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Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО

Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО

Після Революції Гідності упродовж п'яти років Україна досягла безпрецедентного зближення з Європейським Союзом. Рік тому команда п'ятого президента Петра Порошенка передала цю естафету, проте руху вперед немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер "Європейської Солідарності" пише на своїй сторінці у фейсбуці з нагоди Дня Європи.

Порошенко заявляє, що жодні тимчасові труднощі не зупинять європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Бо лише в Європейському Союзі - успішне майбутнє України, переконаний Петро Порошенко.

"З Днем Європи, дорогі українці!

У Революції Гідності та війні з російським агресором ми захистили своє законне право бути частиною єдиної європейської родини. Підписали та запустили виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Створили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відкривши величезний європейський ринок для українських експортерів. Запровадили безвіз. Словом, упродовж п’яти років ми домоглися безпрецедентного зближення з ЄС.

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Рік тому передали цю історію успіху, як естафетну паличку, іншій команді з надією та вірою у відданість нової влади європейському курсу України. Та, як бачимо, під лежачий камінь вода не тече. Ніби все гладко. Заяви робляться правильні: і про ЄС, і про НАТО. От тільки руху вперед нема. А біг на місці означає поступове сповзання назад, у сферу російського впливу.

Але я переконаний, що це - тимчасові труднощі. Час все і всіх розставить по своїх місцях. Історично Україну з дороги до членства в Євросоюзі та НАТО збити вже неможливо. Бо ця стратегія спирається на потужну суспільну підтримку з боку переважної більшості українських громадян.

Наше майбутнє - в Європейському Союзі, найсильнішому союзі держав на нашій планеті. Вступ до ЄС - це єдино вірний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності України і добробуту українців", - написав він.

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Автор: 

День Європи (25) Порошенко (15154) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+52
Спасибо Президент!
Вы не только мой Президент, вы еще Человек!
Первый раз в своей жизни, я гордился лидером страны, своим Президентом!
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16.05.2020 15:49
+43
Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 2134
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16.05.2020 15:55
+34
Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 5097
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16.05.2020 16:04
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Да, далеко пойдете зебанаты!
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 3214
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16.05.2020 18:37 Відповісти
Спасибо Президент!
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16.05.2020 18:39 Відповісти
У этого алкаша пара заученных фраз про НАТО и ЕС. Он их уже шестой год как попугай только и говорит.
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16.05.2020 19:02 Відповісти
Когда эта шыколадная шкура ответит за Илловайск и Дебальцево? Клоун ты пособник сепаратистов
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16.05.2020 19:03 Відповісти
Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, маю підозру що ти з Донецька пишеш.
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16.05.2020 20:06 Відповісти
Никак не могу найти видео в интернете, как выступал Кучма, когда был президентом и говорил про Порошенко. -Хіба є розум у людини, він каже, що ми через десять років будемо ЕС.
Приблизно так. "Хреновый" Порох знал, что с кремлевской мафией развитие Украины будет только у бандитов типа януковоща и его банды.
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16.05.2020 19:05 Відповісти
....И поэтому он пошел служит януковощу и его банде?
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17.05.2020 08:21 Відповісти
Петя хотел в первую очередь сохранить свой бизнес, поэтому с волками жить по волчьи выть, а как человек понимал, что в тоталитарном обществе бизнес нормально развиваться не может. То есть "хреновый" Петя внёс рациональное зерно в демократическом направлении нашего общества. За это ему спасибо, теперь движемся дальше.
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17.05.2020 09:21 Відповісти
«Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, - тогда он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса - попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым».
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
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16.05.2020 19:34 Відповісти
Так, пане Гетьман!
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16.05.2020 19:56 Відповісти
Брехун, одни слова, просто набор слов. Поразительный человек.
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16.05.2020 19:57 Відповісти
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 9025
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16.05.2020 20:04 Відповісти
ЗУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!

