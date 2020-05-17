Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом

За останню добу в Російській Федерації зафіксовано 9 709 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них в Москві - 3 855 випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За офіційними даними, за минулу добу в Росії від COVID-19 померли 94 людини.

Всього кількість інфікованих перевищила в Росії 281 тис. (Це друге місце в світі), померли 2 631 особа, одужали понад 67 тис. росіян.

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