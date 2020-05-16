У Білорусі за добу 951 новий випадок захворювання на COVID-19

У Білорусі зареєстровано 951 новий випадок коронавірусної хвороби за останню добу, четверо людей померло.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Білорусі станом на 16 травня зареєстровано 28 681 особу з позитивним тестом на COVID-19, приріст упродовж доби - 951 особа", - йдеться в повідомленні білоруського МОЗ.

Зазначається, що одужали і виписані з лікарень 9 498 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення коронавірусної хвороби на території країни померли 160 пацієнтів, із яких 4 людини - упродовж останньої доби.

Читайте також: Після параду на 9 травня в Мінську білоруси стали вдвічі менше хворіти на пневмонії, - Лукашенко

Загалом у Білорусі було проведено 335 тис. тестів на COVID-19.