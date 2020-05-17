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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави"

Степанов:

Держава в повному обсязі без винятків забезпечує лікування всіх хворих на коронавірус, тому і в стаціонарах лікування відбувається за рахунок бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Держава в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. У нас було прийнято чотири пакети для лікування хворих на COVID-19: це стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, пакет окремий щодо мобільних бригад та четвертий пакет – це стаціонарна допомога хворим, котрі лікувались у квітні, але лікувались у лікарнях, які не увійшли до складу опорних для лікування хворих на COVID-19", - заявив Степанов.

За словами міністра, у вартість "пакетів" входить уся вартість лікування згідно з переліком лікарських засобів, затвердженим на національному рівні, а також зарплата, яка передбачає 300% надбавку для лікарів. "Тому все без винятку лікування в стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави", - наголосив міністр.

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Він запевнив, що наразі триває процес укладання договорів з медзакладами, а до деяких із них уже пішли кошти, аби медики отримали підвищену зарплату. "Ми вважаємо, що вже цього тижня всі договори будуть доукладені і всі кошти будуть перераховані безпосередньо медичним закладам", - пообіцяв Степанов, пояснивши затримку виплат запізнілим внесенням змін до держбюджету.

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+22
Так ты сразу расскажи в чём собссно состоит лечение? Ну кроме того шо тебе койко место в лазарете выделили. Не ври мерзкий зебил...за счёт пациента лечение. Все лекарства,анализы за счёт пациента, а пока врачу на лапу не дашь "подарок" то вообще в твою сторону и смотреть не хотят, хоть здохни. Лицемерные мрази.
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17.05.2020 11:59
+16
Верно. В больничке пишут список с простыню и отправляют родных больного на аптеку...
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17.05.2020 12:00
+13
АГа, на этом развод врачебной мафии не заканчиваеца, эти скоты тебе выписывают такие лекарства специфические которые есть только в ихней "своей" аптеке, и в эту же аптеку тебя так ненавязчиво и отсылают. Да какие надбавки этим медикам? Бандиты и мафия похлеще ментов. Знаем плавали..
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17.05.2020 12:07
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Тем временем, именно сегодня Россия вышла на второе место по числу инфицированных и стала практически недосягаемой для Испании, которая еще не подала свои данные.
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17.05.2020 11:55 Відповісти
Так берут, в фейсбуке полно постов об этом, кто столкнулся с этой проблемой.
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17.05.2020 11:59 Відповісти
Чиновникам бракує часу ті коменти читати..
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17.05.2020 14:57 Відповісти
Нельзя читать Степанова когда ешь. Чуть не подавился
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17.05.2020 11:57 Відповісти
Так ты сразу расскажи в чём собссно состоит лечение? Ну кроме того шо тебе койко место в лазарете выделили. Не ври мерзкий зебил...за счёт пациента лечение. Все лекарства,анализы за счёт пациента, а пока врачу на лапу не дашь "подарок" то вообще в твою сторону и смотреть не хотят, хоть здохни. Лицемерные мрази.
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17.05.2020 11:59 Відповісти
Верно. В больничке пишут список с простыню и отправляют родных больного на аптеку...
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17.05.2020 12:00 Відповісти
АГа, на этом развод врачебной мафии не заканчиваеца, эти скоты тебе выписывают такие лекарства специфические которые есть только в ихней "своей" аптеке, и в эту же аптеку тебя так ненавязчиво и отсылают. Да какие надбавки этим медикам? Бандиты и мафия похлеще ментов. Знаем плавали..
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17.05.2020 12:07 Відповісти
Там бесплатным может быть только хинин, бо он копеечный, Биовен в протокол не входит, но он где-то в рекомендациях, а еще протефлазид и всякая хрень.
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17.05.2020 12:31 Відповісти
Да нет. У нас протокол - всем протоколам протокол. Они туда столько дерьма ненужного напихали, что просто ... Там есть все препараты, с которыми экспериментировали во всем мире - от озельтамивира до ремдесивира (по крайней мере мне об этом слышал от врачей). Фишка в том, что везде испытали и признали неэффективными, а у нас этим дерьмом врачи будут чуть ли не принудительно кормить. Для пациента это может быть и бесплатно, зато бабла сколько распилят!
С Биовеном тоже очень мутная история. Я не понимаю, как препарат с антителами от гриппа, ВИЧ, гепатита и прочих "старых добрых" вирусов может помочь при лечении короны. Вроде как в него собирались добавлять антитела от новой заразы, но это будет не скоро. Вопрос в том, а нафига эти антитела добавлять в бесполезный препарат, если ими и без него можно лечить? Что, собственно, и делают в цивилизованном мире.
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17.05.2020 12:49 Відповісти
Да, но Биовена и протефлазида в протоколе нет - хинины, ремдесивиры пр.
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf

