У світі - понад 4,7 млн заражених коронавірусом COVID-19, одужали 1,8 млн осіб

Станом на ранок неділі, 17 травня, в світі зареєстровано 4 721 851 випадок зараження коронавірусом COVID-19, в тому числі 313 260 летальних, 1 812 164 особи одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Worldometer.

За добу було зареєстровано 5223 нові випадки коронавірусу і 364 смерті.

Зазначається, що 44 829 осіб або 2% хворих перебувають в серйозному або критичному стані.

Найбільше хворих у США - 1 507 773 особи, 90 113 інфікованих померли, одужали 339 232 особи.

В Іспанії та Росії зареєстровано 276 505 і 272 043 випадки захворювання коронавірусною хворобою відповідно.

Найбільша кількість нових випадків інфікування коронавірусом за добу зафіксована в Мексиці - 2 112 (всього 47 144).

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