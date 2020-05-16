Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва

Щоб відновитися після пандемії COVID-19 світовій економіці знадобиться три роки.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На її думку, світова економіка вийде на докризовий рівень у 2023 році. "Найбільший шок вже минув", - наголосила Георгієва. Вона зазначила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

У першому кварталі США та Європа зареєстрували різке падіння економіки. В Україні падіння в першому кварталі становило 1,2%.

Ситуація може бути ще гіршою, ніж квітневий прогноз МВФ, який передбачав падіння світової економіки на 3%, бо пандемію ще не подолано, вважає глава МВФ.

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"Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть справдитись негативніші сценарії. Невідомість стосовно поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", - заявляє Георгієва. Все ж МВФ прогнозує часткове відновлення світової економіки вже в 2021 році.