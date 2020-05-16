Надбавки лікарям, які працювали з пацієнтами з коронавірусною інфекцією в березні, вже повністю виплатили 14 регіонів, - Степанов
Володимир Зеленський провів нараду щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу і подолання її наслідків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 14 регіонів вже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19. Водночас у Миколаївській області не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення хвороби було найбільшим, потребуватиме дофінансування. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.
"Радий, що процес рухається. Вже одержав позитивні відгуки медиків, котрі отримали надбавки. Цей процес рухається швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету Міністрів і місцевої влади. На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень", – наголосив Володимир Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі лікарні укладають договори з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з хворими на COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для прискорення процесу.
На сьогодні в Україні встановлено два рекорди: за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію і тих, хто одужав (528 і 433 людини відповідно).
Президент поцікавився ситуацією зі спалахом хвороби у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві. Там COVID-19 підтвердили у 81 особи, 53 з яких - вихованки закладу. Володимиру Зеленському повідомили, що було миттєво вжито необхідних заходів для догляду за хворими та недопущення поширення інфекції. Зокрема, перебіг хвороби у більшості безсимптомний, однак у закладі забезпечено медичний нагляд і умови для обсервації.
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І кажуть щоб і не чекали.
Оставили без зарплаты одни больницы и завлатили другим.
Цитирую в последний раз, лично для Степанова.
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.
Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.
Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.
Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.