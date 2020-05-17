УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10937 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
72 035 57

У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники кіберполіції блокували шахрайську діяльність компанії, яка заволоділа грошима громадян, імітуючи операції на міжнародних фінансових ринках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кіберполіція встановила, що компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Також для більшого заохочення новачків надавали навчальний матеріал. Для переконливості інвесторів на вебсайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.

Шахрайська схема виглядала так: вкладники створювали акаунти на вебплатформі та поповнювали депозити. Після цього їхні гроші перераховувалися на криптогаманці компанії.

Крім цього, фігуранти розмістили два call-центри у Києві, зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати грошові кошти.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісу. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, накопичувачі інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22-річний український хакер викрадав гроші з рахунків іноземних банків, - МВС. ФОТО

У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція 01

У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція 02


За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Київ (19401) шахрайство (1073) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) кіберполіція (412)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
есть в Украине законы и совсем неплохие.
осталось всего то ерунда - их выполнять, и от тут проблема...
не хочем мы, не умеем и не будем...
а потом все ети плеватели на законы прутся к избирательным урнам....
на выхлопе - вислюк.
показати весь коментар
17.05.2020 05:10
+9
Логово мошенников сильно смахивает на оупен спэйс в котором зеленые реформаторы обещали разместить офис своего президента.
показати весь коментар
17.05.2020 03:24
+9
Ага. Замахнулася.
Це у нас тут таке (і не лише) highly regulated, іспит складаєш, потім тебе перевіряють вздовж і впоперек, присвоюють номер, вносять в реєстр, все під compliance - кожна транзакція і кожен контакт з клієнтом.
А в Україні - роби, що хоч, пиши / кажи / обвинувачуй / вирубуй ліси / видобувай бурштин / відбирай майно / будуй, де заманеться - нічого не буде.
Піпл ведеться. Хто притомний міг нести їм свої гроші ?
показати весь коментар
17.05.2020 04:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересное слово Мошенник.Корень-Моше,Мойша.
показати весь коментар
17.05.2020 02:15 Відповісти
Тут зустрів у мокшів таку фразу "Сінєрьільій кіряльщик" . В слові кіряльщік корінь Кірилл чи Кірей?
показати весь коментар
17.05.2020 06:40 Відповісти
У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 4959
показати весь коментар
17.05.2020 20:12 Відповісти
С годовщиной! Сегодня ровно 10 лет как бандеровский венок упал на голову проФФессора.
У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 577
показати весь коментар
17.05.2020 20:15 Відповісти
Добре пам'ятаю той день! Так довго всього кілька разів у житті сміявся.
Це монументальний мемчик!
показати весь коментар
17.05.2020 23:25 Відповісти
українською шахрай, корінь - шах.
показати весь коментар
17.05.2020 08:03 Відповісти
але десь і так теж є, бо це вони придумали фондові біржі і торгівлю незрозуміло чим де інвестори заробляють на віртуальній торгівлі віртуальними акціями при тому, що емітент з того нмає нічого і ціна коливається за нікому невідомими принципами, бо так колмусь захотілось.
показати весь коментар
17.05.2020 08:06 Відповісти
не осилил? ну ты и убогий.
наливай и пей - все понятно.
показати весь коментар
17.05.2020 10:16 Відповісти
дебільне, я це з'їв і висрав, а ти знову з'їв. і, кацприле, якщо хочеш щось сказати, то говори українською, бо ваш бидлячий тільки для матюків, а не розмовляти.
показати весь коментар
17.05.2020 15:33 Відповісти
Це вже щось нове, бо це вже ціла організація, ціль якої спрямована на крадіжки у значної кількості населення.
показати весь коментар
17.05.2020 02:28 Відповісти
таких море, то бітками пропонують торгувати, то форекс, то ще якась дурня.
показати весь коментар
17.05.2020 08:07 Відповісти
ничего нового
показати весь коментар
17.05.2020 09:23 Відповісти
...населення. Закордонного.
показати весь коментар
17.05.2020 10:08 Відповісти
Логово мошенников сильно смахивает на оупен спэйс в котором зеленые реформаторы обещали разместить офис своего президента.
показати весь коментар
17.05.2020 03:24 Відповісти
при Аликсеиче такого не было....
показати весь коментар
17.05.2020 08:03 Відповісти
Было-было
показати весь коментар
17.05.2020 09:31 Відповісти
Да, тогда не шли путём реформатора, сделавшего главную реформу - открытый офис на дороге...
показати весь коментар
17.05.2020 10:34 Відповісти
не оффис больного клована накрыли не?
показати весь коментар
17.05.2020 03:25 Відповісти
А дозвіл / реєстрація / для подібних "фірм" не потрібні ?
показати весь коментар
17.05.2020 04:15 Відповісти
Vedana, Ви про закон зараз? - де ви його бачіли в Украіні?
показати весь коментар
17.05.2020 04:23 Відповісти
Ага. Замахнулася.
Це у нас тут таке (і не лише) highly regulated, іспит складаєш, потім тебе перевіряють вздовж і впоперек, присвоюють номер, вносять в реєстр, все під compliance - кожна транзакція і кожен контакт з клієнтом.
