Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я ЄС, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від Єврокомісії, в якому зазначено, що Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу як спостерігача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що до складу цього комітету входять усі провідні країни ЄС.

"Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять усі провідні країни Європейського Союзу. Під час засідань цього комітету розглядаються, яким чином реагують ті або інші країни окремо і разом на ті виклики, які зараз стоять перед цим світом, в тому числі і перед Європейським Союзом ... Я впевнений це піде тільки на користь України, і на користь нашій системі охорони здоров'я", - сказав міністр.

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