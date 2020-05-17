У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники кіберполіції блокували шахрайську діяльність компанії, яка заволоділа грошима громадян, імітуючи операції на міжнародних фінансових ринках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила, що компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Також для більшого заохочення новачків надавали навчальний матеріал. Для переконливості інвесторів на вебсайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.

Шахрайська схема виглядала так: вкладники створювали акаунти на вебплатформі та поповнювали депозити. Після цього їхні гроші перераховувалися на криптогаманці компанії.

Крім цього, фігуранти розмістили два call-центри у Києві, зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати грошові кошти.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісу. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, накопичувачі інформації.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.