Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави"
Держава в повному обсязі без винятків забезпечує лікування всіх хворих на коронавірус, тому і в стаціонарах лікування відбувається за рахунок бюджету.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Держава в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. У нас було прийнято чотири пакети для лікування хворих на COVID-19: це стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, пакет окремий щодо мобільних бригад та четвертий пакет – це стаціонарна допомога хворим, котрі лікувались у квітні, але лікувались у лікарнях, які не увійшли до складу опорних для лікування хворих на COVID-19", - заявив Степанов.
За словами міністра, у вартість "пакетів" входить уся вартість лікування згідно з переліком лікарських засобів, затвердженим на національному рівні, а також зарплата, яка передбачає 300% надбавку для лікарів. "Тому все без винятку лікування в стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави", - наголосив міністр.
Він запевнив, що наразі триває процес укладання договорів з медзакладами, а до деяких із них уже пішли кошти, аби медики отримали підвищену зарплату. "Ми вважаємо, що вже цього тижня всі договори будуть доукладені і всі кошти будуть перераховані безпосередньо медичним закладам", - пообіцяв Степанов, пояснивши затримку виплат запізнілим внесенням змін до держбюджету.
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С Биовеном тоже очень мутная история. Я не понимаю, как препарат с антителами от гриппа, ВИЧ, гепатита и прочих "старых добрых" вирусов может помочь при лечении короны. Вроде как в него собирались добавлять антитела от новой заразы, но это будет не скоро. Вопрос в том, а нафига эти антитела добавлять в бесполезный препарат, если ими и без него можно лечить? Что, собственно, и делают в цивилизованном мире.
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
А врачи это все активно впаривают, здесь выкладывали простыню от врача еще в начале карантина, материально помочь в лечении отца Биовеном просила семья из Н. Каховки - 18 к в день...
Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец был вынужден потратить на лечение коронавирусной инфекции более 25 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду.
Мужчина лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого, главврач которой, Александр Артюх, утверждает - лекарствами учреждение полностью обеспечено, и они для госпитализированных пациентов бесплатны.
Об этом же заявила и начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.
«Жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных средств не поступало. Были единичные случаи недопонимания, просили заменить закупленные за бюджетные средства препараты», - сказала она, объяснив, что больницы используют только лекарства из Национального перечня, утвержденного МОЗ, а если пациент хочет (!!!) получить другой препарат, то закупает его за собственные средства.
Сам же Компаниец говорит, что потратил на лечение 26 580 грн. Все чеки мужчина сохранил.
хотя.... если терпят - мона и опустить
Ну не в Харькове, степанов, не в Харькове же ж... звездун потешной труппы...
З такими https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf "протоколами" лікування не дивно, що українці самі собі купують "Аміксин з Лазолваном..."