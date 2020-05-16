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Новини Агресія Росії проти України
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Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк

Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк

Обіцянки Володимира Зеленського про мир на Донбасі і слова глави Офісу Президента про "план Б" наводять на думку про існування якихось домовленостей з Росією.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подібні заяви (про мир на Донбасі) можна робити лише тоді, коли є домовленість з Російською Федерацією. Інакше це порожні слова. Але якщо людина так впевнено говорить, у всіх виникає питання: що ж це за домовленість? Дуже хотілося б, щоб на Банковій внесли ясність", - зізнався екссекретар РНБО.

Сам Данилюк схиляється до думки, що домовленості з Росією все-таки є, і це насторожує, тому що закулісні "договорняки" з Кремлем зазвичай погано закінчуються.

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"Якщо наша влада перейде "червоні лінії" і почне підкилимні ігри з Російською Федерацією, Кремль її переграє однозначно, просто на раз-два, тому що росіяни в цьому майстри", - упевнений ексрадник.

Якщо ж слова глави Офісу Президента продиктовані бажанням зберегти рейтинг Зеленського, то такий варіант Данилюка теж не радує: "Аматорські підходи, щоб зберегти обличчя, - навіщо вони? Що, ми мало життів втратили в таких іграх? Тому пояснення одне з двох: або рейтинг, або домовленості".

Нагадаємо, 7 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що українська влада хотіла б добитися миру на Донбасі і повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться.

Зеленський (23642) кремль (521) Донбас (22354) Данилюк Олександр (911) Єрмак Андрій (1365) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+112
Все больше похоже, что Зеленский и ОП тайно договариваются в РФ, но Кремль их легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9340
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16.05.2020 14:27
+39
ЗЕбил твой президент?
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16.05.2020 14:39
+37
А те, кто вам, зераде, до 21 апреля 2019 года говорил, что из Привата Монике в офшор на Кипр выведены 47 миллионов Долларов США, тоже - шизофреники?
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16.05.2020 14:55
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це якщо країна встоїть. А це потребуватиме великого кровопролиття. Пролиття нашої крові. Хтось готовий це робити?
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16.05.2020 22:09 Відповісти
а шо-вперше...?! люди будуть...але знову "бойова" меншість...врятує країну...
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16.05.2020 22:54 Відповісти
ЗеБіли, навіщо ви вибрали запроданця та гебешну консерву Янелоха?
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16.05.2020 19:21 Відповісти
интересно-а что думают в США по этому поводу...интрига "бешенна"...ведь они вложили в Украину огромные средства...так что просто так "слить" страну не дадут...начнут видимо с "кукловода"...
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16.05.2020 22:51 Відповісти
Зенелох скоро буде домовлятися з проффесором яником в Ростові.
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17.05.2020 14:27 Відповісти
Как только увижу или услышу Зеленского, сразу возникает желание узнать правду про его визит в Оман потому, что оманские инвестиции и торговля с Оманом оказались брехнёй.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа?
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16.05.2020 19:24 Відповісти
після вступу в расєю розкаже х.йло в новому фільмі "Повернення хохлов у стойло"
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16.05.2020 22:11 Відповісти
ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ ... Не конает из уст этого осведомленного о делишках ЗЕ . говорите прямо , ребята!
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16.05.2020 20:13 Відповісти
Зелю уже обыграли и используют как инструмент раскола Украины. А он думает что с ним договариваются.
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16.05.2020 21:40 Відповісти
А шо,еврея можно переиграть?
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17.05.2020 03:26 Відповісти
Особенно в поддавки...😵
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17.05.2020 14:30 Відповісти
Не,наверно токо в "Чапаева,".
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17.05.2020 14:35 Відповісти
бубочка хочет повторить путь януковоща...он видимо свято уверовал в "огромные 73%"...
и принял тактическое решение -шоб было 87%...как в прошлом у пуйла...ну-ну...стратегии нет...значит скоро таки накосячит...
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16.05.2020 22:37 Відповісти
Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 625
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16.05.2020 23:01 Відповісти
Невже пєцяботи знали, що їх притягнуть до відповідальності? Разом з Зєлєю?
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16.05.2020 23:39 Відповісти
А вона все працює, косою
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17.05.2020 00:27 Відповісти
как говорил один из "слуг народа" пан Потураев -"Володя кристально честный человек"...видимо тут где-то "нестыковка"...
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16.05.2020 23:02 Відповісти
Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1144
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16.05.2020 23:07 Відповісти
а может и вот так...
https://uainfo.org/blognews/1589615460-kolomoyskomu-i-ermaku-prigotovitsya-kakie-tabu-postavili.html
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16.05.2020 23:34 Відповісти
А може просто Зєлю геть? І дострокові? Навіщо нам цей зелений гємор?
Інша справа, що українці досі не визначились з питанням: хто, якщо не Зєля? Хто?
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16.05.2020 23:36 Відповісти
УКРАЇНЦІ давно визначилися. А що хочуть кацапи та малороси - то їхні хотєлки, а не наші.
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16.05.2020 23:57 Відповісти
Не плутайте українців з ботофермою російського шпигуна Порошенка. Порохоботи на вибори не ходять, бо вони - заробітчани в політиці. Вони совістю торгують.
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17.05.2020 07:11 Відповісти
Источник: https://censor.net/n3195978
Зе мразь уже перешел "красные линии"

