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Новини Коронавірус і карантин
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Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва

Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва

Щоб відновитися після пандемії COVID-19 світовій економіці знадобиться три роки.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На її думку, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році. "Найбільший шок вже минув", - наголосила Георгієва. Вона зазначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

У першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі становило 1,2%.

Ситуація може бути ще гіршою, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано, вважає  глава МВФ.

Читайте також: Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу

"Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись негативніші сценарії. Невідомість стосовно поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", - заявляє Георгієва. Все ж МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.

Автор: 

карантин (18172) МВФ (3067) Крісталіна Георгієва (98) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
То есть зебилы ещё будут вспоминать о временах с Порохом когда они могли спокойно зарабатывать и никто ничего не ограничивал
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16.05.2020 19:30
+7
Велика "подяка" всім, хто це організував.
Сценарій відпрацьовано.
Але ще не до кінця.
Бо тепер лякають другою хвилею.
Мені не подобається пост-ковідна реальність, яку нам готують.
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16.05.2020 19:30
+5
А чо восстановление не от нашествия марсиан?
Пандемия по моему из той же серии.
Экономику уху.....ли дебилы, а не мифическая " пандемия"
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16.05.2020 19:22
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Догоним и перегоним!!
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16.05.2020 19:21 Відповісти
То есть зебилы ещё будут вспоминать о временах с Порохом когда они могли спокойно зарабатывать и никто ничего не ограничивал
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16.05.2020 19:30 Відповісти
А кто такой Прах???
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16.05.2020 19:31 Відповісти
Особливо сподобалась електронна реєстрація податкових, курс гривні та деякі нюанси з ліквідацію банків..ну а на побутовому рівні ціни на комуналку..хай йому багато років..десь на копальнях Жовтих Вод..
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16.05.2020 19:59 Відповісти
А там і нова пандемія. Я сподіваюся, що вже всі зрозуміли, що це не остання?
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16.05.2020 19:22 Відповісти
кабы тонкий намек...
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16.05.2020 19:22 Відповісти
А чо восстановление не от нашествия марсиан?
Пандемия по моему из той же серии.
Экономику уху.....ли дебилы, а не мифическая " пандемия"
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16.05.2020 19:22 Відповісти
Мені подобаються нові вітання: До ліктя - лікоть, кулак - до кулака! Так і почнеться новий МАЙДАН!!!
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16.05.2020 19:24 Відповісти
у них еще побоку, а вот у нас:
Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 4864
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16.05.2020 19:28 Відповісти
Значит если все не выздыхнут через 3 года,то президент совершил чудо,всех спас.Вона как.
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16.05.2020 19:28 Відповісти
Велика "подяка" всім, хто це організував.
Сценарій відпрацьовано.
Але ще не до кінця.
Бо тепер лякають другою хвилею.
Мені не подобається пост-ковідна реальність, яку нам готують.
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16.05.2020 19:30 Відповісти
Мне хочется идти в партизаны и мочить врачил.
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16.05.2020 19:38 Відповісти
Якраз їх я і не звинувачую.
ЗМІ та політиків - так.
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16.05.2020 20:01 Відповісти
они "в доле": всё понимают, но молчат гады - преступное бездействие.
а ляшко глист лопоухий не врач что ли? а директора институтов на подсосе у дебила гейтса? а в ВОЗ кто даёт первичный сигнал?
всю свою жизнь я слышал от врачил заведомо придурковатые рекомендации. и вот - о звёздный час идиотов - политики стали вводить принудительную медицину. по заведомо придурковатым рекомендациям.
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16.05.2020 20:10 Відповісти
Не обвинувачуйте всіх, пане Кириле.
То на найвищих щаблях і значною мірою - =чиновники= від медицини.
А рядові лікарі мусять виконувати, бо собі дорожче ...
Мені траплялися і трапляються чудові лікарі, і не дуже ... Буває.
Про залежність науки (напрямків досліджень) від ґрантів насправді дуже сумно.
Робіть також поправку на **********: тепер кожен є =експертом=, соцмережі неймовірно сприяють поширенню дурниць ... Та й пробиваються і шукають влади / публічності якраз-таки не ті, хто захоплений власне наукою.
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16.05.2020 20:25 Відповісти
А кто элементарно аппендикс вырежет и перелом загипсует? А роды кто будет принимать? Лучше партизань против чиновников Минздрава.
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16.05.2020 20:19 Відповісти
не ну не всех же... только принудительных инфекционистов. чиновников в том числе.
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16.05.2020 20:23 Відповісти
не боись!! весь вопрос в наполняемости кошелька фармоконцернов и ВОЗ в частности!!(если взнос мировой общественности в первую волну будет достаточным то вторую и тем более третью волну короны тупо отменят за ненадобностью)и усем!!будет (очередное счастье)
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16.05.2020 20:09 Відповісти
А що тепер робити з зажаханим населенням ?
Бо доходить до ідіотизму.
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16.05.2020 20:27 Відповісти
глистам потрібно три роки щоб дообкрадати решту Світу ?
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16.05.2020 19:30 Відповісти
Нашей ничего не грозит.
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16.05.2020 19:33 Відповісти
- Однако экономика Украины на взлёте, - добавила Георгиева.
Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 9342
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16.05.2020 19:40 Відповісти
в пролёте
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16.05.2020 19:41 Відповісти
мог и не комментировать!! по жесту всё понятно!!
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16.05.2020 20:10 Відповісти
все прогнозы ошибочны, потому что все будет еще хуже!
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16.05.2020 19:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KCrOeUP9SEk
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16.05.2020 19:36 Відповісти
Прогнози, це все балаканина, життя поставить всі крапки над "і".
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16.05.2020 19:49 Відповісти
Да не понадобится: ей просто п*здец!!!
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16.05.2020 19:54 Відповісти
Три года? Не, давайте быстрей!
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16.05.2020 20:05 Відповісти
быстрей низзя!!при совке это было пределом!!,,пятилетку за три года!!"
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16.05.2020 20:13 Відповісти
жил при совке? или тебе вятрович рассказал?
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16.05.2020 21:18 Відповісти
Пока основной и подавляющей массе населения будет достаточно одной извилины для их существования, она будет жить так, как живет сейчас и мало будет отличаться от баранов, разве что отсутствием шерсти. 😎
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16.05.2020 20:19 Відповісти
Вот такую Ковидлу вчера на улице видела!
Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 3935
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16.05.2020 20:35 Відповісти
А надо ли? Пока Украину не забросают деньгами - мировому кризису быть! Если Украине плохо, то нехай плохо будет и всему миру.
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16.05.2020 20:37 Відповісти
Цель создателей идеи вируса короныголовного мозга достигнута, экономика разрушена, механизм создан, ну, а если не до конца разрушили - то можно будет организовать вторую, третью, пятую, десятую волну. Так что поодевали цаки все и в будку позалазили (читай в квартиры)
Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 3520
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16.05.2020 21:17 Відповісти
с таким вагоновожатым, як михо, экономика украины восстановится за месяц назло мацкалям и остальному свету
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16.05.2020 21:20 Відповісти
В Бундесе, материально пострадавших от Короны, 26%.
Расчитали, что если эпидемия закончится в 2022 году, это обойдётся в 22 миллиарда евро.
На сегодняшний день, опасность перегрузки клиник больными, уже не актуальна.
Потихоньку планируют границы открывать для летних отпускников -- в рамках ЕС.
...ну, я не знаю... ...лично я, летом никуда не поеду -- окромя, как в радиусе 50 км. от дома. Тут мест для отдыха хватает.

