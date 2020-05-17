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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться у зведенні штабу ООС.

Противник обстрілював українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки та двічі поруч з Лебединським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС. ВIДЕО

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського загарбники використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.

За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - підкреслили в прес-центрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС. ВIДЕО

обстріл (28171) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
Наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5590
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17.05.2020 08:39
+15
С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 312
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17.05.2020 08:48
+14
От тільки волонтери завтра на ліки пораненим збиратимуть.
Вірити зведенням Хомчака- себе дурити.
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17.05.2020 08:41
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Добре, якщо дійсно наші не постраждали.
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17.05.2020 08:35 Відповісти
От тільки волонтери завтра на ліки пораненим збиратимуть.
Вірити зведенням Хомчака- себе дурити.
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17.05.2020 08:41 Відповісти
Ніхто не чекає. Всі знають, що ворога потрібно нищити.
Може чув- "поховали москаля мов собаку..." ?
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17.05.2020 09:34 Відповісти
Ще одне восставшеє із деактиву ...
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17.05.2020 10:09 Відповісти
Наемники РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5590
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17.05.2020 08:39 Відповісти
А ті бібізяни знають що у вас режим припинення вогню?
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17.05.2020 08:43 Відповісти
Вчора одна мавпа отримала білет на концерт Кобзона.
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17.05.2020 08:52 Відповісти
а тем временем зебил-предатель втихаря снял санкции с mail.ru... у меня доступен
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17.05.2020 08:43 Відповісти
У меня - нет.
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17.05.2020 08:50 Відповісти
У мене заблокований. Це залежить від провайдера.
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17.05.2020 08:52 Відповісти
Так озвуч своего провайдера и пиши в СБУ заяву,если это правда.
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17.05.2020 08:54 Відповісти
С начала суток один украинский воин ранен, наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 312
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17.05.2020 08:48 Відповісти
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2345
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17.05.2020 10:13 Відповісти
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7829
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17.05.2020 08:51 Відповісти
Никто и не сомневался: зеленые уроды уничтожают все достижения.
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17.05.2020 08:59 Відповісти
Я худєю з цих новин.Наші військові не постраждали...Звучить наче не про армію,(яка повинна дать таку отвєтку,щоб у кацпні шуба заверталась),а про малолєтку/тєрпілу, в якого гопніки хотіли забрать телефон,але він втік і не постраждав.
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17.05.2020 08:52 Відповісти
Чего в инете рассказываешь,как должно быть.Ищешь ближайший военкомат и вперёд ответу давать.Кто или что мешает?
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17.05.2020 08:56 Відповісти
Ти ідіот? Людину пошлють на передок без права стріляти у відповідь через те, що в когось в дурній голові війна вже закінчилася.
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17.05.2020 09:44 Відповісти
Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана Чирича


https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ


Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ
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17.05.2020 09:02 Відповісти
А глава парламента Разумков вчера предложил СДАВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДАЛЬШЕ, вглубь страны
И этот человек ещё надеется иметь политическую карьеру в Украине!!

ЛОПАТУ В РУКИ И В ПОЛЕ- не фиг прожирать налоги украинцев !!!!
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17.05.2020 09:12 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Убей русского захватчика!
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3655
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17.05.2020 09:18 Відповісти
"Там вы спрашивали: "Делается ли что-то в Донецке ?"
Делается, конечно же. Баннеры меняют, чтобы прикрыть разруху."
Стесняюсь спросить, а для кого вывешен банер с логотипом "Спартак- Москва ?" Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8617 Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 51
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17.05.2020 09:23 Відповісти
Неделю назад там висел баннер с каким-то бойцовским клубом.
Шо прислали с Орды то и повесили.

Такую же «реконструкцию» они хотят сделать с ДМ Юность.
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17.05.2020 09:41 Відповісти
''Нада просто отвести ураинские войска по всій линии разгранечения'' Віце препіздент Розумков.
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17.05.2020 09:30 Відповісти
Какая, не побоюсь этого слова, охерительная история.
Похоже, пятницу марочки отметили с пользой для души и тела ......

Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2348

Я так понимаю, речь об этой даме !

Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3325
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17.05.2020 09:36 Відповісти
"Мечты, мечты... Как сладки ваши грёзы...". То кацапи свої власні мрії у життя хочуть втілить, та підходящого випадку нема... Он, "неистовый монах", протієрей Всеволод Чаплін, теж таким страждав - Нєвзоров написав, що він і Аарон Шмайєр, автор "еротичної фантастики" - одна і та сама особа...
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17.05.2020 12:53 Відповісти
найскорішого одужання всім і кожному пораненому нашому Герою...
Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7390

..
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17.05.2020 09:48 Відповісти
это прифронтовая... раньше была районная..
так что для районной... по нашим меркам - шикарно ! ))))
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17.05.2020 10:44 Відповісти
"Россия будет первой страной мира, которую съела Моль"
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17.05.2020 09:49 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам!!!!
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17.05.2020 12:50 Відповісти
Зачем лезть под обстрелы, ну убьют они какого-то сепара, но тут же получают ответку.
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17.05.2020 14:44 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!
Смерть рашистским оккупантам!!!
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17.05.2020 16:25 Відповісти
 
 