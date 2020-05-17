У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство. ФОТО
У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який в стані алкогольного сп'яніння з травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції з групи протидії домашньому насильству.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
15 травня 2020 року о 21.20 годині на лінію "102" надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки. Дівчина була у розпачі і розповіла, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами в матір та сестру і погрожує усіх убити.
На місце події одразу виїхав спеціальний екіпаж поліції з протидії домашньому насильству у складі дільничного офіцера та патрульного.
Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, зловмисник схопив револьвер для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, і почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер зазнав дотичного поранення лівої частини обличчя. Працівники були налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника.
Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його помешканні під час огляду виявили та вилучили 2 револьвери для відстрілу гумових куль та 3 саморобні пристрої для стрільби.
На даний момент вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги. Загрози для його життя немає. Розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нагрузон про то, что только рабам запрещалось владеть оружием - чушь, и размазывание соплей, давайте говорить предметно.
Для самозащиты? Ха-ха-ха... Представим ситуацию, у вас таки есть легальный ствол, который вы по правилам храните дома в запертом сейфе. В вашу дверь ломится вооружённый преступник. Поможет вам ствол? Успеете достать и зарядить? Преступник идёт к вам осмысленно и он подготовлен. У него есть преимущество во времени и решимость. Оружие в сейфе помочь вам просто не успеет.
Так уж получилось что в своё время мне пришлось немало пострелять, я хорошо знаю о чём говорю. Исходя из личного опыта могу судить - владеть боевым оружием на гражданке желают скажем так, не совсем обычные люди. Таких мало и лично я низачто не позволял бы им это делать. Если вы служили в армии (вот чесслово, сомневаюсь) то знаете что такое 1-2 и 6-7 группа допуска в караул. Пенящиеся "разрешите нам оружие" - это как раз 1-2.
Это помимо двух единиц с разрешением.
И да - пока ломятся в дверь - можно открыть сейф и зарядить.
Если преступник таки вооружен - уголовная ответственность обороняющемуся не грозит.
Т.е. преступнику можно, а мне нельзя - только потому что я, якобы "не успею достать и зарядить". Аплодирую хоплофобу. Аргумент такой, что и крыть нечем... Ну нельзя, так нельзя...
Но вообще-то, у него есть главное преимущество в том, что у него есть оружие, а мне его запрещено иметь! Разрешить законопослушным гражданам оружие - всего лишь уравнять шансы. Неужели такое простое не доходит?
И вообще-то, успею. И необязательно мне его доставать, если я, как раз, в этот момент, находясь у себя дома, чистил пистолет на столе и как раз успел его собрать.
Вот с помпой, которая стоит в сейфе, сложнее. Она слишком громоздкая для обороны квартиры, и её таки надо держать всё время в сейфе.
В армии я больше года таскал ПМ на боку с 16 боевыми патронами (если говорить про короткоствол). Иногда от нечего делать и разбирал-собирал. Чтоб не сомневался.
- было бы хорошо, если бы достойный, законопослушный и психически уравновешенный человек, о котором пишется в статье, смог получить законный доступ к боевому оружию и стрелял бы в полицию не резиновыми пулями и не из самопальных "ручек" под ЛРные патроны - мне понятен )
Мой вам совет - сходите послужить в армию. Настреляетесь вдоволь, тянуть перестанет. И мысли дурные из головы пропадут. Нежелаете? Ха-ха....
Вопрос не может быть ответом на вопрос.
- таким экспердам (как правило самих до зубов вооружённых "по блату") из "невоинствующего большинства" давно пора уже или крестик снять или трусы надеть..
Т.е. пока "доступ к боевому оружию" запрещён, у полудурка может быть только доступ к стволу под резиновые пули. Вот интересно, а к нему когда доступ разрешили? И да, полудурок же такой законопослушный: раз запрещено, значит, запрещено...
Т.е если при омотре височных долей головы! Важно с двух сторон,у пациентов окажутся множественные родинки и кандилломы, то эти люди не невменяемые, а умышленно принужденные к насилию.
Дело в том, что когда маленькие зеленые облучают голову лучем, а делают это в основном ночью!, то человек спит либо на правом или левом боку. При этом получается нечто в виде ожога. И там сразу же появляются родинки,пигментные пятна,кандилломыВажно, диаметр луча обычно не превышает 10 мм.
Если это подтвердится, то следует ожидать повторения этих случаев в будущем, что будет угнетать общество.
У меня сосед рассказывал, что он на ночь одевает шапочку из фольги. Его тёща так научила, - им рассказывали мчс-ники на работе. Какой-то там у них был выездной обход или обходной выезд... семинар кароч
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
А такой приличный с виду подъезд....