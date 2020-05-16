Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк"

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальні справи через "реабілітацію нацизму" чотирма особами, які розмістили на сайтах акції "Безсмертний полк - онлайн" фотографії Адольфа Гітлера та низки керівників нацистської Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СК РФ.

У повідомленні зазначається, що розслідуються справи стосовно громадян РФ Данила Сімонова з Пермі, Андрія Шабанова із Самари, Дениса Воронцова з Волгограда, а також В'ячеслава Круглова з Ульяновська.

"Крім того, у межах попереднього слідства встановлено інші епізоди аналогічних злочинів. Серед причетних до реабілітації нацизму є особи, які розміщували фотографії нацистських злочинців із території іноземних держав, зокрема України та Естонії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, щорічно 9 травня проводиться заснований в Росії марш "Безсмертного полку" - хода з портретами "дідів, які воювали". У 2020 році через поширення коронавірусу акція відбулась у дистанційному форматі. Організатори закликали надсилати фотографії. Отримано близько 3 млн заявок на участь. Онлайн-платформа, за повідомленнями організаторів, витримала кілька хакерських атак, під час яких в анкетах розміщували фотографії нацистів.