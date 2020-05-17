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Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА

Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА

За останній тиждень в Україні подешевшала курятина на 3%, проте яйця I категорії і свинина подорожчали на 2% і 1% відповідно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яку опублікував заступник міністра Тарас Висоцький у фейсбуці.

Також наголошується, що в Україні на 1% подорожчала гречана крупа. Крім того, повідомляється, що подешевшали масло вершкове та цукор на 1%.

Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні 01

Читайте також: Від 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на деякі продукти і групи товарів

Автор: 

продукти (1127) ціни (3900) Мінекономрозвитку (2339) Висоцький Тарас (88)


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Топ коментарі
+34
А цибуля почому, а борщовий набір ?
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17.05.2020 15:46
+26
зелёные трындюки киздят и не краснеют! украинское яблоко, размером со старую железную гривну - 25 грн/кило, польские - 75! о картохе вообще промолчу... всё акуенно "дешевеет"
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17.05.2020 15:49
+17
А свидетелей секты "пол-вареника" прошлого года тоже вспомним? А сеть помнит. Только куда все они пропали?

Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине - Цензор.НЕТ 3141
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17.05.2020 16:02
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для панамської сліпої ***** та рудих кнурів розпочався період надприбутків а для решти почалася війна ...заспокоїв ?
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17.05.2020 19:10 Відповісти
і війна ніяк не вплинула на економічні показники в порівнянні з 2013-м роком ?
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17.05.2020 20:13 Відповісти
вплинула ...педро почав грабувати з гнойтаревою як останній день на землі живуть ...а нарід "опустили" у три рази ти це хотів почути ато все якось кругами ходиш ...
PS: доречі цю "війну" так і не назвали війною ...спочатку ТРАТАТО ...пізніше ОТСОСО ...ні ***** ні теперішнє опудало не зробили це з однієї простої причини ...тоді б землю мародерити було б складніше ...хоча вони й на це знайшли вихід ... "нічний" "карантин"
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17.05.2020 21:06 Відповісти
Винторогий, Петя когда уходил в бюджете было +28 лярдов профицита - и это факт, а теперь сравни это с -300 лярдов дефицита при ЗЕбилах, и не кудахтай уже про паперЭдников.
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17.05.2020 16:10 Відповісти
Цены такие же, а ЗЕбилы уже два месяца без работы, без зарплаты и без денег...догадайтесь как это отражаеца на уровне жизни даже при стабильных ценах.
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17.05.2020 15:47 Відповісти
Оціните, будь ласка, ціни на ліки... Думаю, що це буде несподіванкою для Влади.
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17.05.2020 15:47 Відповісти
А шаурма як?
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17.05.2020 15:50 Відповісти
Лично я пойду на выборы,хотя никогда на них не ходил за 51 год своей жизни...,прокукарекаю за банду Зелемойских Леонида Данилыча....
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17.05.2020 15:52 Відповісти
Про хлеб сразу вранье, с 1 мая подняли подняли цену, хлеб был 12,50 а стал 13, батон был 13 а стал 14.
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17.05.2020 15:52 Відповісти
Социальный хлеб не подорожал , все остальные , перечисленные продукты подорожали примерно на указанные цифры . Сбрехали в ценах на молоко , - подорожало примерно на 1% .
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17.05.2020 16:00 Відповісти
Точно?

Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине - Цензор.НЕТ 888
Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине - Цензор.НЕТ 1694
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17.05.2020 16:08 Відповісти
Це звідкіля таке жахіття ? )) . Сьогодні на місцевому ринку в райцентрі бачив по 18 - 20 грн . , невідомо країни походження , трошки в"ялувата . Не купував , бо в холодильнику ще залишилась з того тижня .
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17.05.2020 16:22 Відповісти
Сильпо и АТБ. "Поддерживают" местного производителя.
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17.05.2020 17:03 Відповісти
Сільпо в моєму райцентрі нема ( вони в Києві лютують ) , а от в атб пару вже спустили після відкриття продуктового ринку . Доречі деякі овочі в атб навіть дешевше чим на базарі . (( .
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17.05.2020 17:18 Відповісти
мексиканский лук? ну какой смысл такую экзотику в пример приводить?
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18.05.2020 10:10 Відповісти
Социальный хлеб в АТБ и ЭКО стоит 9 гривен....,Пургаметы,а за всем слежу
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17.05.2020 15:54 Відповісти
Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине - Цензор.НЕТ 24
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17.05.2020 15:55 Відповісти
так це ж "атнять і паділіть!"
це вам не Енгельс із Каутським!
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17.05.2020 16:13 Відповісти
Да ну этот социальный, он иногда еще ничего и иногда со странным привкусом, да и веса там меньше чем в обычном за 13.
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17.05.2020 15:58 Відповісти
Мне в Ютьюб присылают сообщения из 127 стран мира...,НЕ ПАРЬТЕСЬ чуваки...
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17.05.2020 15:57 Відповісти
Тебе посилають в ютюбі зі 127 країн, дурню.
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17.05.2020 17:30 Відповісти
А почему эта контора называется минэкономразвитие. Это же типичное бандэкономзагиб - потому как развитие в этих кустах не возможно. Кожна гнида задки кида и пиднима цину.
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17.05.2020 15:59 Відповісти
Лучше подпишитесь на мой сайт в Ютьюбе Самый сок 2....,492 000 это мало.Надо миллион подписчиков
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17.05.2020 16:01 Відповісти
Твій сайт? Дякую! Розсмішив
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17.05.2020 16:15 Відповісти
Ты олень
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17.05.2020 16:18 Відповісти
Точно, є такий канал, контент антиросійський, правильний. Але ти яким боком до нього?
П.С.Підписано 402 тисячі, а не 492...
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17.05.2020 17:42 Відповісти
Шикардосную свининку - отбивные на кости, сегодня купил по 90 грн. Зимой была минимум 120
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17.05.2020 16:05 Відповісти
не звезди
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17.05.2020 16:11 Відповісти
А смысл? Завтра будет борщик зелёный. Под вискарик.
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17.05.2020 21:57 Відповісти
,борщик под вискарик не комильфо.
под водочку, или самогончик - это да.
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18.05.2020 09:22 Відповісти
А как же филе рябчиков?
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17.05.2020 19:36 Відповісти
брехня..
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17.05.2020 16:05 Відповісти
а навіщо міністерство економічного розвитку, коли немає ніякого економічного розвитку?
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17.05.2020 16:06 Відповісти
Минжкономразвития показывает и рассказывает
Минэкономразвития показало, как изменились цены на продукты в Украине - Цензор.НЕТ 5492
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17.05.2020 16:08 Відповісти
Какой размер формы у Порошенко?
XXXL?
Это он на передовой так отожрался?
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17.05.2020 16:14 Відповісти
А вы сослуживец Порошенко вместе на колчаковских фронтах?
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17.05.2020 16:22 Відповісти
Станіслав в штани насрав (з дитячого...)
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17.05.2020 17:43 Відповісти
- в минулому Порох мав відповідати за все.від цін на капусту до ситуації на фронті.
Сьогоденні зеленський не відповідає ні за що !!!
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17.05.2020 16:10 Відповісти
міністерство прощання з епохою бідності
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17.05.2020 16:10 Відповісти
Пане, https://censor.net/user/217254, Маєте рацію чи машінгвер(какая разніца), В Україні скоро стане як в Ізраелі:
«Сьогодні, 17 травня, в Ізраїлі - приведення до присяги нового уряду. Церемонія інавгурації почалася о 13:00 в будівлі парламенту», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що вперше в історії єврейської держави присягу складає уряд ротаційного обміну, який очолять два прем'єр-міністри Біньямін Нетаньягу і Бені Ганц, які змінюватимуть один одного.
Склад нового уряду цього разу визначав Біньямін Нетаньяху. Коли його змінить Ганц, він зможе призначити інших міністрів.
До інавгурації пройшов ряд переговорів, результатом яких і було призначення нових міністрів. "
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17.05.2020 17:41 Відповісти
Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 9921