Спецоперация "Буратино" - Земразь снял санкции с 471 человек и с 233‬ российско-фашистских организаций

Кремляди довольны, они подсчитали достижения ручного пацанчика за первый год правления. На 848 - 377 = 471‬ человек сняты санкции. За первый год сняты только с 471 потому что нельзя всё сразу - могут и башку отвернуть. А так по тихому никто практически и не заметил.
Думаю, что пацанчика уже представили к наградеОригинальный текст:
"КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украина внесла в обновленный список персональных санкций фамилии 377 человек. Об этом следует из документа, который опубликовала пресс-служба главы украинского государства.В частности, запрет на въезд в страну, владение активами или участие в приватизации на ее территории сроком на три года введен против сотрудницы некоммерческой организации "Институт стран СНГ" Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина. На один год ограничительные меры введены против учредителя фирмы "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.Годом ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко устанавливал санкции против 848 человек.Большинство лиц, которые включены в новый санкционный список, по данным Киева, имеют регистрацию на территории Крыма.В то же время сняты санкции сняты в отношении экс-депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая была наблюдателем во время выборов на неподконтрольной Украине части Донбаасса. Отменены санкции и в отношении российских граждан, среди которых основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян."Второй список:
"Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций."
т.е. ЗЕмразь снял с 468 - 235 = 233‬ организацийhttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477?fbclid=IwAR3AwRMgtkxIq0QP0BxuLoiYY3V3BUYd-akR8h--pdqfv9__wEx5I0Bq8kE https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975?fbclid=IwAR03QwBQlhdzqADwDLSNO5KJLgIM1_VgbHckRA1gumUWPkeW5ru-Hi2e5Qs https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975
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17.05.2020 00:16 Відповісти
Путлер переиграл дпже Эрдогана и принца всея Саудитов Салмана... Зеля для КГБиста Путлера сильный Гитлер
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17.05.2020 00:44 Відповісти
Я думаю, это было с момента инаугурации, если не раньше. Но вот насчет того, что тиран переиграет клоуна - вряд-ли. ИМХО, сейчас возможны два сценария.
1. Столкнувшись с непонятным для него лидером, ввп начнет нервничать и ошибаться.
.2. Столкнувшись с невыполнением ввп своих обещаний, Зе будет вести себя подобно обиженному ребенку, и тогда наиболее вреятный исход - его "порошенкизация" по накатанному пути Армія-Мова-Віра.
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17.05.2020 01:46 Відповісти
Ни с кем Зебил не договаривается, его прочно держат за яйца компромат - отмывание денег, бизнес на рашке, офшоры, наличка и недвижимость на рашке, личные обещания ***** и т.д.
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17.05.2020 02:10 Відповісти
Его и держать не надо - оно хочет отыметь Украину со всех сторон.
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17.05.2020 09:32 Відповісти
ничего хорошего от зели-иуды ждать не приходиться гнать его подальше надо из Украины!
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17.05.2020 02:35 Відповісти
Хватит кормить нас сказками про то, что Зеленский старается ради Украины.
Он старается ради Коломойского и своих будущих гешефтов на России.
Хватит выдавать его предательство за нехватку опыта или наивность.
"Мир на Донбассе" означает сдачу Украины на путинских условиях - вот тогда и будет "мир".
Надо понимать двузначность высказываний породы зеленских.

Там перестанут стрелять когда кремль будет всем доволен.
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17.05.2020 05:52 Відповісти
Зеля! Не будь предателем. Путина - в Гаагу!
Предателей расстрелять или повесить!
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17.05.2020 06:14 Відповісти
но сесть вы должны все вместе
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17.05.2020 09:32 Відповісти
зелене лайно при владі в Києві це вирок Україні.
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17.05.2020 10:02 Відповісти
Та ну кому это интересно, расскажи лучше дурачок как Порох украл из своего кабинета телефизор
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17.05.2020 11:07 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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17.05.2020 12:52 Відповісти
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