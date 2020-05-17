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Новини
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95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко

В Україні величезна кількість різних правоохоронних органів та інспекцій має доступ до баз даних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови МВС Антон Геращенко розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Бази даних "зливали", починаючи з початку 2000-х. Якщо зайти в інтернет і почитати оголошення, є величезна кількість різних баз даних, то Мін'юсту, то ще когось. У нас величезна кількість різних правоохоронних органів та інспекцій має доступ до баз даних. Наприклад, НАБУ підключене до всіх систем довіреностей, систем інформацій про реєстри нерухомості, транспортних засобів. Таке ж підключення є у НАЗК. І як ці антикорупційні органи використовують це підключення, це ще слід перевірити, зокрема в межах слідства", – говорить заступник міністра.

З його слів, були випадки "витікань" і в системі Міністерства внутрішніх справ.

"У нас є чотири кримінальні справи, зокрема щодо співробітників МВС. Зокрема, одну з таких справ було розпочато торік у лютому проти одного високопоставленого співробітника інформаційної служби МВС, який з товаришем був викритий у продажу даних для різноманітних охоронних структур, банків тощо. Тобто існує певний ринок із перевірки даних платоспроможності, благонадійності тих чи інших осіб. Необхідно, щоб кожен такий випадок отримував оцінку кримінальним чином. Прокуратура і ДБР такі справи ведуть. Ми цього не приховуємо", – підкреслив Геращенко.

Торкнувшись теми гучного зливу даних останніх днів, чиновник зауважив, що насправді 95% інформації, яка була в цьому боті, – за 2005, 2008 і 2012 роки.

"Я навіть заради інтересу перевірив себе, нічого там нового нема. Також хочу сказати, що на сьогодні держава, з одного боку, декларує захист персональних даних, а з іншого, в інтернеті вивішено півтора мільйони декларацій чиновників, депутатів, де вказані всі їхні статки, достатки, гроші на рахунках і готівку. Про яку приватність ми можемо казати? Є реєстр Міністерства юстиції, офіційно за законом відкритий 2016 року, за яким, здається, за 21 грн ви можете зайти і подивитися власність, яка є на будь-якому громадянинові країни, залишивши інформацію, хто дивився. Тоді у мене запитання: давайте визначимося, ми закриваємо інформацію чи ми її за законом розкриваємо для всіх?"– підсумував Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує причетність посадових осіб МВС та ДМС до витоку персональних даних українців

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Також 12 травня поліція відкрила провадження за фактом витоку персональних даних громадян на одному з анонімних Telegram-каналів. 13 травня прем'єрміністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду заявив, що витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів "Дія".

Державне бюро розслідувань початок розслідування причетності посадових осіб Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців.

захист персональних даних (94) Геращенко Антон (935) Дія (1115)


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Топ коментарі
+14
Получается, что сам факт сброса личной информации сограждан их вообще мало интересует?....
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17.05.2020 11:39
+11
Нових прізвищ не було чи як ?
Геращенка всіх порахував, всі дос'є перечитав та звірив ?
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17.05.2020 11:37
+9
95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8204
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17.05.2020 11:58
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Нових прізвищ не було чи як ?
Геращенка всіх порахував, всі дос'є перечитав та звірив ?
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17.05.2020 11:37 Відповісти
Як завжди - попрацював ротом.
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17.05.2020 11:42 Відповісти
95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8204
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17.05.2020 11:58 Відповісти
Куди воно їм лізе? Порозжирались як свині.
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17.05.2020 12:16 Відповісти
Що це Аваков у все біле вирядився?
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17.05.2020 12:33 Відповісти
Ух ти ж! Антоніна може й з проглотом! Талановита людина- талановитв в усьому!
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17.05.2020 12:55 Відповісти
бреше антоха: О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время.
Но есть одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.
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17.05.2020 14:25 Відповісти
У вас случайно нет фото , где этот свин тарелку вылизывает .
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17.05.2020 15:25 Відповісти
95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1365
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17.05.2020 16:55 Відповісти
есть видео))) https://www.youtube.com/watch?v=mrToWiKHqfA
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17.05.2020 23:46 Відповісти
Выдавливает докторскую колбасу, замаскированную под йогурт.
На йогурте такая харя не нажырается.
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18.05.2020 00:01 Відповісти
Як завжди - попрацював ротом а подумав товстою дупою!
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17.05.2020 12:53 Відповісти
Знайдеться такая людина, яка зможе відірвати цей шлунок від державного корита?
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17.05.2020 11:38 Відповісти
ну как сказать ? )))))
и потом...с аткудава такая точность??? ))) уж не... из "первоисточника" ли ???
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17.05.2020 11:39 Відповісти
Получается, что сам факт сброса личной информации сограждан их вообще мало интересует?....
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17.05.2020 11:39 Відповісти
Ну то ж " папередники" виноваты, поэтому можно расслабиться,в крайнем случае попытаться вздрючить ненавистное НАБУ
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17.05.2020 11:47 Відповісти
****** Геращенко! Многие люди (тот же Дубинский), которые проверяли по той базе свои данные , заявляли, что находили в той базе, свои свежие фотки с прав, с паспотра...!
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17.05.2020 18:49 Відповісти
Ясен хрен
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18.05.2020 01:01 Відповісти
Так считает жирный порохобот,почетный облизыватель тарелок херащенко
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17.05.2020 11:39 Відповісти
жирный тупой зебил, садись 2!
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17.05.2020 15:03 Відповісти
Если сказал сам Геращенко - верю безприкословно.
API-сервери додатку "Дія" знаходяться на серверах американської компанії Amazon.
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
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17.05.2020 11:39 Відповісти
Amazon - хороший выбор
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17.05.2020 11:44 Відповісти
Отличный, учитывая, что там 800 тыщ сотрудников, за которыми хрен уследишь.
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17.05.2020 11:49 Відповісти
А зачем за ними вообще следить? Там данные в большей безопасности, чем в любом дата-центре Украины.
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17.05.2020 12:01 Відповісти
Конечно, я уже знаком с ситуацией, когда любой сотрудник Киевстара имеет доступ к моему биллингу и может его предоставить кому угодно, чисто по дружбе, за банку пива.
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17.05.2020 12:06 Відповісти
Перед нами не стоит задача следить за сотрудниками Амазон, а что они там мониторят , отслеживают, продают-да какая разница, операции с недвижимостью данными-их хлеб.
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17.05.2020 13:23 Відповісти
Вопрос / проблема не в том, что в какой-то организации или министерстве имеют доступ, а в том, что при передаче персональных данных никого не наказывают.
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17.05.2020 13:31 Відповісти
не только киевстар, у нас все организации сливают персональные данные и даже не задумываются над тем, что они делают... я, недавно, записываюсь на ТО, диалог, примерно следующий:
- Здравствуйте, хочу пройти второе ТО
- Назовите госномер авто
- ААББВВГГДДЕЕ
- Петров Пётр Петрович?
- Ага!
- Телефон 123456789?
- Ага! Вы сами поняли, что вы сейчас сделали?
- А что не так?
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17.05.2020 15:08 Відповісти
Украинским полицейским выдадут электрошокеры, которые будут применяться вместо дубинок, рассказал в интервью https://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-zamglavy-mvd-antonom-gerashchenko-1443108.html "Сегодня" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Первая партия поступит уже осенью 2020 года, предположил он.
"По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", - сообщил Геращенко.
По его мнению, электрошокер - более щадящий метод остановки правонарушителя, чем дубинка.
"В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть [дубинкой] в те места, удар по которым приносит излишние страдания", - пояснил замминистра.
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17.05.2020 11:41 Відповісти
Что-то нигде не могу найти правила применения полицейскими оружия и спецсредств они что засекречены?
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17.05.2020 11:51 Відповісти
Плохо искал.

