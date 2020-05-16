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Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк"

Слідком РФ виявив український слід у

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальні справи через "реабілітацію нацизму" чотирма особами, які розмістили на сайтах акції "Безсмертний полк - онлайн" фотографії Адольфа Гітлера та низки керівників нацистської Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СК РФ.

У повідомленні зазначається, що розслідуються справи стосовно громадян РФ Данила Сімонова з Пермі, Андрія Шабанова із Самари, Дениса Воронцова з Волгограда, а також В'ячеслава Круглова з Ульяновська.

"Крім того, у межах попереднього слідства встановлено інші епізоди аналогічних злочинів. Серед причетних до реабілітації нацизму є особи, які розміщували фотографії нацистських злочинців із території іноземних держав, зокрема України та Естонії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, щорічно 9 травня проводиться заснований в Росії марш "Безсмертного полку" - хода з портретами "дідів, які воювали". У 2020 році через поширення коронавірусу акція відбулась у дистанційному форматі. Організатори закликали надсилати фотографії. Отримано близько 3 млн заявок на участь. Онлайн-платформа, за повідомленнями організаторів, витримала кілька хакерських атак, під час яких в анкетах розміщували фотографії нацистів.

Автор: 

Друга світова війна (291) День Перемоги (433) нацизм (146) Україна (5856) Естонія (1592) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+46
Ищите нацистов в своей ГосДуре
Следком РФ обнаружил украинский след в "реабилитации нацизма" во время онлайн-акции "Бессмертный полк" - Цензор.НЕТ 2397
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16.05.2020 17:39
+46
https://twitter.com/newsua_one
https://twitter.com/newsua_one
https://twitter.com/newsua_one NEWSUA
https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!

Пацталом!

Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 4232
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16.05.2020 17:53
+38
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 3326
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16.05.2020 18:00
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Какие добрые глаза................
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16.05.2020 19:17 Відповісти
Ані хатят міра.
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16.05.2020 22:04 Відповісти
Гимлер - талантливый человек!
Вова *****.
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16.05.2020 21:33 Відповісти
Але найсвітліші голови у Рейху було дві. Райнхард Гейдріх та Вальтер Шелленберг.
Якби ж то Гейдріха не вбили у 1942 - історія могла б бути іншою...
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17.05.2020 00:38 Відповісти
Насчёт Гейдриха - ты "полегче"... Именно Гейдрих, а не Гитлер с Гиммлером или Эйхман, был "Торквемадой" нацизма... И в прямом, и в переносном смысле... В прямом - если-бы, не убили, то печи крематориев дымили бы вдвое сильнее, и евреи-бы, оплакивали погибших вдвое больше, а в переносном - Торквемада был сыном крещёного еврея - "марана", а у Гейдриха тоже был кто-то, по материнской линии, евреем...
А Шеленберг - просто "аполитичный чиновник", "специалист". Такие приспосабливаются и работают при любой власти... Берия, например, был, в 20-е, не "большевиком", а "мусаватистом", членом азербайджанской буржуазной партии "Мусават"... И таких "приспособленцев" - подавляющее большинство... (во Франции, в 60-е, провели анонимный опрос в среде госчиновников. Выяснилось, что для большинства главное - хорошее денежное обеспечение и положение в обществе, а не политический режим, которому нужно служить...).
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17.05.2020 08:22 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 784
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16.05.2020 18:11 Відповісти
Слегка примарафетили, а суть осталась та же...
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 5201
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16.05.2020 18:20 Відповісти
Ця гіфка завжди покращує настрій
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16.05.2020 18:38 Відповісти
Нема спокою їб#онутим
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16.05.2020 18:39 Відповісти
Это не лечится
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16.05.2020 23:19 Відповісти
Телепроект Є. Кириченка під назвою "Забытый полк" виходив на початку 2000-х на каналі НТВ - https://novayagazeta.ru/articles/2000/06/22/8844-zabytyy-polk-na-ntv
потім било тіхо пріказано забить - і забытый полк став бєссмєртним...
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16.05.2020 18:14 Відповісти
А на плювагого недомерка, восхищавшегося талантими Геббельса, дело завели? А что ж так?
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16.05.2020 18:15 Відповісти
Геббельс говно против рашкинских своих последо.вателей.
Ему бы и не приснилось что можно например взять кадры как "Протон" как всегда падает, и высрать на анале "звизда"(Миннападения РФ) - "ВСУ обстреляли Даунецк "Точкой-У""(и это реально они такое выдали ватникам в эфир!)
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16.05.2020 18:25 Відповісти
Офицер Вермахта и комиссар Красной Армии за распитием напитка. Брест, осень 1939 года.

Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 8162
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16.05.2020 18:20 Відповісти
баевие братья,а фуле ви хателі
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16.05.2020 18:37 Відповісти
Выпили. Теперь закурим
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 9076
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16.05.2020 19:14 Відповісти
Ех,дарогі,пля... Не,ну а фулє...
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16.05.2020 19:42 Відповісти
Цікаво, кого з них згодом розстріляли "свої"?
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16.05.2020 23:00 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 5929
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16.05.2020 18:22 Відповісти
Це вчергове доводить той факт,що кацапи- помилка еволюції...
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16.05.2020 18:35 Відповісти
Йозеф Геббельс награждает отличившихся перед Рейхом донских казаков, 1944 год.

Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 6104
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16.05.2020 18:27 Відповісти
А у них побєдобєсіє.Їм по#ую. Дебіли,патамушта.
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16.05.2020 18:32 Відповісти
И кацапы нам про доблестных кизяков и духовные скрепы рассказывают
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 2678
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16.05.2020 19:19 Відповісти
Спочатку на Зоряна,а потім на Шкіряка.Дивіться,не переплутайте,ублюдки кацапські.
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16.05.2020 18:30 Відповісти
Мені більше подобається в бєсмертвому палку , фото Шрека на патику . Шрек реально прікольніший за дєдов .😁😁😁
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16.05.2020 18:33 Відповісти
Росіяни - ви вбивці!!! Валіть нафіг з нашого КРИМУ І ДОНБАСУ! БИЙ РОСІЙСЬКИХ ВБИВЦЬ І ОКУПАНТІВ!
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16.05.2020 18:44 Відповісти
та кто бы сомневался.
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16.05.2020 18:48 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 9530
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16.05.2020 18:50 Відповісти
Украинцев сделавших это можно наградить, но они вряд-ли признаются.
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16.05.2020 18:51 Відповісти
Послать анонимно фотку Гитлера это одно, а признать... Может они уже свои компы сжигают.)
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16.05.2020 18:55 Відповісти
А фотки гитлера запрещены?))) Вы он его фамилию и с большой буквы написали))) Можете жечь свой комп)))
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16.05.2020 23:02 Відповісти
Е-е-еее... А з якого переляку палити компи українцям, що переслали фото Гітлера на кацапщину з трололо-метою?
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17.05.2020 00:41 Відповісти
І це не вперше...

Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 6560
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16.05.2020 18:52 Відповісти
это жирно )))
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16.05.2020 19:00 Відповісти
І ось це Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 3619

Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 3895
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16.05.2020 19:03 Відповісти
блиииииииин такую дЭвушку просрали ..... )))) такие "счёки!" )))) Увечная памяЦь! ....еще и стримершей была )....гггг
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16.05.2020 19:06 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 209
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16.05.2020 19:09 Відповісти
...два чёрнокожих и один из Green peace ))))) ???
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16.05.2020 19:10 Відповісти
Або: Аваков, Арахамія і Бубочка (два чорних і один зелений)
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16.05.2020 19:24 Відповісти
я падсталом
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16.05.2020 20:19 Відповісти
а можно ссылку гдее её подключают ??)))))
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16.05.2020 19:11 Відповісти
Тут за посилання на прон можна отримати місяць лазні... Але за простим запитом "Саша Грей" будуть переважно саме такі "технічні" відео
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16.05.2020 19:23 Відповісти
люблю технічні відео ....та підключення до мережі від Техно-Грей! ...
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16.05.2020 20:42 Відповісти
Це вже класика!)
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16.05.2020 20:06 Відповісти
многостаночница
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16.05.2020 20:58 Відповісти
Походу вся Россия получила в 45м тяжелое ранение в голову,до сих пор не могут вылечиться.
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16.05.2020 19:44 Відповісти
Власне культ победобєсія почав зароджуватися при Льоліку. Коли ідеологи побачили що річниці вялікой ахтяпской сісісской геволюції вже не "вставляють" робочому класу.
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16.05.2020 23:04 Відповісти
- Доктор, я страшный мастурбатор...
- В чём это выражается?
- У меня над кроватью висит женский портрет. При его виде я не могу удержаться и мастурбирую...
- Гм.... Интересный случай... Послушайте, а принесите мне портрет... Посмотрим, чем Вам можно помочь...
Принёс. Посмотрел доктор:
- Э-э-э, батенька, да у вас тут посерьёзнее... Вы не только мастурбатор, но и пед...ст - это портрет Ломоносова...
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17.05.2020 08:34 Відповісти
против няшмяши тоже дело возбудили за николая второго на палке?
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16.05.2020 18:55 Відповісти
разве на гам-няш что то можна возбудить ??? то криворотое ничтожество теперь только на никаляя второго маструбатэн делает .... и из рашки выехать не может ..... такова судьба дегенерата - предателя жить в болотах и гордостью за *** знает што.
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16.05.2020 19:03 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 6536
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16.05.2020 19:08 Відповісти
Аш трисёт.
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16.05.2020 19:10 Відповісти
Что то уж больно схож на Йозефа Геббельса. Или Геббельс был армянином.
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16.05.2020 19:45 Відповісти
Такі да - армяніном.
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16.05.2020 20:21 Відповісти
Ты фильм "Шырли-мырли" видел? Тут та самая история, по-видимому... Только одно непонятно - это немец, в конце 19 века, приезжал на Кавказ, или армянин - в Пруссию?
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17.05.2020 08:42 Відповісти
Украина против героизации фашистов!Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 546
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16.05.2020 19:10 Відповісти
пособники фашистов не подлежат героизацииСлідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 459
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16.05.2020 19:15 Відповісти
Член Совета Федерации Игорь Морозов, награжденный медалью "За возвращение Крыма", опубликовал на своей странице в твиттере фотографию серийного убийцы Чарльза Мэнсона, который умер 19 ноября 2017 г. после 45 лет тюремного заключения.
Сенатор ретвитнул запись, в которой изображенный на фото человек назван "храбрым стариком", который "был связным в отряде бойцов за свободу Новороссии". А свастика на лбу "Чарли", по версии авторов твита, появилась после того, как он "попал в лапы бандеровцев".
Позже Морозов удалил твит.
В 1969 году Чарльз Мэнсон был приговорен к смертной казни за соучастие в девяти убийствах, совершенных членами его секты "Семья". После того, как в Калифорнии отменили смертную казнь, приговор заменили на девять пожизненных сроков.

Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 8054
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16.05.2020 19:18 Відповісти
Украина настаивает на невозможности героизации русских генералов пособников фашистовСлідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 7946
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16.05.2020 19:20 Відповісти
Недалек тот час, когда приближенные к коммуно-фашисту путину двуногие будут привлечены за античеловеческую деятельность, повлекшую за собой многочисленные людские жертвы, кроме тех, кто успеет покаяться за совершенные преступления.
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16.05.2020 19:25 Відповісти
Взагалі то сама Московія і є український слід.
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16.05.2020 19:41 Відповісти
Так а Фюрер тоже участник ВОВ - в очко мацкалов имел и гнал их позорным гоном с невиданной в истории скоростью до Мацквабада. Он же тоже дедваивал и с мацкалами был подельник - вместе Англию воевать собирались. Поэтому имеет полное право участвовать в Победобесии-2020!
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 3334
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16.05.2020 19:53 Відповісти
фмтешизды!
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16.05.2020 20:20 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 3554
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16.05.2020 20:01 Відповісти
Почему московия не расследует преступления , связанные с расстрелом 37 000 пленных польских офицеров , убитых в 1939-40 годах на территории СССР НКВД ? Почему не расследуются дела по расстрелам в июне 1941 года в тюрьме на Лонцкого во Львове незаконно осуждённых гражданских лиц НКВД перед бегством красной армии ? А также в десятках других городов и местечек Западной Украины , Западной Беларуси и стран Балтии ? Это десятки тысяч убитых безвинных жертв проклятой московии . Касапы , Гаага ждёт вас , подонки.
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16.05.2020 20:03 Відповісти
ДИДЫВАИВАЛИ:
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 8744
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16.05.2020 20:12 Відповісти
ну так предсказуемо....каждый киево-харьковский рабинович трижды зигует перед намазом...
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16.05.2020 20:15 Відповісти
Конченные дебилы москали !
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16.05.2020 20:27 Відповісти
Раша начала штампование доказательств. Лубянке неймется,
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16.05.2020 20:55 Відповісти
но фашистский следком еще в 1935 признал голодомор в Украине задолго до начала войны...
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16.05.2020 21:17 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 879
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16.05.2020 21:28 Відповісти
Рузгий витязь, лежащий в пьіли,
У пивнушки раскинувши руки:
Знай, тебя опоили хохльі
А Обама нассал тебе в брюки!
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16.05.2020 23:11 Відповісти
Хенералы Штаны с лампасами - быдлорать
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17.05.2020 03:28 Відповісти
Russisches Schwein = russischer Nazi
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16.05.2020 21:53 Відповісти
Здесь мало комментов из эрэф. Твой разве что. Так что вернись обратно в зоопарк.
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17.05.2020 01:19 Відповісти
что Вас не устраивает ?
или Вам лишь бы что то написать ?
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17.05.2020 02:39 Відповісти
Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 6267
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16.05.2020 22:06 Відповісти
Все правильно - совкоскоту нужны ветеринары
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16.05.2020 22:19 Відповісти
О! Зараз повеселю пана германіста. Десь наприкінці 70-х йшов вночі з якогось бухалова з двома музикантами, євреями. І вони голосно співали у ритмі маршу якусь єврейську пісню. Раптом в нас полетіла пляшка і якийсь дід почав з вікна кричати "Фашисти!"
Виявилося що то був шпиталь ветеранів ВОВ і дід сприйняв пісню на ідиш за німецький марш.
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17.05.2020 00:46 Відповісти
Ліл! Слідком РФ виявив український слід у "реабілітації нацизму" під час онлайн-акції "Безсмертний полк" - Цензор.НЕТ 293 Адже дійсно, ідіш на основі німецької, а "савецкий челавек" в мовні тонкощі не може )))
Муттер розповідала приклад того, наскільки не може. Було це на початку 80-х. Приїхали іноземні вчені на наукову конференцію, від університету направили групу співробітників зустріти їх і проконтролювати, щоб нормально поселили в готелі "Днепропетровск". В складі "делегації" була одна мадам з університетського видавництва, що закінчила англійський ін.яз. Хто з Дніпра - в курсі, що готель розташований на набережній, десь в сотні метрів від води. Відповідно в теплий період року комарів дохріна. І коли іноземців вже повели поселяти в номери, хтось їй сказав - "вы же английский знаете, скажите им, чтобы окна не открывали, потому что комары".
Мадам з переляканими квадратними очима побігла за ними і як запіворить на весь корідор:
- Ахтунг! Ахтунг! Стоп! Виндовс нихт! Нихт! Москито ням-ням-ням!
Повторюю: вона закінчила англійський ін.яз. В мене все
(ніт, не все: в неї тітка працювала на якійсь з кафедр іноземних мов)
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17.05.2020 01:23 Відповісти
Я тут одному кацапському "поліглоту", "Михасю Торо", коли він вирішив "блиснуть знанням мов", і обматюкав опонента "па-кавказски", написав коротеньке словосполучення, з трьох слів, однією з мов тюркської мовної групи... Він її "перекладає" вже другу добу...
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17.05.2020 09:29 Відповісти
Мій друг колись працював (по линії чи то профспілок, чи то комсомолу) з іноземними студентами, там за кожну іноземну мову щось доплачували. Англійська - само собою, але зайвих грошей не буває. І він, трохи знаючи з дитинства ідиш на рівні кухні комунальної квартири, влаштував шоу - діалог з німецькою студенткою. Вона говорила щось своє, він по пам'яті видавав репліки з кухонних діалогів тітки Басі і тітки Софи. Начальник знав німецьку на рівні тієї вашої викладачки. Зачот! Потім аналогічний трюк з полькою. Зачот!
А готель "Дніпропетровськ", здається, я знаю. Десь у середині 80-х ми там жили коли приїжджали транслювати змагання з веслування. То було унікально ржачне відрядження. Водії спізнилися (завозили ванну в якесь село), не знали куди їхати, зупинилися біля обкому партії і сходили в кущі, де їх пов'язали менти. Та інші пригоди. Дніпропетровська технічна зміна (мужики солідного віку, зі значками "заслужений зв'язківець" на піджаках) були шоковані нашим роз3,14здяйством та відсутністю деякої вимірювальної апаратури в нашому автобусі (у нас там був міні-бар). Однак ми видали картинку на 5 балів, а дніпровці - на три бали.
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17.05.2020 10:16 Відповісти
А вони, випадково, не "Три танкісти" співали? Чув якось, цю пісню, на івриті... В Інтернет є відеосюжет, з танком "Меркава"... Непогано звучить...
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17.05.2020 09:23 Відповісти
Три танкісти на івриті - то витвір колишнього львів'янина Шауля (Павла) Резника. Він тоді ще ходив у дитсадок. Мої знайомі співали щось весільне-застільне.
Я тут викладав деякі пісні у виконанні Резника:

