Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО

Після Революції Гідності упродовж п'яти років Україна досягла безпрецедентного зближення з Європейським Союзом. Рік тому команда п'ятого президента Петра Порошенка передала цю естафету, проте руху вперед немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер "Європейської Солідарності" пише на своїй сторінці у фейсбуці з нагоди Дня Європи.

Порошенко заявляє, що жодні тимчасові труднощі не зупинять європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Бо лише в Європейському Союзі - успішне майбутнє України, переконаний Петро Порошенко.

"З Днем Європи, дорогі українці!

У Революції Гідності та війні з російським агресором ми захистили своє законне право бути частиною єдиної європейської родини. Підписали та запустили виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Створили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відкривши величезний європейський ринок для українських експортерів. Запровадили безвіз. Словом, упродовж п’яти років ми домоглися безпрецедентного зближення з ЄС.

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Рік тому передали цю історію успіху, як естафетну паличку, іншій команді з надією та вірою у відданість нової влади європейському курсу України. Та, як бачимо, під лежачий камінь вода не тече. Ніби все гладко. Заяви робляться правильні: і про ЄС, і про НАТО. От тільки руху вперед нема. А біг на місці означає поступове сповзання назад, у сферу російського впливу.

Але я переконаний, що це - тимчасові труднощі. Час все і всіх розставить по своїх місцях. Історично Україну з дороги до членства в Євросоюзі та НАТО збити вже неможливо. Бо ця стратегія спирається на потужну суспільну підтримку з боку переважної більшості українських громадян.

Наше майбутнє - в Європейському Союзі, найсильнішому союзі держав на нашій планеті. Вступ до ЄС - це єдино вірний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності України і добробуту українців", - написав він.

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