Вісім апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передано в лікарні Закарпаття, - Климпуш-Цинцадзе

У районні лікарні Закарпатської області передали 8 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані коштом Фонду Порошенка. Чотири апарати передали в Мукачівську районну лікарню, ще чотири у Виноградів, Іршаву та Рахів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Команда "Європейської Солідарності", зокрема на Закарпатті, не може залишатися осторонь тих проблем, із якими стикнулося українське суспільство. По всій країні ми сьогодні працюємо з лікарнями, намагаючись, поки держава "думає", максимально, наскільки маємо можливість забезпечити їх найнеобхіднішим. У лікарні Закарпаття, як і в інших областях, ми поставили захисні костюми та інші засоби індивідуального захисту для того, щоб лікарі могли нас із вами лікувати і не хвилюватись за своє здоров’я.

Окремим напрямком нашої роботи є здійснення аналізу: чи ті апарати ШВЛ, які сьогодні є в лікарнях, справні, чи потрібно їх відремонтувати. Виявили на Закарпатті вісім несправних апаратів, відремонтували їх коштом Фонду Порошенка. І вже передали в лікарні", – розповіла народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Дивіться також: Депутати "ЄС" передали 3 тисячі продуктових наборів тим, хто потребує. ВIДЕО

"У період пандемії кожен апарат - на вагу золота. Адже зараз закупити нове обладнання практично неможливо. З районного бюджету обіцяють купити апарат ШВЛ не раніше, ніж у червні-липні. Ремонт цього апарату нам зараз дуже допоможе. Адже ми не знаємо, яка буде ситуація з вірусом. Тож замість того, щоб чекати на червень-липень, ми маємо відремонтований апарат, який ми відразу веземо в реанімаційне відділення на робоче місце", – розповідає директор КНП Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

Загалом Фонд Порошенка профінансував відновлення 35 апаратів ШВЛ для медичних закладів на території всієї країни. Спільно з компанією "Рошен" закуплено 130 тисяч високоякісних захисних костюмів із Китаю та Південної Кореї для медпрацівників, а також захисні окуляри, рукавички, маски, комплекти обладнання для реанімацій, які безкоштовно передано в лікарні. Допомогу вже отримали 129 медичних закладів.

Читайте також: Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО