Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу

Найманці РФ продовжують перешкоджати проїзду спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах у районі лінії розмежування на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, в Донецькій області, на контрольно-пропускному пункті біля смт Оленівка (неконтрольоване урядом, 23 км на північний захід від Донецька), члени збройних формувань двічі відмовляли спостерігачам: один раз у просуванні СММ на контрольовані урядом території і ще один раз - на неконтрольовані державою ділянки, в обох випадках посилались на карантинні обмеження через COVID-19.

У Луганській області на КПП на південь від моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) член збройних формувань відмовив СММ у просуванні в райони, контрольовані найманцями РФ, посилаючись на закриття контрольно-пропускного пункту через COVID-19.

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