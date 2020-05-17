З 18 травня буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту до Київа в години пік, - КМДА
З понеділка, 18 травня, буде обмежений в'їзд великогабаритного транспорту в Київ в години пік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільскому, Одеському та Гостомельському шосе.
"Обмеження діятиме у ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.
Таке обмеження необхідне, щоб зменшити навантаження на дороги Києва у години пік та стабілізувати трафік на період дії карантинних обмежень та до повного відновлення роботи громадського транспорту", - пояснили в КМДА.
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Це ж зовсім не відповідає тим відосікам, які ти вливаєш в нерозумні голови 73%....
- нaвpяд-чи цe пoкaжуть в нoвинax !!! Щo ж ви нaкoїли, вибиpaючи пo-пpикoлу ?