Малюська особисто контролював підготовку "антиКоломойського закону", в НБУ впевнені, що все зроблено правильно і відповідає Конституції, - Смолій

Закон, який захищає націоналізовані банки від повернення їхнім колишнім власникам, повністю відповідає Конституції.

Таку думку висловив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, над законом працювала група представників різних інститутів, зокрема Міністерства фінансів, економіки, Офісу президента, Національного банку, а також Міністерства юстиції.

"Супроводжував цей процес особисто міністр юстиції. Він стверджує, що весь закон, усі правки, що були, все відповідає Конституції. Ми впевнені в тому, що все зроблено правильно. Якісь спроби піддати це сумніву можуть бути, але юристи кажуть, що закон відповідає усім конституційним нормам. Ми довіряємо міністру юстиції і впевнені, що він професійно все це контролював", - підкреслив Смолій.

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За його словами, справ, пов'язаних із "Приватбанком", дуже багато, їхній розгляд - перманентний процес.

"Суди будуть ухвалювати рішення, відповідно і ми будемо реагувати, залежно від змісту. Зараз спрогнозувати сценарій, яке рішення ухвалить суддя тої чи іншої інстанції, дуже важко", - зазначив Смолій.

Глава НБУ також нагадав, що в парламенті зареєстровано депутатські проєкти постанов, які заблокували підписання закону головою Верховної Ради та президентом. Тепер необхідно, щоб нардепи документи не підтримали, що дасть можливість підписати закон.

"Після підписання закону президентом буде оголошено засідання Ради директорів МВФ. У місії, яка працювала в Україні, готові усі документи, вони їх передадуть на засідання "борду". "Борд" прийме рішення. Після того, як рішення буде ухвалено, до переказу першого траншу може бути один-два дні. Тобто якщо розкласти усі часові рамки, то ми можемо ще у травні отримати перший транш. Або упродовж першого тижня червня. Я завжди беру трохи запасу, щоб мої припущення справджувалися", - повідомив Смолій.

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Нагадаємо, Верховна Рада України 13 травня проголосувала в другому читанні і в цілому так званий банківський закон, необхідний для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

14 травня народний депутат Антон Поляков оскаржив прийняття банківського закону в Окружному адміністративному суді Києва.