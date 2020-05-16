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Новини Силовики
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У Києві затримано наркоторговця з кокаїном на 30 тис. дол, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві місцевого жителя під час спроби продажу пів кілограма кокаїну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві затримано наркоторговця з кокаїном на 30 тис. дол, - СБУ 01

Вартість вилученого товару становить понад 30 000 американських доларів за цінами чорного ринку.

За попередніми даними слідства, зловмисник намагався організувати систематичний збут наркотиків на території столичного регіону. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.

Оперативники спецслужби задокументували факти незаконних дій фігуранта.

Дивіться також: Понад 53 кг кокаїну вартістю майже 200 млн грн вилучено в порту на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано наркоторговця з кокаїном на 30 тис. дол, - СБУ 02

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення каналів надходження вилученого кокаїну і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Дивіться також: Поліцейські затримали на Подолі в Києві "закладника", у якого вилучили 8 кг психотропних та наркотичних речовин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19400) наркотики (1446) Правоохоронні органи (2705) СБУ (12758) силовики (2512)


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Топ коментарі
+11
сто шагов не хватило чуваку добраться до рады, шобы передать посылку в надежные руки любителя кокса вовы бройлера
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16.05.2020 21:38
+7
"Слугам народа" роздайте, пусть реформируют всех и вся 24 ч. в сутки. 😎
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16.05.2020 21:41
+6
Кокс піднімає креатив до неба.
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16.05.2020 21:47
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сто шагов не хватило чуваку добраться до рады, шобы передать посылку в надежные руки любителя кокса вовы бройлера
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16.05.2020 21:38 Відповісти
Для отчетности лошару повязали
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16.05.2020 21:39 Відповісти
С пол кило для отчетности не берут.Залетный на чью то то контролируемую территорию заскочил,не исключено что ментовскую,вот и сдали.
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17.05.2020 00:45 Відповісти
МИД моржовии уже протестовал?
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16.05.2020 21:39 Відповісти
Ні,вони мають регулярне постачання від Мадуро, диппоштою.
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16.05.2020 21:42 Відповісти
"Слугам народа" роздайте, пусть реформируют всех и вся 24 ч. в сутки. 😎
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16.05.2020 21:41 Відповісти
Кокс піднімає креатив до неба.
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16.05.2020 21:47 Відповісти
Так ось звідки у них такі математичні здібності.
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16.05.2020 21:55 Відповісти
Не повезло Бубачкє, повязали посильного.
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16.05.2020 21:42 Відповісти
Война между силовиками официально объявлена?
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16.05.2020 21:44 Відповісти
По спущеній матні, лисині, і загальній естетичній недорозвинутості, схоже на ляшка, який вийшов на війну за межами карантину
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16.05.2020 21:44 Відповісти
"пытался организовать" - конкурент, лави его!!!
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16.05.2020 21:45 Відповісти
Что-то давно не было мыслей Порошенки. Редакция! Что он заявил 274минуты назад?!!
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16.05.2020 21:48 Відповісти
В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ - Цензор.НЕТ 2121
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16.05.2020 21:50 Відповісти
Це зрада ....полкило кокса недошло до клоуна.воображаю что от ломки вся эта свора в несколько раз ужесточит карантин
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16.05.2020 21:49 Відповісти
Самый страшный наркотик - это задница. На нем сидят абсолютно все.
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16.05.2020 21:51 Відповісти
Не задница ,а унитаз... и вообще то утро начинается не с кофе...... помню была такая реклама в одном магазине на улице постышева
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16.05.2020 21:54 Відповісти
А Вы прочитайте слово "Унитаз" наоборот..
Страшно на него громоздитЬся..
😳
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16.05.2020 21:57 Відповісти
Значит ходить по большому под двери сепаратиста-соседа
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16.05.2020 21:59 Відповісти
Забегает в магазин СБУ-шник:
- Срочно, полкило муки дайте(бросает 20 долл.).
- Хлеб печь будете(заискивающее)?
- Ээээ, ну да, в принципе муку жечь будем, но не с целью кулинарии, сдачи не надо(радостно убегает)
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16.05.2020 21:52 Відповісти
Найдя у внука белый порошок, бабушка решила, что это мука и сделала из него блины... Масленица не прекращалась три недели...
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16.05.2020 21:59 Відповісти
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16.05.2020 22:27 Відповісти
Киви . Зорян и Авак. уже танцуют гопака !
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16.05.2020 21:58 Відповісти
Так, по информации других изданий:
У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну особливо великого розміру вартістю 75 тисяч доларів США.
Какая то офигенная усушка-утряска происходит при изъятии кокаина.
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16.05.2020 22:25 Відповісти
Хочу зауважити. Жодна країна світу в новинах не переводить наркотики на їх ціну в доларах. Вони називають у новинах просто кількість кілограмів і все!!! На долари переводять наркоторгаші. Бо вони знають еквівалент риночної ціни в доларах. Наші мусора таки паляться грізно. І заявляють ціну наркотиків як товару. Тобто- вони теж наркоторгаші?.
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16.05.2020 22:27 Відповісти
https://cripo.com.ua/news/crime/u-kiyevi-zatrimali-cholovika-z-partiyeyu-********-vartistyu-75-tisyach-dolariv/ У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну вартістю 75 тисяч доларів

