Надбавки лікарям, які працювали з пацієнтами з коронавірусною інфекцією в березні, вже повністю виплатили 14 регіонів, - Степанов

Володимир Зеленський провів нараду щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу і подолання її наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 14 регіонів вже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19. Водночас у Миколаївській області не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення хвороби було найбільшим, потребуватиме дофінансування. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

"Радий, що процес рухається. Вже одержав позитивні відгуки медиків, котрі отримали надбавки. Цей процес рухається швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету Міністрів і місцевої влади. На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень", – наголосив Володимир Зеленський.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі лікарні укладають договори з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з хворими на COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для прискорення процесу.

На сьогодні в Україні встановлено два рекорди: за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію і тих, хто одужав (528 і 433 людини відповідно).

Президент поцікавився ситуацією зі спалахом хвороби у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві. Там COVID-19 підтвердили у 81 особи, 53 з яких - вихованки закладу. Володимиру Зеленському повідомили, що було миттєво вжито необхідних заходів для догляду за хворими та недопущення поширення інфекції. Зокрема, перебіг хвороби у більшості безсимптомний, однак у закладі забезпечено медичний нагляд і умови для обсервації.

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