Російські найманці на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського із забороненої зброї
Найманці російсько-терористичних військ на Донбасі обстріляли українські позиції біля н.п.Новгородского, постраждалих немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.
"Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12.30 сьогодні.
Вранці російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Новгородського, що на Луганському напрямку, у традиційній для себе манері підступно обстріляли обладнані неподалік цього населеного пункту позиції підрозділів Об’єднаних сил з міномету 120-го калібру, випустивши 30 мін.
Проте наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".
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