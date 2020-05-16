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Новини Коронавірус і карантин
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Надбавки лікарям, які працювали з пацієнтами з коронавірусною інфекцією в березні, вже повністю виплатили 14 регіонів, - Степанов

Надбавки лікарям, які працювали з пацієнтами з коронавірусною інфекцією в березні, вже повністю виплатили 14 регіонів, - Степанов

Володимир Зеленський провів нараду щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу і подолання її наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 14 регіонів вже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19. Водночас у Миколаївській області не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення хвороби було найбільшим, потребуватиме  дофінансування. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

"Радий, що процес рухається. Вже одержав позитивні відгуки медиків, котрі отримали надбавки. Цей процес рухається швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету Міністрів і місцевої влади. На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень", – наголосив Володимир Зеленський.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі лікарні укладають договори з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з хворими на COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для прискорення процесу.

На сьогодні в Україні встановлено два рекорди: за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію і тих, хто одужав (528 і 433 людини відповідно).

Президент поцікавився ситуацією зі спалахом хвороби у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві. Там COVID-19 підтвердили у 81 особи, 53 з яких - вихованки закладу. Володимиру Зеленському повідомили, що було миттєво вжито необхідних заходів для догляду за хворими та недопущення поширення інфекції. Зокрема, перебіг хвороби у більшості безсимптомний, однак у закладі забезпечено медичний нагляд і умови для обсервації.

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Автор: 

Зеленський (23642) карантин (18172) надбавки (24) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Забрали в одних лікарень і віддали іншим. Так чи інакше, я вже три місяці і 16 днів без зарплатні.
І кажуть щоб і не чекали.
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16.05.2020 17:07
+5
Так он же уже врал позавчера про 18 регионов. А запоминать свое собственное вранье видимо не дано? Чтобы потом так не позориться. Получается, что в 4 регионах доплату отобрали обратно.
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16.05.2020 17:15
+4
А про заболевших врачей его уже ловили на вранье и не один раз. Только вчерась Ляшко в очередной раз.
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16.05.2020 17:16
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Забрали в одних лікарень і віддали іншим. Так чи інакше, я вже три місяці і 16 днів без зарплатні.
І кажуть щоб і не чекали.
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16.05.2020 17:07 Відповісти
Так он же уже врал позавчера про 18 регионов. А запоминать свое собственное вранье видимо не дано? Чтобы потом так не позориться. Получается, что в 4 регионах доплату отобрали обратно.
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16.05.2020 17:15 Відповісти
Степашка врет каждый день. Обещает, что вот завтра уже всем точно выплатим...
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16.05.2020 17:09 Відповісти
А про заболевших врачей его уже ловили на вранье и не один раз. Только вчерась Ляшко в очередной раз.
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16.05.2020 17:16 Відповісти
Катализатор коронавируса в Украине - халявные бабки. Не будет халявы, не будет никаких вирусов
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16.05.2020 17:12 Відповісти
Халявне бабло-це мета , а вірус ,це лише засіб досягнення мети !!! Не буде віруса, то з"явиться інший засіб !!))
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16.05.2020 17:16 Відповісти
теперь врачи намного богаче олигархов и счастливее от этого, респект зеле, шо сделал врачей багатыми людынами
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16.05.2020 17:13 Відповісти
А інші ще гроші рахують
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16.05.2020 17:14 Відповісти
Я уже писал, как выплатили.
Оставили без зарплаты одни больницы и завлатили другим.
Цитирую в последний раз, лично для Степанова.

Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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16.05.2020 17:16 Відповісти
Не платять ніяких надбавок лікарям-інфекціоністам за COVID-19. Хай ці зелені виродки не брешуть!
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16.05.2020 17:19 Відповісти
Какой город,больница,напишите
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16.05.2020 17:20 Відповісти
Надбавки лікарям, які працювали з пацієнтами з коронавірусною інфекцією в березні, вже повністю виплатили 14 регіонів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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16.05.2020 17:22 Відповісти
Я только тебя лошару вижу
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16.05.2020 22:49 Відповісти
Питер,лахта,группа порохокацапов
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16.05.2020 17:31 Відповісти
Да то понятно, откуда ты. Только к Пороху зачем себя примазывать?
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16.05.2020 20:42 Відповісти
5-та лікарня Київ
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16.05.2020 17:59 Відповісти
ти вже гроші повіз? чи ще ні?
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16.05.2020 17:59 Відповісти
А я им денег должен разве?
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16.05.2020 22:48 Відповісти
 
 