У Києві затримано наркоторговця з кокаїном на 30 тис. дол, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві місцевого жителя під час спроби продажу пів кілограма кокаїну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Вартість вилученого товару становить понад 30 000 американських доларів за цінами чорного ринку.
За попередніми даними слідства, зловмисник намагався організувати систематичний збут наркотиків на території столичного регіону. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.
Оперативники спецслужби задокументували факти незаконних дій фігуранта.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення каналів надходження вилученого кокаїну і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Страшно на него громоздитЬся..
😳
- Срочно, полкило муки дайте(бросает 20 долл.).
- Хлеб печь будете(заискивающее)?
- Ээээ, ну да, в принципе муку жечь будем, но не с целью кулинарии, сдачи не надо(радостно убегает)
У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну особливо великого розміру вартістю 75 тисяч доларів США.
Какая то офигенная усушка-утряска происходит при изъятии кокаина.
Кто больше ?
Завтра будет 150 000 уе
Хотя, может это не народ, а его слуги...
прокурорские тарятся не меньшим пакетом)) дешевле
и эти граждане не шмыгаются палевом
как и зелебоб президент
цены на рынке
пох страна
50$ чек (0.25 грм) хорошоя фея, чистая (200$К килограмм!!)
мелкий опт - до 1 кг
100$ за грамм
дальше кто от кого работает
кортели сейчас подняли цену
с 20 до 30$К за кг
таможни сфокусировались на трафике
то шо тут называбт кокс - это смесь гамна и соли, а так же хининов, амфитаминов и тд и тп
так шо 30$К за полкило - это 60$ грамм))
дешево для кокса
дорого для гамна
разве шо он мафиоза гаморы))