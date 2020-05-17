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Новини Коронавирус и карантин
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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тыс. человек

В Москве общее количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В Москве умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество жертв заболевания в столице увеличилось с 1 432 до 1 503.

По состоянию на утро субботы, общее число заболевших COVID-19 в Москве составило 138 969, увеличившись за сутки на 3,5 тысячи новых случаев. Суточный прирост заболевших в столице РФ оказался минимальным с 1 мая. За сутки выздоровели 1 470 пациентов, всего в Москве вылечились более 26 тыс. человек.

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Всего в РФ зарегистрированы 272 043 случая коронавирусной инфекции.

Автор: 

карантин (18172) москва (1245) россия (65122) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+31
Варена молода картопля, холодна варена курка, моцарелла, пару свіжих вогірків та зроблений експромтом соус (змішати бананове пюре та кетчуп чилі в пропорції 1:1)... Про що це я? Справа в тому, що в самоізоляції я остаточно перейшов на свій біоритм глибокої сови. І зараз в мене тільки вечеря...
Так ось: я спочатку поїм оте, що перерахував вище - а потім висловлю глибоку стурбованість з приводу 1.5 дохлих кілокацапів... так, я занепокоєний, бо щось замало )))0))0))
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17.05.2020 01:53
+18
Зачем мне каждый день новости сколько там винторогих заболело и здохло?? КОгда все здохнут тогда один раз напишите об этом, и всё.
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17.05.2020 01:50
+15
За часів Горбачова мені прийшлося їздити на москвабад більше тридцяти разів. Після цього у мене склалося враження, що це місце, де зібрані всі дебіли Світу. З часом я зрозумів, що помилився і побачив дебілів Донбасу.
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17.05.2020 03:50
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Чем больше винторогих сдохнет, тем меньше их припрется в Украину
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17.05.2020 05:25 Відповісти
и не надейтесь. вирусочек их боеспособность не подорвёт. а вот дурантин может запросто.
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17.05.2020 06:26 Відповісти
Свежо предание дав верится с трудом.Кремлевским Хмырям верить,себя не Уважать...
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17.05.2020 05:48 Відповісти
Изложи, сколько, считаешь, на самом деле?
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17.05.2020 06:27 Відповісти
Ничего неожиданного. Москва - это такая себе скрепная Ломбардия, т.е. место, где сосредоточено достаточно много людей, которых вирусочек может легко добить. В целом же сравнение цифр Украины, Беларуси и кацапстана супер-пупер эффективность дурантина не показывает никак.
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17.05.2020 06:32 Відповісти
Карантин РАБссия объявила еще в ноябре в 10 областях РАБссии...,тогда и надо считать сколько их подохло...
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17.05.2020 06:52 Відповісти
RATссия
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17.05.2020 08:55 Відповісти
а из заболевших мацкалей

нет ли нашего Зеленского??
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17.05.2020 06:57 Відповісти
Он щас с Пандемией борется,не отвлекай его.Не,он просто хохол-кацапский холуй.
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17.05.2020 07:08 Відповісти
Он не столько наш, сколько не наш
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17.05.2020 10:26 Відповісти
Между нашими духовными мирами
Границы создаем и охраняем сами
И в нашей власти двери отворить
Иль под замком свой клад хранить....
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17.05.2020 06:58 Відповісти
Каждые сутки из Москвы в Ухань и обратно летало 13 самолетов,запретили полеты только в марте кажись или в апреле.Пожар на вирусной лаборатории "Вектор" под Новосибирском произошел
16 сентября,значит вирус уже гулял по РАБссии полным ходом
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17.05.2020 07:02 Відповісти
По статистике кацапов им и живется хорошо.Треть населения не имеют не газа,не водоснабжения,но они Сверхдержава с 1,5% ВВП от мирового,из них 80% это сырье.И от вируса у них 99% вылечиваются,больше чем в Германии с лучшей медициной в мире.

А 18 тыс.руб.зарплата-это уже средний класс.
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17.05.2020 07:05 Відповісти
16 по Путлерской версии
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17.05.2020 07:09 Відповісти
raske nekogda nezyli xoroso vsegda byla nicaja strana i takoj ostanitsia.Poslednyje lentiaji,nado posmotret kak oni derevniax zyvut,zaborov net,ogoroda neimejet,jesli sto to berutsia zdelajut vsio naooborot.S rozdenija takyje
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17.05.2020 08:02 Відповісти
хочу, чтобы больше русских сдохло от коронавируса!!! и мне пофиг на этику и мораль в том, что касается врага!
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17.05.2020 07:08 Відповісти
дуже погано що помирають непрацюючі пенсіонери - разарітєлі гасударства расійского.
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18.05.2020 01:53 Відповісти
Маршал Жюков обдурил РАБссию.Бабы рожают толко в Татарстане,Дагестане по 10 детей в семье
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17.05.2020 07:13 Відповісти
Это ж Рацея,значит они руцкие,как и буряты.Даунбаситы-тоже руцкими себя считают,они ж не говорят"Я ДаунБассовец".Вот их бабы и нарожают.
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17.05.2020 07:24 Відповісти
Жуков такого не говорил.
Чтоб не быть голословным ссылочку будь ласка в студию.
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17.05.2020 07:24 Відповісти
Он молча посылал кавалерию на танки и пехоту с кирпичами в атаку?
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17.05.2020 07:26 Відповісти
не молча, а матом
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17.05.2020 07:32 Відповісти
Эйзенхауэр:
«На черта вам сдался этот Потсдам? Зачем вы за него столько людей положили?»
В ответ Жуков улыбнулся и сказал:
«Ничего, русские бабы еще нарожают»
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17.05.2020 07:42 Відповісти
В мемуарах Эйзенхауэра ничего такого нет и в помине. Это утка, фейк. Погугли.
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17.05.2020 10:18 Відповісти
Погугли про Ржевско-Сычовчкую операцию, про Букринский плацдарм...

