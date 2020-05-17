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Новини Силовики
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У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство. ФОТО

У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який в стані алкогольного сп'яніння з травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції з групи протидії домашньому насильству.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство 01

15 травня 2020 року о 21.20 годині на лінію "102" надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки. Дівчина була у розпачі і розповіла, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами в матір та сестру і погрожує усіх убити.

На місце події одразу виїхав спеціальний екіпаж поліції з протидії домашньому насильству у складі дільничного офіцера та патрульного.

Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, зловмисник схопив револьвер для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, і почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер зазнав дотичного поранення лівої частини обличчя. Працівники були налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника.

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У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство 02

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його помешканні під час огляду виявили та вилучили 2 револьвери для відстрілу гумових куль та 3 саморобні пристрої для стрільби.

У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство 03

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У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство 04

На даний момент вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги. Загрози для його життя немає. Розслідування триває.

Нацполіція (15123) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) стрілянина (1777) Хмельницький (405)


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Топ коментарі
+9
Вопрос закомлексованным ненаигравшимся в детстве в войнушку любителям короткоствола. Требуете разрешить доступ к боевому оружию? Чтобы у этого полудурка был ствол не под резиновые пули?
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17.05.2020 02:02
+9
...і поліція в подібних випадках вже не затримуватиме - валитиме на місці
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17.05.2020 02:07
+7
Что куришь?
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17.05.2020 06:46
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В Хмельницком нормальные ребята живут.
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17.05.2020 01:22 Відповісти
Теперь минус 1 лет на 10. Если не активист.
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17.05.2020 01:56 Відповісти
Мало таких случаев?
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17.05.2020 02:11 Відповісти
А вы а курсе,шо таблицу логарифмов состтавляли на протяжении30 лет?
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17.05.2020 02:12 Відповісти
Наоборот. Если бы был активист, сидел бы пожизненно. Этого отпустят, я уверен.
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17.05.2020 09:47 Відповісти
Ну да, оно и видно-же какие "нормальные".
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17.05.2020 19:20 Відповісти
Вопрос закомлексованным ненаигравшимся в детстве в войнушку любителям короткоствола. Требуете разрешить доступ к боевому оружию? Чтобы у этого полудурка был ствол не под резиновые пули?
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17.05.2020 02:02 Відповісти
...і поліція в подібних випадках вже не затримуватиме - валитиме на місці
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17.05.2020 02:07 Відповісти
Ольшанський - одобрямс!
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17.05.2020 09:07 Відповісти
эй, незакомплексованый, домушники все имеют что-то в кармане, и это чаще всего резинострел. Терроризируют многоэтажки так, что люди реально боятся спать дома -- последствия карантина и безденежья. Этот герой романа с 5-ю резинострелами без разрешения - типичный пример преступника. У НЕГО ДОСТАТОЧНО, а у простого смертного в кармане ДУЛЯ при встрече с таким "героем".
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17.05.2020 09:39 Відповісти
Вопрос к незакомплексованным рабам: т.е. этому полудурку оружие можно, а нормальным гражданам нельзя? ПОЧЕМУ?
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17.05.2020 09:44 Відповісти
Рабам оружие в принципе не надо и не нужно было никогда - ибо жизнь раба ничего не стоит чтобы ее защищать. Поздравляю всех отписавшихся по этому поводу.
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17.05.2020 10:26 Відповісти
Допустим вы - психически здоровый и вполне адекватный человек, без криминальных наклонностей. Но есть проблема - хотите владеть оружием, а государство не позволяет. Нужен ствол? Зачем? С какой целью желаете владеть оружием?
Нагрузон про то, что только рабам запрещалось владеть оружием - чушь, и размазывание соплей, давайте говорить предметно.
Для самозащиты? Ха-ха-ха... Представим ситуацию, у вас таки есть легальный ствол, который вы по правилам храните дома в запертом сейфе. В вашу дверь ломится вооружённый преступник. Поможет вам ствол? Успеете достать и зарядить? Преступник идёт к вам осмысленно и он подготовлен. У него есть преимущество во времени и решимость. Оружие в сейфе помочь вам просто не успеет.
Так уж получилось что в своё время мне пришлось немало пострелять, я хорошо знаю о чём говорю. Исходя из личного опыта могу судить - владеть боевым оружием на гражданке желают скажем так, не совсем обычные люди. Таких мало и лично я низачто не позволял бы им это делать. Если вы служили в армии (вот чесслово, сомневаюсь) то знаете что такое 1-2 и 6-7 группа допуска в караул. Пенящиеся "разрешите нам оружие" - это как раз 1-2.
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17.05.2020 17:49 Відповісти
"3 самодельные устройства для стрельбы"

