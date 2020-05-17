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Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,5 тыс. человек
В Москве общее количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В Москве умер еще 71 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее количество жертв заболевания в столице увеличилось с 1 432 до 1 503.
По состоянию на утро субботы, общее число заболевших COVID-19 в Москве составило 138 969, увеличившись за сутки на 3,5 тысячи новых случаев. Суточный прирост заболевших в столице РФ оказался минимальным с 1 мая. За сутки выздоровели 1 470 пациентов, всего в Москве вылечились более 26 тыс. человек.
Всего в РФ зарегистрированы 272 043 случая коронавирусной инфекции.
Топ коментарі
+31 Welt Schmerz
показати весь коментар17.05.2020 01:53
+18 orionemc2 #371397
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+15 Ali Hasan
показати весь коментар17.05.2020 03:50
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нет ли нашего Зеленского??
Границы создаем и охраняем сами
И в нашей власти двери отворить
Иль под замком свой клад хранить....
16 сентября,значит вирус уже гулял по РАБссии полным ходом
А 18 тыс.руб.зарплата-это уже средний класс.
Чтоб не быть голословным ссылочку будь ласка в студию.
«На черта вам сдался этот Потсдам? Зачем вы за него столько людей положили?»
В ответ Жуков улыбнулся и сказал:
«Ничего, русские бабы еще нарожают»
В памяти советского солдата и советских граждан Ржевский выступ, Ржевская дуга остались «ржевской мясорубкой», «прорвой».
Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди - вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель - он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова - вперёд. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Михин . «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить
накоуйдалеко, и он поехал далеко, потом пришел Хрущев и кинул ему кусок хлеба в будку,"пабедитель" же плакался и жаловался на прежнего хозяина, стало жить вроде нормально, но потом пришел миролюбивый Брежнев, а он был вегетарианцем и мясники ему были не нужны.Есть и другая версия, что виноваты простолюдины,набралось критическое кол-во таких, что считали Жюкова маршалом победы, сралину стало обидно, когда его собаку стали считать главнее хозяина, и он ее выгнал с будки
Врачи в Чечне https://www.instagram.com/p/CAPrsB0FY4Q/ извинились за свои жалобы на нехватку масок. Медики были плохо ознакомлены с ситуацией, сказал в эфире телеканала «Грозный» врач-уролог Гудермесской больницы Аюб Налаев.
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