Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев. ДОКУМЕНТ
Через несвоєчасне виготовлення акцизних марок нового зразка діяльність підприємств, що виробляють алкоголь, заблоковано.
Про це глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звертаю увагу нового керівництва ДПС на блокування роботи цілої галузі у зв’язку з несвоєчасним виготовленням акцизних марок. Це призводить до ненадходження значних коштів у бюджет і просто неприпустимо. І не може бути виправданим ані карантином, ані змінами в складі керівництва", - написав нардеп.
Він також опублікував звернення на ім'я голови Державної податкової служби, в якому зазначив, що з 1 травня 2020 року введено акцизні марки нового зразка для маркування алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва і податкова служба мала забезпечити їхнє виготовлення і продаж із 25 квітня.
У зверненні також йдеться про те, що у виробників та імпортерів виникли проблеми з отриманням таких марок, оскільки їх немає (не надруковані, не можна придбати тощо). А марки старого зразка вони вже використали.
Глава комітету просить керівництво ДПС вжити термінових заходів, інакше ситуація, що склалася, може призвести не лише до того, що підприємства, які виробляють алкоголь, та імпортери втратять прибуток, але і держава недоотримає акцизний та інші податки з цієї продукції.
Коментуючи цю проблему, в ДПС Цензор.НЕТ пояснили, що нові акцизні марки друкує ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Але оскільки комбінат затримався з термінами виробництва майже на два тижні і перша партія поступила 7 травня, податкова служба не мала можливості відправити марки в регіони раніше. Марки акцизного податку надійшли в регіони 8, 12 і 13 травня.
Кількість замовлених марок на травень становить 60 778 000. З них здійснено держприймання 53 095 500 (76%). Відвантажено до Головних управлінь ДПС у регіонах - 22 072 000 (42%).
Крім того, в ДПС пояснили, що служба вносила пропозицію Кабміну, щоб зробити перехідний період до 1 вересня і дозволити використання і нових, і старих марок акцизного податку. Кабмін цю ініціативу не підтримав.
Тому, маючи зараз у сховищах марки попереднього зразка, ДПС не може їх реалізовувати.
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Але , як ви пам'ятаєте ціни, щоби порівнювати ріст цін? ви просто комп'ютер , а не людина.
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Слова Воланда из романа (гл. 3 «Седьмое доказательство») «Мастер и Маргарита» (1940) Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 -1-940). Раздражение таинственного «профессора черной магии» вызвала беседа с критиком Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным, состоявшаяся на одной из лавочек у Патриарших прудов. Сначала его собеседники объявили, что Бога нет, потом сказали, что и Евангелия лишены исторического содержания, наконец, заявили, что и дьявола тоже нет.
Судя по всему, организовать утренник в детском саду, это ваш потолок.
И то сомневаюсь.
ганьба голова комiтету i не знає iнiцiали глови ДПС
Травить народ нечем!
Гляди они ещё и жить дольше станут, на всех пенсий потом не напасешься.
портить внешний вид, всё равно депутаты с судьями всё разворуют