Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва
Щоб відновитися після пандемії COVID-19 світовій економіці знадобиться три роки.
Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
На її думку, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році. "Найбільший шок вже минув", - наголосила Георгієва. Вона зазначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.
У першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі становило 1,2%.
Ситуація може бути ще гіршою, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано, вважає глава МВФ.
"Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись негативніші сценарії. Невідомість стосовно поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", - заявляє Георгієва. Все ж МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.
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Пандемия по моему из той же серии.
Экономику уху.....ли дебилы, а не мифическая " пандемия"
Сценарій відпрацьовано.
Але ще не до кінця.
Бо тепер лякають другою хвилею.
Мені не подобається пост-ковідна реальність, яку нам готують.
ЗМІ та політиків - так.
а ляшко глист лопоухий не врач что ли? а директора институтов на подсосе у дебила гейтса? а в ВОЗ кто даёт первичный сигнал?
всю свою жизнь я слышал от врачил заведомо придурковатые рекомендации. и вот - о звёздный час идиотов - политики стали вводить принудительную медицину. по заведомо придурковатым рекомендациям.
То на найвищих щаблях і значною мірою - =чиновники= від медицини.
А рядові лікарі мусять виконувати, бо собі дорожче ...
Мені траплялися і трапляються чудові лікарі, і не дуже ... Буває.
Про залежність науки (напрямків досліджень) від ґрантів насправді дуже сумно.
Робіть також поправку на **********: тепер кожен є =експертом=, соцмережі неймовірно сприяють поширенню дурниць ... Та й пробиваються і шукають влади / публічності якраз-таки не ті, хто захоплений власне наукою.
Бо доходить до ідіотизму.
Расчитали, что если эпидемия закончится в 2022 году, это обойдётся в 22 миллиарда евро.
На сегодняшний день, опасность перегрузки клиник больными, уже не актуальна.
Потихоньку планируют границы открывать для летних отпускников -- в рамках ЕС.
...ну, я не знаю... ...лично я, летом никуда не поеду -- окромя, как в радиусе 50 км. от дома. Тут мест для отдыха хватает.
Думаю, мало кто из немцев махнёт за бугор... ...их и так -- большинство в Германии отпуска проводит.
Вот в октябре у меня заплыв на пароходике -- уже оплачен -- то поеду, если на борту можно будет без маски дыхать. А руки там и так всегда, на каждом углу стюарды опрыскивают...
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
Учтите слишком много видео очевидцев с разных!!! источников. И есть в ютубе.
Ну чтобы вы понимали, это все равно что если амеры потеряли авианосец класса Нимиц со всеми самолетами.....
Вы понимаете этот уровень?????
Понятно кому пандемия выгодна.