В памяти советского солдата и советских граждан Ржевский выступ, Ржевская дуга остались «ржевской мясорубкой», «прорвой».
Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди - вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель - он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова - вперёд. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Михин . «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить
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17.05.2020 15:08 Відповісти
А кто тогда первый сказал, уж не Ленин-Сталин,ссылочку в студию будь ласка ?Первый же есть, что придумал это выражение ?
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17.05.2020 13:44 Відповісти
Меньшиков сказал Петру I, за что схлопотал по морде.
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17.05.2020 15:53 Відповісти
Во как ! Я и не знал такого!Жуков кроме того что ваганами тьірил у немцев вещи(на самом дело мародерил) еще и интеллектуальную собственность деньщика Петра 1 стьірил ! АФИГеть!
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17.05.2020 17:33 Відповісти
Он был победитель, маршал Победы, а победителей не судят. Кстати победа в войне всегда достается большой кровью, кто не хочет проливать кровь того побеждают или он сидит на месте обороняясь, так может продолжаться очень долго.
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17.05.2020 17:51 Відповісти
Так его и не судили,просто забрали все без суда, а Сралин послал маршала Победы накоуй далеко, и он поехал далеко, потом пришел Хрущев и кинул ему кусок хлеба в будку,"пабедитель" же плакался и жаловался на прежнего хозяина, стало жить вроде нормально, но потом пришел миролюбивый Брежнев, а он был вегетарианцем и мясники ему были не нужны.Есть и другая версия, что виноваты простолюдины,набралось критическое кол-во таких, что считали Жюкова маршалом победы, сралину стало обидно, когда его собаку стали считать главнее хозяина, и он ее выгнал с будки
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17.05.2020 21:01 Відповісти
Придумай ещё чего нибудь, приятно читать, станешь знаменитым фантастом, бабло повалит, перестанешь быть нищим, работая на "хозяев".
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17.05.2020 22:48 Відповісти
Если бы жюков не говорил сралину что ему делать, последний не послал бы его на службу далеко от Москвы
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18.05.2020 00:10 Відповісти
Москва-пол россии-сила!
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17.05.2020 07:45 Відповісти
та гребет ето кого то? - чем больше тем лучше.
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17.05.2020 08:10 Відповісти
Не важно сколько умирают, важно как посчитают. В Беларуси в каждом городе и даже селе свежих могил за день больше, чем официально посчитанных смертей от короны по стране.
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17.05.2020 08:17 Відповісти
Беларусы тебя не читают, поэтому спокойно собираются к нам на моря.
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17.05.2020 08:25 Відповісти
Баренцево?
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17.05.2020 08:40 Відповісти
птн пнх
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17.05.2020 08:41 Відповісти
В усій Польщі померло менше ніж в Москві.
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17.05.2020 08:50 Відповісти
Мене це, по-перше, не дивує, а по-друге, не засмучує.
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17.05.2020 16:14 Відповісти
919 смертей на 18394 заражения. Конечно, как и в любой другой стране не все случаи посчитаны. Дело в том, что число выявленных заражений зависит от количества сделанных тестов. В Польше в начале эпидемии не делали много тестов в сутки.
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17.05.2020 16:06 Відповісти
Врачи в Чечне извинились за свои жалобы на нехватку масок
Врачи в Чечне https://www.instagram.com/p/CAPrsB0FY4Q/ извинились за свои жалобы на нехватку масок. Медики были плохо ознакомлены с ситуацией, сказал в эфире телеканала «Грозный» врач-уролог Гудермесской больницы Аюб Налаев.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что врачи в полном объеме обеспечены средствами защиты.
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17.05.2020 08:24 Відповісти
Брехня.
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17.05.2020 08:26 Відповісти
POHUY.
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17.05.2020 08:56 Відповісти
И это одновременно радует- все-таки много подохших на маскве, и огорчает- мало подохших на расее. Но по любому лучше чем никого!
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17.05.2020 09:14 Відповісти
Если бы все умершие были бы молодыми, призывного возраста.... Надеюсь, так оно и есть.... А эта умершая военнообязанная молодёжь общалась с десятками тысяч таких же потенциальных вояк путинской армии....С нетерпением жду резкого роста смертей на масковии...Хватило бы им крематориев....Считаю, что сейчас можно исключить из санкций против рассии, запрет на покупку кремлём мощных, вместительных крематориев в неограниченном количестве по минимальным ценам....
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17.05.2020 10:33 Відповісти
Это 0,0001 процента от населния если учесть что все в возрасте и патолгиями то это круто. На самом деле круто так коронобесием заразить остальных невминяемых.
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17.05.2020 11:19 Відповісти
мало (((
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17.05.2020 12:22 Відповісти
Никак не пойму, почему не работают скрепы. Где же скрепы, ЁВМ?
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17.05.2020 13:50 Відповісти
ну так ж кирилка сказал что иконка, с которой бегал, оказалась китайской подделкой какого то там года 60х вроде... не помню... поэтому все до сраки )))))))
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17.05.2020 22:33 Відповісти
а была бы намазюкана сруским алкоголиком... 10000% проканала бы!!! Воть так вот!!!
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17.05.2020 22:34 Відповісти
да че вы там с ними мучаетесь! подорожник в сраку и в крематорий!
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17.05.2020 22:31 Відповісти
І це при тому, що лікарям заборонено записувати ковід як причину смерті.
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18.05.2020 00:06 Відповісти
Порожньо, як на цвинтарі. А чому як, якщо красная площадь і є цвинтарь.
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18.05.2020 01:59 Відповісти
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