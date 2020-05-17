У Чернівецькій області за добу від COVID-19 померли 3 людини, від початку епідемії - 109, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Всі померлі мали важкі форми пневмонії, перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 109.

У лікарнях області станом на 17 травня перебуває 581 особа. З них в 258 пацієнтів підтверджений коронавірус, інші - з підозрою.

За минулу добу в лікарні госпіталізували 32 людини. У медичних установах станом на 17 травня лікують 71 пацієнта у важкому стані, з них в реанімації - 46, на апаратах штучної вентиляції легенів - 3.

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