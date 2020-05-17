У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві співробітники кіберполіції блокували шахрайську діяльність компанії, яка заволоділа грошима громадян, імітуючи операції на міжнародних фінансових ринках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Кіберполіція встановила, що компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Також для більшого заохочення новачків надавали навчальний матеріал. Для переконливості інвесторів на вебсайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.
Шахрайська схема виглядала так: вкладники створювали акаунти на вебплатформі та поповнювали депозити. Після цього їхні гроші перераховувалися на криптогаманці компанії.
Крім цього, фігуранти розмістили два call-центри у Києві, зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати грошові кошти.
Правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісу. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, накопичувачі інформації.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.
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Це монументальний мемчик!
наливай и пей - все понятно.
Це у нас тут таке (і не лише) highly regulated, іспит складаєш, потім тебе перевіряють вздовж і впоперек, присвоюють номер, вносять в реєстр, все під compliance - кожна транзакція і кожен контакт з клієнтом.
А в Україні - роби, що хоч, пиши / кажи / обвинувачуй / вирубуй ліси / видобувай бурштин / відбирай майно / будуй, де заманеться - нічого не буде.
Піпл ведеться. Хто притомний міг нести їм свої гроші ?
босяком борщаговским когда был? - та плевать я на него хотел с горы Арарат.
шо хлопцы до сих пор и с большим успехом и делают.
Мамі вдома розказую: хочеш щось (образно) - мусиш взяти дозвіл, за дозвіл треба заплатити, потім тебе обов*язково перевірять, чи ти нічого не порушив. Інакше - штраф. І так скрізь.
А в Україні в цьому плані - анархія.
Починаючи від вигулу собак і паркування машин, як приклад.
Все написано, складено, прийнято, але не виконується, бо всім начхати.
А велике починається з малого.
осталось всего то ерунда - их выполнять, и от тут проблема...
не хочем мы, не умеем и не будем...
а потом все ети плеватели на законы прутся к избирательным урнам....
на выхлопе - вислюк.
Так, ви праві що вимоги в нас дійсно високі, але мова йде про шахрайство. Доречі мати ліцензію не гарантує що ваш фінансовий радник або хедж фонд буде чесним, достатньо згадати Берні Медофа, або меньш відому Рашиду Самжі (aka magic lady). Мене дивує що їх знайшли
Так, не гарантує. Але на те і є внутрішній контроль, який мав би вже на початку помітити порушення. Я писала з моїх реалій (про Медофа чула, але без заглиблення в деталі - тоді у фінансах не працювала, дамочка з ВС - не пам*ятаю, щоб унас про неї писали, паралельно ще одного персонажа з Мтл знайшла, Earl Jones - до 2009-го "працював").
Мене не дивує, що їх знайшли (про Медофа не буду, в американців свої процедури). Мене дивує, що вони так довго змогли протриматися. Пяснюю тим, що це було давніше. І тим, що знаходилися такі, хто просто не виконував належним чином свою роботу (а вони завжди є). У випадку з Самжі - написано, що вона використовувала свій нотарський трастовий рахунок (нотарі мусять звітувати серйозно в Chamber of Notaries, не знаю, як в ВС), а Джоунс - свій персональний в РБС і йому за стільки років не додумалися не те, що запропонувати, а вимагати відкрити бізнесовий рахунок, як належить. Пишуть, що він ніколи не був зареєстрований у жодному securities regulator. ???
З іншого боку, ідеальних систем, які б давали 100%-ву гарантію - нема. Щоразу вводяться поправки після чергового скандалу.
Так вот...
Согласно п.2.1 ПДД водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхования.
Однако, согласно ст. 16 Закона "О дорожном движении", водитель обязан иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять для проверки удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законом, - страховой полис.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования - если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
Поэтому, уважаемые водители, не уважайте полицыянтов, нарушающих Ваши гражданские права по свободному передвижению и никогда не выполняйте незаконных требований полицейских... всегда требуйте видеодоказательств, документы на приборы фиксации, которые используют эти горе-полициянты, и т.п. надо, чтобы они служили народу Украины, а не доили народ...
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
При этом он не имел право требовать полис - Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования - если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
интересно, понесет ли он наказание за нарушение Закона?
первый раз парень, попросил у него продать базу успешных продавцов,
второй раз девушка, от неё я тоже не добился, чтобы она
что нибудь продала, но по разговору думаю могла бы,
но наверное не решилась, а я был на работе и времени не было
убалтывать её,
короче накрыли далеко не организаторов,
это просто передел рынка лохотронов
евробонды на Японию гоним.."
В Киеве задержали неизвестно кого
неизвестно за что
непонятно где...
Если через неделю обратиться в полицию и задать вопрос
Как там дело неизвестно кого и за что...
Наверное сразу на дурку отправят
как совсем поЗеленевшего
Итого - кого поймали - непонятно, что там происходило - неизвестно, железо как обычно изъяли и отправили "на экспертизу" с концами.
Кто-то не заплатил Авакову, похоже.