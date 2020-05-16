Випадки інфікування коронавірусом через дотики до поверхонь не фіксувалися, але дезінфекцію краще проводити, - ВООЗ
Всесвітній організації охорони здоров'я не відомі випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час дотиків до загальнодоступних поверхонь, але дезінфекцію краще таки проводити.
Про це йдеться в опублікованих у суботу, 16 травня, гігієнічних рекомендаціях ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У ВООЗ зазначають, що дослідження, згідно з якими вірус може вижити до семи днів на зовнішній стороні медичної маски для обличчя, до чотирьох днів на нержавіючій сталі і пластику, до двох днів на склі, проводяться в лабораторіях, а не в реальному житті. Проте у дослідників є досвід функціонування інших коронавірусів, які виживають на різних поверхнях, і людина може інфіковатися під час дотику.
ВООЗ водночас рекомендує не розпорошувати дезінфікційні засоби в клініках, магазинах, офісах і будинках, а також на відкритому повітрі, як це роблять у низці країн Азії. Дезінфікційні засоби можуть бути небезпечними для людей, хімікати на кшталт хлору призводять до подразнення очей і шкіри, розладів дихання і травлення.
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До речі: коли я купую омивач і особливо "розморозку", уважно з лупою шукаю напис "не містить метанолу". Бо навіть поляки іноді додають метанол у такі продукти.
1. Ізопропанол 99% (він у мене давно, використовувала для дезинфекції поверхонь, на руки не брала до вірусу)
2. Це купила (бо зразу ж все пропало, а потім дозволили по 1 шт брати) етиловий спирт 70%.
Що було, одним словом. Так і стоїть запечатаний, ще не відкривала.
Это не ВОЗ, а придурки какие-то
"Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции"
Регулярно мойте руки.
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус , то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.
Говорила монашка одевая на свечку контрацептив..
😇
Сколько уже вбухано в помывку асфальта водой с белизной? Которая как вы говорите не эффективна, но 100 % нанесёт вред окруж среде?
Он ВСЕ убьет!!!
Про це повідомляє телеканал Fox News.
Фахівці компанії дослідили мільярди антитіл, сотні з яких виявилися здатні впливати на коронавірус.
Науковці вивчили їх і з'ясували, що одне з них, STI-1499, здатне повністю захистити клітини людини від інфікування SARS-CoV-2.
Принцип дії антитіла полягає в тому, що воно обертається навколо вірусу і виводить його з організму протягом чотирьох діб.
«Ми хочемо підкреслити, що є ліки. Є рішення, яке працює на 100%, - заявив засновник компанії Генрі Джі й додав, - Якщо у вашому організмі є нейтралізувальні антитіла, вам не потрібне соціальне дистанціювання».
Там заявили, що зможуть забезпечити до 200 тисяч доз на місяць і прагнуть виробити ще десятки мільйонів для задоволення усіх потреб. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/vcheni-znayshli-zasib-dlya-povnogo-blokuvannya-koronavirusu-zmi-680489.html
А все тому що https://dt.ua/WORLD/yaponiya-iniciyuye-rozsliduvannya-diy-vooz-schodo-covid-19-347851_.html дехто вирішив вжарити жидєуса разом з його патронами!
У нас холодно було (тільки на наступний тиждень уже ніби обіцяють травневу температуру), то мені вистачало тонких з тканини, а вони ж у тій хімії.
Бідна шкіра.
Уже полно случаев, когда люди заболевали ни с кем не контактируя на полной изоляции, из-за того, что не мыли и не дезинфицировали принесённые курьером пакеты с продуктами, и руки после них.
"Всемирной организации здравоохранения не известны случаи https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-sars-cov-2-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/a-53410526 заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53089499 прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить. Об этом говорится в опубликованных в субботу, 16 мая, в Женеве гигиенических рекомендациях ВОЗ."
А теперь, млять, читайте: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
To date, there is no evidence or information to suggest that the COVID-19 virus transmitted through houseflies. The virus that cause COVID-19 spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks. You can also become infected by touching a contaminated surface and then touching your eyes, nose or mouth before washing your hands. To protect yourself, keep at least 1-metre distance from others and disinfect frequently-touched surfaces. Clean your hands thoroughly and often and avoid touching your eyes, mouth and nose.
На сегодняшний день нет никаких доказательств или информации, позволяющих предположить, что вирус COVID-19 передавался через мух. Вирус, вызывающий COVID-19, распространяется главным образом через капли, образующиеся, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Вы также можете заразиться, касаясь загрязненной поверхности, а затем касаясь глаз, носа или рта, прежде чем мыть руки. Чтобы обезопасить себя, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются. Тщательно и часто чистите руки и избегайте касания глаз, рта и носа.