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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використовував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін. По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було.

Для припинення ворожої активності сили ООС застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

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На ділянках розведення №1, №2 та №3 режиму припинення вогню дотримувалися. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

15 травня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Мар’їнка, Старогнатівка, Широкине, Славне та Оріхове.

За даними розвідки, 15 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення грабіж, 3 крадіжки, 20 шахрайств, 4 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами та 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 46 адміністративних правопорушень.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали три людини і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування громадяни не перетинали.

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Зараз маріонетка зеленський буде просовувати в перемовини маріонеток путєна. Щоб розмовляти на рівних.
А там одна маріонетка вже з іншою домовляться.
С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4543
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16.05.2020 18:19 Відповісти
С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7350
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16.05.2020 18:24 Відповісти
в диванах донбасса - знаковый фильм для ДВУ
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16.05.2020 18:28 Відповісти
Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4458
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16.05.2020 19:09 Відповісти
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16.05.2020 21:05 Відповісти
БЬЁМ КАСАБОВ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.05.2020 21:17 Відповісти
Сс-ки..... Может будете давать инфу не посуточно? А помесячно... Потом с начала года....
У вас каждый день жертв нет.... А ребята гибнут...
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16.05.2020 22:07 Відповісти
 
 