https://www.youtube.com/watch?v=I1oUypIEwn4 - И вновь продолжается бой
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE - Три танкиста
А це його сайт, де можна знайти і блатняк, і гімн совка, і садистські дитячі віршики на івриті? деякі зі зворотним перекладом. А також сатиричні авторські твори.
http://shaul.tryam.com/
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17.05.2020 10:30 Відповісти
Як кацапи не ******* і казяться, коли їм нагадують, що основу "російської культури" створили українці, поляки, німці, шотландці та ефіопський іудей, а основу "російської радянської" - просто євреї... Ненавидять "жидов", але співають "Марш Будённого", написаний трьома євреями - братами Покрассами та Носон-Нохимом Фрєнкелєм...
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17.05.2020 11:16 Відповісти
Текст гімну совка написав чи то вірменин, чи то вірменський єврей Эль-Региста́н (настоящее имя - Габриэ́ль Арша́кович (Арка́дьевич) Урекля́нц (Урекля́н), арм. Ուրեկլյանց Գաբրիել Արշալույսի; 15 декабря 1899 - 30 июля 1945. Михалков там був чисто "паровозом". А музика здерта з пісні офіцерів царської армії "Странник".
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17.05.2020 12:39 Відповісти
Казали мені, колись, самі вірмени, що коли у людини прізвище закінчується на "-янц", то це не вірменин, а "овірменений єврей"... Не знаю, чи правда, однак така думка існує...
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17.05.2020 13:07 Відповісти
Да сама территория,откуда тявкает этот следком-украинский след. Зря в своё время на те болота ссылали каторжников для спаривания с монголо-татарами. Надо было на месте ликвидировать.
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17.05.2020 01:16 Відповісти
Сколько можно париться насчёт " заявления " резервации ? Или это кому-то очень важно ? Мы другая страна , мнение одичалых уже умножаем на ноль . Пофиг их высеры . Озабоченность и блаблабла . В рядах ДИДОВ фото Гимлера и Адика , рыло в пуху от стекломоя и бояры а туда же поучать Хохлов истории , которой у самих нет и не было ,только фейк. А СЛЕД !!!! ХОХЛОВ!!! В РЯДАХ ДИДОВ !!! Аж корова заплакала у изнасилованной баллоном с пеной старушки , бабушки распятого мальчика в трусиках или девочки (которую убили Укры но она живее членина ) . Достали ********* . Лучше идите собирать валежник - вам разрешили или подарите дрова бабушке за 100м километром от мацквы . Шариковы по жизни . Не все конечно . И у нас и у Вас есть достойные люди не укушенные ядом зомбиТВ
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17.05.2020 03:15 Відповісти
Що бажали, те й отримали
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17.05.2020 09:37 Відповісти
Хорошая идея! Теперь бессмертный полк получит новобранцев из числа НСДАП
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17.05.2020 09:49 Відповісти
Глупость какая, как можно уравнивать пследних крестоносцев с красной чумой? Если бы не освободители в форме фельдграу, КПСС уничтожила бы украинскую идентичность к 60-му году. Так какое у нас моральное право унижать честь спасителей европы, примазывая их самому бесчеловечному режиму мира? (после маоистского китая)
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17.05.2020 10:10 Відповісти
Вот они:Добровольческий полк СС «Варяг».1-я русская национальная бригада СС «Дружина».15-й казачий кавалерийский корпус СС.29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
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17.05.2020 11:41 Відповісти
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