ХА-ХА-ХА !
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16.05.2020 22:28 Відповісти
Таня,смени флажок на родной тебе аквафреш.
Все и так давно поняли,что ты кацапоподобная,ты уже давно спалилась.
ЗЕля такое же ***** как и путин.И им обоим до Нашего Пороха,как издохшему Захарченко на танке до Лондона.
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17.05.2020 00:16 Відповісти
Крепитесь, зубажилые ЗЕлебобики, не трещите так сильно ватными пердаками
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16.05.2020 20:07 Відповісти
Покайтесь ,зебилы! но не факт, что прощение вымолите
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16.05.2020 20:18 Відповісти
я голосовал против Порошенко во втором туре,
мне он очень не нравится с 2004го,
не могу сказать, что нравится сейчас,
но после того, как зеленский отправил
Кузьменко и Антоненко в тюрьму стало понятно,
что оно пианист,
к слову квартал не смотрел ранее итд
хз, Порошенко тоже не без, у него много от дирэктора,
как ни как олигарх, но хоть в рот ***** не заглядывал
когда можно было этого избежать,
не знаю, каяться дело сомнительное,
Порошенко тоже людей не вооружил,
давно бы перебили судей и прочих бандитов,
не думаю, что дадут баллотироваться кому либо,
кто поставит на место судейско/воровскую мафию,
наверное у нас нет нормальной перспективы,
увы
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16.05.2020 21:09 Відповісти
Да нет в Порошенко ничего от диктатора! Барыга, лицемер, приспособленец. Скользкая субстанция, умеющая проникать в самые узкие щели и принимать любые формы. В 2014-ом она приняла форму патриота-националиста. Потому, что так было нужно для выживания... Мразь короче редкостная.
Зеля- такое... Не катастрофа однозначно. Но, к сожалению и не Мессия. Очередной президент Украины. Побудет и перестанет.)(
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16.05.2020 21:30 Відповісти
вы думаете , что мы сильно отличаемся от Порошенко ?
возможно
но только в какую сторону ?
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17.05.2020 01:11 Відповісти
Вступ в ЄС та НАТО - це означає ліквідація незалежності України. Україна має бути незалежною, як від Росії, так і від Заходу.
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16.05.2020 21:25 Відповісти
НАТО, БЧС- нам надо , а ЕС -хз .Нас туда и не возьмут , да и его не будет лет через 15 .
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16.05.2020 21:29 Відповісти
Нужно говорить правду после вашей революции достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного уровня бедности и нищеты .
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16.05.2020 21:29 Відповісти
Не смеши ! А РФ , что поднялась ? То-то . Народ способный на восстание еще живой , а мокши уже .ни на что не способны .терпилы -рабы .
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16.05.2020 21:32 Відповісти
Украинцы -европейцы славяне , кацапы -косоглазые азиаты монголоиды , рабство и подчинение царям у них в крови , для них ослушаться царя это хуже смерти
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17.05.2020 10:07 Відповісти
с чего такие выводы ?
по моему совсем наоборот
другое дело, что мы так и не мобилизовались для
борьбы с русскими оккупантами,
пользуемся русским, не закрыли границу,
не закрыли филиалы фсб - московский гной
жирует в центре Киева
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17.05.2020 01:16 Відповісти
Безвиз, томос, армия, децентрализация эти достижения Петра Порошенко невозможно переоценить и все они реализованы за один президентский срок и являются уникальной основой современной государственности Украины, а подписание ассоциации с ЕС является глобальным рывком Украины в европейское пространство, к этим горизонтам Украинская Нация стремилась на протяжении 300 лет ! Зеленский , что в имени твоем? Плод гебельсовско-кремлевской пропаганды превысивший барьер предсказанный доктором Геббельсом с 60% до 73%, заявивший о недостаточной компетенции в стратегическом планировании развития Украины, отскок в дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО.
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16.05.2020 22:08 Відповісти
армия ? была бы армия, то давно бы замутили военный переворот,
томос ? московские ублюдки гадят в Лавре, вместо того, чтобы висеть на фонарях,
безвиз ...
но Порошенко и правду провёл колоссальную работу,
жаль только это на фоне возвращения власти бандитам,
но это не его, а наша вина, те не только его
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17.05.2020 01:23 Відповісти
Армия без ЯО ,современных ракет и высоких технологий не армия а потешное войско для парадов
Какой еще Томос в 21 веке ? Это то же самое что официально отменить Деда Мороза и ввести должность Санта Клауса .И на всю страну объявить только Санту единственным , истинным и патриотичным ....Для тех кто серьезно болен Томосами и религиозный вопрос для них стоит на первых местах советую серьезно подумать над моим предложением . И новый слоган для выборов петра на следующих выборах будет звучать Армия-Мова -Вера -Санта
А до Пети Мови не было ? Я так понимаю Тарас Григорьевич 180 лет назад писал на польском, иврите или русском ? И он ее тоже НЕ придумал , мове он научился в детстве от своих родителей ....Может у нас до Петра Просветителя НЕ читали Кобзаря и не изучали в школе ?
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17.05.2020 10:23 Відповісти
Сеня,а не за Ассоциацию ли с ЕС погибли люди на Майдане?Не за безвиз ли пролилась кровь?Петюня же рванул в Вену к Фирташу вместе с Кличко делить президенство.Взул Витальку и подсунул ему мэрство вместо булавы.О Томосе вообще молчу.Пусть он же и спорит о церкви с Новинским.
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17.05.2020 13:20 Відповісти
ПОРОХ - ГЕТЬМАН !

ЗЕБЕнский - отстой !
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16.05.2020 23:00 Відповісти
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 7477
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16.05.2020 23:14 Відповісти
БАРЫГА ОФФШОРНАЯ !
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 821
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17.05.2020 10:32 Відповісти
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