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Новини Коронавірус і карантин
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Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я ЄС, - Степанов

Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я ЄС, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від Єврокомісії, в якому зазначено, що Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу як спостерігача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначивши, що до складу цього комітету входять усі провідні країни ЄС.

"Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять усі провідні країни Європейського Союзу. Під час засідань цього комітету розглядаються, яким чином реагують ті або інші країни окремо і разом на ті виклики, які зараз стоять перед цим світом, в тому числі і перед Європейським Союзом ... Я впевнений це піде тільки на користь України, і на користь нашій системі охорони здоров'я", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: "Усе без винятку лікування у стаціонарних умовах хворих на COVID-19 повністю відбувається за рахунок держави"

карантин (18172) МОЗ (5389) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Пойдет на пользу,но думали они о деньгах.
Когда там увидят что за ученых дебилов Зеля наградил,то лучше примут Зимбабвэ,там хоть в травах разбираются.
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17.05.2020 12:51
+2
Дохолуились с дурантином.
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17.05.2020 12:54
+2
выслужились мерзавцы
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17.05.2020 13:02
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Пойдет на пользу,но думали они о деньгах.
Когда там увидят что за ученых дебилов Зеля наградил,то лучше примут Зимбабвэ,там хоть в травах разбираются.
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17.05.2020 12:51 Відповісти
Пойдет на пользу в том плане, что будут шантажировать условием выделениям денег уничтожение остатков медицины в Украине.
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17.05.2020 16:06 Відповісти
Дохолуились с дурантином.
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17.05.2020 12:54 Відповісти
выслужились мерзавцы
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17.05.2020 13:02 Відповісти
подписались на чипирование и принудительные прививки...
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17.05.2020 13:09 Відповісти
немцы вродь отбились от этих "даров"
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17.05.2020 13:10 Відповісти
Читайте, думайте..(Гугл переведет)..

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС, - Степанов - Цензор.НЕТ 1823
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17.05.2020 13:16 Відповісти
я понимаю по-аглицки
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17.05.2020 13:18 Відповісти
А при чём тут ЛИЧНО Степанов?
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17.05.2020 13:45 Відповісти
Між іншим, оце прийняття в "спостерігачі в комітетах Євросоюзу" - це ще спадок минулої влади, коли Президентом був Порох; а провладною коаліцією - БПП+НФ. Дай, Боже, щоб ******* зелені моносеруни не тормознули...
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17.05.2020 13:48 Відповісти
степанов пиарится
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17.05.2020 15:23 Відповісти
Ура теперь на кладбище через комитет минсдоха.
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17.05.2020 16:11 Відповісти
 
 