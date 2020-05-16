Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

У суботу, 16 травня, в Львові в гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла відбулася церемонія прощання з майором ССО Андрієм Супріганом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.

Андрій Супріган (1990 року народження) був уродженцем Львова. У 2008 році закінчив ліцей імені Героїв Крут, а в 2012 - Академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Від початку війни виконував завдання в зоні АТО/ООС - Кутейникове, Верхньоторецьке, Кряківка, Гранітне, Степанівка, Водяне, Широкине, Дебальцеве. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня.

Майор Супріган був заступником командира 47-го окремого загону спеціального призначення. Він трагічно загинув 13 травня в районі міста Краматорськ Донецької області під час виконання навчально-бойового завдання з десантування у воду. Разом з ним загинув сержант ССО Дмитро Кузьменко.

Майора Супрігана поховали на Личаківському цвинтарі Львова. У нього залишилися батьки і сестра.













Фото zaxid.net та galnet.fm.