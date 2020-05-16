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Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев. ДОКУМЕНТ

Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, -

Через несвоєчасне виготовлення акцизних марок нового зразка діяльність підприємств, що виробляють алкоголь, заблоковано.

Про це глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаю увагу нового керівництва ДПС на блокування роботи цілої галузі у зв’язку з несвоєчасним виготовленням акцизних марок. Це призводить до ненадходження значних коштів у бюджет і просто неприпустимо. І не може бути виправданим ані карантином, ані змінами в складі керівництва", - написав нардеп.

Він також опублікував звернення на ім'я голови Державної податкової служби, в якому зазначив, що з 1 травня 2020 року введено акцизні марки нового зразка для маркування алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва і податкова служба мала забезпечити їхнє виготовлення і продаж із 25 квітня.

У зверненні також йдеться про те, що у виробників та імпортерів виникли проблеми з отриманням таких марок, оскільки їх немає (не надруковані, не можна придбати тощо). А марки старого зразка вони вже використали.

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Глава комітету просить керівництво ДПС вжити термінових заходів, інакше ситуація, що склалася, може призвести не лише до того, що підприємства, які виробляють алкоголь, та імпортери втратять прибуток, але і держава недоотримає акцизний та інші податки з цієї продукції.

Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - слуга народу Гетманцев 01
Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - слуга народу Гетманцев 02

Коментуючи цю проблему, в ДПС Цензор.НЕТ пояснили, що нові акцизні марки друкує ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Але оскільки комбінат затримався з термінами виробництва майже на два тижні і перша партія поступила 7 травня, податкова служба не мала можливості відправити марки в регіони раніше. Марки акцизного податку надійшли в регіони 8, 12 і 13 травня.

Кількість замовлених марок на травень становить 60 778 000. З них здійснено держприймання 53 095 500 (76%). Відвантажено до Головних управлінь ДПС у регіонах - 22 072 000 (42%).

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Крім того, в ДПС пояснили, що служба вносила пропозицію Кабміну, щоб зробити перехідний період до 1 вересня і дозволити використання і нових, і старих марок акцизного податку. Кабмін цю ініціативу не підтримав.

Тому, маючи зараз у сховищах марки попереднього зразка, ДПС не може їх реалізовувати.

Автор: 

акциз (436) алкоголь (1234) Держприкордонслужба (5917) Гетманцев (869)


