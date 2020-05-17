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У світі - понад 4,7 млн заражених коронавірусом COVID-19, одужали 1,8 млн осіб
Станом на ранок неділі, 17 травня, в світі зареєстровано 4 721 851 випадок зараження коронавірусом COVID-19, в тому числі 313 260 летальних, 1 812 164 особи одужали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Worldometer.
За добу було зареєстровано 5223 нові випадки коронавірусу і 364 смерті.
Зазначається, що 44 829 осіб або 2% хворих перебувають в серйозному або критичному стані.
Найбільше хворих у США - 1 507 773 особи, 90 113 інфікованих померли, одужали 339 232 особи.
В Іспанії та Росії зареєстровано 276 505 і 272 043 випадки захворювання коронавірусною хворобою відповідно.
Найбільша кількість нових випадків інфікування коронавірусом за добу зафіксована в Мексиці - 2 112 (всього 47 144).
Топ коментарі
+3 Полиграф Полиграхович-007
показати весь коментар17.05.2020 09:29
+3 Alex 999 #470283
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+3 Кирилл Лещенко
показати весь коментар17.05.2020 09:46
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откуда следует?
Изменение произошло после того, https://www.foxnews.com/health/colorado-sees-first-coronavirus-outbreaks-connected-to-childcare-centers как Департамент здравоохранения штата Колорадо признал, что число погибших от COVID-19 подсчитывало тех, кто дал положительный результат на коронавирус, но умер от других причин.
В настоящее время департамент сообщает, что 1150 погибших имели COVID-19, но только 878 из этих смертей были «из-за» COVID-19.
...А сколько умерших так и останутся в статистике?
(во всем мире)
- Всего заражений 4 736 104
- Смертельные случаи 313 498 ( 6,6%)
- Выздоровевшие 1 818 949 (38,4%)
- Сейчас болеют 2 603 657 (55,0%)
- из них серьезные и критические случаи 44 837
Бутусова нужно разобраться с такими "авторами"