Это помимо двух единиц с разрешением.


И да - пока ломятся в дверь - можно открыть сейф и зарядить.
Если преступник таки вооружен - уголовная ответственность обороняющемуся не грозит.
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17.05.2020 21:18 Відповісти
"В вашу дверь ломится вооружённый преступник." УЖЕ вооружённый, обращаю внимание. Кстати, ломится потому, что знает, что я, скорее всего, не вооружён. Иначе стал бы рисковать получить пулю?!

Т.е. преступнику можно, а мне нельзя - только потому что я, якобы "не успею достать и зарядить". Аплодирую хоплофобу. Аргумент такой, что и крыть нечем... Ну нельзя, так нельзя...

Но вообще-то, у него есть главное преимущество в том, что у него есть оружие, а мне его запрещено иметь! Разрешить законопослушным гражданам оружие - всего лишь уравнять шансы. Неужели такое простое не доходит?

И вообще-то, успею. И необязательно мне его доставать, если я, как раз, в этот момент, находясь у себя дома, чистил пистолет на столе и как раз успел его собрать.

Вот с помпой, которая стоит в сейфе, сложнее. Она слишком громоздкая для обороны квартиры, и её таки надо держать всё время в сейфе.

В армии я больше года таскал ПМ на боку с 16 боевыми патронами (если говорить про короткоствол). Иногда от нечего делать и разбирал-собирал. Чтоб не сомневался.
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18.05.2020 11:52 Відповісти
Если опустить лирику, то ваш ответ на мой вопрос:
- было бы хорошо, если бы достойный, законопослушный и психически уравновешенный человек, о котором пишется в статье, смог получить законный доступ к боевому оружию и стрелял бы в полицию не резиновыми пулями и не из самопальных "ручек" под ЛРные патроны - мне понятен )
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18.05.2020 21:07 Відповісти
?
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19.05.2020 10:56 Відповісти
Вопрос номер два: почему молдаванам и эстонцам разрешили, и ничего страшного не произошло?
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17.05.2020 09:46 Відповісти
Ну в Эстонии и криков против карантина не было. Граждане всё соблюдали и как результат с сегодня с 0 часов карантин всё.
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17.05.2020 15:15 Відповісти
Ответ на вопрос №2 - зачем вам оружие? Так много комплексов? Думаете что владение куском металла, способным легко отнять чью-то жизнь каким-то образм решит ваши психологические проблемы?
Мой вам совет - сходите послужить в армию. Настреляетесь вдоволь, тянуть перестанет. И мысли дурные из головы пропадут. Нежелаете? Ха-ха....
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17.05.2020 17:53 Відповісти
Почему я обязан вообще отвечать на твои вопросы и оправдываться перед доморощенным психологом? Зачем мне оружие - это моё личное дело. Психологические проблемы, судя по всему, у тебя. А в армии я уже был в 2015 году.
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18.05.2020 11:39 Відповісти
"Ответ на вопрос №2 - зачем вам оружие?"