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Топ коментарі
+12
а зачем марки нового образца? старые не такие? порохом пахнут?
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16.05.2020 23:02
+10
Дурдом "Украина". Клоун, который никогда ни копейки налогов не заплатил, учит всех, что нужно платить налоги. Шут, откосивший от армии 4 раза едет к военным и учит их воевать. Дебил с дипломом, но без образования "управляет" страной, как мартышка "Боингом"- верещит и машет хером.
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16.05.2020 23:13
+7
Ну а акцизные марки чем не угодили зе-владе? На фига менять надо было?
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16.05.2020 23:00
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У них свои есть,не волнуйся.
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16.05.2020 22:56 Відповісти
Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3733
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16.05.2020 23:26 Відповісти
Ну а акцизные марки чем не угодили зе-владе? На фига менять надо было?
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16.05.2020 23:00 Відповісти
зе-реформа.
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17.05.2020 01:08 Відповісти
о! канадський шпійон знов тутай треться.
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17.05.2020 16:13 Відповісти
Тим же самим що й владі шакала-прилипали в 2018 році.
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17.05.2020 01:19 Відповісти
То есть всей стране только показалось, что они уже год как не у власти? Я почему-то вспоминаю каждый раз, как в магазин захожу и сравниваю рост цен за прошедший год.......
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17.05.2020 15:52 Відповісти
я думав ви в он-лайн замовляєте, а ви по старинці- по магазинам.
Але , як ви пам'ятаєте ціни, щоби порівнювати ріст цін? ви просто комп'ютер , а не людина.
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17.05.2020 16:13 Відповісти
Да хоть тот рост галоппом потребительских цен прекратился, при пете. А то чуть ли не каждый день новые и всё больше.
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17.05.2020 20:31 Відповісти
На роль эксперта в данной области не претендую конечно---но если это правда по под-акцизным товарам и маркам акцизным к ним---то такого вообще то не может быть при любой логике и при полном даже отсутствии логики. Это базовые поступления в казну ещё со времён крестовых походов! Или враньё, или капец стране и власти!
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16.05.2020 23:00 Відповісти
Доброе утро, Борис.
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17.05.2020 15:53 Відповісти
Ирада, я очень рад что ещё замечаем женщинами---но. Но ваше пожелание доброго утра произошло в 15, 30 дня и 17 мая, а мой комент прозвучал 16 мая в 23 ночи. И если стёб по части бухнуть---то да иногда и даже чаще бывает. Но по коменту о акцизах дело было по трезвому. Это ведь денежки в бюджет, громадные причём. А в нашей державе базовые---я переживаю! С добрым вечером Вас----ведь 18-58 протикало!
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17.05.2020 18:58 Відповісти
Это было не пожелание доброго утра как времени суток, а сомнительная радость от того, что "Или враньё, или капец стране и власти!" замечено Увы, вранья в новости нет, а второе - очевидно было еще 1 апреля прошлого года. А эпизод с акцизами - это просто мелочь, небольшая путаница на фоне уже подготовленной приватизации "Укрспирта". На днях объявят. Просто никак поделить не могут 41 предприятие, слишком многим хочется от этого пирога откусить.
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17.05.2020 20:14 Відповісти
Да согласен конечно. Оперетка продолжается. Но не всем смешно и весело. Но от Укрспирта сначала отопьют, а потом уже откусят. Так даже больше выходит.
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17.05.2020 20:34 Відповісти
Укрспирт просто банально сольют...........
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19.05.2020 13:03 Відповісти
а шо без акцизной марки ее пить нельзя?
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16.05.2020 23:02 Відповісти
Может быть скисшая, а так мафия гарантирует свежий продукт.
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17.05.2020 00:31 Відповісти
а зачем марки нового образца? старые не такие? порохом пахнут?
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16.05.2020 23:02 Відповісти
У нових ліц нові марки.
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16.05.2020 23:05 Відповісти
Эти покупают за зелёные
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17.05.2020 00:20 Відповісти
Нитаво цвета
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17.05.2020 15:54 Відповісти
Пиво відпускати тільки членам профспілок!
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16.05.2020 23:03 Відповісти
Самогонщикам енто и нафик не надо и прдукт
полезней...
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16.05.2020 23:05 Відповісти
Да но самогонщикам самопьющим, а у тех что на продажу лучше не брать...хотя иногда их продукт лучше казенки типа крали
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16.05.2020 23:07 Відповісти
а что, у рукоЖ ЗЕльоных что-то может быть не через Ж ?
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16.05.2020 23:10 Відповісти
Старые марки на алкоголь были лучше,верните Пороха,сволочи,героï не вмирають
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16.05.2020 23:10 Відповісти
Зомбируютца...))
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16.05.2020 23:15 Відповісти
Дурдом "Украина". Клоун, который никогда ни копейки налогов не заплатил, учит всех, что нужно платить налоги. Шут, откосивший от армии 4 раза едет к военным и учит их воевать. Дебил с дипломом, но без образования "управляет" страной, как мартышка "Боингом"- верещит и машет хером.
