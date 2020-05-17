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Новини
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З 18 травня буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту до Київа в години пік, - КМДА

З 18 травня буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту до Київа в години пік, - КМДА

З понеділка, 18 травня, буде обмежений в'їзд великогабаритного транспорту в Київ в години пік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільскому, Одеському та Гостомельському шосе.

"Обмеження діятиме у ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

Таке обмеження необхідне, щоб зменшити навантаження на дороги Києва у години пік та стабілізувати трафік на період дії карантинних обмежень та до повного відновлення роботи громадського транспорту", - пояснили в КМДА.

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дороги (3055) КМДА (2363) Київ (19401) затори (100)


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нарешті..відмініть ще тимчасово обмеження руху по смугах для громадського транспорту..його все одно майже немає..
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17.05.2020 15:41 Відповісти
Путлер приказал остановить Украину любым способом,по полному тарифу,нефть упала все пропало....
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17.05.2020 15:44 Відповісти
Цей борт, це ж не епіцентрівський літак, так "найвеличніший" ? Це ж не цікаво твоїм ватнорилим виборцям, правда, навіщо про це говорити ?
Це ж зовсім не відповідає тим відосікам, які ти вливаєш в нерозумні голови 73%....

С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА - Цензор.НЕТ 9811 С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА - Цензор.НЕТ 6714С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА - Цензор.НЕТ 7475

- нaвpяд-чи цe пoкaжуть в нoвинax !!! Щo ж ви нaкoїли, вибиpaючи пo-пpикoлу ?
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17.05.2020 15:46 Відповісти
Еще бы пенсионерам в такое время запретить бесплатный проезд, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт. Так гляди и общественный транспорт перестанет быть убыточным.
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17.05.2020 15:52 Відповісти
А ще, треба в потрові міста заборонити, зерновозам. Най вагонами, як потрібно, пруть. Заї...ли вже дороги розбивати, та чавити.
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17.05.2020 16:09 Відповісти
Назвіть хоч одну столицю Європи, куди можна заїхати фурою, за викл. технопарків, бляха/м?
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17.05.2020 18:24 Відповісти
 
 