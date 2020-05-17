Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тыс. человек

В Москве общее количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В Москве умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество жертв заболевания в столице увеличилось с 1 432 до 1 503.

По состоянию на утро субботы, общее число заболевших COVID-19 в Москве составило 138 969, увеличившись за сутки на 3,5 тысячи новых случаев. Суточный прирост заболевших в столице РФ оказался минимальным с 1 мая. За сутки выздоровели 1 470 пациентов, всего в Москве вылечились более 26 тыс. человек.

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Всего в РФ зарегистрированы 272 043 случая коронавирусной инфекции.