У Києві затримано наркоторговця з кокаїном на 30 тис. дол, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві місцевого жителя під час спроби продажу пів кілограма кокаїну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Вартість вилученого товару становить понад 30 000 американських доларів за цінами чорного ринку.

За попередніми даними слідства, зловмисник намагався організувати систематичний збут наркотиків на території столичного регіону. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.

Оперативники спецслужби задокументували факти незаконних дій фігуранта.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення каналів надходження вилученого кокаїну і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

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