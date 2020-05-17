Разумков про розведення сил на Донбасі: "Єдина проблема - розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що розведення сил на Донбасі є правильним кроком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Розведення, я думаю, - це правильний крок. Єдина проблема, яка є сьогодні, - що розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування", - заявив Разумков

"Якщо ми подивимося на кількість обстрілів, які відбуваються на територіях, де було розведення, то їх набагато менше", додав він.

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Разумков також висловив переконання, що розведення сил - "це один із шляхів для того, щоб обстрілів стало менше".