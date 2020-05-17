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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ

Протягом останньої доби в Україні було підтверджено 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що на 95 заражень менше, ніж учора. Загальна кількість випадків від початку пандемії становить 18 291.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Центр громадського здоров'я.

Зазначається, що 4906 пацієнтів уже одужали і 514 - померли від ускладнень.

За останню добу зафіксували 433 нові випадки інфікування, 21 людина померла. При цьому 210 пацієнтів побороли хворобу.

Найбільше інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (2694) і Києві (2280 випадків).

За добу більше нових випадків COVID-19 зафіксували в Києві - 59, у Київській області - 54, Львівській - 50 і Чернівецькій - 47. Жодного нового випадку не підтвердили в Херсонській і Луганській областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі - понад 4,7 млн заражених коронавірусом COVID-19, одужали 1,8 млн осіб

За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ 01
За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хворих на COVID-19 серед народних депутатів зараз немає, - Разумков

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
😀😀😀

Третий день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего баба оказалась.
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17.05.2020 09:57
+4
Случай ковид 19 это что акт или залет. Перестаньте говорить как с придурками на птичьем языке. человек с антилами он кто больной, инфицированый, переболевший или здоровый? Где вирусологи кто ответит за эту пропоганду карантина?
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17.05.2020 09:43
+4
Как она к нему попала, у него все входы притрушены барьерным веществом белого цвета.
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17.05.2020 10:02
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В целом как и вчера, если исключить вспышку в интернате.
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17.05.2020 09:38 Відповісти
В Украине интернатов сотни и они или чиновники все что в ни происходит скрывают пока есть возможность.Вон почему-то о вспышке ковида в Перечинской школе-интернате Зак.обл все молчат и стараются скрыть при том что там свыше 80 сирот а заболевших уже более 20-ти.
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17.05.2020 09:49 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1261882629802135553?s=20 Суммарное сокращение инфекционного (специализированного) коечного фонда на 10,6% за период с 1 по 15 мая прежде всего показывает , что суммарный прирост заболевших превышает количество выздоровевших и умерших. И это значит, что пика эпидемии не наступило
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17.05.2020 10:10 Відповісти
Твитер не официальный источник. Кроме того никто не отменял госпитализацию и от других циркулирующих инфекций.
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17.05.2020 11:50 Відповісти
Так и Укрпочта пособила. ( Вчера новость была ).
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17.05.2020 10:58 Відповісти
Случай ковид 19 это что акт или залет. Перестаньте говорить как с придурками на птичьем языке. человек с антилами он кто больной, инфицированый, переболевший или здоровый? Где вирусологи кто ответит за эту пропоганду карантина?
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17.05.2020 09:43 Відповісти
Человек с антителами - переболевший.
Для этого вируса организм начинает вырабатывать антитела от 4-до до 21-го дня после инфицирования. Зависит от иммунитета.
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17.05.2020 09:51 Відповісти
Или болеющий в настоящее время. Но должны быть симптомы.
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17.05.2020 09:55 Відповісти
Если титр антител высокий - значит болен сейчас (тест ПЦР положительный).
Если титр антинел средний - значит переболевший (тест ПЦР положительный)

Если титр антинел низкий - значит, либо переболевший давно (в данном случае с ковид19 маловероятно), либо в инкубационном периоде (тест ПЦР положительный), либо имел контакты с мертвым вирусом из уличной, офисной или домашней пыли (тест ПЦР отрицательный).
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17.05.2020 10:08 Відповісти
Значит невидимый суслик по имени титр определяет статус зараженого а не самочуствие людини. Далеко пойдем если тесты в руках политшаманов будут за нас решать.Доверять можно только себе и то раз в пол года. Все проверяется пока не возникнет доверие.
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17.05.2020 10:33 Відповісти
Инкубационный период ковид-19 в среднем 5-6 дней, а иногда 2 недели. Это когда человек заражен и уже заразен, а симптомов никаких. Титр ннтител начинает расти только в конце этогого периода. А вот ПЦР тест положительный через несколько часов от заражения.
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17.05.2020 10:44 Відповісти
Так и пишите что столько то кандидатов и столько депутатов а то смешали подозреваемых и рреступников и рассуждают об опсности.Мухи отдельно котлеты отдельно и нечего манипулировать заболевшими. Оказывется у нас нет статистики больных.Интересно девки пляшут.Или это ляшко так распорядился.
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17.05.2020 11:03 Відповісти
С разбором потоков сознания это не ко мне.
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17.05.2020 22:04 Відповісти
опять ерунду пишете.
ПЦР срабатывает не раньше чем на 4ый день заражения.
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17.05.2020 18:02 Відповісти
Что мешает ей сработать раньше? ПЦР срабатывает от 1-2 молекул РНК вируса в мазке.
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17.05.2020 22:28 Відповісти
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17.05.2020 22:30 Відповісти
https://bigkyiv.com.ua/ptsr-i-ekspress-test-na-koronaviruc-v-chem-otlichie/ (ПЦР)-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. Результат определяют по наличию ДНК или РНК коронавируса, поэтому вирус выявляется уже со дня заражения. Проводят такой тест в специализированной лаборатории, где есть обученный персонал. Результат готов через 5 часов, но для доставки материала в лабораторию может понадобиться еще несколько часов. Точность у ПЦР намного выше - около 99%. Подтверждать результат другим тестом нет необходимости.

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17.05.2020 23:50 Відповісти
ссылочку на этот бред изобразите))
Могу с уверенностью в 100% сказать, что никакого отношения к практической медицине вы не имеете, ибо такую ахинею может нести только далекий от нее человек.
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18.05.2020 21:41 Відповісти
Наведите курсор на текст и кликните.
Про ахинею - єто Ваше голословное утверждение.
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18.05.2020 22:04 Відповісти
о да, https://bigkyiv.com.ua/ За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8513 bigkyiv это прям ланцет c IF 59 ))

товарищ, проходите мимо.
Это политический форум, медицина - ну не ваше.
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18.05.2020 22:32 Відповісти
Товарищ, а у Вас вообще нет никакой ссылки, подтверждающей утверждение "ПЦР срабатывает не раньше чем на 4ый день заражения."
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18.05.2020 23:06 Відповісти
я обычно по понедельникам не подаю, но сегодня сделаю исключение
https://www.google.com/search?q=To+KK%2C+Tsang+OT%2C+*****+WS%2C+Tam+AR%2C+Wu+TC%2C+Lung+DC%2C+***+CC%2C+Cai+JP%2C+Chan+JM%2C+Chik+TS%2C++372++Lau+DP%2C+Choi+CY%2C+Chen+LL%2C+Chan+WM%2C+Chan+KH%2C+Ip+JD%2C+Ng+AC%2C+Poon+RW%2C+Luo+CT%2C+Cheng+VC%2C++373++Chan+JF%2C+Hung+IF%2C+Chen+Z%2C+Chen+H%2C+Yuen+KY.+2020.+Temporal+profiles+of+vira&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZt5b0oL7pAhVozqYKHYuGAHMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fpdfs%2Fjournals%2Flaninf%2FPIIS1473-3099(20)30196-1.pdf&usg=AOvVaw3y4zzieoV0O6_hsEF1VdTx

тут все, что вы пытались изобразить, но у вас не получилось, и IgG и М,и вирусная нагрузка, и сколько должно быть молекул вируса (1-2? ), и графики (от момента появления СИМПТОМОВ).
Удачи!
Но после этого 1 только просьба - дальше пишите лучше про политику.
Вы кажется, в бухгалтерии числитесь? (с)
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19.05.2020 00:22 Відповісти
Ненадувайте так щеки - лопнете. Где в указанной Вами ссылке подтверждено Ваше "ПЦР срабатывает не раньше чем на 4ый день заражения."?
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19.05.2020 07:18 Відповісти
По Вашей ссылке
1. Использовалась количественное определение вирусной РНК. Обычные ПЦР тесты этим не заморачиваются - они качественные.
2. В статье нет графиков, где отражен период до появления симптомов. А для эффективной борьбы с эпидемией вадна диагностика именно в этот период. ПЦР позволяет это сделать, а серологический анализ - нет.
3. Амплификатор размножает РНК (в данном случае, синтезированную обратной транскрибцией ДНК, начиная от одной молекулы). Но при отборе образцов, их консервации и хранении возможны потери. Поэтому для качественных диагностических тестов берутся пробы с приличным запасом.
ПС. Вы зря так переживали. Вы снизошли с трона чтобы "подать" уже во вторник.
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19.05.2020 07:41 Відповісти
вы безнадежны, даже как для парамедика.
В статье вирус появлялся в среднем через день после появления СИМПТОМОВ (график 2),
а ПЦР срабатывает не ранее чем за сутки-двое ДО появления симптомов (стр. 6 и 10).
Учитывая, что средний инк. период оставляет 5 дней, путем несложных матем. вычислений вы получите целесообразность проводить ПЦР - и это 4ый день.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI бред про 1-2 молекулы через несколько часов заражения я не комментирую.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI Дискуссия окончена.
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19.05.2020 23:47 Відповісти
Не надувайте щеки - лопнете
https://books.google.com.ua/books?id=x2waBAAAQBAJ&pg=PA673&lpg=PA673&dq=%D0%BF%D1%86%D1%80+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+++%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&source=bl&ots=qofbGwKSPr&sig=ACfU3U2E92uIwM-vU1TO-urqDyM9gQLYfg&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjA_LuC_cHpAhWsxMQBHQpmAuIQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=%D0%BF%D1%86%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%20%20%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&f=false по поводу чувствительности от одной молекулы

https://books.google.com.ua/books?id=kaR0gAoAEA0C&pg=PA522&lpg=PA522&dq=%D0%BF%D1%86%D1%80+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+++%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&source=bl&ots=2VWObYFptk&sig=ACfU3U3YcC9mVyJSiG8dTboPcHAZGcvH4g&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjA_LuC_cHpAhWsxMQBHQpmAuIQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%BF%D1%86%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%20%20%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&f=false вот еще

На фигуре 2 время отсчитывается от начала симптомов, те инкубационный период не охвачен. А в методах четко указано " Serial viral load was ascertained by reverse transcriptase quantitative PCR (RT-qPCR). " Это количественный анализ, а не качественный. У количественного задача определить конц. в опр диапазоне, то, что ниже его он не видит. А у качественного - обнаружить как можно меньшее кол-во искомого в-ва.
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20.05.2020 11:13 Відповісти
Обратите внимание, что вторая ссылка https://books.google.com.ua/books?id=kaR0gAoAEA0C&pg=PA522&lpg=PA522&dq=%D0%BF%D1%86%D1%80+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+++%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&source=bl&ots=2VWObYFptk&sig=ACfU3U3YcC9mVyJSiG8dTboPcHAZGcvH4g&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjA_LuC_cHpAhWsxMQBHQpmAuIQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%BF%D1%86%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%20%20%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&f=false Вот эта ссылка - Руководство по лабораторным методам диагностики: для врачей и фельдшеров . Вы, оказывается, до уровня фельдшера не дотягиваете... А как Вы тут щеки надували... Не стыдно?
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20.05.2020 11:20 Відповісти
вы больны?? я эту ссылку вообще не слал. перечитайте мои посты выше.
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20.05.2020 17:11 Відповісти
Вы больны? Эту ссылку я слал Вам постом выше.
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20.05.2020 17:12 Відповісти
https://books.google.com.ua/books?id=7arFDelXsmEC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=PCR+test+%22single+molecule%22&source=bl&ots=6eyvvt421z&sig=ACfU3U3qyu9Ygpo7IWSO_s67GEoVmxngwg&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiq8_vv08LpAhVItIsKHYpxBRc4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=PCR%20test%20%22single%20molecule%22&f=false Вот Вам еще ссылочка

Книга "PCR Cloning Protocols"
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Немнного попросвещаем Вас из Вики (дорастете до фельдшера - в Вас могорыч)
When Mullis developed the PCR in 1983, he was working in https://en.wikipedia.org/wiki/Emeryville,_California Emeryville , California for https://en.wikipedia.org/wiki/Cetus_Corporation Cetus Corporation , one of the first https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology biotechnology companies, where he was responsible for synthesizing short chains of DNA. Mullis has written that he first conceived the idea for PCR while cruising along the https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_Route_1 Pacific Coast Highway one night in his car.https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction#cite_note-Mullis-74 [74] He was playing in his mind with a new way of analyzing changes (mutations) in DNA when he realized that he had instead invented a method of amplifying any DNA region through repeated cycles of duplication driven by DNA polymerase. In https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_American Scientific American , Mullis summarized the procedure: "Beginning with a single molecule of the genetic material DNA, the PCR can generate 100 billion similar molecules in an afternoon. The reaction is easy to execute. It requires no more than a test tube, a few simple reagents, and a source of heat."https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction#cite_note-75 [75] DNA fingerprinting was first used for https://en.wikipedia.org/wiki/Paternity_testing paternity testing in 1988.https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction#cite_note-76 [76]
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20.05.2020 17:37 Відповісти
Вот объявление одной из лабораторий в Киеве. Можете пообщаться с их фельдшерами. Тольконе надувайте щеки, как при общении здесь, а то засмеют.
https://www.corona24.news/c/2020/04/08/in-what-private-clinics-in-kiev-and-how-much-is-the-test-for-covid-19-available.html Polymerase Chain Reaction (PCR) on coronavirus is done on the basis of a smear from the nasal mucosa. The result is determined by the presence of DNA or RNA of the coronavirus, so the virus is detected already from the day of infection. Such a test is carried out in a specialized laboratory where there are trained personnel. The result is ready in 5 hours, but it may take a few more hours to deliver the material to the laboratory. The accuracy of the PCR test for coronavirus is about 99%.
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20.05.2020 20:48 Відповісти
я вижу, вас разорвало не по-детски.
Я вам шлю уровень Ланцета и гайдалайнов, а вы мне шлете пособия для фельдшеров и бульварные объявления "рога и копыта" из Киева. Так кто из нас санитар? Ну-ну....
Юноша, попуститесь и расслабьтесь. Мужчины должны уметь признавать свои ошибки.
И по поводу ПЦР, я понимаю, что вы с ним не работаете, и мне лень с вами дальше общаться,
Но вы хоть дифференцируйте, для чего вы его используете ПЦР, для создания миллиона копий из 1 молекулы для посл. секвенирования, или для определения вир. нагрузки, для которой тест системы (неважно, для ВПЧ, ВГ или ковид) срабатывают от наличия 10/2-10/3 вируса в мл (в Диле - 10 /4).
Кстати, опускаясь на ваш уровень даю вам идею: берете больного с 1 молекулой коронавируса, выпускаете из него 2 литра крови, чтобы ее найти, а потом амплифицируете (согласно присланной вами ссылке). Можете подать статью в Ланцет, а я поржу. Кстати, какой у вас h-индекс?

Не пишите мне больше.
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20.05.2020 22:43 Відповісти
Вы снова надуваете щеки даже изрядно обделавшись.
Я Вам дал ссылки на опубликованные руководства для фельдщеров и врачей, на лабораторные протоколы и на описание работы конкретной лаборатории в Киеве. Если врач или фельдшер в конкретной лаборатории будет делать так, как написано в Ланцете, но противоречит руководству для врачей и фельдшеров, то он, как минимум вылетит с работы, а может и присесть.
Для публикации в Ланцете достаточно, чтобы она имела научную ценность, будь это исследование хоть на зеленых макаках. А для практических ПЦР систем надо быть лучше конкурентов. Только в Южной Корее сейчас более двадцати фирм выпускают ПЦР системы на коронавирус. Если кто-то из них создал лучшую и подал статью в Ланцет, то она выйдет через год-два. Но не факт, что они это делали.
Отака херня, малята (с).
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21.05.2020 07:24 Відповісти
Вы, когда моете руки, отмываете ее только от "видимых сусликов"?
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17.05.2020 10:50 Відповісти
Я сусликов чуствую которые мне мешают остальных,я на завтрак сьедаю.
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17.05.2020 11:06 Відповісти
И как Вы чувствуете синегнойную палочку или золотистый стафилококк?
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17.05.2020 22:30 Відповісти
Также как Бабу-Ягу и Чахлика-Невмирущего.
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18.05.2020 05:54 Відповісти
- Пациент скорее жив, чем мертв… Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино. - Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив.
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17.05.2020 11:00 Відповісти
Корейцы уже сказали, шо неактивные вирусы сохраняются в организме еще в течении пары месяцев, ПЦР пофигу - РНК это живого вируса или "дохлого". К тому же ПЦР - не бинарный тест, без клиники и других исследований не может служить для постановки диагноза. А чем занимаются у нас?
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17.05.2020 12:00 Відповісти
антитела есть разные IgM и IgG
не вводите людей в заблуждение.
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17.05.2020 18:00 Відповісти
Изложение всего курса иммуноглогии на цензоре не входит в мои планы. Я где-то отрицал существование этих классов антител? Давайте ссылку.
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17.05.2020 22:34 Відповісти
Если титр антител высокий - значит болен сейчас (тест ПЦР положительный).
Если титр антинел средний - значит переболевший (тест ПЦР положительный)

Если титр антинел низкий - значит, либо переболевший давно (в данном случае с ковид19 маловероятно), либо в инкубационном периоде (тест ПЦР положительный), либо имел контакты с мертвым вирусом из уличной, офисной или домашней пыли (тест ПЦР отрицательный).

извините, вот это все написанное- чушь, ибо не указано, какие именно антитела имеются в виду.

вступать с вами в спор - не собираюсь, жаль своего времени. Также как и ответ на вопрос, почему ПЦР срабатывает на 3-4 день заражения. Потому что.
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17.05.2020 22:41 Відповісти
Где тут отрицание деления антител на классы? Я отвечаю людям упрощенно, ибо лезть в дебри не считаю в данном случае целесообразным. Вы же не описали, например, наличие вариабельных и константных участков легких и тяжелых цепей антител, потому что здесь это просто не нужно. Почему тогда я должен вместо краткого ответа писать целый раздел учебника?
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17.05.2020 23:38 Відповісти
Если человек верит в бога и не верит в карантин и прививки, кто он?
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17.05.2020 09:52 Відповісти
А если наоборот?
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17.05.2020 09:56 Відповісти
если человек верит в бога и не верит в карантин и прививки, а верит клоуну с 95 квартала, то он ДОЛБО@Б
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17.05.2020 09:59 Відповісти
А клоун верит в карантин.
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17.05.2020 10:00 Відповісти
А если верит в Бога и не верит в карантин и прививки, и не верит клоуну с 95 квартала, и не верит пропаганде из телевизора то кто он в таком случае ?
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17.05.2020 11:02 Відповісти
Якщо людина вірить у Бога, то автоматично вірить і у карантин та щеплення, бо все від Бога...і карантин із щепленням також.
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17.05.2020 09:57 Відповісти
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17.05.2020 09:58 Відповісти
Верующий человек не думает автоматично, потому что в мире действуют духи злобы поднебесной, и пропаганда 1+1, прививки и карантин в том виде, как он состряпан у нас , для наживы одних и разорения других - то не от Бога а от лукавого. Верующий человек различает добро и зло.
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17.05.2020 11:13 Відповісти
Віруюча людина любить ворогів і підставляє другу щоку.
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18.05.2020 08:53 Відповісти
А прививки от чего - это важно.
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17.05.2020 09:59 Відповісти
Да хотя-бы ,,прививка,,как обязательное таврование,посмотрите на пятнышко от ,,прививки,, на левом плече.Ни у одного человека который родился НЕ в СССР такого пятнышка не увидишь или что за бугром прививки не делают?
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17.05.2020 10:07 Відповісти
У меня - еле заметное, плохо сработала, ревакцинировали позже. Ну в такие я немного верю. А в возможную - от короны - нет.
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17.05.2020 10:10 Відповісти
Еле заметное но есть тавро как и у меня,но почему-то ни в одного иностранца нету такого даже елезаметного пятнышка.Нас просто тавровали как животных.
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17.05.2020 10:21 Відповісти
Вообще-то это прививка от натуральной оспы, которую в СССР делали обязательно, и не только в нем, а и в остальном цивилизованном мире, пока в восемьдесят каком-то году не было объявлено о полной победе над ней
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17.05.2020 14:07 Відповісти
Возможно,но только у народившегося в совке почему-то знак на левой руке.И это отлечительная черта раба СССР.
Что больше нигде в мире не делали прививки от оспы?
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17.05.2020 15:45 Відповісти
А ты пересмотрел всех иностранцев?
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17.05.2020 20:37 Відповісти
Монах УПЦ МП, лечащий "обычный грипп" почему-то в Александровской больнице.
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17.05.2020 10:10 Відповісти
А де у них там Бог, в МП?
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17.05.2020 10:14 Відповісти
Я в сатанистских верованиях не разбираюсь.
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17.05.2020 10:27 Відповісти
Идийот
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17.05.2020 09:55 Відповісти
😀😀😀

Третий день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего баба оказалась.
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17.05.2020 09:57 Відповісти
Дедушка рассказывает детям сказку:
- детишки сейчас расскажу вам про добрую, красивую, трудолюбивую, бескорыстную и умную девочку.
Вовочка: - дедушка, но ведь таких не бывает!
Дедушка: - Вовочка, но так ведь это же сказка!
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17.05.2020 11:01 Відповісти
Третий день карантина. Пошёл дождь. Жена с тоской смотрит в окно. Ладно, впущу её в дом.
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17.05.2020 11:52 Відповісти
Говорят, саак заболел на корону... Тупоголовому больше нечем пиариться?
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17.05.2020 09:58 Відповісти
Как она к нему попала, у него все входы притрушены барьерным веществом белого цвета.
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17.05.2020 10:02 Відповісти
Меня больше всего забавляют взбодрённые чахлики невмирущи типа Гаргантюа ,утверждающие ,Что носить намордники -бред!
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17.05.2020 10:32 Відповісти
они не только забавляют, они ещё и гадят, особенно на цензоре
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17.05.2020 10:49 Відповісти
Гадят, от страха, только зараженные вирусобесием запуганные лохи.
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17.05.2020 11:45 Відповісти
Нда.....
Если считать украинцев 30 млн, то 70% будет 21 миллион. При заболеваемости 500 чел/день до конца эпидемии остаётся 42000 дней или 110 лет...
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17.05.2020 11:05 Відповісти
Да, при такой модели (а она близка к реалиям) так и будет. При такой модели заболеют в конце концов все, а спад начнётся тогда, когда последние 500 человек начнут выздоравливать.
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17.05.2020 12:12 Відповісти
То есть карантин не помог сдержать распространение вируса, по вашему? Глядя сколько дятлов повылезало на улицу, без средств защиты, убеждая себя в теориях заговора рептилоидов, геометрическая прогрессия заражения не за горами.
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17.05.2020 13:58 Відповісти
Вы и сами ответили. Похоже на то, карантин всё-таки сдерживает эпидемию в рамках линейного (примерно), а не геометрического роста. А дальше есть надежда, что вакцина пресечёт этот рост.
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17.05.2020 15:41 Відповісти
Не важно, даже если вакцину создать не смогут и нам всем суждено переболеть. Карантин -- мера, позволяющая медикам справляться с потоком нуждающихся в госпитализации. Даже если это спасет хотя бы одну жизнь, считаю оно того стоит.
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17.05.2020 15:45 Відповісти
Длительный карантин кого-то спасёт, а кого-то лишит средств к существованию и, как следствие, может даже погубить.
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17.05.2020 16:52 Відповісти
Тоже верно. По этому нужен компромисс, облегченные меры сдерживания, средства защиты, дистанция, а не тупо шариться без масок у подъезда, как будто и не было ничего.
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17.05.2020 16:58 Відповісти
Что-то новости о вновь заболевших совсем не сходятся с тем графиком, который здесь же на Цензоре висит вверху в правой колонке!!! Чему верить?
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17.05.2020 11:10 Відповісти
у нас графіки живуть своїм окремим життям
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17.05.2020 11:41 Відповісти
А создают эти графики заинтересованные конторы.
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17.05.2020 11:47 Відповісти
Ага, точно, сидят на диване и строчат целыми днями.
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17.05.2020 14:13 Відповісти
Давно раздражает даже не то, что данные графика, что справа, какие-то особенные, а то, что Цензор приводит противоречивые данные - в новостях одни, на графике другие. Верьте тем, что ежедневно в новостях Цензора, во всяком случае на разных телеканалах приводятся эти же данные.
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17.05.2020 12:02 Відповісти
В чём эффективность карантина, когда каждый день рост заболевания стабильно в среднем на полтысячи? Можно лишь полагать, что если бы не карантин, то было бы намного больше. Одним карантином заразу не остановить.
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17.05.2020 12:54 Відповісти
Після стабілізації нашої епідемії на рівні близько півтисячі нових випадків на добу, Україна послабила і без того не надто жорсткий карантин і вже завтра-післязавтра може наздогнати виснажену тривалим карантинном епідемію польську, яка з останніх сил намагається стабілізуватися, зачепмвшись за шахтарські регіолни...

За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6769
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17.05.2020 21:38 Відповісти
Вот чего то не верится в цифры. 10% от выздоровевших, как то, выглядят неестественно подогнанными.
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17.05.2020 22:13 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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17.05.2020 22:45 Відповісти
Раніше помилки лікарів списували на рак, а тепер будуть на ковід.
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18.05.2020 08:59 Відповісти
 
 