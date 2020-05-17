За добу в Білорусі 969 нових випадків COVID-19, п'ятеро хворих померли

Станом на неділю, 17 травня, в Білорусі зафіксували 29 тисяч 650 осіб з позитивним тестом на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я республіки.

Приріст за останню добу становив 969 осіб.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 165 (на 16 травня - 160) пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували в Міністерстві.

Там повідомили, що на 17 травня одужали і виписані 9 тис.932 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз Covid-19 (на 16 травня - 9 498).

Крім того, за даними МОЗ, загалом було проведено 350 тис. 515 тестів на коронавірусну інфекцію.

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