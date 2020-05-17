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Разумков про розведення сил на Донбасі: "Єдина проблема - розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування"
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що розведення сил на Донбасі є правильним кроком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Розведення, я думаю, - це правильний крок. Єдина проблема, яка є сьогодні, - що розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування", - заявив Разумков
"Якщо ми подивимося на кількість обстрілів, які відбуваються на територіях, де було розведення, то їх набагато менше", додав він.
Разумков також висловив переконання, що розведення сил - "це один із шляхів для того, щоб обстрілів стало менше".
Топ коментарі
+73 ВКЛ_это_мы_01
показати весь коментар17.05.2020 01:27
+72 Олександр Петренко #387558
показати весь коментар17.05.2020 01:34
+62 Garry Grant
показати весь коментар17.05.2020 01:37
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Уверенные в своей безнаказанности они не таятся своих действиях.
Это разведение - очередной манок для Зеленского.
Ты мол давай нам переговоры с ОРДЛО, а тогда мы тебе конфетку в виде разведения!
Аргумент - высший класс. О каком разведении вообще может быть речь, если обстрелы есть? И кстати, Разумков всё же признаёт факты обстрелов в зоне разведения. Помнится, Зеля уверял, что если обстрелы там не прекратятся, войска вернутся на прежние позиции.
Бредятину разумкова, блд, даже комментировать не хочется. Есть хоть один зеленый реальный защитник Украины? Или одни разумковы, трофимовы, степановы и прочие венедиктовы чухонские?
зебилы-протрироты, вы хотя бы через год после вашей победы над здравым смыслом понимаете, что вы натворили, дебилы-экспериментаторы?..
раз*мков идиот.
да и как скроешь
когда имеет лицо дегенерата