За добу в Україну прибули 184 людини рейсами з США, Кіпру та Фінляндії

За останню добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 пасажирські чартерні спеціальні авіарейси з 184 українцями на борту. Всього за добу на в'їзд і виїзд було оформлено понад 20 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, українці прибули літаками з Нью-Йорка, Ларнаки та Гельсінкі.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома".

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 21,6 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 400 українців евакуювали спецрейсами з Туреччини, Єгипту та ОАЕ, - Держприкордонслужба