А врачи это все активно впаривают, здесь выкладывали простыню от врача еще в начале карантина, материально помочь в лечении отца Биовеном просила семья из Н. Каховки - 18 к в день...
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17.05.2020 13:08 Відповісти
Прочитал с интересом. Действительно, в протоколе мало препаратов. Когда в той же Франции пытались лечить гидроксихлорохином, там в схеме использовалось до десятка препаратов. Позже оказалось, что если из схемы выкинуть хлорохин, то эффективность лечения не снижается, а число осложнений уменьшается. Склонялись к тому, что работает азитромицин (знаю, что это антибиотик, не имеющий никакого отношения к вирусу, но он обладает какими-то интересными специфическими свойствами, которые могут предотвращать тяжелое течение, а может быть он предотвращает развитие бактериальной инфекции), витамин С и цинк. Да и то не то , что работают, а немного помогают (но это не точно). Чем закончились исследования, не знаю. Наши решили изобрести свой путь. Ну-ну.
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17.05.2020 13:25 Відповісти
Американцы закончили эксперименты с хининами повышенной смертностью, израильтяне - даже пробовали. Азитромицин - да, им лечат вирусные пневмонии и у нас, Азитромицин+хинин, говорят - смертельный коктейль.
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17.05.2020 15:37 Відповісти
*не пробовали.
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17.05.2020 21:07 Відповісти
Не верю! Это грех и если поциент гибнет без помощи, то виновные будут "гореть вечно") Правда, если не успеют побежать к попу и сбросить, обнулить грешок)
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17.05.2020 13:15 Відповісти
///
Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец был вынужден потратить на лечение коронавирусной инфекции более 25 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду.
Мужчина лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого, главврач которой, Александр Артюх, утверждает - лекарствами учреждение полностью обеспечено, и они для госпитализированных пациентов бесплатны.
Об этом же заявила и начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.
«Жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных средств не поступало. Были единичные случаи недопонимания, просили заменить закупленные за бюджетные средства препараты», - сказала она, объяснив, что больницы используют только лекарства из Национального перечня, утвержденного МОЗ, а если пациент хочет (!!!) получить другой препарат, то закупает его за собственные средства.
Сам же Компаниец говорит, что потратил на лечение 26 580 грн. Все чеки мужчина сохранил.
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17.05.2020 12:01 Відповісти
Скажут, что это он самолечением занимался...
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17.05.2020 12:11 Відповісти
или... не так их понял ...
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17.05.2020 12:13 Відповісти
А ненужные лекарства, купленные пациентом, съели мыши или выбросила уборщица...случайно...
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17.05.2020 12:15 Відповісти
Да,щас,донецкому министру верим как себе.
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17.05.2020 12:02 Відповісти
вчера говорил со тутачки с буржуем, пожелавшим добровольно тестонуться на вирус. тест у домашнего врача и с его слов, этот витц стоил ему €125 )
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17.05.2020 12:04 Відповісти
Бабка гадалка на кофейной гуще делала?
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17.05.2020 12:29 Відповісти
Дать ссыль по VIP-полатам?
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17.05.2020 12:07 Відповісти
Брешуть і не червоніють.
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17.05.2020 12:09 Відповісти
Это они всех жителей Украины дебилами считают, не только своих избирателей, но и остальных...
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17.05.2020 12:15 Відповісти
Вот одного не пойму , где их выкапывают ? это же советские птицы говоруны .
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17.05.2020 12:15 Відповісти
От пистун степашка,чуваку надо сделать операцию-сдай тест-2000грн-а дальше посмотрим...
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17.05.2020 12:18 Відповісти
Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави" - Цензор.НЕТ 6373
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17.05.2020 12:37 Відповісти
г*споди, в это не хочется верить..... наверное так не издеваются с жителей даже в самых диких африканских странах....
хотя.... если терпят - мона и опустить
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17.05.2020 13:24 Відповісти
Да пошла она, эта ваша Уляна, куда подальше. ***** длинноволосая.
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17.05.2020 13:40 Відповісти
СКОТЫ..Б
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17.05.2020 15:02 Відповісти
"Верю", истинно "ВЕРЮ"! Как и в предвыборные обещания кандидатов в президенты и депутаты.
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17.05.2020 12:42 Відповісти
Звиздит, как дышит... хотя бы через раз...
Ну не в Харькове, степанов, не в Харькове же ж... звездун потешной труппы...
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17.05.2020 12:47 Відповісти
Вранье, дадут может самое необходимое а остальное за свой счет, благо аптека часто прям в больнице и главврач имеет свой процент.
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17.05.2020 13:06 Відповісти
Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави" - Цензор.НЕТ 2552
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17.05.2020 13:51 Відповісти
пистит, тварь....
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17.05.2020 14:00 Відповісти
"Гідроксихлорохін, хлорохін з обережністю застосовувати при нирковій/ печінковій/серцевій недостатності.........."

З такими https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf "протоколами" лікування не дивно, що українці самі собі купують "Аміксин з Лазолваном..."
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17.05.2020 14:19 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Иначе и быть не могло, тем более лечить пока ни кто не знает как.
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17.05.2020 16:18 Відповісти
Совсем недавно здесь у подавляющего большинства слезы рекой лились от сострадания к белохалатным, а сейчас все в возмущении. Дайте им 1000%, 2000% надбавки, чего вы? 90% наших врачей-жадные, циничные, некомпетентные твари, они такими были, есть и будут. Наш медперсонал тождественен нашему депутату и чиновнику, их надо наказывать а не поощрять, бить в морду, а не жаловаться.
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17.05.2020 16:53 Відповісти
БРЕХНЯ!!!
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17.05.2020 21:29 Відповісти
 
 