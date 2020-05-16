Випадки інфікування коронавірусом через дотики до поверхонь не фіксувалися, але дезінфекцію краще проводити, - ВООЗ

Всесвітній організації охорони здоров'я не відомі випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час дотиків до загальнодоступних поверхонь, але дезінфекцію краще таки проводити.

Про це йдеться в опублікованих у суботу, 16 травня, гігієнічних рекомендаціях ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У ВООЗ зазначають, що дослідження, згідно з якими вірус може вижити до семи днів на зовнішній стороні медичної маски для обличчя, до чотирьох днів на нержавіючій сталі і пластику, до двох днів на склі, проводяться в лабораторіях, а не в реальному житті. Проте у дослідників є досвід функціонування інших коронавірусів, які виживають на різних поверхнях, і людина може інфіковатися під час дотику.

ВООЗ водночас рекомендує не розпорошувати дезінфікційні засоби в клініках, магазинах, офісах і будинках, а також на відкритому повітрі, як це роблять у низці країн Азії. Дезінфікційні засоби можуть бути небезпечними для людей, хімікати на кшталт хлору призводять до подразнення очей і шкіри, розладів дихання і травлення.

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