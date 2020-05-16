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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського із забороненої зброї

Російські найманці на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського із забороненої зброї

Найманці російсько-терористичних військ на Донбасі обстріляли українські позиції біля н.п.Новгородского, постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12.30 сьогодні.

Вранці російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Новгородського, що на Луганському напрямку, у традиційній для себе манері підступно обстріляли обладнані неподалік цього населеного пункту позиції підрозділів Об’єднаних сил з міномету 120-го калібру, випустивши 30 мін.

Проте наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

обстріл (28156) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 8590
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16.05.2020 15:17
+5
наш ответ на росиянские провокации:

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 5445
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16.05.2020 15:19
+3
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 7157
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16.05.2020 15:34
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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 8590
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16.05.2020 15:17 Відповісти
Два зебила - это сила!
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16.05.2020 15:41 Відповісти
Украине стоит купить или создать высокоточное оружие разрешенных калибров.
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16.05.2020 15:17 Відповісти
Для початку треба припинити це плядство!

СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова

https://ukranews.com/ua/news/702460-shajtanova-zvilnyly-z-sbu-za-derzhzradu-i-teroryzm?fbclid=IwAR0Xla4XmbZpeQJYftv0ohtk7noU0yJNw9Cb4_Mk2Wb8WxGc4gfJrmbhE1E
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16.05.2020 15:23 Відповісти
Україна продовжує імпортувати рекордні обсяги картоплі з московії.
У січні-квітні 2020 року - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн. Торгівля на крові?
малороси ЗЕбіли ні, не чули?

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 8710
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16.05.2020 15:26 Відповісти
Почему не с Беларуси?
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16.05.2020 15:28 Відповісти
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 7157
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16.05.2020 15:34 Відповісти
А хто запретил стрелять российским наемникам? Из запрещенного оружия и "коварно"? Можно имя? Это явно не Зеленский, он только нашим может запретить стрелять.
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16.05.2020 15:18 Відповісти
наш ответ на росиянские провокации:

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 5445
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16.05.2020 15:19 Відповісти
То може найвеличнішому порадить знищити всю "запрєщонку" ВСУ, щоб до українських вояків і питань не було. А шо? Якщо стріляти нічим, то "просто пєрєстать стрєлять" буде працювати на всі 100%
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16.05.2020 15:25 Відповісти
Предлагаешь пойти в атаку?
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16.05.2020 15:29 Відповісти
пропоную піти у сраку
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16.05.2020 15:31 Відповісти
Пропоную давати таку відповідь на ці обстріли, щоб у сєпарів діарея починалася лише при думці про обстріл... Бо щось після "просто пєрєстать стрєлять" наших хлопців гине більше, ніж коли лупили у відповідь всім, що є
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16.05.2020 15:44 Відповісти
развести може как то - наших назад, кацапов на их позиции, не?
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16.05.2020 15:30 Відповісти
ну і шо, шо обстріляли?
бубочка вже війну скінчив
і в очах ***** побачив таке бажання миру, що й досі тече, як *****
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16.05.2020 15:30 Відповісти
значит зеля наживается на войне раз ниче не прекращается
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16.05.2020 15:34 Відповісти
В ответку им дусту . Хотя смотрю на реалии нашей Украинской армии , это жопа . Оказывается что призывники красят бордюры , перед приездом начальства , Драят казармы и стрегут газоны . В случае чего им тыкнут в руки автомат и скажут защищай А он этот автомат держал в руках два раза , на присяге и один раз на стрельбище с 3 мя патронами . Уродство советской армии не истребили .Зенитчики чистят сутками картошку , артеллеристы стригут траву перед приездом начальства .
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16.05.2020 15:35 Відповісти
Зедебил активно готовится к своему бенефису в 2024. А может и раньше.
Судить его будут долго и это будет очень весело!
Ждем звездного часа продажной твари и недоумка!
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16.05.2020 15:43 Відповісти
 
 