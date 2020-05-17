За минулу добу в 8 областях України кількість тих, хто одужав від COVID-19, перевищила кількість хворих, - РНБО

У 8 з 24 областей України кількість видужалих від коронавірусу перевищило кількість хворих за минулу добу, проте в Києві, Київській і Львівській областях кількість нових виявлених хворих досягло або перевищило позначку в 50 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Згідно з даними, в неділю вранці даними, в 8 областях України за добу знизилася кількість хворих.

Всього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті (з початку пандемії було 715 хворих, 11 померлих і 385 видужали), зараз в області хворіє 319 осіб (на 12 більше за добу);

- у Волинській області - 16 нових випадків захворювання і 1 - одужання (з початку пандемії 615 захворіли, 16 померли і 150 одужали), зараз хворіє 449 людини (за добу на 15 більше);

- в Дніпропетровській області - 31 новий випадок захворювання, 1 - смерті (за весь час 837 захворіли, 12 померли і 95 видужав), зараз хворіє 730 осіб (за добу на 30 більше);

- в Донецькій області - 9 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 1 - одужання (за весь час - 130 хворих, 4 померлих і 35 видужали), зараз хворіє 91 людини (на 7 більше за добу);

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- в Житомирській області - 546 нових випадків захворювання, нових випадків смерті та одужання немає (546 захворіли, 12 померли і 140 одужали за весь час), зараз хворіє 394 людини (за добу на 6 більше);

- в Закарпатській області - 27 нових випадків захворювання, 2 - смерті і 7 - одужання (за весь час 885, 24 і 166 відповідно), зараз хворіє 695 людей (за добу на 18 більше);

- в Запорізькій області 13 осіб захворіли, смерті і одужання немає (з початку пандемії - 378 хворих, 8 померлих і 181 видужали), зараз хворіє 189 осіб (на 13 більше за добу);

- в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 10 нових випадків захворювання COVID-19 і 45 - одужання (1 210 хворих, 68 померлих і 513 видужали від початку пандемії), зараз хворіє 629 осіб (на 35 менше за добу);

- в Києві - 59 нових випадків захворювання, 3 - смерті і 2 - одужання (всього 2 280 випадків захворювання, 48 - смерті і 224 - одужання з початку пандемії), зараз в столиці хворіє 1 2008 людей (за добу на 54 більше);

- в Київській області підтверджено 54 нові випадки захворювання на COVID-19, смерті - не зафіксовано, 2 випадки одужання (з початку пандемії 1 197 захворіли, 26 померли і 208 одужали), зараз хворіє 963 особи (за добу на 52 більше);

- в Кіровоградській області - 2 нових випадки захворювання та 9 - одужання (за весь час 443 захворіли, 20 померли і 319 одужали), зараз хворіє 104 людини (на 7 менше за добу);

- в Луганській області 4 людини одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (з початку пандемії 42 захворіли і 22 одужали, померлих не було), зараз хворіє 20 осіб (на 4 менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 50 нових випадків захворювання COVID-19 і 11 - одужання (за весь час - 1019 хворих, 27 померлих і 197 видужали), зараз хворіє 795 осіб (на 39 більше за день);

- в Миколаївській області 2 нових випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання немає (за весь час - 238 хворих, 6 померлих і 82 видужали), зараз хворіє 150 осіб (на 2 більше за добу);

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- в Одеській області - 12 нових випадків захворювання і 16 - одужання (з початку пандемії 746 захворіли, 8 померли і 59 одужали), зараз хворіє 679 людей (за добу на 4 менше);

- в Полтавській області 1 новий випадок захворювання і 5 - одужання (за весь час 264 хворих, 9 померлих і 184 видужали), зараз хворіє 71 особа (на 4 менше за добу);

- в Рівненській області - 22 нових випадки захворювання та 1 - смерті (за весь час - 1 126 хворих, 25 померлих і 347 видужали), хворіє 754 людини (на 21 більше за добу);

- в Сумській області 1 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання немає (за весь час 162 захворіли, 4 померли і 89 одужали), зараз хворіє 69 осіб (за добу на 1 більше);

- в Тернопільській області - 13 нових випадків захворювання і 31 - одужання (за все час - 1 078, 22 і 578 відповідно), зараз хворіє 478 чоловік (за добу на 18 менше);

- в Харківській області - 13 нових випадків захворювання і 3 - смерті (за весь час - 786, 29 і 119 відповідно), зараз хворіє 638 осіб (за добу на 10 більше);

- в Херсонській області - немає нових випадків захворювання і смерті і 13 - одужання (за весь час 167 хворих, 2 померлих і 117 видужали), зараз хворіє 48 осіб (на 13 менше за добу);

- в Хмельницькій області - 18 нових випадків захворювання COVID-19 і 10 - одужання (з початку пандемії 253 хворих, 9 померлих і 65 видужали), зараз хворіє 179 осіб (на 8 більше за добу);

- в Черкаській області - 9 нових випадки захворювання та 6 - одужання (з початку пандемії 372 захворіли, 16 померли і 206 одужали), зараз хворіє 150 осіб (на 3 більше за добу);

- в Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 47 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 - смерті і 45 - одужання (2 694 хворих, 102 померлих і 608 видужали з початку пандемії), зараз в області хворіє 1 984 особи (на 1 менше, ніж днем ​​раніше);

- Чернігівській області - 3 нові випадки захворювання, випадків смерті немає, видужань - 2 (за весь час - 108 хворих, 6 померлих і 27 видужали), зараз хворіє 75 людини (за добу на 1 більше)

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