А в Україні - роби, що хоч, пиши / кажи / обвинувачуй / вирубуй ліси / видобувай бурштин / відбирай майно / будуй, де заманеться - нічого не буде.
Піпл ведеться. Хто притомний міг нести їм свої гроші ?
показати весь коментар
17.05.2020 04:44 Відповісти
большую часть своей жизни прожил в штатах и как то уже привык оглядываться на закон....
босяком борщаговским когда был? - та плевать я на него хотел с горы Арарат.
шо хлопцы до сих пор и с большим успехом и делают.
показати весь коментар
17.05.2020 04:57 Відповісти
Я ще зовсім не більшу.
Мамі вдома розказую: хочеш щось (образно) - мусиш взяти дозвіл, за дозвіл треба заплатити, потім тебе обов*язково перевірять, чи ти нічого не порушив. Інакше - штраф. І так скрізь.
А в Україні в цьому плані - анархія.
Починаючи від вигулу собак і паркування машин, як приклад.
Все написано, складено, прийнято, але не виконується, бо всім начхати.
А велике починається з малого.
показати весь коментар
17.05.2020 05:04 Відповісти
есть в Украине законы и совсем неплохие.
осталось всего то ерунда - их выполнять, и от тут проблема...
не хочем мы, не умеем и не будем...
а потом все ети плеватели на законы прутся к избирательным урнам....
на выхлопе - вислюк.
показати весь коментар
17.05.2020 05:10 Відповісти
А на Бруклине бывал?
показати весь коментар
17.05.2020 06:58 Відповісти
не - шо не мое то не мое....
показати весь коментар
17.05.2020 07:05 Відповісти
у вас полицейська держава, вы усе чипированы...биороботы...а у нас ВОЛЯ
показати весь коментар
17.05.2020 08:05 Відповісти
ні, якщо чесно працювати, то звичайно треба, але для того треба сталеві нерви і купу грошей, щоб офіційно отримати всі реєстрації і дозволи, а шахраям нічого не треба, тільки тільки сайт і рахунок куди бабло отримувати.
показати весь коментар
17.05.2020 08:10 Відповісти
ты смешной. Ты пробовал открыть счет, чтобы на него деньги принимать? Тебя ждет сюрприз.
показати весь коментар
17.05.2020 19:26 Відповісти
це ти смішне, жодних проблем
показати весь коментар
18.05.2020 08:12 Відповісти
Доброго дня Vedana
Так, ви праві що вимоги в нас дійсно високі, але мова йде про шахрайство. Доречі мати ліцензію не гарантує що ваш фінансовий радник або хедж фонд буде чесним, достатньо згадати Берні Медофа, або меньш відому Рашиду Самжі (aka magic lady). Мене дивує що їх знайшли
показати весь коментар
17.05.2020 10:33 Відповісти
Доброго дня
Так, не гарантує. Але на те і є внутрішній контроль, який мав би вже на початку помітити порушення. Я писала з моїх реалій (про Медофа чула, але без заглиблення в деталі - тоді у фінансах не працювала, дамочка з ВС - не пам*ятаю, щоб унас про неї писали, паралельно ще одного персонажа з Мтл знайшла, Earl Jones - до 2009-го "працював").
Мене не дивує, що їх знайшли (про Медофа не буду, в американців свої процедури). Мене дивує, що вони так довго змогли протриматися. Пяснюю тим, що це було давніше. І тим, що знаходилися такі, хто просто не виконував належним чином свою роботу (а вони завжди є). У випадку з Самжі - написано, що вона використовувала свій нотарський трастовий рахунок (нотарі мусять звітувати серйозно в Chamber of Notaries, не знаю, як в ВС), а Джоунс - свій персональний в РБС і йому за стільки років не додумалися не те, що запропонувати, а вимагати відкрити бізнесовий рахунок, як належить. Пишуть, що він ніколи не був зареєстрований у жодному securities regulator. ???
З іншого боку, ідеальних систем, які б давали 100%-ву гарантію - нема. Щоразу вводяться поправки після чергового скандалу.
показати весь коментар
17.05.2020 21:45 Відповісти
Медоф був дуже крутий, бо він зміг робити свою аферу протягом кількох десятеліть, і якби не фінансова криза 2008, була йомовірність що його б не спіймали. Більш того, на нього писали декілька разів до SEC та ще кудись що його діяльність має певні ознаки шахрайства, бо неможливо мати такі вдалі інвестиції, але SEC проігнорував. Більш того, Берні якось робив промови, та сказав що зараз неможливо створити аферу через велику кількість контролю та регуляторів - він як насміхався над усіма. Так, звичайно він крімінал, але у моєму розумінні SEC теж треба було притягнути до відповідальності.
показати весь коментар
18.05.2020 09:55 Відповісти
Сорок человек персонала. И что же вы думаете, без банковской системы здесь обошлось при таком обороте? У нас еще очень много банков, чтобы государство могло их жестко контролировать, о чем здесь столько сожалений, от силы - двадцать, и лишение лицензии при малейшем нарушении. Это ж надо, народ ведется на торговлю акциями с рук.
показати весь коментар
17.05.2020 06:01 Відповісти
В Украине никогда не было рынка акций. Была прихватизация. Все скрывают свою прибыль, и вложиться в акции чтобы получать дивиденды, не возможно. В правовом плане дикое поле, вот евробляхи вроде бы есть. А в законе их нет.
показати весь коментар
17.05.2020 07:07 Відповісти
Да это тогда надо всех соросят из власти и Рады пересажать.
показати весь коментар
17.05.2020 07:25 Відповісти
соросят пересажать, а на их место путенят из Тамбова или Саратуфа пригласить...
показати весь коментар
17.05.2020 08:07 Відповісти
А толку?
показати весь коментар
17.05.2020 08:41 Відповісти
ну что скажешь... молодцы... но хочется вспомнить инспектора патрульной полиции Днепра Водопянова, который так и не смог выучить Закон "О дорожном движении", но заучил п.2.1 ПДД...

