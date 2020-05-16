Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО
Після Революції Гідності упродовж п'яти років Україна досягла безпрецедентного зближення з Європейським Союзом. Рік тому команда п'ятого президента Петра Порошенка передала цю естафету, проте руху вперед немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер "Європейської Солідарності" пише на своїй сторінці у фейсбуці з нагоди Дня Європи.
Порошенко заявляє, що жодні тимчасові труднощі не зупинять європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Бо лише в Європейському Союзі - успішне майбутнє України, переконаний Петро Порошенко.
"З Днем Європи, дорогі українці!
У Революції Гідності та війні з російським агресором ми захистили своє законне право бути частиною єдиної європейської родини. Підписали та запустили виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Створили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відкривши величезний європейський ринок для українських експортерів. Запровадили безвіз. Словом, упродовж п’яти років ми домоглися безпрецедентного зближення з ЄС.
Рік тому передали цю історію успіху, як естафетну паличку, іншій команді з надією та вірою у відданість нової влади європейському курсу України. Та, як бачимо, під лежачий камінь вода не тече. Ніби все гладко. Заяви робляться правильні: і про ЄС, і про НАТО. От тільки руху вперед нема. А біг на місці означає поступове сповзання назад, у сферу російського впливу.
Але я переконаний, що це - тимчасові труднощі. Час все і всіх розставить по своїх місцях. Історично Україну з дороги до членства в Євросоюзі та НАТО збити вже неможливо. Бо ця стратегія спирається на потужну суспільну підтримку з боку переважної більшості українських громадян.
Наше майбутнє - в Європейському Союзі, найсильнішому союзі держав на нашій планеті. Вступ до ЄС - це єдино вірний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності України і добробуту українців", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, маю підозру що ти з Донецька пишеш.
Приблизно так. "Хреновый" Порох знал, что с кремлевской мафией развитие Украины будет только у бандитов типа януковоща и его банды.
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
ХА-ХА-ХА !
Все и так давно поняли,что ты кацапоподобная,ты уже давно спалилась.
ЗЕля такое же ***** как и путин.И им обоим до Нашего Пороха,как издохшему Захарченко на танке до Лондона.
мне он очень не нравится с 2004го,
не могу сказать, что нравится сейчас,
но после того, как зеленский отправил
Кузьменко и Антоненко в тюрьму стало понятно,
что оно пианист,
к слову квартал не смотрел ранее итд
хз, Порошенко тоже не без, у него много от дирэктора,
как ни как олигарх, но хоть в рот ***** не заглядывал
когда можно было этого избежать,
не знаю, каяться дело сомнительное,
Порошенко тоже людей не вооружил,
давно бы перебили судей и прочих бандитов,
не думаю, что дадут баллотироваться кому либо,
кто поставит на место судейско/воровскую мафию,
наверное у нас нет нормальной перспективы,
увы
Зеля- такое... Не катастрофа однозначно. Но, к сожалению и не Мессия. Очередной президент Украины. Побудет и перестанет.)(
возможно
но только в какую сторону ?
по моему совсем наоборот
другое дело, что мы так и не мобилизовались для
борьбы с русскими оккупантами,
пользуемся русским, не закрыли границу,
не закрыли филиалы фсб - московский гной
жирует в центре Киева
томос ? московские ублюдки гадят в Лавре, вместо того, чтобы висеть на фонарях,
безвиз ...
но Порошенко и правду провёл колоссальную работу,
жаль только это на фоне возвращения власти бандитам,
но это не его, а наша вина, те не только его
Какой еще Томос в 21 веке ? Это то же самое что официально отменить Деда Мороза и ввести должность Санта Клауса .И на всю страну объявить только Санту единственным , истинным и патриотичным ....Для тех кто серьезно болен Томосами и религиозный вопрос для них стоит на первых местах советую серьезно подумать над моим предложением . И новый слоган для выборов петра на следующих выборах будет звучать Армия-Мова -Вера -Санта
А до Пети Мови не было ? Я так понимаю Тарас Григорьевич 180 лет назад писал на польском, иврите или русском ? И он ее тоже НЕ придумал , мове он научился в детстве от своих родителей ....Может у нас до Петра Просветителя НЕ читали Кобзаря и не изучали в школе ?
ЗЕБЕнский - отстой !