За минулу добу в Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 59 осіб, серед них 10 медиків, троє людей померло, - Кличко
У столиці України за минулу добу ще у 59 осіб підтвердилося захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19, при цьому три людини померли, а також серед хворих - 10 медиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Друзі! Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них – 10 медиків. Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків.
На сьогодні в Києві 2280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед тих, що захворіли:
- 34 жінки, віком від 20 до 86 років
- 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років
-22 чоловіки від 18 до 66 років
- однорічний хлопчик.
До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини.
Зазначу, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15 та в Солом’янському - 9", - зазначив Кличко.
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Во-первых, четко говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море в Украине не было. В регулирующий это документ - "Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии" - изменений в сентябре-декабре 2018 года не вносилось.
То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.
Также, говорится в экспертизе, не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали.
Однако командир Морского командования и глава ВМСУ, решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов. Например - "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба".
Также решение о переходе через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Был нарушен порядок исполнения документов боевого управления, говорится в экспертизе.
Командование ВМСУ не оценило вероятные ответные действия противника - то есть не предусмотрело, что корабли могут захватить. И, что более интересно - оно почему-то даже не рассматривало переправку бронированных катеров по суше, если была необходимость усилить военно-морскую группу в Азовском море. Хотя накануне такие же катера "Лубны" и "Кременчуг" именно так и в Бердянск и перебрасывались.
Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались.
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Як «Страна.ua» зображає Україну агресором
https://www.stopfake.org/uk/yak-strana-ua-zobrazhaye-********-agresorom/
Не мог Иуда продать Христа за 30 сребренников,по одной такой причине-в те времена серебра еще небыло(золото было-"таланы").
Если считать украинцев 30 млн, то 70% будет 21 миллион. При заболеваемости 500 чел/день до конца эпидемии остаётся 42000 дней или 110 лет...
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