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Новини
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Малюська особисто контролював підготовку "антиКоломойського закону", в НБУ впевнені, що все зроблено правильно і відповідає Конституції, - Смолій

Малюська особисто контролював підготовку

Закон, який захищає націоналізовані банки від повернення їхнім колишнім власникам, повністю відповідає Конституції.

Таку думку висловив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, над законом працювала група представників різних інститутів, зокрема Міністерства фінансів, економіки, Офісу президента, Національного банку, а також Міністерства юстиції.

"Супроводжував цей процес особисто міністр юстиції. Він стверджує, що весь закон, усі правки, що були, все відповідає Конституції. Ми впевнені в тому, що все зроблено правильно. Якісь спроби піддати це сумніву можуть бути, але юристи кажуть, що закон відповідає усім конституційним нормам. Ми довіряємо міністру юстиції і впевнені, що він професійно все це контролював", - підкреслив Смолій.

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За його словами, справ, пов'язаних із "Приватбанком", дуже багато, їхній розгляд - перманентний процес.

"Суди будуть ухвалювати рішення, відповідно і ми будемо реагувати, залежно від змісту. Зараз спрогнозувати сценарій, яке рішення ухвалить суддя тої чи іншої інстанції, дуже важко", - зазначив Смолій.

Глава НБУ також нагадав, що в парламенті зареєстровано депутатські проєкти постанов, які заблокували підписання закону головою Верховної Ради та президентом. Тепер необхідно, щоб нардепи документи не підтримали, що дасть можливість підписати закон.

"Після підписання закону президентом буде оголошено засідання Ради директорів МВФ. У місії, яка працювала в Україні, готові усі документи, вони їх передадуть на засідання "борду". "Борд" прийме рішення. Після того, як рішення буде ухвалено, до переказу першого траншу може бути один-два дні. Тобто якщо розкласти усі часові рамки, то ми можемо ще у травні отримати перший транш. Або упродовж першого тижня червня. Я завжди беру трохи запасу, щоб мої припущення справджувалися", - повідомив Смолій.

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Нагадаємо, Верховна Рада України 13 травня проголосувала в другому читанні і в цілому так званий банківський закон, необхідний для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

14 травня народний депутат Антон Поляков оскаржив прийняття банківського закону в Окружному адміністративному суді Києва.

Автор: 

банки (7707) закон (2822) НБУ (10328) Смолій (299) Приватбанк (2431) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+9
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 9628
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16.05.2020 16:57
+6
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 7638
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16.05.2020 17:00
+6
Ач як Смолій перевів стрєлку...Малюська контролював і всі питання до нього...А Малюська скаже - мені допомогали найбільші фахівці законодавства України - зеки-пожиттєвики...А до зеків вже ніхто не піде питати...
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16.05.2020 17:20
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Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 9628
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16.05.2020 16:57 Відповісти
Малюська конечно авторитет ...
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16.05.2020 16:57 Відповісти
Вот поэтому я и уверен, что сделано было спецом неправильно. Под Бенины хотелки. Поэтому в МВФ и поменяли резко программу. Они тоже все поняли.
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16.05.2020 16:59 Відповісти
Если они выкинули из законопроекта пункт, что "лишенец" может отстаивать в суде право на компенсацию от Нацбанка...
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16.05.2020 17:26 Відповісти
Нарушение прав человека -- хороший повод для оспаривания закона в Верховном, Конституционном и ЕСПЧ.
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16.05.2020 18:44 Відповісти
Малюська особисто контролював підготовку "антиКоломойського закону", в НБУ впевнені, що все зроблено правильно і відповідає Конституції, - Смолій - Цензор.НЕТ 8139
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16.05.2020 17:37 Відповісти
Малюська-молюск!Рептилоиды насттупают.
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17.05.2020 03:20 Відповісти
якщо сама малюська тоді це все міняє ...
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16.05.2020 16:57 Відповісти
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 7638
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16.05.2020 17:00 Відповісти
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 2853
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16.05.2020 16:58 Відповісти
Что это за подвид такой малюська?? И где его откопали??
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16.05.2020 17:02 Відповісти
Этот закон принят под продажу земли. Народ опять развели, как котят. Да, кстати, руководителем НБУ будет Яценюк.
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16.05.2020 17:04 Відповісти
Мне закон нравится. Пока.
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16.05.2020 17:05 Відповісти
Чем же он, недолугий, тебе ндравится. Тем густым пропагандонством, которым сопровождалось его принятие на всех олигархических "СМИ"? Сам-то ты его хоть "по диагонали" глазами пробежал?
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16.05.2020 17:57 Відповісти
Ты чего обзываешься, лопух? Закон нужный, а вот как они пишутся все знают, поэтому продажные юристы и судьи там найдут кучу запятых выворачивающих закон на изнанку, а значит закон хороший - пока. А вообще у нас много хороших законов, но они не работают из-за высокопоставленной коррупции - в этом проблема.
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16.05.2020 19:09 Відповісти
Обзываюсь потому, ты дебил и "логика" у тебя дебильная. А если бы ты хотя бы только на мгновенье подумал ганглием, почему в стране такие "суды" и почему с власть предержащие их не реформируют, к каким бы ты выводам пришел?

