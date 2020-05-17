Від початку доби одного українського воїна поранено, найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-терористичних військ шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться у зведенні штабу ООС.
Противник обстрілював українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки та двічі поруч з Лебединським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського загарбники використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.
За даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.
"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - підкреслили в прес-центрі.
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Вірити зведенням Хомчака- себе дурити.
Може чув- "поховали москаля мов собаку..." ?
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/16/rostovskiy-sud-ne-nashel-osnovaniy-dlya-otkaza-v-ekstradicii-gorana-chiricha?fbclid=IwAR1g4I1kJe4GgnE6UL8E3W674GeFaext2W_PCDQbSEzdjtvVZ7tN_9FQSGQ
И этот человек ещё надеется иметь политическую карьеру в Украине!!
ЛОПАТУ В РУКИ И В ПОЛЕ- не фиг прожирать налоги украинцев !!!!
Убей русского захватчика!
Делается, конечно же. Баннеры меняют, чтобы прикрыть разруху."
Стесняюсь спросить, а для кого вывешен банер с логотипом "Спартак- Москва ?"
Шо прислали с Орды то и повесили.
Такую же «реконструкцию» они хотят сделать с ДМ Юность.
Похоже, пятницу марочки отметили с пользой для души и тела ......
Я так понимаю, речь об этой даме !
..
так что для районной... по нашим меркам - шикарно ! ))))
Смерть рашистским оккупантам!!!