За рік президентства Зеленського понад 30 колишніх "кварталівців" та їх оточення опинилися на держпосадах ... Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 6029
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17.05.2020 16:14 Відповісти
Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 5806
https://twitter.com/tZEinform/status/1261534687627030528?s=20 Указом Зеленского №184/2020 из санкционного списка выведен российский ,бизнесмен Федорычев, чья компания перечислила в "президентский фонд борьбы с коронавирусом " 1 млн. $ Нет, это не коррупция. Это государственная измена.
Этим же указом сняты санкции внучки итальянского Муссолини - Алессандры. которая была иностранным наблюдателем на так называемых "выборах" в ОРДЛО. Это в качестве ответного шага за разрешение Италии охранять МВД виллу Зеленского в Форте-дей-Марми ? Ну это да, коррупция.
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17.05.2020 16:30 Відповісти
ЯБВДЛ...
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17.05.2020 16:53 Відповісти
не выражайтесь !!!!!
Зеленский по собственному признанию "совецкий еврей" - есть такая расса !

ее не признают даже кровники - настоящие евреи
Это первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр. Что, он - еврей, ему не надо?"
рабби Яков Блайх

Вова, когда Адику Алоизовичу Гитлеру будешь усики сбривать и реабилитировать ?
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17.05.2020 18:16 Відповісти
Та я ж не про клована. Про клована ниже... мои фантазии распространяются только на Алессандру Бенитовну губастенькую...
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17.05.2020 18:40 Відповісти
у вас дурной вкус. на эту шал.... у меня бы не встал.
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18.05.2020 09:30 Відповісти
я бы попросил не оспаривать мой вкус... Бенитовна - очаровашка... она мне напоминает милую шимпанзушку
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18.05.2020 09:48 Відповісти
Мразь вечногонимая...
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17.05.2020 16:55 Відповісти
Дайош карантин до сентября
Кто не погибнет от голода
Будет покупать картошку по 100 грн
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17.05.2020 16:16 Відповісти
Зєлєбобікі, ви вже купили лотки для 9ти яєць, як в рашкі?
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17.05.2020 16:18 Відповісти
9 - це ж виключно із міркувань квадратності!
3х3
нада панімать всю глубіну іх глубін!
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17.05.2020 16:21 Відповісти
а я думаю, что 9 яиц в лотке это от усыхания Великой России



как говорил Михайло Сеергиич Горбач (ов):
"Импотенция пошла, товарищи !"
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17.05.2020 18:20 Відповісти
На удивление цены стабильны. Цибуля кусается правда с чесноком, в остальном большой разницы с докарантинным периодом не замечаю.Но кругом зрада и агенты Кремля!
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17.05.2020 16:22 Відповісти
Разница в том шо ЗЕбилы 2 месяца без работы, без зарплаты и без денег, в стране только официальных 3,5 миллиона безработных стоят на учёте..а так да... для ЗЕбила разницы нет....
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17.05.2020 16:28 Відповісти
не повезло тебе..я вот с работой и с зарплатой.. может картошки тебе подкинуть.. вижу Петя финансирование вам обрезает
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17.05.2020 16:30 Відповісти
Тот Петя которого ЗЕбилы посадили в тюрьму и сразу паралельно выгнали на Ростов ещё год назад? Ты про этого Петю?? Так этот Петя тебе ЗЕбильному передаёт привет и машет ручкой с Верховной Рады...
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17.05.2020 16:32 Відповісти
так он еще ручкой махал когда подписывал создание Партии Регионов... Интересно, он эту ручку хранит еще?
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17.05.2020 16:34 Відповісти
Не знаю, но ЗЕбилам Рошенкой по губам славно поводил ...ЗЕбильный скот думал что клоун Петю в тюрьму посадит, а он депутатом в Раде сидит))))
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17.05.2020 16:39 Відповісти
теперь его судьба.. где-то сидеть..
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17.05.2020 16:41 Відповісти
Не тільки цибуля, але і лимони (хоча останнім часом трохи подешевшали), і рис, і гречка, і вермишель.
Я на початку березня купив 800 грам спагетті за 18 грн, зараз 400 грам коштує 15-16!
Гречка по 36 в АТБ, по 40 в Сільпо - яке щастя, що я її не люблю! В останнє гречка по 36 при Азірові була!

