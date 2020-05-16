Житель Луганська намагався ввезти з окупованої території 800 тис. грн готівкою, - Держприкордонслужба. ФОТО
У Луганській області прикордонники затримали чоловіка з великою кількістю готівки, який перетнув лінію розмежування поза пунктом пропуску.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
15 травня неподалік лінії розмежування, на околиці с. Геївка Луганської області, правоохоронці зупинили автомобіль марки ВАЗ. У салоні перебував 53-річний житель окупованого Луганська.
Під час проведення перевірки прикордонники з'ясували, що в листопаді 2019 року чоловік перетнув лінію розмежування і проїхав до постійного місця проживання в м. Луганськ. А вчора потрапив на контрольовану територію України, перепливши човном річку Сіверський Донець біля населеного пункту Лобачеве, і прямував до Києва, де нібито мешкає його син.
Під час огляду у дорожній сумці та на тілі чоловіка правоохоронці виявили 800 тисяч гривень.
За порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території прикордонники правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності, наклавши штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, за порушення порядку переміщення товарів до контрольованої території України співробітники ДФС на громадянина склали адмінпротокол та вилучили виявлену готівку. Справу скеровано до суду.
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Но кроме вопросов откуда? куда? зачем?, спрашивается другой вопрос - нахрена нужно было на пузо немного приматывать, если у тебя в сумке почти лимон ???
направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.Источник: https://censor.net/n3196009
Курс НБУ 16.05.20 - 1долл/26.57 грн - 800 000 грн= 30 109,15 долл.
https://censor.net/news/3196010/v_kieve_zaderjan_narkotorgovets_s_kokainom_na_30_tys_doll_sbu_foto
Совпадение? Не думаю.
https://www.livelib.ru/quote/19843-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrov Золотой теленок Илья Ильф, Евгений Петров
Почувствуйте разницу. Сепары лютуют.
Начинаю гордиться своей прозорливостью....
22 апреля 2019 года я предсказывала,что зелёная команда и её зебилы, обделавшись,будут валить всё на "попенедника.".... Прям СВАНГАВАЛА....