Порядок применения полицейских мер принуждения
Важно! Полицейский обязан, подчеркиваю, ОБЯЗАН, ЗАРАНЕЕ, предупредить человека о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и предоставить ему достаточно времени для выполнения ЗАКОННОГО требования полицейского, кроме случаев, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье человека и / или полицейского или другие тяжелые последствия, или в ситуации, когда такое предупреждение является неоправданным или невозможным.
Такое предупреждение может быть сделано голосом, а на значительном расстоянии или для обращения к большой группе людей - через громкоговорящие установки, усилители звука.
При этом вид и интенсивность применения мер принуждения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего правонарушение.
Таким образом, Закон устанавливает, что меры принуждения и воздействия применяются не на немотивированное усмотрение полицейского, а после учета определенных параметров и обстоятельств, в соответствии с законом и в определенном порядке.
Полицейские обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате применения мер принуждения.
Следует иметь в виду, что полицейским запрещено применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении:
- женщин с явными признаками беременности;
- малолетних лиц;
- лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости,
кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения, совершения вооруженного сопротивления полицейскому, что угрожает жизни и здоровью других лиц или полицейских, но при условии, что отразить такое нападение или сопротивление другими способами и средствами невозможно.
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17.05.2020 11:59 Відповісти
Иными словами полицейский может применить даже огнестрельное оружие на поражение без предупреждения если вытаскиваемый банан или документы из кармана штанов ,,примет,, за оружие.
И максимальное наказание такому полицейскому несоответствие занимаемой должности и увольнение с работы.
Идеальный киллер на законных основаниях если учесть сколько получает киллер за уничтожение неугодного и сколько получает правильный полицейский.
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17.05.2020 12:18 Відповісти
А те которые не захотят использовать электрошокер,должны быть отмудоханы дубинкой,так как "По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с дубинками, должны будут получить дубинкой сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли дубинку в тех случаях, когда это обоснованно".
Идея хорошая,каждый полицейский получит кто электрошокером,а кто будет 3,14 жён дубинкой,а их начальство должно получить и то и другое.
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17.05.2020 11:57 Відповісти
Инструкция для полицейских: Женщин руками бить нельзя, для этого есть дубинки.
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17.05.2020 13:22 Відповісти
Дивно що під приводом захисту персональних даних забороняють соціальні мережі, в той час як персональні дані дійсно зливають з українських державних реєстрів.
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17.05.2020 11:41 Відповісти
Какие сети запрещены? ВК и Одноклассники?
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17.05.2020 11:46 Відповісти
С какого перепоя ты это взял?
Ватные ВКлоаке запрещаются совершенно по другим причинам.
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17.05.2020 11:50 Відповісти
Не ,,дійсно,, а постійно та планомірно.А забороною соціальних мереж наша влада забороняє широким масам розповсюжувати що тут твориться в Україні та визказувати кацапам що ми думаємо про війну та діяння ***** в країні.
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17.05.2020 11:57 Відповісти
Все хорошо прекрасная маркиза.. Дела идут и жизнь легка.. Ни одного печального сюрприза.. За исключеньем пустяка... Так ерунда, пустое дело, МЫ СЛИЛИ Информацию УМЕЛО...
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17.05.2020 11:43 Відповісти
Просто все новое засекретили чтобы информацию о сейсас правлящих выдавать за фейк.
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17.05.2020 11:48 Відповісти
Значит данные на 95% верны...
Интересно, что бы было, если бы сказал, что данные на 35% верны?
Но палка о двух концах: если на 95% верны - фейк, то активность воров уменьшается и пользуются недостоверными данными, если на 35%, то активность увеличивается и можно поймать...
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17.05.2020 11:50 Відповісти
Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает, что белорусы не являются славянами...

95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7569
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17.05.2020 12:07 Відповісти
Термин - славяне не относятся к генетике, а беларусы, по генетике, - западные балты (мазуры, по генетике, - тоже) (летувисы, например, - восточные балты).
А когда утверждают, что славяне это - генетика... недалеко уходят от славянского православного бурятства..
Славяне это, скорее - культура и потому кацапы не являются славянами.
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17.05.2020 12:16 Відповісти
А белорусы - словяне. Так?
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17.05.2020 13:37 Відповісти
Маму попроси, чтобы объяснила тебе мой ответ.
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17.05.2020 14:04 Відповісти
Мама, украинка, сказала читай учебники 8 го класса - белорусы не славяне. Доволен?
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17.05.2020 14:28 Відповісти
Хорошо, пусть данные устарели на 95%, но на 5% они верны и слиты уже сейчас?
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17.05.2020 13:33 Відповісти

Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает: французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины

95% слитых через Telegram-бот личных данных украинцев - за 2005, 2008 и 2012 годы, ничего там нового нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9653
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17.05.2020 12:05 Відповісти
А что в этом смешного, если жили племена, которые враждовали не из-за идеологии, а из за пропитания? А украинцы из каких племён формировались?
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17.05.2020 12:21 Відповісти
Песня Гали - Гали (India), значит тоже из Галичины привезена ?

95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7140
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17.05.2020 13:46 Відповісти
Почитайте про неолитическую стоянку Дольне-Вестонице.
Там поразительный микс генов и изотопных анализов из разных мест Европы, получается что люди даже тогда шастали вдоль и поперек континента.
И это данные только по одной стоянке.
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17.05.2020 12:54 Відповісти
Сами читайте и верьте. Я 25 лет работаю в конструировании приборов для измерений изотопного анализа. Масс-спектрометры с Индуктивно Связанной Плазмой. Стoят до 2млн $. Как историки ими пользуются знаю, и даже ошибки измерения хорошо знаю. Не так наивен.
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17.05.2020 13:56 Відповісти
б/ушний тисяч за 15 у хорошому (робочому) стані ...пройдись по сайтах особливо перед початком нового навчального року ...
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17.05.2020 15:35 Відповісти
Ну что, что французы и т.д. произошли от украинцев, это почти современники, вот в России круче - у них РэнТВ через Ютуб утверждает, что в мумиях древних древних египтян нашли гены (!) русских, как вам это? Хорошо, что не гены инопланетян.
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17.05.2020 13:37 Відповісти
Как это ничего там нет? А что ж тогда 95% слили? Помои, что ли?
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17.05.2020 12:45 Відповісти
Отступлю от темы. Есть просто прекрасное приложение getContact с миллионами скачиваний , где судя по рекламе любой может слить свои данные и его телефонную книжку на общее обозрение, добровольно, просто скачавши . Рекламу этой штуки я вижу каждый день. Интересно, из пользователей этого "чудесного" приложения тоже есть те кто осуждает слив базы данных ментами? И если есть, то почему?
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17.05.2020 13:05 Відповісти
І покарають когось за злиті дані ?????? ХУ* ТАМ
І далі будуть примушувати підписувати папірчик про згоду на обробку персональних даних. Закон придумали для того, щоб прикрити сраки мудакам які торгують особистими даними
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17.05.2020 13:20 Відповісти
А бот еще работает? Дайте ссылочку
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17.05.2020 13:33 Відповісти
а там є дані на зе команду?
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17.05.2020 14:09 Відповісти
актуально ...
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17.05.2020 15:26 Відповісти
Брехня -проверил. Я межнар только в прошлом году сделал и он там есть.Аричем в дии 2ва месяца назад кго там не было. БД свежая, или сплитили свежие ланные к старой.
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17.05.2020 15:04 Відповісти
якщо це навіть так то це нормально ...лизоблюд взагалі наслідків не розуміє що інформація яка має бути конфідеційною вільно гуляє "мережею" ? ...
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17.05.2020 15:25 Відповісти
ничего страшного, говорит ублюдок - офиц лицо от мвд кому мы вообще нужны, кроме нас самих
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17.05.2020 15:47 Відповісти
то, что персональные данные с 2005 по 2012 год, никак не успокаивает. более того, почему утечка произошла именно при Зеленском?
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17.05.2020 15:59 Відповісти
Так кого там наказали за эту утечку ? Конкретно? Поимённо ?
Облегчили работу всевозможным чёрным маклерам, рейдерам и просто ворам -
и за это никому ничего ? А в это же время узнать кто живёт за стеной в соседней квартире -
это "персональные данные", закрытая (ОТ НАС, ГРАЖДАН) информация.
Зато у всех этих чинуш всё на нас есть - это как ?
И они нам тычут государство в смартфоне ? Они до него ещё не доросли.
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18.05.2020 00:07 Відповісти
Пи*дит говорящая жопа там есть слитые и новые данные.
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23.05.2020 00:50 Відповісти
 
 