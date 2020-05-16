Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу
Найманці РФ продовжують перешкоджати проїзду спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах у районі лінії розмежування на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, в Донецькій області, на контрольно-пропускному пункті біля смт Оленівка (неконтрольоване урядом, 23 км на північний захід від Донецька), члени збройних формувань двічі відмовляли спостерігачам: один раз у просуванні СММ на контрольовані урядом території і ще один раз - на неконтрольовані державою ділянки, в обох випадках посилались на карантинні обмеження через COVID-19.
У Луганській області на КПП на південь від моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) член збройних формувань відмовив СММ у просуванні в райони, контрольовані найманцями РФ, посилаючись на закриття контрольно-пропускного пункту через COVID-19.
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Всех их изолировать надо, не смотря на национальность!
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
- Что же нам делать? Ведь если бойцы узнают, что здесь спирт - сразу всё вылакают!
- Василий Иваныч, а давай мы эту цистерну подпишем химической формулой спирта.
Красноармейцы не догадаются! Написали они на цистерне C2H5(OH). К вечеру смотрит Василий Иванович - а дивизия-то вся «в стельку» пьяная! Побежал к цистерне, так и есть - пустая. Хватает он еле живого Петьку:
- Да как же это вы догадались?!
- А мы смотрим, цистерна стоит, на ней какая-то мудрёная формула написана, а в скобках добавлено «ОН». Ну мы попробовали, и правда ОН!