У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство. ФОТО

У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який в стані алкогольного сп'яніння з травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції з групи протидії домашньому насильству.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

15 травня 2020 року о 21.20 годині на лінію "102" надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки. Дівчина була у розпачі і розповіла, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами в матір та сестру і погрожує усіх убити.

На місце події одразу виїхав спеціальний екіпаж поліції з протидії домашньому насильству у складі дільничного офіцера та патрульного.

Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, зловмисник схопив револьвер для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, і почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер зазнав дотичного поранення лівої частини обличчя. Працівники були налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника.

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Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його помешканні під час огляду виявили та вилучили 2 револьвери для відстрілу гумових куль та 3 саморобні пристрої для стрільби.

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На даний момент вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги. Загрози для його життя немає. Розслідування триває.