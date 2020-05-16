Разумков про деокупацію Криму: Швидко ми цього не зробимо, але й віддавати свої території теж не можна

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав "важким і нешвидким процесом" питання повернення окупованого Росією Криму під контроль України.

Про це він сказав в суботньому інтерв'ю на Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо знімати це питання з порядку денного і всіляко його опрацьовувати на різних рівнях. Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план", - сказав він.

За його словами, головні методи повернення цих територій - міжнародний тиск, економічні методи. Зокрема, він вказав на успішний економічний розвиток України.

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"Швидко ми цього не зробимо (повернення окупованих територій України. - Ред.), але і залишати чи віддавати свої території - це теж неможливо", - додав спікер.

Віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив в ефірі Радіо Крим.Реалії, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів щодо деокупації Криму, але не можуть прогнозувати, коли він з'явиться і в якому форматі.

Нагадаємо, будівля Кабінету Міністрів України підсвітять національною символікою 17 і 18 травня з нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу.