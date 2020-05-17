За добу коронавірус підтверджено у ще одного співробітника ЗСУ, - командування Медсил

У Збройних Силах України станом на ранок 17 травня зафіксовано ще один новий випадок захворювання на коронавірус, при цьому одужали від COVID-19 вже 76 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 7 ранку 17 травня в Збройних Силах України хворіє 38 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 76 осіб та є 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 206 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 39 осіб.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України (Хмельницька область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування.

Як повідомлялося, станом на ранок неділі зафіксовано 433 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу, 17 хворих померли, 210 одужали.