А лимони по 80-100 грн це адекватно? І не треба говорити, що весна - уже до 60-65 впали, а урожаю ж нового не було!

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17.05.2020 16:32 Відповісти
хто ту гречку жере? я її терпіти не можу.. і нашо тобі кілограм лимонів?
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17.05.2020 16:36 Відповісти
Мова не про "нащо", а про адекватність цін та їх економічну обґрунтованість!

Торік у ціні росла цибуля неадекватно, цьогоріч - гречка!

Ні, я не кричатиму тут, що Зе-влада зіжрала всю гречку (як і не кричав, що порохоботи всю цибулю пожрали), але і не казатиму, що ціни не ростуть - бо це неправда!

Ну не може кілограм лимонів коштувати на рівні кілограму курячого філе! Причому, до карантину лимони були дешеві, потім злетіли у ціні майже у 2 рази, а потім знову впали в ціні, але вже не до рівня лютого!
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17.05.2020 16:42 Відповісти
А почему не сравнить с весной прошлого года? Зачем тебе докарантинный период?Сейчас вообщ цены должны были снизиться, так как доходы у людей снизились. Кстати, яблоки подорожали даже по сравнению с докарантинным периодом - сильно подорожали. Но я пока надеюсь, что это просто сезонный фактор.
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17.05.2020 16:40 Відповісти
весною ціни ніколи не знижувались.. що ти верзеш
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17.05.2020 17:51 Відповісти
О чем я тебе, дурачку, и говорю. Нужно сравнивать с весной 2019 года, а не с "докарантинным периодом", как это делаешь ты.
А цены должны снижаться, потому как в связи с уменьшением доходов падает спрос на товары не первой необходимости. А при неизменном предложении это должно потянуть за собой снижение цены. Но для тебя это слишком сложно - не утруждайся. Ты же за Бубочку голосовал? Тогда откуда тебе знать что-то про основы экономики? Читать-писать можешь - для тебя это уже успех.
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17.05.2020 21:26 Відповісти
Цены почти на все овощи и фрукты за год выросли ощутимо.
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17.05.2020 16:26 Відповісти
Цены на сыры растут постоянно. Раз в неделю заходишь в магазин и видишь новую цену выше предыдущей.
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17.05.2020 16:57 Відповісти
Телеканал, который продвинутые зелебобики умудряются смотреть даже в ФБ и YouTube.
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17.05.2020 16:51 Відповісти
Вот нравится мне нынешняя зеленая статистика, которая с реальными ценами в магазинах вообще никак не пересекается.

А Госрегулирование розничныз цен в магазинах решили вводить потому, что так все распрекрасно? Кому они лапшу на уши вешают?
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17.05.2020 16:56 Відповісти
Нам як ідіотам показують якісь таблиці,щось пояснюють,порівнюють,рахують...Так начебто ми не ходимо по магазинам,по ринкам,нічого не купуємо і нічого не розуміємо...
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17.05.2020 17:10 Відповісти
Не знаю чи піднімаються ціни, чи падають на півшостого, але 500 грн.на людину на тиждень, то не вкладешся!
З голоду можна подохнути!
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17.05.2020 17:36 Відповісти
прекрасный трэд нащот питания в кацапердии и в Украине .правда года 90-но не думаю что в том Муроме шота кардинально поменялось

https://twitter.com/Wowikbest25
https://twitter.com/Wowikbest25
https://twitter.com/Wowikbest25


