Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА

За останній тиждень в Україні подешевшала курятина на 3%, проте яйця I категорії і свинина подорожчали на 2% і 1% відповідно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яку опублікував заступник міністра Тарас Висоцький у фейсбуці.

Також наголошується, що в Україні на 1% подорожчала гречана крупа. Крім того, повідомляється, що подешевшали масло вершкове та цукор на 1%.

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