Думаю, мало кто из немцев махнёт за бугор... ...их и так -- большинство в Германии отпуска проводит.
Вот в октябре у меня заплыв на пароходике -- уже оплачен -- то поеду, если на борту можно будет без маски дыхать. А руки там и так всегда, на каждом углу стюарды опрыскивают...
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16.05.2020 21:40 Відповісти
Теперь осталось выяснить сколько продлиться пандемия. Потому что версии есть и два и три года. Но тогда прогнозируемые три года на восстановление нужно умножать даже не на два ( в реальности на три). Сначала нужно пройти пандемию полностью ( ведь возможна и волна два и три..) а потом рассуждать сколько лет понадобится на восстановление.
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16.05.2020 21:55 Відповісти
Да хоть что лет. Украина уже 30 лет в дерьме и ещё 300 лет будет там же и что.
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17.05.2020 00:18 Відповісти
А почему вы не говорите о масштабной находке....в Бразилии??? Учтите бразильцам она не под силу. Глобстера внутри уже нет, он падал сам. Но он все равно опасен. Это ...полиорганный продукт. Модное слово.
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
Учтите слишком много видео очевидцев с разных!!! источников. И есть в ютубе.
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17.05.2020 07:04 Відповісти
Это ключевая находка. Вы даже не представляете ее уровень. Это ключевой элемент коммутациии ниток...у зеленых. Читайте манускрипт Войнича.
Ну чтобы вы понимали, это все равно что если амеры потеряли авианосец класса Нимиц со всеми самолетами.....
Вы понимаете этот уровень?????
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17.05.2020 07:39 Відповісти
Ну вобщем-берите все кредиты.
Понятно кому пандемия выгодна.
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17.05.2020 07:51 Відповісти
 
 