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Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

У суботу, 16 травня, в Львові в гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла відбулася церемонія прощання з майором ССО Андрієм Супріганом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.

Андрій Супріган (1990 року народження) був уродженцем Львова. У 2008 році закінчив ліцей імені Героїв Крут, а в 2012 - Академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Від початку війни виконував завдання в зоні АТО/ООС - Кутейникове, Верхньоторецьке, Кряківка, Гранітне, Степанівка, Водяне, Широкине, Дебальцеве. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня.

Майор Супріган був заступником командира 47-го окремого загону спеціального призначення. Він трагічно загинув 13 травня в районі міста Краматорськ Донецької області під час виконання навчально-бойового завдання з десантування у воду. Разом з ним загинув сержант ССО Дмитро Кузьменко.

Майора Супрігана поховали на Личаківському цвинтарі Львова. У нього залишилися батьки і сестра.

Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові 01
Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові 02
Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові 03
Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові 04
Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові 05
Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові 06
Фото zaxid.net та galnet.fm.

втрати (4380) Ян Осока (1495) операція Об’єднаних сил (6725)


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