Кто больше ?
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16.05.2020 22:52 Відповісти
Одно другому не мешает.
Завтра будет 150 000 уе
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16.05.2020 23:24 Відповісти
75$К походе на правду
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16.05.2020 23:27 Відповісти
Хорошо живем видать, если с плебейского метамфетамина на кокаин народ переходит!
Хотя, может это не народ, а его слуги...
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16.05.2020 23:23 Відповісти
даже не сомневайся)))
прокурорские тарятся не меньшим пакетом)) дешевле
и эти граждане не шмыгаются палевом
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16.05.2020 23:29 Відповісти
это такойде кокс
как и зелебоб президент
цены на рынке
пох страна
50$ чек (0.25 грм) хорошоя фея, чистая (200$К килограмм!!)
мелкий опт - до 1 кг
100$ за грамм
дальше кто от кого работает
кортели сейчас подняли цену
с 20 до 30$К за кг
таможни сфокусировались на трафике
то шо тут называбт кокс - это смесь гамна и соли, а так же хининов, амфитаминов и тд и тп
так шо 30$К за полкило - это 60$ грамм))
дешево для кокса
дорого для гамна
разве шо он мафиоза гаморы))
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16.05.2020 23:26 Відповісти
Согласен.
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17.05.2020 05:13 Відповісти
ваву без поставки оставили
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16.05.2020 23:33 Відповісти
парень темный .. влез в сбушную тему,теперь его конторские по всем телеканалам для отчетности затягают
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16.05.2020 23:36 Відповісти
Отдайте петин кокаин пете.
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17.05.2020 00:54 Відповісти
Уличная цена 1 кг кокса для простых смертных в Лондонбаде примерно £ 100000, элитный под 200000
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17.05.2020 05:09 Відповісти
Страна UA пишет что коксу на 75.000,00 грн. было, кто брешет?
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17.05.2020 06:56 Відповісти
Таке враження що СБУ це такі собі правоохоронні універсали, вони замінили собою всіх і все. Замість того щоб займатись дійсно викликами державності, вони скоро будуть ловити *********. Є МВС є прокурори є цілі департаменти по бородьбі з наркоторгівлею, чому СБУ за дупу не бере їх керівників? Чому те СБУ займається, медом, горіхами, фурами, кокаїном у них що немає роботи з контррозвідки, бородьби з політичною корупцією? Країна олігфренів.
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17.05.2020 06:59 Відповісти
эрика таки жива? та что сестра моники...))
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17.05.2020 07:45 Відповісти
 
 