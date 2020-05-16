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Новини Операція Об'єднаних сил
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Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу

Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу

Найманці РФ продовжують перешкоджати проїзду спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах у районі лінії розмежування на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, в Донецькій області, на контрольно-пропускному пункті біля смт Оленівка (неконтрольоване урядом, 23 км на північний захід від Донецька), члени збройних формувань двічі відмовляли спостерігачам: один раз у просуванні СММ на контрольовані урядом території і ще один раз - на неконтрольовані державою ділянки, в обох випадках посилались на карантинні обмеження через COVID-19.

У Луганській області на КПП на південь від моста  біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) член збройних формувань відмовив СММ у просуванні в райони, контрольовані найманцями РФ, посилаючись на закриття контрольно-пропускного пункту через COVID-19.

Читайте також: Збройні найманці РФ під Горлівкою майже три години утримували спостерігачів, які здійснювали управління безпілотником, - ОБСЄ

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
привет Украинцы пишу вам из Донецка ростовской облости сам знаю чем столкнулись бойцы Украинской армии так как живу возле границы с Изварино где стояли солдаты Украины я тогда возле границы были видел как снашего Донецка вёлся обстрел Изварино то есть били эти мрази по Украинским солдатам потом суки говорят что их там нет
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16.05.2020 22:13
+2
Станция жд в Симферополе)) Канал лучше пускай роют из Кубани) 16.05Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7402
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16.05.2020 22:45
+1
Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7883
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16.05.2020 22:50
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Файное фото к статье подобравши. Молодца.
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16.05.2020 22:05 Відповісти
Боятся интуристов боятся короны.ну ничего не корона ,так гепатит цирроз и украинские пули отправят их в партер на концерт к кобзону
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16.05.2020 22:06 Відповісти
Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7883
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16.05.2020 22:50 Відповісти
Это найомник рф ! ))
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16.05.2020 22:51 Відповісти
Бойко с Мертведчуком пусть с собой берут в путешествия "будущий" електорат пробивать и Шуфрича, будет авто рогами пихать на непроходимых участках.
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16.05.2020 22:11 Відповісти
Кого ты назвал презрительно патрыотами?
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16.05.2020 22:51 Відповісти
Тыц.И нет кацапской абизяны😂🌷
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16.05.2020 23:10 Відповісти
Слава Украине.Отвечай😂🌷
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16.05.2020 23:16 Відповісти
Совсем сдулось?😂🌷
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16.05.2020 23:17 Відповісти
Шо такое робят?😂😂🌷Челюсть сломаешь🌷
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16.05.2020 23:18 Відповісти
привет Украинцы пишу вам из Донецка ростовской облости сам знаю чем столкнулись бойцы Украинской армии так как живу возле границы с Изварино где стояли солдаты Украины я тогда возле границы были видел как снашего Донецка вёлся обстрел Изварино то есть били эти мрази по Украинским солдатам потом суки говорят что их там нет
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16.05.2020 22:13 Відповісти
Карантинкулы Мировой революции продолжаются.Следующая стадия,отдайте Зеле маски-шоу из Одессы,и Дизель Шоу из Омерики...
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16.05.2020 22:21 Відповісти
А я уверен они там по настоящему думают, что агенты Запада в одеждах миссии ОБСЕ строят козни заразить молодые республики и их хворых передать украинским жидо-фошиздам на перековку. Украинские Санжары так напугали весь мир корововирусом, что многих не отпустило до сих пор.
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16.05.2020 22:21 Відповісти
А то еще и вылечить могут, не дай бог.
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16.05.2020 22:31 Відповісти
Да у кацапов вирус "Лишняя хромосома" уже столько веков...
Всех их изолировать надо, не смотря на национальность!
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16.05.2020 22:22 Відповісти
Наслідки багаторічного життя московитів під впливом панівної ідеологіі великодержавного шовінізма !!))
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16.05.2020 22:33 Відповісти
КВН будет продолжаться еще пару лет.Потом придет эпоха не популистов Макронов,Путлеров или Зеленских...,ВЫ ГОТОВЫ к этому?Знаю чтьо нет...вы живете в СССре до сих пор....
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16.05.2020 22:24 Відповісти
Это не важно где вы живете, кого и когда вы выбирали на выборах или будете выбирать т. к. в любом случае у вас имеется лишь один орган для размышления и выбора - ЖОПА. Ей вы и будете выбирать, как и выбирали до этого всех, кого выбирать вам предлагали. У вас просто отсутствует альтернатива - головной мозг отсутствует и его функции у вас выполняет жопа.
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
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16.05.2020 22:33 Відповісти
А Ху.ло не хочет посетить молодые республики,там 100 пудов безопасно.
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16.05.2020 22:34 Відповісти
А воно йому тре??)))
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16.05.2020 22:46 Відповісти
Станция жд в Симферополе)) Канал лучше пускай роют из Кубани) 16.05Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7402
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16.05.2020 22:45 Відповісти
Дивизия Чапаева захватила у белых железнодорожный состав. Пошёл Василий Иванович с Фурмановым смотреть, что там есть в вагонах. Видят, одна цистерна - полная спирта. Чапаев Фурманову:
- Что же нам делать? Ведь если бойцы узнают, что здесь спирт - сразу всё вылакают!
- Василий Иваныч, а давай мы эту цистерну подпишем химической формулой спирта.
Красноармейцы не догадаются! Написали они на цистерне C2H5(OH). К вечеру смотрит Василий Иванович - а дивизия-то вся «в стельку» пьяная! Побежал к цистерне, так и есть - пустая. Хватает он еле живого Петьку:
- Да как же это вы догадались?!
- А мы смотрим, цистерна стоит, на ней какая-то мудрёная формула написана, а в скобках добавлено «ОН». Ну мы попробовали, и правда ОН!
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16.05.2020 22:57 Відповісти
 
 