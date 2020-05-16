Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк
Обіцянки Володимира Зеленського про мир на Донбасі і слова глави Офісу Президента про "план Б" наводять на думку про існування якихось домовленостей з Росією.
Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Подібні заяви (про мир на Донбасі) можна робити лише тоді, коли є домовленість з Російською Федерацією. Інакше це порожні слова. Але якщо людина так впевнено говорить, у всіх виникає питання: що ж це за домовленість? Дуже хотілося б, щоб на Банковій внесли ясність", - зізнався екссекретар РНБО.
Сам Данилюк схиляється до думки, що домовленості з Росією все-таки є, і це насторожує, тому що закулісні "договорняки" з Кремлем зазвичай погано закінчуються.
"Якщо наша влада перейде "червоні лінії" і почне підкилимні ігри з Російською Федерацією, Кремль її переграє однозначно, просто на раз-два, тому що росіяни в цьому майстри", - упевнений ексрадник.
Якщо ж слова глави Офісу Президента продиктовані бажанням зберегти рейтинг Зеленського, то такий варіант Данилюка теж не радує: "Аматорські підходи, щоб зберегти обличчя, - навіщо вони? Що, ми мало життів втратили в таких іграх? Тому пояснення одне з двох: або рейтинг, або домовленості".
Нагадаємо, 7 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що українська влада хотіла б добитися миру на Донбасі і повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа?
и принял тактическое решение -шоб было 87%...как в прошлом у пуйла...ну-ну...стратегии нет...значит скоро таки накосячит...
https://uainfo.org/blognews/1589615460-kolomoyskomu-i-ermaku-prigotovitsya-kakie-tabu-postavili.html
Інша справа, що українці досі не визначились з питанням: хто, якщо не Зєля? Хто?
Зе мразь уже перешел "красные линии"
Спецоперация "Буратино" - Земразь снял санкции с 471 человек и с 233 российско-фашистских организаций
Кремляди довольны, они подсчитали достижения ручного пацанчика за первый год правления. На 848 - 377 = 471 человек сняты санкции. За первый год сняты только с 471 потому что нельзя всё сразу - могут и башку отвернуть. А так по тихому никто практически и не заметил.
Думаю, что пацанчика уже представили к наградеОригинальный текст:
"КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украина внесла в обновленный список персональных санкций фамилии 377 человек. Об этом следует из документа, который опубликовала пресс-служба главы украинского государства.В частности, запрет на въезд в страну, владение активами или участие в приватизации на ее территории сроком на три года введен против сотрудницы некоммерческой организации "Институт стран СНГ" Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина. На один год ограничительные меры введены против учредителя фирмы "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.Годом ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко устанавливал санкции против 848 человек.Большинство лиц, которые включены в новый санкционный список, по данным Киева, имеют регистрацию на территории Крыма.В то же время сняты санкции сняты в отношении экс-депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая была наблюдателем во время выборов на неподконтрольной Украине части Донбаасса. Отменены санкции и в отношении российских граждан, среди которых основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян."Второй список:
"Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций."
т.е. ЗЕмразь снял с 468 - 235 = 233 организацийhttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477?fbclid=IwAR3AwRMgtkxIq0QP0BxuLoiYY3V3BUYd-akR8h--pdqfv9__wEx5I0Bq8kE https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975?fbclid=IwAR03QwBQlhdzqADwDLSNO5KJLgIM1_VgbHckRA1gumUWPkeW5ru-Hi2e5Qs https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975
1. Столкнувшись с непонятным для него лидером, ввп начнет нервничать и ошибаться.
.2. Столкнувшись с невыполнением ввп своих обещаний, Зе будет вести себя подобно обиженному ребенку, и тогда наиболее вреятный исход - его "порошенкизация" по накатанному пути Армія-Мова-Віра.
яйцакомпромат - отмывание денег, бизнес на рашке, офшоры, наличка и недвижимость на рашке, личные обещания ***** и т.д.
Он старается ради Коломойского и своих будущих гешефтов на России.
Хватит выдавать его предательство за нехватку опыта или наивность.
"Мир на Донбассе" означает сдачу Украины на путинских условиях - вот тогда и будет "мир".
Надо понимать двузначность высказываний породы зеленских.
Там перестанут стрелять когда кремль будет всем доволен.
Предателей расстрелять или повесить!
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!