За минулу добу в Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 59 осіб, серед них 10 медиків, троє людей померло, - Кличко

У столиці України за минулу добу ще у 59 осіб підтвердилося захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19, при цьому три людини померли, а також серед хворих - 10 медиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них – 10 медиків. Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків.



На сьогодні в Києві 2280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Серед тих, що захворіли:



- 34 жінки, віком від 20 до 86 років

- 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років

-22 чоловіки від 18 до 66 років

- однорічний хлопчик.



До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини.



Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15 та в Солом’янському - 9", - зазначив Кличко.

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