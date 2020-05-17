Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави"

Держава в повному обсязі без винятків забезпечує лікування всіх хворих на коронавірус, тому і в стаціонарах лікування відбувається за рахунок бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Держава в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. У нас було прийнято чотири пакети для лікування хворих на COVID-19: це стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, пакет окремий щодо мобільних бригад та четвертий пакет – це стаціонарна допомога хворим, котрі лікувались у квітні, але лікувались у лікарнях, які не увійшли до складу опорних для лікування хворих на COVID-19", - заявив Степанов.

За словами міністра, у вартість "пакетів" входить уся вартість лікування згідно з переліком лікарських засобів, затвердженим на національному рівні, а також зарплата, яка передбачає 300% надбавку для лікарів. "Тому все без винятку лікування в стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави", - наголосив міністр.

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Він запевнив, що наразі триває процес укладання договорів з медзакладами, а до деяких із них уже пішли кошти, аби медики отримали підвищену зарплату. "Ми вважаємо, що вже цього тижня всі договори будуть доукладені і всі кошти будуть перераховані безпосередньо медичним закладам", - пообіцяв Степанов, пояснивши затримку виплат запізнілим внесенням змін до держбюджету.