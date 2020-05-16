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У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19
У Білорусі зареєстровано 951 новий випадок коронавірусної хвороби за останню добу, четверо людей померло.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Білорусі станом на 16 травня зареєстровано 28 681 особу з позитивним тестом на COVID-19, приріст упродовж доби - 951 особа", - йдеться в повідомленні білоруського МОЗ.
Зазначається, що одужали і виписані з лікарень 9 498 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
За весь період поширення коронавірусної хвороби на території країни померли 160 пацієнтів, із яких 4 людини - упродовж останньої доби.
Загалом у Білорусі було проведено 335 тис. тестів на COVID-19.
Топ коментарі
+14 Шрек Баблокат
показати весь коментар16.05.2020 21:41
+12 Антип61
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+11 Гельдрих
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Прочтите комменты с "искромётным юмором." о работниках почты, которые вместе с пенсией разносили и короновирус... Зебилы в восторге.... Такое впечатление,что они все из детдома и у них никогда не было папы,мамы ,дедушек и бабушек...А сами они имеют отменное здоровье не подорванное спиртными напитками и курением...
Населення Канади 37,5 мільйонів, Квебеку, де найбільша кількість випадків - 8,5 млн.
Якщо цифри з Білорусі правдиві - порівнюйте і робіть висновки.
За минулу добу к-ть інфікованих у Канаді зросла на 1 251, з них Квебек - 763.
І в цих межах показники тримаються фактично весь час (на початку зростання було трошки більше: 2 тисячі в день по країні). Катастрофічного розриву (зростання-падіння) у цьому плані не було.
Загальна к-ть інфіковних у Канаді 75 864, одужали 37 832, померли 5 782.
Ті ж показники у Квебеку: 42 183, 11 458, 3 483.
При тому, що тут абсолютна б-сть померлих - люди зі старечих будинків або центрів тривалого догляду (дуже хворі, нерухомі або неходячі), бо там катастрофічно бракує персоналу, щоб їх доглядати.
Обычно более 200000 иностранцев которые лечатся в РБ в год . Карантин нездестваваны койки, лечим корону.