Вопрос не может быть ответом на вопрос.
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18.05.2020 11:54 Відповісти
А самопальні "стрілялки" не під ті патрончики, що не третьому фото, з криміналістичною лінійкою? Патрони ж, начебто, 5,6 мм, під "нарізняк", "цільові"...
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17.05.2020 10:37 Відповісти
..9к38, огнестрел, подаренный Аваковым, у психа-неадеквата Кивы "наигравшихся в детстве войнушку" совсем не смущает..
- таким экспердам (как правило самих до зубов вооружённых "по блату") из "невоинствующего большинства" давно пора уже или крестик снять или трусы надеть..
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17.05.2020 14:59 Відповісти
"Требуете разрешить доступ к боевому оружию? Чтобы у этого полудурка был ствол не под резиновые пули?"

Т.е. пока "доступ к боевому оружию" запрещён, у полудурка может быть только доступ к стволу под резиновые пули. Вот интересно, а к нему когда доступ разрешили? И да, полудурок же такой законопослушный: раз запрещено, значит, запрещено...
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20.05.2020 20:20 Відповісти
Навялят нормально,долго он будет вспоминать этот вечер
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17.05.2020 02:49 Відповісти
В протоколі можна написати: "Коли ми приїхали за адресою домашнього насильства, зловмисник відкрив по нас вогонь з предмета, схожого на револьвер, і таким чином вивів насильство на новий рівень, що виходить поза межі домашнього формату".
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17.05.2020 04:50 Відповісти
Да, о домашнем насилии. Есть еще одна версия, которая требует осмотра ...дерматолога.Речь идет о харьковчанах, расчленивших собственных родственников. Я говорю, строго про два(возможно) взаимосвязанных случая. Т.е нужен осмотр гр- ки Пьяновой, убившей собственную дочь и мужчины, расчленившего собственную мать.
Т.е если при омотре височных долей головы! Важно с двух сторон,у пациентов окажутся множественные родинки и кандилломы, то эти люди не невменяемые, а умышленно принужденные к насилию.
Дело в том, что когда маленькие зеленые облучают голову лучем, а делают это в основном ночью!, то человек спит либо на правом или левом боку. При этом получается нечто в виде ожога. И там сразу же появляются родинки,пигментные пятна,кандилломыВажно, диаметр луча обычно не превышает 10 мм.
Если это подтвердится, то следует ожидать повторения этих случаев в будущем, что будет угнетать общество.
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17.05.2020 06:08 Відповісти
Что куришь?
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17.05.2020 06:46 Відповісти
Дело не в курении.
У меня сосед рассказывал, что он на ночь одевает шапочку из фольги. Его тёща так научила, - им рассказывали мчс-ники на работе. Какой-то там у них был выездной обход или обходной выезд... семинар кароч
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17.05.2020 10:36 Відповісти
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17.05.2020 09:08 Відповісти
Жареных зеленых глобстеров ...с Бразилии. Ароматны и вставляют. Я их...давненько жарю.
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
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17.05.2020 07:30 Відповісти
Наверно, это тоже был сотрудник полиции? Иначе откуда у него пистолет? Ведь короткоствольное оружие запрещено; следовательно, иметь его могут только сотрудники полиции. Верно я объясняю, хоплофобы?
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17.05.2020 09:43 Відповісти
Отпустите журнализда, только очень очень быстро.
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17.05.2020 10:07 Відповісти
Раз копы его не завалили - значит ничего страшного не произошло, подумаешь с травмача в лицо влупил.
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17.05.2020 10:33 Відповісти
А было бы у каждого члена семьи по короткостволу, то полицию и не надо было вызывать. Только труповозку.
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17.05.2020 11:58 Відповісти
Працівники були налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника.
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17.05.2020 12:51 Відповісти
Нда....
А такой приличный с виду подъезд....
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17.05.2020 13:49 Відповісти
Разновидности постановки маркировочного знака на 5,6 мм патронах кольцевого воспламенения: 6 - маркировочный знак в виде буквы "V" ("VOSTOK")
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17.05.2020 13:57 Відповісти
Досвід Молдови доказав ефективність володіння та застосування короткоствола вулична злочинність впала в рази.
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17.05.2020 14:00 Відповісти
З якої зброї стріляти по поліцаям у випадку їх насилля над населенням?
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17.05.2020 14:21 Відповісти
та хоть камнями забросай!
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17.05.2020 20:13 Відповісти
 
 