Російські найманці на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського із забороненої зброї

Найманці російсько-терористичних військ на Донбасі обстріляли українські позиції біля н.п.Новгородского, постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12.30 сьогодні.

Вранці російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Новгородського, що на Луганському напрямку, у традиційній для себе манері підступно обстріляли обладнані неподалік цього населеного пункту позиції підрозділів Об’єднаних сил з міномету 120-го калібру, випустивши 30 мін.

Проте наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим у районі проведення ООС заступником командира 47-го окремого загону спецпризначення майором Андрієм Супріганом попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж