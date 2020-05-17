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Новини Коронавірус і карантин
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Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом

Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом

За останню добу в Російській Федерації зафіксовано 9 709 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них в Москві - 3 855 випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За офіційними даними, за минулу добу в Росії від COVID-19 померли 94 людини.

Всього кількість інфікованих перевищила в Росії 281 тис. (Це друге місце в світі), померли 2 631 особа, одужали понад 67 тис. росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19

карантин (18172) росія (64871) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+38
Если короновирус поражал только мозг, многие кацы вообще бы не заболели. А легкие есть у всех кацапов.
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17.05.2020 14:44
+30
Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом - Цензор.НЕТ 1400
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17.05.2020 14:33
+24
Кацапня! Не останавливайтесь! Догнать и перегнать!
Дилды вымирали - надоть повторить!

Росія вийшла на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом - Цензор.НЕТ 4383
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17.05.2020 15:12
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https://m.youtube.com/watch?v=w-CmQXn2riE Нащадок українця та козака Максима Талька Ігор Тальков склав вірш в зв'язку з загибеллю кацапії, молодець.
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17.05.2020 17:54 Відповісти
чем не повод закрыть границу с одичалыми?
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17.05.2020 18:22 Відповісти
Надеюсь, хоть в чем-то они -таки будут на первом месте. Пожелаем им успеха в этом вопросе.
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17.05.2020 18:36 Відповісти
У нас в Канаде в 4 раза меньше заболело, а умерло в 2 раза больше. И это при нашем уровне медицины. Это всё, что нужно знать про статистику (да и не только) тоталитарных режимов.
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17.05.2020 18:38 Відповісти
Неделю назад была на 5-м месте и теперь эти бездари будут ослаблять карантин с 18 марта.
Первое место им обеспечено.
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17.05.2020 18:55 Відповісти
А наши не бездари что ослабевают карантин?
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17.05.2020 21:43 Відповісти
наши долбойобы... что его вообще допустили!!!! Сразу говорю... что провут этих ссукиных детей в судах ЕС как тузик грелку!
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17.05.2020 22:45 Відповісти
тотальная бездарщина и повальный идиотизм! Хотя чего ждать от дегенератов....
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17.05.2020 22:46 Відповісти
Ну вот Господь Бог и наказал за все грехи...Немного еще осталось чтобы отдали Крым и Донбасс и это случится как только голомозый карла протянет ноги...
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17.05.2020 21:25 Відповісти
"ибо взявший меч от меча погибнет" (с)
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17.05.2020 22:31 Відповісти
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17.05.2020 21:29 Відповісти
старайтесь! надо догнать и перегнать! А еще лучше 99% населения этого ******** просто нахрен растрелять! Нету носителя/переносчика нету проблем! Впереееед!!! Урааа!!!
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17.05.2020 22:43 Відповісти
паРасия! Давай,жми на всю железку! Еще немного и Америка позади!
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17.05.2020 23:00 Відповісти
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