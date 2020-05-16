Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використовував заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін. По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було.

Для припинення ворожої активності сили ООС застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

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На ділянках розведення №1, №2 та №3 режиму припинення вогню дотримувалися. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

15 травня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Мар’їнка, Старогнатівка, Широкине, Славне та Оріхове.

За даними розвідки, 15 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення грабіж, 3 крадіжки, 20 шахрайств, 4 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами та 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 46 адміністративних правопорушень.

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Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали три людини і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування громадяни не перетинали.