https://twitter.com/Wowikbest25

https://twitter.com/Wowikbest25 Вовка-25%

26.Так я про шо.Кацапи завжди нас будуть ненавидіти.Вони нас ненавиділи,ненавидять і будуть ненавидіти.https://twitter.com/Wowikbest25/status/1261795220007591937 Бо ми відрізняємся від них,сильно.
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17.05.2020 17:42 Відповісти
ну кочечно всё брехня и зрада.
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17.05.2020 17:43 Відповісти
В Польщі знижки на все, і то великі.
І нічого, не скаржаться, що промисловість падає.
В нас же ціни вгору ростуть, а виробникі ниють і ниють.
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17.05.2020 17:48 Відповісти
цукор дешевий, мясо так як і було курятина навіть здешевшала.. картоплю на ринку вчора за 10 гр можна було знайти.. хліб без змін.. морква копійки... капуста копійки..шо ви все ниєте соєві ледацюги.. менше лимонів жріть і буде вам щастя
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17.05.2020 17:56 Відповісти
Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 9645
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17.05.2020 18:05 Відповісти
Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 9903.Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 4139.
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17.05.2020 18:51 Відповісти
Мука с 5 до 8 - это 0%, гречка с 20 до 38 - это 0%, хлеб с 12,80 до 14,20 (социальный) - это 0%, курятина с 80 до 100 - это 0%, сахар с 12 до 17 - это 0%.
На чем погорел Порошенко, Яценюк, Турчинов и иже с ними. На брехне. Помните: "Газу власного выдобутку достатньо для потреб Украины". Так вот БПП, Нар фронт (а самым большим моим разочарованием в Раде прошлого созыва был Сергей Высоцкий) просрали свой авторитет на элементарной брехне. Эти движутся уверенно к проносу.
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17.05.2020 18:55 Відповісти
а шо це за глупая коньюнктурная картінка? Брехня цифєрок боїця! Ви нам ціни напишіть, а відсотки ми і самі пощитаємо
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17.05.2020 19:06 Відповісти
Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні - Цензор.НЕТ 7747
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17.05.2020 19:38 Відповісти
Это ненадолго, украинские фашики скоро поднимут тарифы, так что цены на все опять взлетят.

https://fbc.net.ua/news/ekonomika/zashhitili-naselenie-regulyator-predlagaet-povysit-tseny-na-elektrichestvo/
https://fbc.net.ua/news/ekonomika/zashhitili-naselenie-regulyator-predlagaet-povysit-tseny-na-elektrichestvo/
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17.05.2020 19:39 Відповісти
Какая показательная информацыя - "За последнюю неделю в Украине "

А если взять за последние сутки?
А за последний час?
Тогда цены вообще стоят как влитые !!!
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17.05.2020 20:00 Відповісти
Препарат Амлесса який принімає багато людей від тиску подорожчав в порівнянні з березнем з 90-95 до 130-135,це майже 35% а другі лікарства,чому про це статистичні дані не наводять?
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17.05.2020 21:59 Відповісти
Меня смущает один момент:
Почему на таблице подорожание отмечено веселеньким зелёным цветом,
а подешевление - тревожным красным?
"Оговорка по Фрейду"?
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18.05.2020 01:38 Відповісти
От і,я пригадую як під час світової фінансої кризи в 2009році всі овочі в Україні коштули до гривні. Тушка гуски на три с половиною кіло коштувала 60гр.Буханець хліба 1гр50к.Бісептол в аптеці 9гр.нітрогліцерін 56коп.Народ брав кредити на побутову техніку,а не на оплату боргів за комуналку.У Львові грущик отримував зарплату 500$ в гривнях.Економіка розцвітала.І в той час чиновники мінекономрозвитку стверджували на всіх "незалежних каналах" про галопуючу інфляцію і про загадкове від"ємне сальдо.2010рік Ющенко,Порошенко з допомогою зсученного національно патріотичного середовища втягнули Януковича і зграю регіоналів за вуха на олімп української держави.2019рік Порошенко,Сорос,Путін і Коломойський втягнули відомого російського шоумена Зеленського і 95квартал на посаду Президента України.Цікаво коли розумний український виборець зрозуміє це і почне робити висновкі?
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18.05.2020 09:40 Відповісти
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