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16.05.2020 23:13 Відповісти
Не.Можно ещё смешнее:Чувак,который с 98-го года у власти,который тёрся возле всех президентов от кучмы до януковича.Который начинал с сдпу(о).Который был министром у азарова в тот период,когда Украину уже сливали рашке(юля,"ля!,достойней выглядит,она тогда уже сидела)Чувак,который назвал харьковские соглашения благом для Украины.Так вот он какого-то "№я- ультрапатриот,реформатор,гетьман и отец нации.Вот это реально анекдот....
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17.05.2020 00:03 Відповісти
Ти теж мабуть "порулити" хочеш? Почни з вправ на роялі, може потрапиш у струмінь.
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17.05.2020 01:18 Відповісти
Очень содержательный ответ.Прям по существу.Прям парирует все мои аргументы.Боты,такие боты...
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17.05.2020 01:25 Відповісти
Можеш ходити у ботах фасону "прощай молодость". Можеш ходити у ботах, в яких працюють електрики. І не канюч пости у відповідь заради таксації, бо нарвешся на дорослі приниження. Хоча в Лахті руплі не пахнуть а менталітет кацапів нам давно відомий.
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17.05.2020 01:33 Відповісти
петя,я так понял,реально сократил финансирование своей ботвы.Раньше меня бы просто коллективно заспамили.а сейчас бот нелепо отбрехивается.Ни один мой аргумент не опровергнут.Классика.
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17.05.2020 01:39 Відповісти
ну так він же рік вчився! Тепер навчився та розібрався!
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17.05.2020 16:10 Відповісти
Так я ж тебе писал коммент в ответ.Пишешь-умей парировать.Или у вас,у ботов,другой принцип:пишет один-отбрехиваются другие?
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19.05.2020 00:19 Відповісти
Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4418
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16.05.2020 23:15 Відповісти
Это среднестатистический мацкал
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16.05.2020 23:17 Відповісти
Тренований.
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16.05.2020 23:18 Відповісти
гравицапу заряжает
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17.05.2020 09:16 Відповісти
Как неожидано! А кто у вас чем обеспечен был вовремя? Может врачи?
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16.05.2020 23:17 Відповісти
Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
Слова Воланда из романа (гл. 3 «Седьмое доказательство») «Мастер и Маргарита» (1940) Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 -1-940). Раздражение таинственного «профессора черной магии» вызвала беседа с критиком Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным, состоявшаяся на одной из лавочек у Патриарших прудов. Сначала его собеседники объявили, что Бога нет, потом сказали, что и Евангелия лишены исторического содержания, наконец, заявили, что и дьявола тоже нет.
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17.05.2020 00:29 Відповісти
Не робей, скотостадо зависимое - скоро подвезут вам пойла, без которого вы жить не можете, наркоты вы ******.
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16.05.2020 23:19 Відповісти
Я в Армії служив, а ти служив?
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17.05.2020 00:52 Відповісти
Служил.Киев.Гостиница Мир.В любое для тебя удобное время.Просто пьем пиво😂🌷
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17.05.2020 01:02 Відповісти
Незасцышь?😂🌷
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17.05.2020 01:04 Відповісти
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17.05.2020 01:08 Відповісти
Это слив?😂🌷
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17.05.2020 08:34 Відповісти
Организаторские способности на лицо!
Судя по всему, организовать утренник в детском саду, это ваш потолок.
И то сомневаюсь.
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16.05.2020 23:21 Відповісти
Абы с почтовыми все было хорошо!
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16.05.2020 23:21 Відповісти
ПОЛЬША РАЗОРВАЛА ГАЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РАБссией.но кремлевское быдло может прокачать газу в Европу килограмм 400
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16.05.2020 23:25 Відповісти
за новыми марками обращайтесь к брату ермака.
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17.05.2020 00:02 Відповісти
Что мешает QR код клеить, как в роиси, задолбали своими бумажками на пва
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17.05.2020 00:22 Відповісти
I як тепер жити в карантинi. При Пэтрi такого не було Ну що, навибирали зебiли.
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17.05.2020 00:26 Відповісти
Коцап?😂🌷
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17.05.2020 01:03 Відповісти
Подобається смоктати?
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17.05.2020 01:09 Відповісти
Сосет твоя самка у дагов😂🌷
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17.05.2020 08:33 Відповісти
дегенерат
ганьба голова комiтету i не знає iнiцiали глови ДПС
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17.05.2020 01:39 Відповісти
Что теперь делать!
Травить народ нечем!
Гляди они ещё и жить дольше станут, на всех пенсий потом не напасешься.
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17.05.2020 07:56 Відповісти
слов нет, на кой ляд переводить бумагу, клей,
портить внешний вид, всё равно депутаты с судьями всё разворуют
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17.05.2020 09:21 Відповісти
Чего паритесь ? Уже все напечатали заранее .
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18.05.2020 03:25 Відповісти
 
 