За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ

Протягом останньої доби в Україні було підтверджено 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що на 95 заражень менше, ніж учора. Загальна кількість випадків від початку пандемії становить 18 291.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що 4906 пацієнтів уже одужали і 514 - померли від ускладнень.

За останню добу зафіксували 433 нові випадки інфікування, 21 людина померла. При цьому 210 пацієнтів побороли хворобу.

Найбільше інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (2694) і Києві (2280 випадків).

За добу більше нових випадків COVID-19 зафіксували в Києві - 59, у Київській області - 54, Львівській - 50 і Чернівецькій - 47. Жодного нового випадку не підтвердили в Херсонській і Луганській областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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