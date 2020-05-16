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Новини Коронавірус і карантин
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У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19

У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19

У Білорусі зареєстровано 951 новий випадок коронавірусної хвороби за останню добу, четверо людей померло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Білорусі станом на 16 травня зареєстровано 28 681 особу з позитивним тестом на COVID-19, приріст упродовж доби - 951 особа", - йдеться в повідомленні білоруського МОЗ.

Зазначається, що одужали і виписані з лікарень 9 498 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення коронавірусної хвороби на території країни померли 160 пацієнтів, із яких 4 людини - упродовж останньої доби.

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Загалом у Білорусі було проведено 335 тис. тестів на COVID-19.

Автор: 

Білорусь (7922) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8225
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16.05.2020 21:41
+12
Немцыи японцы в очередь записываются, чтобы в Беларуси лечиться. Или еще лучше - лететь в Туркменистан. Там ковид прямо в аэропорту из диагноза вычеркнут...
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16.05.2020 21:06
+11
каких севярных тваих братьев? чепуш бурятов или кацапов
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16.05.2020 20:23
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Вы это кто? Мне вот лично насрать на него и на то что он делает, я вот даже на белорусские сайты не захожу и не знаю их названий, прикинь!!!
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16.05.2020 22:17 Відповісти
У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8225
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16.05.2020 21:41 Відповісти
Что ни говори, но Чернобюыль сильно повлиял на Дукашенко.
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16.05.2020 21:58 Відповісти
Поперло сябрам ответка за ******* и маразм совколуки упортого
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16.05.2020 22:32 Відповісти
А пох...ов украинских ,зебилов, вы не замечаете?
Прочтите комменты с "искромётным юмором." о работниках почты, которые вместе с пенсией разносили и короновирус... Зебилы в восторге.... Такое впечатление,что они все из детдома и у них никогда не было папы,мамы ,дедушек и бабушек...А сами они имеют отменное здоровье не подорванное спиртными напитками и курением...
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17.05.2020 05:33 Відповісти
Нинка Квасина, ты уже давно ковидная падла - вирус проник тебе в скукоженный мозжечок через твою задницу вместо с зараженной спермой от Васи. Теперь тебе можно излечиться только одним способом - соснуть вислого у вожака вашего совкового Кагана Луки. Если даст, но ты проси слезно и челобитно, как вы совки это умеете.
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17.05.2020 16:12 Відповісти
Совковый выпендрёж дал о Сибе знать.
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16.05.2020 22:32 Відповісти
Никто не знает, сколько у нас заразившихся, и тем более, сколько умерло. Об умерших знакомых говорят только с глазу на глаз, и даже стараются не писать в мессенджерах, потому что... СтаЦЦя! Сдать анализ нельзя. Даже те тесты, которые были закуплены за собранные населением деньги, сначала обещали продавать этому же населению за 15 EUR, но в итоге решили не продавать ему вообще... Народ предполагает, что тесты станут доступными тогда, когда у нас ковид пройдет естественным образом.
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16.05.2020 23:16 Відповісти
Такое впечатление, что батька издал приказ - больше 1000 не писать
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16.05.2020 23:27 Відповісти
Вы все врёте ,не верю нет в Белорусии covida -19,это все госдеп ,дизинформирует 🤦
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17.05.2020 00:04 Відповісти
Я теж наведу цифри. В Канаді зробили карантин, позакривали школи-садочки, магазини і решту неосновних секторів, дистанціювання, заборона зібрань. Помаленьку щось відкривається, але ще далеко не все. І школи до вересня будуть зачинені ...
Населення Канади 37,5 мільйонів, Квебеку, де найбільша кількість випадків - 8,5 млн.
Якщо цифри з Білорусі правдиві - порівнюйте і робіть висновки.
За минулу добу к-ть інфікованих у Канаді зросла на 1 251, з них Квебек - 763.
І в цих межах показники тримаються фактично весь час (на початку зростання було трошки більше: 2 тисячі в день по країні). Катастрофічного розриву (зростання-падіння) у цьому плані не було.
Загальна к-ть інфіковних у Канаді 75 864, одужали 37 832, померли 5 782.
Ті ж показники у Квебеку: 42 183, 11 458, 3 483.

При тому, що тут абсолютна б-сть померлих - люди зі старечих будинків або центрів тривалого догляду (дуже хворі, нерухомі або неходячі), бо там катастрофічно бракує персоналу, щоб їх доглядати.
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17.05.2020 02:30 Відповісти
Населення Білорусі - 9,5 млн.
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17.05.2020 02:31 Відповісти
В России карантин жесткий, однако по сравнению с Белоруссией процент заболевших, пропорционально населению, такой же.
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17.05.2020 04:05 Відповісти
Гандоны СМЕРТЕЙ сколько? Стыдно давать информацию? Ибо там "нереформиррванная,не демократическая" медицина ЛУЧШАЯ чем "самая классная из США",например? Супруновская,Ваша? Правда. А тогда для адекватных людей станет вопрос а зачем ТАКИЕ "рехформы" нужны,правда? Забота о человеке главное,правда? И там БЕЗ карантина( а значить экономических потерь) ситуация в разы лучше чем в странах с "развитой системой" медицины( однако не готовой ни как к эпидемиям, а в Беларуси ГОТОВА и ЭФФЕКТИВНА). Поэтому журношлюхи и печатают случаи( ну и что,люди ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ) но без летальности ибо это сразу бросится в глаза,случаев больше а смертность в пять раз меньше! Для адекватных себе вопрос -почему?
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17.05.2020 07:10 Відповісти
Потому что в причине смерти пишут, например, "сердечная недостаточность" - все, что угодно, только не коронавирус, и никто из адекватных людей не верит в эту "статистику" и неадекватных вопросов себе не задает. Если не понятно: Маша съела пять яблок, а Миша 100, но маме сказал, что съел только одно, остальные "умерли от естественных причин". В наших больницах гораздо чище, чем в российских райцентрах. Врачи не выбивают "тыщу", чтобы выписать направление, не отправляют в "свои" аптеки за "своими" лекарствами. Чем еще у нас лучше, чем в мире - не знаю, видимо, вы, как любитель потемкинских деревень, знаете лучше меня. Такого оборудования, как у наших соседей (например, цветное УЗИ), в РБ нет вообще.
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17.05.2020 11:41 Відповісти
А колбаса там самая колбасная.Человек дозиметр аж "мировой ситуации" и голова не лопнет от ума ,каким органом определил вред реХворм раиской задницей.
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17.05.2020 14:12 Відповісти
Плато , минимальная смертность , певое место в Европе по койкам на 100000 населения .
Обычно более 200000 иностранцев которые лечатся в РБ в год . Карантин нездестваваны койки, лечим корону.
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17.05.2020 13:17 Відповісти
Есть у нас такие писатели из БРСМ. Нормальные люди туда не идут, в основном троешники из провинции, есть шанс, что переведут секретарем ячейки в облцентр. Первое место - если считать кровати, которые стоят у минчан в квартирах, потому что иначе их бы клали в больницы, а не отправляли лечиться домой. В Минске сейчас у нас кладут в больницу только тяжелых, остальных - "как пришелец, так и ушелец". 200 000 - это россиян, которых ездят в санатории. Других иностранцев у нас нет, не слышал иностранной речи лет двадцать пять в Минске на улице. А эти иностранцы не считают, что мы заграница. Врач из скорой помощи на вопрос, чем лечиться, отвечает "Не знаю". Вот так мы и лечим корону.
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17.05.2020 14:35 Відповісти
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