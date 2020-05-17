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Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом
За останню добу в Російській Федерації зафіксовано 9 709 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них в Москві - 3 855 випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За офіційними даними, за минулу добу в Росії від COVID-19 померли 94 людини.
Всього кількість інфікованих перевищила в Росії 281 тис. (Це друге місце в світі), померли 2 631 особа, одужали понад 67 тис. росіян.
Топ коментарі
+38 дядя Сэм #377099
показати весь коментар17.05.2020 14:44
+30 Никонор Босой
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+24 Welt Schmerz
показати весь коментар17.05.2020 15:12
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