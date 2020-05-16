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Новини Коронавірус і карантин
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Вісім апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передано в лікарні Закарпаття, - Климпуш-Цинцадзе

У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати передали в Мукачівську районну лікарню, ще чотири у Виноградів, Іршаву та Рахів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Команда "Європейської Солідарності", зокрема на Закарпатті, не може залишатися осторонь тих проблем, із якими стикнулося українське суспільство. По всій країні ми сьогодні працюємо з лікарнями, намагаючись, поки держава "думає", максимально, наскільки маємо можливість забезпечити їх найнеобхіднішим. У лікарні Закарпаття, як і в інших областях, ми поставили захисні костюми та інші засоби індивідуального захисту для того, щоб лікарі могли нас із вами лікувати і не хвилюватись за своє здоров’я.

Окремим напрямком нашої роботи є здійснення аналізу: чи ті апарати ШВЛ, які сьогодні є в лікарнях, справні, чи потрібно їх відремонтувати. Виявили на Закарпатті вісім несправних апаратів, відремонтували їх коштом Фонду Порошенка. І вже передали в лікарні", – розповіла народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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"У період пандемії кожен апарат - на вагу золота. Адже зараз закупити нове обладнання практично неможливо. З районного бюджету обіцяють купити апарат ШВЛ не раніше, ніж у червні-липні. Ремонт цього апарату нам зараз дуже допоможе. Адже ми не знаємо, яка буде ситуація з вірусом. Тож замість того, щоб чекати на червень-липень, ми маємо відремонтований апарат, який ми відразу веземо в реанімаційне відділення на робоче місце", – розповідає директор КНП Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

Загалом Фонд Порошенка профінансував відновлення 35 апаратів ШВЛ для медичних закладів на території всієї країни. Спільно з компанією "Рошен" закуплено 130 тисяч високоякісних захисних костюмів із Китаю та Південної Кореї для медпрацівників, а також захисні окуляри, рукавички, маски, комплекти обладнання для реанімацій, які безкоштовно передано в лікарні. Допомогу вже отримали 129 медичних закладів.

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Автор: 

карантин (18172) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Закарпатська область (2041)


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Топ коментарі
+39
Вісім апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передано в лікарні Закарпаття, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4490
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16.05.2020 20:15
+33
Та то переплутав. Копіює ***** саме Вовік. Певно, у них один іміджмейкер. Або ж просто свого кумира наслідує...
Восемь аппаратов ИВЛ, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, переданы в больницы Закарпатья, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7717
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16.05.2020 19:50
+28
Огромная просьба к больницам - пожалуйста не используйте ИВЛ на зебанатах
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16.05.2020 19:46
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Порох і надалі мій Президент! крапка
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17.05.2020 06:48 Відповісти
только с его стола тебе доставалось...крохи, а приятно.
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17.05.2020 08:47 Відповісти
что же ты петюня не рвал жопа когда был президентом ??
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17.05.2020 08:36 Відповісти
он хотел править вечно..и детЯм передать...
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17.05.2020 08:51 Відповісти
Олексій Кучерено.

Я продовжую заявляти наполегливо,що у мене є вся інфомація необхідна,для того щоб довести,що НАК нафтогаз несплатив за останні чотири рокі 72 міліарди гривень в державний бюджет за рахунок маніпуляцій фінансової звітності своїми збитками.І,я не можу зрозуміти чому молоді світлі "новіобличчя",таки з чистими очима не підтримали і не дозволили мені і не прийняли цю інформацію в рамках створеної ТСК.Ну перевірте мою заяву.І якщо,я не правий,я складу мандат...

https://www.youtube.com/watch?v=hOHdORe1Rr0
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17.05.2020 09:49 Відповісти
Вот меня мучает один вопрос, Порошенко и его ЕС хоть как-то помогают больным на коронавирус, а наш преЗЕдент(он ведь тоже не бедный человек, раз за" деньги жены" ездит в Оман) хоть один ИВЛ купил за счет семейных денег, или только советы по видио давать умеет?
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17.05.2020 09:59 Відповісти
Зе зато кращу лапшу варить..Гарна уява .. плюс ... лапша.., що треба народу який виріс у савку
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17.05.2020 16:52 Відповісти
А що відремонтовано за рахунок Зеленського?…. За його квартал?…… Українця Петра називали Вацманом ..?))Того хто дав пожертвувавши гроші .. баригою..?)))Барига той хто мае гроші і їх не дае ..Ммм що мак вродив ?
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17.05.2020 16:44 Відповісти
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