Разумков про деокупацію Криму: Швидко ми цього не зробимо, але й віддавати свої території теж не можна
Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав "важким і нешвидким процесом" питання повернення окупованого Росією Криму під контроль України.
Про це він сказав в суботньому інтерв'ю на Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не маємо знімати це питання з порядку денного і всіляко його опрацьовувати на різних рівнях. Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план", - сказав він.
За його словами, головні методи повернення цих територій - міжнародний тиск, економічні методи. Зокрема, він вказав на успішний економічний розвиток України.
"Швидко ми цього не зробимо (повернення окупованих територій України. - Ред.), але і залишати чи віддавати свої території - це теж неможливо", - додав спікер.
Віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив в ефірі Радіо Крим.Реалії, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів щодо деокупації Криму, але не можуть прогнозувати, коли він з'явиться і в якому форматі.
Нагадаємо, будівля Кабінету Міністрів України підсвітять національною символікою 17 і 18 травня з нагоди річниці геноциду кримськотатарського народу.
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1. все возможные суды за захваченное имущество.
2. добиваться от Запада БЕССРОЧНЫХ санкций (а не на полгода с продлением). Санкции до освобождения Крыма.