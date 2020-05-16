Єрмак і Кулеба відвідають Німеччину для консультацій щодо "нормандського і мінського переговорних форматів", - ОП

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба найближчими тижнями відвідають Берлін.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі Єрмака з послами країн "Групи семи" (G7) і главою представництва Європейського Союзу в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Глава Офісу президента також повідомив, що найближчими тижнями разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де буде продовжено консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи "нормандського і мінського переговорних форматів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" наголошували на необхідності забезпечення Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ та Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) необмеженого доступу до окупованих територій.