З 18 травня буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту до Київа в години пік, - КМДА

З понеділка, 18 травня, буде обмежений в'їзд великогабаритного транспорту в Київ в години пік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільскому, Одеському та Гостомельському шосе.

"Обмеження діятиме у ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

Таке обмеження необхідне, щоб зменшити навантаження на дороги Києва у години пік та стабілізувати трафік на період дії карантинних обмежень та до повного відновлення роботи громадського транспорту", - пояснили в КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 59 осіб, серед них 10 медиків, троє людей померло, - Кличко