Так вот...
Согласно п.2.1 ПДД водитель должен иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис страхования.
Однако, согласно ст. 16 Закона "О дорожном движении", водитель обязан иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять для проверки удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законом, - страховой полис.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования - если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
Поэтому, уважаемые водители, не уважайте полицыянтов, нарушающих Ваши гражданские права по свободному передвижению и никогда не выполняйте незаконных требований полицейских... всегда требуйте видеодоказательств, документы на приборы фиксации, которые используют эти горе-полициянты, и т.п. надо, чтобы они служили народу Украины, а не доили народ...
показати весь коментар
17.05.2020 08:32 Відповісти
да... так этот водопянов, остановив машину и не приведя ничего в доказательство основания для остановки, просто скрылся со своим напарником, отъехав 300 метров... и все это записано на смартфон... очень хочется пожелать... просто пожелать...
показати весь коментар
17.05.2020 08:34 Відповісти
водопянов нарушил ст. 16 Закона "О дорожном движении"

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона "Об обязательном страховании" контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
При этом нарушения Правил дорожного движения должны быть подтверждены доказательствами.
При этом он не имел право требовать полис - Когда полицейский не имеет права требовать для проверки полис страхования - если водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП.
интересно, понесет ли он наказание за нарушение Закона?
показати весь коментар
17.05.2020 08:38 Відповісти
Люблю с ними поговорить, часто мне звонят))
показати весь коментар
17.05.2020 08:40 Відповісти
и если отказываешь, начитают нервничать.
показати весь коментар
17.05.2020 12:18 Відповісти
форекс клуб или что это за фирма?
показати весь коментар
17.05.2020 08:48 Відповісти
они несли полный бред. мол никакой не форекс, реальные товары. и тут понеслась - нефть, газ, пшеница, металл. но когда я услышал золото и алмазы меня пробило на ха-ха.
показати весь коментар
17.05.2020 12:22 Відповісти
Судя по офису, дела у этих напёрсточников шли неплохо.
показати весь коментар
17.05.2020 08:49 Відповісти
Общался недавно с одним психиатром, что лечил индивидуумов, которые торговали на Форексе без подключения к сети.
показати весь коментар
17.05.2020 09:08 Відповісти
мне звонили два раза, предлагали торговать деньгами,
первый раз парень, попросил у него продать базу успешных продавцов,
второй раз девушка, от неё я тоже не добился, чтобы она
что нибудь продала, но по разговору думаю могла бы,
но наверное не решилась, а я был на работе и времени не было
убалтывать её,
короче накрыли далеко не организаторов,
это просто передел рынка лохотронов
показати весь коментар
17.05.2020 09:36 Відповісти
А МВФ хіба не шахраї? Читайте «Исповедь экономического убийцы» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Confessions of an Economic Hit Man) - полубіографічна книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81 Джона Перкінса .
показати весь коментар
17.05.2020 09:50 Відповісти
"мы щас это..
евробонды на Японию гоним.."

У Києві блоковано шахрайську діяльність компанії, що імітувала операції на міжнародних фінансових ринках, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6343
показати весь коментар
17.05.2020 13:09 Відповісти
Оччень интересная статья
В Киеве задержали неизвестно кого
неизвестно за что
непонятно где...
Если через неделю обратиться в полицию и задать вопрос
Как там дело неизвестно кого и за что...
Наверное сразу на дурку отправят
как совсем поЗеленевшего
показати весь коментар
17.05.2020 17:21 Відповісти
А у них по жизні ніколи ніякої конкретики.Я взагалі не сприймаю їхні "досягнення" як ефективну правоохоронну діяльність.Імітація, бюджет освоювати ж треба.
показати весь коментар
17.05.2020 17:49 Відповісти
на вид - типичный опенспейс с вайтишниками. "Заробитки вид злочыннои дияльности сягали близько 40 тыс доларив" - это для такой конторы вообще ни о чем.
Итого - кого поймали - непонятно, что там происходило - неизвестно, железо как обычно изъяли и отправили "на экспертизу" с концами.
Кто-то не заплатил Авакову, похоже.
показати весь коментар
17.05.2020 19:37 Відповісти
 
 