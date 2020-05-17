95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко

В Україні величезна кількість різних правоохоронних органів та інспекцій має доступ до баз даних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови МВС Антон Геращенко розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Бази даних "зливали", починаючи з початку 2000-х. Якщо зайти в інтернет і почитати оголошення, є величезна кількість різних баз даних, то Мін'юсту, то ще когось. У нас величезна кількість різних правоохоронних органів та інспекцій має доступ до баз даних. Наприклад, НАБУ підключене до всіх систем довіреностей, систем інформацій про реєстри нерухомості, транспортних засобів. Таке ж підключення є у НАЗК. І як ці антикорупційні органи використовують це підключення, це ще слід перевірити, зокрема в межах слідства", – говорить заступник міністра.

З його слів, були випадки "витікань" і в системі Міністерства внутрішніх справ.

"У нас є чотири кримінальні справи, зокрема щодо співробітників МВС. Зокрема, одну з таких справ було розпочато торік у лютому проти одного високопоставленого співробітника інформаційної служби МВС, який з товаришем був викритий у продажу даних для різноманітних охоронних структур, банків тощо. Тобто існує певний ринок із перевірки даних платоспроможності, благонадійності тих чи інших осіб. Необхідно, щоб кожен такий випадок отримував оцінку кримінальним чином. Прокуратура і ДБР такі справи ведуть. Ми цього не приховуємо", – підкреслив Геращенко.

Торкнувшись теми гучного зливу даних останніх днів, чиновник зауважив, що насправді 95% інформації, яка була в цьому боті, – за 2005, 2008 і 2012 роки.

"Я навіть заради інтересу перевірив себе, нічого там нового нема. Також хочу сказати, що на сьогодні держава, з одного боку, декларує захист персональних даних, а з іншого, в інтернеті вивішено півтора мільйони декларацій чиновників, депутатів, де вказані всі їхні статки, достатки, гроші на рахунках і готівку. Про яку приватність ми можемо казати? Є реєстр Міністерства юстиції, офіційно за законом відкритий 2016 року, за яким, здається, за 21 грн ви можете зайти і подивитися власність, яка є на будь-якому громадянинові країни, залишивши інформацію, хто дивився. Тоді у мене запитання: давайте визначимося, ми закриваємо інформацію чи ми її за законом розкриваємо для всіх?"– підсумував Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує причетність посадових осіб МВС та ДМС до витоку персональних даних українців

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Також 12 травня поліція відкрила провадження за фактом витоку персональних даних громадян на одному з анонімних Telegram-каналів. 13 травня прем'єрміністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду заявив, що витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів "Дія".

Державне бюро розслідувань початок розслідування причетності посадових осіб Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців.