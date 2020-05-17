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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу від COVID-19 померли 3 людини, від початку епідемії - 109, - ОДА

У Чернівецькій області за добу від COVID-19 померли 3 людини, від початку епідемії - 109, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Всі померлі мали важкі форми пневмонії, перебували на апаратах штучної вентиляції легенів. Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 109.

У лікарнях області станом на 17 травня перебуває 581 особа. З них в 258 пацієнтів підтверджений коронавірус, інші - з підозрою.

За минулу добу в лікарні госпіталізували 32 людини. У медичних установах станом на 17 травня лікують 71 пацієнта у важкому стані, з них в реанімації - 46, на апаратах штучної вентиляції легенів - 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі від COVID-19 помер 47-річний лікар-реаніматолог, - ОДА

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Скоро надо будет в Черновицкую обл. переселяться,а то там все помрут.И придут румыны и Дракула.
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17.05.2020 13:56 Відповісти
що тамп за -поребриком - як там в кацапії...- що кАдыров , стае раша кЫр кАд Чыр Ином , а пУтлер мовчить в дупу
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17.05.2020 14:11 Відповісти
Та за поребриком тоже всех зашугали,то Соловьем-разбойником,то Змей-Горынычем,то "бандеровцами".
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17.05.2020 14:21 Відповісти
Ну приезжай тогда в Черновцы - отойдешь малеха...., может что то в Жизни поймешь - посмотрев Кругом - на Жизнь Людей, и ВСЕ остальное....
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17.05.2020 20:00 Відповісти
А сколько за сутки умерло не от COVID-19.? Почему даете статистику умерших только от коронавируса? Чтобы страшнее было? Народ от этого не будет в масках ходить или по домах сидеть
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17.05.2020 13:58 Відповісти
Тебя кацапура забыли спросить
Можешь ходить без маски у себя на кацапии
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17.05.2020 22:38 Відповісти
Суммарное сокращение инфекционного (специализированного) коечного фонда на 10,6% за период с 1 по 15 мая прежде всего показывает , что суммарный прирост заболевших превышает количество выздоровевших и умерших. И это значит, что пика эпидемии не наступило.(с)
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17.05.2020 14:05 Відповісти
Статистика все знает и сколько умерло без паталогий? В Италии 20 человек. Все равно же узнают. Давай колись мародер на карантине.
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17.05.2020 15:59 Відповісти
 
 