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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україну прибули 184 людини рейсами з США, Кіпру та Фінляндії

За добу в Україну прибули 184 людини рейсами з США, Кіпру та Фінляндії

За останню добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 пасажирські чартерні спеціальні авіарейси з 184 українцями на борту. Всього за добу на в'їзд і виїзд було оформлено понад 20 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, українці прибули літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома".

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 21,6 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 400 українців евакуювали спецрейсами з Туреччини, Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба

карантин (18172) евакуація (2300) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
От падлюки,хотя б электричку запустили.А то куда мені прибувать?
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17.05.2020 13:20
+1
Не,наверно побухать.У них же там сухой закон вроде.
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17.05.2020 13:23
+1
державна монополія на продаж міцного алкоголю..у звичайних маркетах тільки пиво і сидр..пляшка горілки десь 40 євро..
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17.05.2020 13:47
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Наверное, финны прилетели, клубнику у нас собирать.
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17.05.2020 13:12 Відповісти
Не,наверно побухать.У них же там сухой закон вроде.
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17.05.2020 13:23 Відповісти
державна монополія на продаж міцного алкоголю..у звичайних маркетах тільки пиво і сидр..пляшка горілки десь 40 євро..
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17.05.2020 13:47 Відповісти
давным-давно отменен
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17.05.2020 13:54 Відповісти
От падлюки,хотя б электричку запустили.А то куда мені прибувать?
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17.05.2020 13:20 Відповісти
це ж якими треба бути дурнями .щоб добровільно повертатися у це болото...
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17.05.2020 13:25 Відповісти
У людей разные ситуации.
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17.05.2020 15:05 Відповісти
особенно мне нравится, что из США... Здравствуй, зверский штамм...
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17.05.2020 13:55 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1261642632327049222?s=20 С 09.05.2020 по 15.05.2020 в Украину въехало 1116 человек их эпидемических зон с уровнем выше нашей. Никаких санационных мер, предусмотренных Законом к ним не применялось. Зеленский, Ляшко, Степанов, СНБО - нарушители Закона Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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17.05.2020 14:38 Відповісти
И сколько ещё будет продолжаться эта эвакуация, месяц, два, год? Такими темпами, карантин не скоро закончится, а то, что температура у всех нормальная, это ещё не значит, что среди них нет больных на коронавирус. Люди жаропонижающие препараты примут, вот и всё - температура в норме.
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17.05.2020 15:09 Відповісти
Границы закрыты - поэтому всего за сутки пограничники оформили на въезд в Украину и выезд из Украины 21,6 тысячи человек !!!! Куда тысячи людей уехали и на чём ??
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17.05.2020 19:31 Відповісти
 
 