в таких іграх? Тому пояснення одне з двох: або рейтинг, або домовленості".

Нагадаємо, 7 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що українська влада хотіла б добитися миру на Донбасі і повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться.