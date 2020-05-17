За добу в Україні підтверджено 433 нові випадки COVID-19, 21 людина померла, 210 одужали, - ЦГЗ
Протягом останньої доби в Україні було підтверджено 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що на 95 заражень менше, ніж учора. Загальна кількість випадків від початку пандемії становить 18 291.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Центр громадського здоров'я.
Зазначається, що 4906 пацієнтів уже одужали і 514 - померли від ускладнень.
За останню добу зафіксували 433 нові випадки інфікування, 21 людина померла. При цьому 210 пацієнтів побороли хворобу.
Найбільше інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (2694) і Києві (2280 випадків).
За добу більше нових випадків COVID-19 зафіксували в Києві - 59, у Київській області - 54, Львівській - 50 і Чернівецькій - 47. Жодного нового випадку не підтвердили в Херсонській і Луганській областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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Для этого вируса организм начинает вырабатывать антитела от 4-до до 21-го дня после инфицирования. Зависит от иммунитета.
Если титр антинел средний - значит переболевший (тест ПЦР положительный)
Если титр антинел низкий - значит, либо переболевший давно (в данном случае с ковид19 маловероятно), либо в инкубационном периоде (тест ПЦР положительный), либо имел контакты с мертвым вирусом из уличной, офисной или домашней пыли (тест ПЦР отрицательный).
ПЦР срабатывает не раньше чем на 4ый день заражения.
Могу с уверенностью в 100% сказать, что никакого отношения к практической медицине вы не имеете, ибо такую ахинею может нести только далекий от нее человек.
Про ахинею - єто Ваше голословное утверждение.
товарищ, проходите мимо.
Это политический форум, медицина - ну не ваше.
https://www.google.com/search?q=To+KK%2C+Tsang+OT%2C+*****+WS%2C+Tam+AR%2C+Wu+TC%2C+Lung+DC%2C+***+CC%2C+Cai+JP%2C+Chan+JM%2C+Chik+TS%2C++372++Lau+DP%2C+Choi+CY%2C+Chen+LL%2C+Chan+WM%2C+Chan+KH%2C+Ip+JD%2C+Ng+AC%2C+Poon+RW%2C+Luo+CT%2C+Cheng+VC%2C++373++Chan+JF%2C+Hung+IF%2C+Chen+Z%2C+Chen+H%2C+Yuen+KY.+2020.+Temporal+profiles+of+vira&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZt5b0oL7pAhVozqYKHYuGAHMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fpdfs%2Fjournals%2Flaninf%2FPIIS1473-3099(20)30196-1.pdf&usg=AOvVaw3y4zzieoV0O6_hsEF1VdTx
тут все, что вы пытались изобразить, но у вас не получилось, и IgG и М,и вирусная нагрузка, и сколько должно быть молекул вируса (1-2? ), и графики (от момента появления СИМПТОМОВ).
Удачи!
Но после этого 1 только просьба - дальше пишите лучше про политику.
Вы кажется, в бухгалтерии числитесь? (с)
1. Использовалась количественное определение вирусной РНК. Обычные ПЦР тесты этим не заморачиваются - они качественные.
2. В статье нет графиков, где отражен период до появления симптомов. А для эффективной борьбы с эпидемией вадна диагностика именно в этот период. ПЦР позволяет это сделать, а серологический анализ - нет.
3. Амплификатор размножает РНК (в данном случае, синтезированную обратной транскрибцией ДНК, начиная от одной молекулы). Но при отборе образцов, их консервации и хранении возможны потери. Поэтому для качественных диагностических тестов берутся пробы с приличным запасом.
ПС. Вы зря так переживали. Вы снизошли с трона чтобы "подать" уже во вторник.
В статье вирус появлялся в среднем через день после появления СИМПТОМОВ (график 2),
а ПЦР срабатывает не ранее чем за сутки-двое ДО появления симптомов (стр. 6 и 10).
Учитывая, что средний инк. период оставляет 5 дней, путем несложных матем. вычислений вы получите целесообразность проводить ПЦР - и это 4ый день.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI бред про 1-2 молекулы через несколько часов заражения я не комментирую.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjniYv45MDpAhUIcZoKHR2NCdgQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fcovid-19.sciensano.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCovid19%2FCOVID-19_fact_sheet_ENG.pdf&usg=AOvVaw3-vF3ptWffM_pWvyHj63qI Дискуссия окончена.
https://books.google.com.ua/books?id=x2waBAAAQBAJ&pg=PA673&lpg=PA673&dq=%D0%BF%D1%86%D1%80+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+++%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&source=bl&ots=qofbGwKSPr&sig=ACfU3U2E92uIwM-vU1TO-urqDyM9gQLYfg&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjA_LuC_cHpAhWsxMQBHQpmAuIQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=%D0%BF%D1%86%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%20%20%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&f=false по поводу чувствительности от одной молекулы
https://books.google.com.ua/books?id=kaR0gAoAEA0C&pg=PA522&lpg=PA522&dq=%D0%BF%D1%86%D1%80+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+++%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&source=bl&ots=2VWObYFptk&sig=ACfU3U3YcC9mVyJSiG8dTboPcHAZGcvH4g&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjA_LuC_cHpAhWsxMQBHQpmAuIQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%BF%D1%86%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%20%20%22%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B%22&f=false вот еще
На фигуре 2 время отсчитывается от начала симптомов, те инкубационный период не охвачен. А в методах четко указано " Serial viral load was ascertained by reverse transcriptase quantitative PCR (RT-qPCR). " Это количественный анализ, а не качественный. У количественного задача определить конц. в опр диапазоне, то, что ниже его он не видит. А у качественного - обнаружить как можно меньшее кол-во искомого в-ва.
Книга "PCR Cloning Protocols"
When Mullis developed the PCR in 1983, he was working in https://en.wikipedia.org/wiki/Emeryville,_California Emeryville , California for https://en.wikipedia.org/wiki/Cetus_Corporation Cetus Corporation , one of the first https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology biotechnology companies, where he was responsible for synthesizing short chains of DNA. Mullis has written that he first conceived the idea for PCR while cruising along the https://en.wikipedia.org/wiki/California_State_Route_1 Pacific Coast Highway one night in his car.https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction#cite_note-Mullis-74 [74] He was playing in his mind with a new way of analyzing changes (mutations) in DNA when he realized that he had instead invented a method of amplifying any DNA region through repeated cycles of duplication driven by DNA polymerase. In https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_American Scientific American , Mullis summarized the procedure: "Beginning with a single molecule of the genetic material DNA, the PCR can generate 100 billion similar molecules in an afternoon. The reaction is easy to execute. It requires no more than a test tube, a few simple reagents, and a source of heat."https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction#cite_note-75 [75] DNA fingerprinting was first used for https://en.wikipedia.org/wiki/Paternity_testing paternity testing in 1988.https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction#cite_note-76 [76]
https://www.corona24.news/c/2020/04/08/in-what-private-clinics-in-kiev-and-how-much-is-the-test-for-covid-19-available.html Polymerase Chain Reaction (PCR) on coronavirus is done on the basis of a smear from the nasal mucosa. The result is determined by the presence of DNA or RNA of the coronavirus, so the virus is detected already from the day of infection. Such a test is carried out in a specialized laboratory where there are trained personnel. The result is ready in 5 hours, but it may take a few more hours to deliver the material to the laboratory. The accuracy of the PCR test for coronavirus is about 99%.
Я вам шлю уровень Ланцета и гайдалайнов, а вы мне шлете пособия для фельдшеров и бульварные объявления "рога и копыта" из Киева. Так кто из нас санитар? Ну-ну....
Юноша, попуститесь и расслабьтесь. Мужчины должны уметь признавать свои ошибки.
И по поводу ПЦР, я понимаю, что вы с ним не работаете, и мне лень с вами дальше общаться,
Но вы хоть дифференцируйте, для чего вы его используете ПЦР, для создания миллиона копий из 1 молекулы для посл. секвенирования, или для определения вир. нагрузки, для которой тест системы (неважно, для ВПЧ, ВГ или ковид) срабатывают от наличия 10/2-10/3 вируса в мл (в Диле - 10 /4).
Кстати, опускаясь на ваш уровень даю вам идею: берете больного с 1 молекулой коронавируса, выпускаете из него 2 литра крови, чтобы ее найти, а потом амплифицируете (согласно присланной вами ссылке). Можете подать статью в Ланцет, а я поржу. Кстати, какой у вас h-индекс?
Не пишите мне больше.
Я Вам дал ссылки на опубликованные руководства для фельдщеров и врачей, на лабораторные протоколы и на описание работы конкретной лаборатории в Киеве. Если врач или фельдшер в конкретной лаборатории будет делать так, как написано в Ланцете, но противоречит руководству для врачей и фельдшеров, то он, как минимум вылетит с работы, а может и присесть.
Для публикации в Ланцете достаточно, чтобы она имела научную ценность, будь это исследование хоть на зеленых макаках. А для практических ПЦР систем надо быть лучше конкурентов. Только в Южной Корее сейчас более двадцати фирм выпускают ПЦР системы на коронавирус. Если кто-то из них создал лучшую и подал статью в Ланцет, то она выйдет через год-два. Но не факт, что они это делали.
Отака херня, малята (с).
не вводите людей в заблуждение.
Если титр антинел средний - значит переболевший (тест ПЦР положительный)
Если титр антинел низкий - значит, либо переболевший давно (в данном случае с ковид19 маловероятно), либо в инкубационном периоде (тест ПЦР положительный), либо имел контакты с мертвым вирусом из уличной, офисной или домашней пыли (тест ПЦР отрицательный).
извините, вот это все написанное- чушь, ибо не указано, какие именно антитела имеются в виду.
вступать с вами в спор - не собираюсь, жаль своего времени. Также как и ответ на вопрос, почему ПЦР срабатывает на 3-4 день заражения. Потому что.
Что больше нигде в мире не делали прививки от оспы?
Третий день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего баба оказалась.
- детишки сейчас расскажу вам про добрую, красивую, трудолюбивую, бескорыстную и умную девочку.
Вовочка: - дедушка, но ведь таких не бывает!
Дедушка: - Вовочка, но так ведь это же сказка!
Если считать украинцев 30 млн, то 70% будет 21 миллион. При заболеваемости 500 чел/день до конца эпидемии остаётся 42000 дней или 110 лет...