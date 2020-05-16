Єрмак і Кулеба відвідають Німеччину для консультацій щодо "нормандського і мінського переговорних форматів", - ОП
Глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба найближчими тижнями відвідають Берлін.
Про це йшлося під час онлайн-зустрічі Єрмака з послами країн "Групи семи" (G7) і главою представництва Європейського Союзу в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Глава Офісу президента також повідомив, що найближчими тижнями разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де буде продовжено консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи "нормандського і мінського переговорних форматів", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці квітня відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" наголошували на необхідності забезпечення Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ та Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) необмеженого доступу до окупованих територій.
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https://columnist24.com.ua/skandalnoe-rassledovanie-kak-zelenskij-grabil-ukrainu-eshhe-ne-buduchi-prezidentom/
А на фото он вобще какой то не русский.
видимо я шо пропустил, хоть и походил .....
Вырезал местное население
Вот они и теперь с козаком терки продолжают
бо как-то некомплект..
Керівник Офісу Президента України
Керівник Офісу Президента України - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України . До його повноважень входить забезпечення діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента
1 здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
2. подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
5. забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
8.реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
9. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
чому ця істота (єрмак) виконує не свої обов*язки ?
Воно не має повноважень на подібні візити і займатися війною теж - ні !
І всі записні "борці-патріоти" мовчать.
Сьогодні блазень розказав-закликав до =дотримання законів=, як в Європі, "юГист"...
Зедебил, как там с расследованием преступлений твоих подельников?