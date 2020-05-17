95% злитих через Telegram-бот особистих даних українців - за 2005, 2008 і 2012 роки, нічого там нового немає, - Геращенко
В Україні величезна кількість різних правоохоронних органів та інспекцій має доступ до баз даних.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови МВС Антон Геращенко розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".
"Бази даних "зливали", починаючи з початку 2000-х. Якщо зайти в інтернет і почитати оголошення, є величезна кількість різних баз даних, то Мін'юсту, то ще когось. У нас величезна кількість різних правоохоронних органів та інспекцій має доступ до баз даних. Наприклад, НАБУ підключене до всіх систем довіреностей, систем інформацій про реєстри нерухомості, транспортних засобів. Таке ж підключення є у НАЗК. І як ці антикорупційні органи використовують це підключення, це ще слід перевірити, зокрема в межах слідства", – говорить заступник міністра.
З його слів, були випадки "витікань" і в системі Міністерства внутрішніх справ.
"У нас є чотири кримінальні справи, зокрема щодо співробітників МВС. Зокрема, одну з таких справ було розпочато торік у лютому проти одного високопоставленого співробітника інформаційної служби МВС, який з товаришем був викритий у продажу даних для різноманітних охоронних структур, банків тощо. Тобто існує певний ринок із перевірки даних платоспроможності, благонадійності тих чи інших осіб. Необхідно, щоб кожен такий випадок отримував оцінку кримінальним чином. Прокуратура і ДБР такі справи ведуть. Ми цього не приховуємо", – підкреслив Геращенко.
Торкнувшись теми гучного зливу даних останніх днів, чиновник зауважив, що насправді 95% інформації, яка була в цьому боті, – за 2005, 2008 і 2012 роки.
"Я навіть заради інтересу перевірив себе, нічого там нового нема. Також хочу сказати, що на сьогодні держава, з одного боку, декларує захист персональних даних, а з іншого, в інтернеті вивішено півтора мільйони декларацій чиновників, депутатів, де вказані всі їхні статки, достатки, гроші на рахунках і готівку. Про яку приватність ми можемо казати? Є реєстр Міністерства юстиції, офіційно за законом відкритий 2016 року, за яким, здається, за 21 грн ви можете зайти і подивитися власність, яка є на будь-якому громадянинові країни, залишивши інформацію, хто дивився. Тоді у мене запитання: давайте визначимося, ми закриваємо інформацію чи ми її за законом розкриваємо для всіх?"– підсумував Геращенко.
Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.
Також 12 травня поліція відкрила провадження за фактом витоку персональних даних громадян на одному з анонімних Telegram-каналів. 13 травня прем'єрміністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду заявив, що витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів "Дія".
Державне бюро розслідувань початок розслідування причетності посадових осіб Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців.
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Геращенка всіх порахував, всі дос'є перечитав та звірив ?
Но есть одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.
На йогурте такая харя не нажырается.
и потом...с аткудава такая точность??? ))) уж не... из "первоисточника" ли ???
API-сервери додатку "Дія" знаходяться на серверах американської компанії Amazon.
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
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Первая партия поступит уже осенью 2020 года, предположил он.
"По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", - сообщил Геращенко.
По его мнению, электрошокер - более щадящий метод остановки правонарушителя, чем дубинка.
"В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть [дубинкой] в те места, удар по которым приносит излишние страдания", - пояснил замминистра.
Порядок применения полицейских мер принуждения
Важно! Полицейский обязан, подчеркиваю, ОБЯЗАН, ЗАРАНЕЕ, предупредить человека о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и предоставить ему достаточно времени для выполнения ЗАКОННОГО требования полицейского, кроме случаев, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье человека и / или полицейского или другие тяжелые последствия, или в ситуации, когда такое предупреждение является неоправданным или невозможным.
Такое предупреждение может быть сделано голосом, а на значительном расстоянии или для обращения к большой группе людей - через громкоговорящие установки, усилители звука.
При этом вид и интенсивность применения мер принуждения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего правонарушение.
Таким образом, Закон устанавливает, что меры принуждения и воздействия применяются не на немотивированное усмотрение полицейского, а после учета определенных параметров и обстоятельств, в соответствии с законом и в определенном порядке.
Полицейские обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате применения мер принуждения.
Следует иметь в виду, что полицейским запрещено применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении:
- женщин с явными признаками беременности;
- малолетних лиц;
- лиц с явными признаками ограниченных возможностей или старости,
кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения, совершения вооруженного сопротивления полицейскому, что угрожает жизни и здоровью других лиц или полицейских, но при условии, что отразить такое нападение или сопротивление другими способами и средствами невозможно.
И максимальное наказание такому полицейскому несоответствие занимаемой должности и увольнение с работы.
Идеальный киллер на законных основаниях если учесть сколько получает киллер за уничтожение неугодного и сколько получает правильный полицейский.
Идея хорошая,каждый полицейский получит кто электрошокером,а кто будет 3,14 жён дубинкой,а их начальство должно получить и то и другое.
Ватные ВКлоаке запрещаются совершенно по другим причинам.
Интересно, что бы было, если бы сказал, что данные на 35% верны?
Но палка о двух концах: если на 95% верны - фейк, то активность воров уменьшается и пользуются недостоверными данными, если на 35%, то активность увеличивается и можно поймать...
А когда утверждают, что славяне это - генетика... недалеко уходят от славянского православного бурятства..
Славяне это, скорее - культура и потому кацапы не являются славянами.
Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает: французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины
Там поразительный микс генов и изотопных анализов из разных мест Европы, получается что люди даже тогда шастали вдоль и поперек континента.
И это данные только по одной стоянке.
І далі будуть примушувати підписувати папірчик про згоду на обробку персональних даних. Закон придумали для того, щоб прикрити сраки мудакам які торгують особистими даними
Облегчили работу всевозможным чёрным маклерам, рейдерам и просто ворам -
и за это никому ничего ? А в это же время узнать кто живёт за стеной в соседней квартире -
это "персональные данные", закрытая (ОТ НАС, ГРАЖДАН) информация.
Зато у всех этих чинуш всё на нас есть - это как ?
И они нам тычут государство в смартфоне ? Они до него ещё не доросли.