Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев. ДОКУМЕНТ

Через несвоєчасне виготовлення акцизних марок нового зразка діяльність підприємств, що виробляють алкоголь, заблоковано.

Про це глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаю увагу нового керівництва ДПС на блокування роботи цілої галузі у зв’язку з несвоєчасним виготовленням акцизних марок. Це призводить до ненадходження значних коштів у бюджет і просто неприпустимо. І не може бути виправданим ані карантином, ані змінами в складі керівництва", - написав нардеп.

Він також опублікував звернення на ім'я голови Державної податкової служби, в якому зазначив, що з 1 травня 2020 року введено акцизні марки нового зразка для маркування алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва і податкова служба мала забезпечити їхнє виготовлення і продаж із 25 квітня.

У зверненні також йдеться про те, що у виробників та імпортерів виникли проблеми з отриманням таких марок, оскільки їх немає (не надруковані, не можна придбати тощо). А марки старого зразка вони вже використали.

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Глава комітету просить керівництво ДПС вжити термінових заходів, інакше ситуація, що склалася, може призвести не лише до того, що підприємства, які виробляють алкоголь, та імпортери втратять прибуток, але і держава недоотримає акцизний та інші податки з цієї продукції.





Коментуючи цю проблему, в ДПС Цензор.НЕТ пояснили, що нові акцизні марки друкує ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Але оскільки комбінат затримався з термінами виробництва майже на два тижні і перша партія поступила 7 травня, податкова служба не мала можливості відправити марки в регіони раніше. Марки акцизного податку надійшли в регіони 8, 12 і 13 травня.

Кількість замовлених марок на травень становить 60 778 000. З них здійснено держприймання 53 095 500 (76%). Відвантажено до Головних управлінь ДПС у регіонах - 22 072 000 (42%).

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Крім того, в ДПС пояснили, що служба вносила пропозицію Кабміну, щоб зробити перехідний період до 1 вересня і дозволити використання і нових, і старих марок акцизного податку. Кабмін цю ініціативу не підтримав.

Тому, маючи зараз у сховищах марки попереднього зразка, ДПС не може їх реалізовувати.