Я не могу! Значит, если "судьи" говно, то надо ЗЕконом дать права чиновникам НБУ (такой же сволочи, как и "судьи") быть неприкасаемыми за их решения, способные угробить экономику страны, и посылать нах всю страну. Офигеть, какой ты, Алежка, "логик". Ну прямо Аристотель с Сенекой.
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16.05.2020 19:27 Відповісти
Во-первых - Олежкой будешь своих собутыльников из подворотни называть, а я Игорь. Во-вторых дыбилами там тоже будешь обзываться, бо если хочешь диалогу не корчь из себя козломордого мракобеса. А на твой вопрос - вернее два, у нас у власти постсоветская продажная партноменклатура усиленная бандюками и оборотнями, поэтому богатая Украина бедна. А во-вторых - что-то ж надо начинать с этим когда-то делать - вот и закон.
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16.05.2020 20:13 Відповісти
малюська еще одну премию честно заслужил - теперь беня вознаградит его по-царски
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16.05.2020 17:17 Відповісти
Ач як Смолій перевів стрєлку...Малюська контролював і всі питання до нього...А Малюська скаже - мені допомогали найбільші фахівці законодавства України - зеки-пожиттєвики...А до зеків вже ніхто не піде питати...
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16.05.2020 17:20 Відповісти
Професіоналізм і представники влади - поняття несумісні.
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16.05.2020 17:26 Відповісти
зебільної влади? - хотів сказати?
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16.05.2020 18:58 Відповісти
Це ще толерантна дефініція.
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16.05.2020 19:07 Відповісти
Головоногий молюск, ***, а не министр юстиции.
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16.05.2020 17:52 Відповісти
Хорошего юриста масюськой не назовут.
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16.05.2020 17:53 Відповісти
Владельцев банков лишили судебной защиты и говорят это конституционно. Он дебил?
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16.05.2020 18:36 Відповісти
ні, це ти, касап зажопний, вважаєш нас за дебілів. Після усіх рішень вовчих, баришевських, печерних судів; і навіть конституційного....
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16.05.2020 19:01 Відповісти
Вот же ты дебилоид. По твоей "логике", вложенной в твой резиновый протез головного мосха олигархическими пропагандонами, выходит, что для того, чтоб избавить человека от вшей и гнид, его надо убить. Паразиты ведь на трупах не живут.

А пораскинуть протезом о том, что нужно ПО НАСТОЯЩЕМУ реформировать "суды", не?

Всех судей во всех судах где-то 8 с небольшим тысяч. Спрашивается! Неужели так трудно во всей Украине найти 8 тысяч порядочных, квалифицированных, совестливых юристов и сформировать из них суды? Но нет! Корпорация "судей", известно почему, устраивала все власти в стране, в том числе и ЗЕлупинскую с предидущей.
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16.05.2020 19:17 Відповісти
Но не это главное. Главное в том, что назначаемых чиновников НБУ этот ЗЕкон поставил над судебной ветвью власти.

Было сообщение, что послы G7 освятили своим одобрением ЗЕкон о банках, вот и хотелось бы эту бригаду спросить, в какой из стран, которые они представляют, центральные (национальные) банки освобождены от решений национальных судебных систем?

Я за них отвечу! Ручаюсь, что НИ В ОДНОЙ.
А теперь задумайтесь о причине такого одобрямса. Тут уж у кого сколько хватит знаний, логики и кое-каких аналитических способностей.
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16.05.2020 19:08 Відповісти
Посмотрим - чем кончится!
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16.05.2020 19:55 Відповісти
малюська даже сфинктер личный не всегда контролирует...
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16.05.2020 21:09 Відповісти
Смолій, що ти брешеш? Цей закон порушує Конституцію та всю правову систему та фактично робить неможливим оскаржити дії Нацбанку. Але за всі злочини рано чи пізно доведеться відповідати, в тому числі й Смолію. Цей закон незабаром буде скасовано, як і закон про продаж землі.
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16.05.2020 21:32 Відповісти
 
 