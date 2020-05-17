Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА
За останній тиждень в Україні подешевшала курятина на 3%, проте яйця I категорії і свинина подорожчали на 2% і 1% відповідно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яку опублікував заступник міністра Тарас Висоцький у фейсбуці.
Також наголошується, що в Україні на 1% подорожчала гречана крупа. Крім того, повідомляється, що подешевшали масло вершкове та цукор на 1%.
Топ коментарі
+34 саша паламарчук
показати весь коментар17.05.2020 15:46
+26 Борменталь Незабаром
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+17 18c49ed2
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PS: доречі цю "війну" так і не назвали війною ...спочатку ТРАТАТО ...пізніше ОТСОСО ...ні ***** ні теперішнє опудало не зробили це з однієї простої причини ...тоді б землю мародерити було б складніше ...хоча вони й на це знайшли вихід ... "нічний" "карантин"
це вам не Енгельс із Каутським!
П.С.Підписано 402 тисячі, а не 492...
под водочку, или самогончик - это да.
XXXL?
Это он на передовой так отожрался?
Сьогоденні зеленський не відповідає ні за що !!!
«Сьогодні, 17 травня, в Ізраїлі - приведення до присяги нового уряду. Церемонія інавгурації почалася о 13:00 в будівлі парламенту», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що вперше в історії єврейської держави присягу складає уряд ротаційного обміну, який очолять два прем'єр-міністри Біньямін Нетаньягу і Бені Ганц, які змінюватимуть один одного.
Склад нового уряду цього разу визначав Біньямін Нетаньяху. Коли його змінить Ганц, він зможе призначити інших міністрів.
До інавгурації пройшов ряд переговорів, результатом яких і було призначення нових міністрів. "
За рік президентства Зеленського понад 30 колишніх "кварталівців" та їх оточення опинилися на держпосадах ...
https://twitter.com/tZEinform/status/1261534687627030528?s=20 Указом Зеленского №184/2020 из санкционного списка выведен российский ,бизнесмен Федорычев, чья компания перечислила в "президентский фонд борьбы с коронавирусом " 1 млн. $ Нет, это не коррупция. Это государственная измена.
Этим же указом сняты санкции внучки итальянского Муссолини - Алессандры. которая была иностранным наблюдателем на так называемых "выборах" в ОРДЛО. Это в качестве ответного шага за разрешение Италии охранять МВД виллу Зеленского в Форте-дей-Марми ? Ну это да, коррупция.
Зеленский по собственному признанию "совецкий еврей" - есть такая расса !
ее не признают даже кровники - настоящие евреи
Это первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр. Что, он - еврей, ему не надо?"
рабби Яков Блайх
Вова, когда Адику Алоизовичу Гитлеру будешь усики сбривать и реабилитировать ?
Кто не погибнет от голода
Будет покупать картошку по 100 грн
3х3
нада панімать всю глубіну іх глубін!
как говорил Михайло Сеергиич Горбач (ов):
"Импотенция пошла, товарищи !"
Я на початку березня купив 800 грам спагетті за 18 грн, зараз 400 грам коштує 15-16!
Гречка по 36 в АТБ, по 40 в Сільпо - яке щастя, що я її не люблю! В останнє гречка по 36 при Азірові була!
А лимони по 80-100 грн це адекватно? І не треба говорити, що весна - уже до 60-65 впали, а урожаю ж нового не було!
Торік у ціні росла цибуля неадекватно, цьогоріч - гречка!
Ні, я не кричатиму тут, що Зе-влада зіжрала всю гречку (як і не кричав, що порохоботи всю цибулю пожрали), але і не казатиму, що ціни не ростуть - бо це неправда!
Ну не може кілограм лимонів коштувати на рівні кілограму курячого філе! Причому, до карантину лимони були дешеві, потім злетіли у ціні майже у 2 рази, а потім знову впали в ціні, але вже не до рівня лютого!
А цены должны снижаться, потому как в связи с уменьшением доходов падает спрос на товары не первой необходимости. А при неизменном предложении это должно потянуть за собой снижение цены. Но для тебя это слишком сложно - не утруждайся. Ты же за Бубочку голосовал? Тогда откуда тебе знать что-то про основы экономики? Читать-писать можешь - для тебя это уже успех.
А Госрегулирование розничныз цен в магазинах решили вводить потому, что так все распрекрасно? Кому они лапшу на уши вешают?
З голоду можна подохнути!
https://twitter.com/Wowikbest25
https://twitter.com/Wowikbest25
https://twitter.com/Wowikbest25
https://twitter.com/Wowikbest25
https://twitter.com/Wowikbest25 Вовка-25%
26.Так я про шо.Кацапи завжди нас будуть ненавидіти.Вони нас ненавиділи,ненавидять і будуть ненавидіти.https://twitter.com/Wowikbest25/status/1261795220007591937 Бо ми відрізняємся від них,сильно.
І нічого, не скаржаться, що промисловість падає.
В нас же ціни вгору ростуть, а виробникі ниють і ниють.
На чем погорел Порошенко, Яценюк, Турчинов и иже с ними. На брехне. Помните: "Газу власного выдобутку достатньо для потреб Украины". Так вот БПП, Нар фронт (а самым большим моим разочарованием в Раде прошлого созыва был Сергей Высоцкий) просрали свой авторитет на элементарной брехне. Эти движутся уверенно к проносу.
https://fbc.net.ua/news/ekonomika/zashhitili-naselenie-regulyator-predlagaet-povysit-tseny-na-elektrichestvo/
https://fbc.net.ua/news/ekonomika/zashhitili-naselenie-regulyator-predlagaet-povysit-tseny-na-elektrichestvo/
А если взять за последние сутки?
А за последний час?
Тогда цены вообще стоят как влитые !!!
Почему на таблице подорожание отмечено веселеньким зелёным цветом,
а подешевление - тревожным красным?
"Оговорка по Фрейду"?